Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 26^ giornata del girone Rosso

CALENDARIO

In programma la 26^ e ultima giornata di stagione regolare nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, tredicesima di ritorno: sei sfide in contemporanea domenica 26 alle 18.00.

Domenica 26 marzo, ore 18.00

Chiusi: Umana-UEB Gesteco Cividale

Chieti: Caffè Mokambo-Tramec Cento

Bologna: Fortitudo Flats Service-Unieuro Forlì

San Severo: Allianz Pazienza-OraSì Ravenna

Rimini: RivieraBanca Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia

Udine: Apu Old Wild West-HDL Nardò

Riposa: Staff Mantova

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 40 20 3 Tramec Cento 34 17 6 Giorgio Tesi Group Pistoia 34 17 6 Apu Old Wild West Udine 26 13 10 UEB Gesteco Cividale 24 12 11 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11 12 RivieraBanca Basket Rimini 22 11 12 HDL Nardò 20 10 13 Umana Chiusi 18 9 14 Staff Mantova 18 9 15 OraSì Ravenna 14 7 16 Caffè Mokambo Chieti 14 7 16 Allianz Pazienza San Severo 14 7 16

SERIE A2 GIRONE ROSSO, LE IPOTESI DI PARITÀ ALLA VIGILIA DELL’ULTIMO TURNO DI STAGIONE REGOLARE

Ecco le ipotesi di parità alla vigilia della 26^ e ultima giornata della “Fase di Qualificazione”, tredicesima di ritorno, nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West 2022/23: https://bit.ly/3yY7Px4. La classifica finale determinerà il posizionamento nei tre gironi da 6 squadre per la “Promozione in Serie A” e nel quarto ad 8 squadre per la “Fase Salvezza”. Le classifiche di partenza dei quattro gironi saranno determinate dagli esiti degli scontri diretti già disputati tra le squadre che si ritroveranno nello stesso raggruppamento.

LE PARTITE

UMANA CHIUSI – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Rudellat, D’Amato, Di Martino

Andata: 63-62

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3z0bquz

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Siamo orgogliosi di aver raggiunto la salvezza con un turno di anticipo in un’annata complicata, soprattutto dal punto di vista fisico. Abbiamo di fronte Cividale, una squadra che ha fatto un campionato straordinario e che ha una grandissima organizzazione. Sarà un bellissimo test in preparazione della seconda fase”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “Aver raggiunto la salvezza con un turno di anticipo è un risultato che ci riempie di orgoglio. Era l’obiettivo primario di inizio stagione, siamo stati bravi a centrarlo nonostante le difficoltà. Adesso vogliamo onorare l’impegno contro Cividale; questa partita deve essere un trampolino per iniziare la seconda fase, nella quale affronteremo ogni domenica partite di alto livello”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Chiudiamo la stagione regolare con la trasferta a Chiusi, che ci servirà per avvicinarci nel migliore dei modi alla fase ad orologio. Vogliamo mettere a punto tutti i particolari sui quali stiamo lavorando durante la settimana, mettendoci più agonismo e determinazione rispetto alla partita contro San Severo, in cui non abbiamo dato il massimo. Il risultato di Chiusi non determinerà cambiamenti ai fini della classifica, ma affronteremo il match con serietà”.

Giacomo Furin (giocatore) – “Chiusi è una squadra molto fisica, quindi dovremo fare una grande partita per chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare e continuare a crescere all’interno del nostro percorso di avvicinamento alla seconda parte della stagione”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 17.55 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – TRAMEC CENTO

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Pazzaglia, Calella, Picchi

Andata: 54-75

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/40dEQRW

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Cento è stata la vera rivelazione del campionato. Già dall’inizio della stagione era una squadra da primi posti, ma tra finale di Coppa Italia e la vittoria a Pistoia, ha coronato un ottimo campionato. Vogliamo concludere bene in casa la regular season per essere pronti per la seconda fase. Dovremo disputare una partita che ci servirà anche per le gare successive. Dobbiamo consolidare gli aspetti su cui stiamo lavorando e che ci porteremo nella seconda fase”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “Cento è una squadra che ha giocatori di grande talento. Hanno dimostrato di essere molto forti. Ci aspetta una gara davvero impegnativa. Nonostante sia irrilevante ai fini della classifica, ci teniamo a far bene e a prepararci al meglio in vista della seconda fase, in cui ci giocheremo tutta la stagione”.

Note – Niente da dichiarare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI CENTO

Emanuele Pancotto (assistente allenatore) – “Si tratta della terza partita in questa settimana, come tutte le partite avremo bisogno dell’apporto di tutti i nostri ragazzi, penseremo di giocare la partita al meglio delle nostre possibilità. Chieti è una squadra di talento con due americani forti, Jackson che era assente all’andata. Serpilli ora è in grande fiducia, Ancellotti e Bartoli sono due giocatori importanti”.

