Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 4^ giornata nel girone Rosso

Quarta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso, secondo turno del campionato 2020-21. Tre le gare in programma nel weekend: sabato 28 anticipo tra Napoli e Latina, domenica 29 si giocano Scafati-Chieti e San Severo-Pistoia. Rinviate Ravenna-Forlì e Ferrara-NPC Rieti a mercoledì 23 dicembre, mentre la gara tra Cento ed Eurobasket Roma sarà disputata in data da destinarsi.

Sabato 28 novembre, ore 18.30

Napoli: GeVi-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 29 novembre, ore 18.00

Scafati: Givova-Lux Chieti Basket 1974

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-Giorgio Tesi Group Pistoia

Mercoledì 23 dicembre, ore 19.00

Ravenna: OraSì-Unieuro Forlì

Mercoledì 23 dicembre, ore 20.30

Ferrara: Top Secret-Npc Rieti

Rinviata a data da destinarsi

Cento: Tramec-Atlante Eurobasket Roma

Riposa: Stella Azzurra Roma

CLASSIFICA DOPO UNA GIORNATA

Givova Scafati 2, Benacquista Assicurazioni Latina 2, GeVi Napoli 2, Unieuro Forlì 2, NPC Rieti 2, LUX Chieti Basket 1974* 0, Tramec Cento* 0, OraSì Ravenna* 0, Giorgio Tesi Group Pistoia 0, Atlante Eurobasket Roma 0, Top Secret Ferrara 0, Stella Azzurra Roma 0, Allianz Pazienza Cestistica San Severo 0

*Una partita in meno

GEVI NAPOLI – BENACQUISTA LATINA

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: sabato 28 novembre, 18.30

Arbitri: Catani, Capurro, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/36aMmmS

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Sappiamo che sarà una partita molto insidiosa contro una formazione valida che, già in Supercoppa, è rimasta attaccata al match per 30 minuti. Nella prima gara di campionato, vinta con San Severo, ha dimostrato un’ottima organizzazione difensiva. Noi abbiamo lavorato bene, nonostante l’assenza di Mayo e siamo certi di poter disputare una partita all’altezza della situazione. Dispiace giocare a porte chiuse, speriamo che, quanto prima, i nostri tifosi possano tornare a gremire il PalaBarbuto”.

Pierpaolo Marini (giocatore) – “ Nonostante abbiamo già affrontato Latina in Supercoppa, siamo certi che quello di sabato sarà un match molto differente. In campionato ogni squadra gioca con la massima intensità, quindi saremo attesi da una partita difficile. Noi dobbiamo assolutamente evitare cali di concentrazione, dovuti ad un inizio stagione complicato, per cercare di portare a casa due punti molto importanti.”

Note – Non sarà della partita Josh Mayo. Il playmaker americano, a causa di un problema muscolare, dovrà dunque rimandare ancora il suo debutto in campionato. La Gevi Napoli Basket ricorderà Diego Armando Maradona. Al PalaBarbuto sarà celebrato un ricordo del campione argentino, simbolo indiscusso della Città di Napoli.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI LATINA

Luca Bisconti (giocatore) – “Napoli è una squadra ‘fuori categoria’, considerato che ha un roster composto da giocatori che fino a due anni fa militavano in Serie A, americani compresi. La partita di sabato sarà tosta, ma al tempo stesso una bella sfida. Affrontare i più forti, perché sulla carta Napoli è oggettivamente una delle squadre più forti, è sempre stimolante. Contro di loro, nella gara di Supercoppa, abbiamo fatto un buon lavoro per quasi 30 minuti, poi però nei successivi 10 ci siamo scontrati con la loro intensità. Questo ci ha fatto capire che sono fortissimi e che, se sabato vogliamo avere qualche chance, dobbiamo essere perfetti, ognuno deve portare il proprio contributo, perché affrontiamo una squadra capace di fare un parziale in due minuti e prendere il largo. Ci stiamo allenando bene, stiamo preparando al meglio la partita, siamo un buon gruppo che comunque è ben disposto al sacrificio, perché affrontare una corazzata come Napoli richiede sacrificio da parte di tutti, e vediamo come andrà”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della società.

GIVOVA SCAFATI – LUX CHIETI

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 29 novembre, 18.00

Arbitri: Beneduce, Ciaglia, Di Toro

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3mhiFX2

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Le sei vittorie consecutive conquistate tra Supercoppa e campionato accrescono la fiducia e l’autostima del gruppo in questa fase iniziale della stagione, ma abbiamo ancora tanta strada da percorrere con la giusta ‘cazzimma’ e determinazione di chi sa di essere solo all’inizio di un percorso. Siamo felici di esordire finalmente in campionato al PalaMangano e ci dispiace moltissimo non poter giocare la sfida dinanzi ai nostri tifosi, perché proprio in un momento come questo si sarebbe potuto creare un grandissimo entusiasmo sul campo e rendere il PalaMangano ancor più un fortino. Purtroppo ormai ci stiamo abituando a fare a meno dei nostri supporters, che potranno sostenerci solo da lontano, guardandoci giocare in diretta streaming. Per questo esordio casalingo in campionato affrontiamo Chieti, che non ha giocato la prima di campionato per via del caso Covid-19 scoppiato a Cento e, inoltre, è scesa in campo in sole due gare nel proprio mini-girone