Matteo Berti (giocatore) – “Arriviamo da una partita molto importante con Pistoia, domenica non sarà assolutamente una partita da sottovalutare, dove potrò rincontrare sul campo i miei ex compagni Mastellari e Serpilli. Arriveremo a domenica carichi, per poi affrontare la nuova fase a orologio”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Dori, Chersicla, Grappasonno

Andata: 66-88

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3FGTmcL

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Pietro Aradori (giocatore) – “A Pistoia dovevamo chiuderla prima. Il ko con i toscani pesa forse meno delle sconfitte con Chieti, Mantova e Ravenna, sono mancate la sicurezza e l’abitudine a giocare e vincere partite punto a punto. Siamo in fase di evoluzione, stiamo cambiando pelle grazie all’inserimento dei nuovi e la pausa è servita a questo, ma ci stiamo lavorando. Forlì è un’ottima squadra, la conferma è la prima posizione che occupa. Sta giocando una pallacanestro migliore della nostra. Sarà una partita difficile, ma noi vogliamo vincere e ce la metteremo tutta. A volte capita di giocare sottotono, ma in campo posso assicurare che tutti diamo sempre il 100% di noi stessi”.

Note – Assente Miha Vasl, per una riacutizzazione di pregressa sciatalgia, manifestatasi circa dieci giorni dopo il suo approdo alla Fortitudo. In dubbio Francesco Candussi, per un ematoma alla coscia destra riportato nella gara di Pistoia.

Media – Diretta tv su MS Channel, streaming in chiaro su LNP Pass e su Twitch Italbasketofficial e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC Bologna, martedì 28 marzo, alle ore 22:45.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Dopo la vittoria di domenica scorsa contro Udine, che ci ha garantito il primo posto, ci aspetta l’ultima partita di questa fase regolare e di fronte avremo una squadra che sicuramente avrà tante motivazioni per raggiungere la vittoria: questo ci permetterà di affrontare la sfida senza cali di tensione, per permetterci di presentarci al meglio la prossima settimana con l’inizio di una seconda fase con avversari e difficoltà nuove. La voglia è quella di farci trovare pronti e il più possibile competitivi”.

Nathan Adrian (giocatore) – “La gara contro la Fortitudo è per noi molto importante, perché vogliamo finire nel migliore dei modi la regular season, anche per iniziare con fiducia la seconda fase. La Fortitudo è una buona squadra, soprattutto in casa, come dimostrano i risultati che l’hanno portata a vincere più al PalaDozza piuttosto che in trasferta. Sappiamo che ci aspetta una gara dura, ma scenderemo in campo come ogni domenica, cercando di dare il massimo”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, ventiseiesimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, e poi il punto sul campionato, e le interviste a Cecilia Visani di Visani SRL, #Partner biancorosso. E poi il OneToOne con Gabriele Nowak, lo spazio per i #Partner, le giovanili, le foto dei tifosi e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – La gara sarà in diretta su MS Channel (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. In accordo con Teleromagna, #MediaPartner biancorosso, la partita sarà trasmessa in differita mercoledì 29 marzo ore 21:00 su TR24, canale 78 DTV. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – ORASÌ RAVENNA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Gagliardi, Luca Attard

Andata: 56-87

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3LLmUJT

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “È ormai superfluo ripetere quanto vincere domenica sia fondamentale per il nostro campionato; lo stiamo dicendo da molto tempo, contro Ravenna non è ‘una’ partita. Per questo motivo, non c’è bisogno di trovare grosse motivazioni da trasferire ai miei ragazzi e allo stesso tempo qualsiasi parola d’analisi del match risulterebbe eccessiva. Ci aspetta un match ‘sporco’, adrenalinico e per certi versi anche nevrotico per l’evidente posta in palio ma, negli allenamenti, abbiamo spinto moltissimo, perciò non dobbiamo farci cogliere impreparati. Indipendentemente dal valore dell’avversario, che soprattutto in questo periodo sta esprimendo una bella pallacanestro, dobbiamo guardare a noi stessi entrando in campo con aggressività e con la massima lucidità”.

Ed Daniel (giocatore) – “Ci siamo allenati come volevamo, con un livello di intensità elevatissimo e siamo pronti per affrontare una Ravenna che sicuramente arriverà qui con il coltello fra i denti per guadagnarsi i due punti, che vanno al di là della singola ed attuale sfida. Per quanto riguarda me ed i miei compagni posso confermare con assoluta certezza che venderemo cara la pelle, pur di ottenere un successo che sicuramente ci infonderebbe fiducia per il lungo cammino ancora da disputare. Al nostro fianco ci saranno i tifosi e sono sicuro che, dal primo all’ultimo minuto, non smetteranno di farci sentire il loro supporto. Domenica c’è bisogno di tutti; sarà una guerra dentro e fuori il parquet”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Di fatto si apre con questa gara la seconda fase per entrambe le squadre, e quindi sarà una partita che ci vedrà entrambe molto concentrate per portare a casa un risultato importantissimo per gli obiettivi stagionali. San Severo è un team ben allenato, con grande identità e che ha dovuto affrontare davvero tanti infortuni. Al completo, al netto anche di rinforzi importanti, ritengo sia una squadra che avrebbe meritato altre posizioni, e che come noi e stata ingiustamente penalizzata dal ritiro di Ferrara e da un regolamento che ci ha beffardamente tagliati fuori dalla corsa al nono posto. Da parte nostra dovremo essere bravi a stare in partita, limitando i gap fisici, cercando di imporre il nostro basket e mantenere un trend che abbiamo faticosamente costruito e raggiunto negli ultimi due mesi; sappiamo che la vittoria potrebbe essere una svolta per la nostra stagione e con questa consapevolezza scenderemo in un campo che sappiamo essere il più difficile del girone”.

Note – Ancora assente Vittorio Bartoli, che sta recuperando dall’infortunio alla mano destra patito nella gara di Udine.

Media – Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

RIVIERABANCA RIMINI – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Ursi, Tirozzi, Cassina

Andata: 62-79

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3K4xavP

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Chiudiamo la regular season con una partita molto difficile, contro l’avversaria più atletica del campionato. Dovremo partire da una grande disponibilità a giocare corpo contro corpo per non subire a rimbalzo offensivo e attaccare in maniera lucida e bilanciata, per evitare di esporci al loro gioco in contropiede. All’andata non ci fu partita, vogliamo misurare i nostri progressi dopo 3 mesi di lavoro”.

Simon Anumba (giocatore) – “La partita contro Pistoia è molto importante, perché in caso di vittoria e sconfitta della Fortitudo ci porterebbe al sesto posto, con un posto già sicuro nei playoff. Pistoia non verrà a regalarci nulla, ma noi giochiamo in casa e vogliamo prepararci bene anche per la fase a orologio. Sarà una partita fisica, tosta, durante la settimana abbiamo lavorato bene, anche con l’amichevole contro Pesaro. Abbiamo questi ultimi giorni per sistemare i dettagli ed essere pronti per Pistoia”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass. In differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI PISTOIA

Nicola Brienza (capo allenatore) – “La sconfitta con Cento non incide moralmente nel proseguimento della stagione: è stata una gara da playoff, decisa dai dettagli. Ci è mancato un po’ di killer instinct, ma non bisogna fare drammi. Proveremo a rifarci fin da subito, con la trasferta di Rimini: anche se non ci sono particolari risvolti di classifica per noi, daremo il massimo come abbiamo sempre fatto. A seguire sappiamo che ci aspettano sei partite molto complicate: nella peggiore delle ipotesi sappiamo di aver comunque eguagliato il risultato dell’anno scorso in regular season, avendo guadagnato di nuovo il vantaggio del campo casalingo almeno ai quarti. La fase a orologio sarà un bel banco di prova per prepararci ai playoff”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

APU OLD WILD WEST UDINE – HDL NARDÒ

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Marco Attard, Mottola, Ugolini

Andata: 77-89

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/409ob1V

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Affrontiamo la squadra con uno dei migliori attacchi della Lega per numeri: Nardò ha grande abilità nel tiro da fuori e con spiccate doti a rimbalzo in attacco. Difensivamente è una squadra che ha sempre proposto idee tattiche per ingolfare gli attacchi avversari. Di recente hanno inserito anche Ruben Zugno per rinforzare il reparto esterni. È una partita insidiosissima per il momento della stagione, ma che ci teniamo a vincere per mantenere la nostra striscia di vittorie in casa. La squadra si è allenata bene in casa, abbiamo recuperato qualche giocatore acciaccato e l’amichevole disputata in settimana contro Mestre è stato un ottimo test. Siamo concentrati sulla partita, memori anche della sconfitta pesante rimediata all’andata. Confidiamo in un Carnera pieno, come di abitudine, e di un tifo caldo e coinvolgente”.

Ethan Esposito (giocatore) – “Nardò è sicuramente una squadra che mette tanta energia, a cui piace molto correre in transizione per prendere tiri veloci. Dovremo essere pronti a livello difensivo sul piano mentale per costringerli a prendere soluzioni scomode. Noi stiamo performando meglio in casa, grazie anche al pubblico che ci aiuta in ogni partita e spero di non deluderli”.

Note – Dopo due giornate di squalifica Alessandro Gentile torna a disposizione di coach Finetti. Ancora assente, invece, Raphael Gaspardo, a causa di una fascite plantare che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI NARDÒ

Russ Smith (giocatore) – “La prossima partita sarà contro Udine e sarà una grande partita; bisognerà concentrarsi su cosa fare, e prepararsi anche a livello mentale. Aprile sarà un mese importante, perché squadra e tifosi sono in un buon momento e dobbiamo essere contenti di giocare per i play off e allo stesso tempo potremo recuperare gli infortunati. Probabilmente nessuno ha ancora visto la nostra squadra al top della condizione fisica, da questo punto di vista è stata una stagione difficile. A Nardò sto bene, non mi divertivo così tanto dal mio primo anno in Cina, è la mia prima stagione qui in Europa. Sto migliorando grazie al coach che mi sta aiutando, così come mi stanno aiutando i miei compagni di squadra e tutto l’ambiente; sono felice che questa mia annata a Nardò sia stata coronata dalla salvezza e vedremo cosa può succedere adesso in ottica play off”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST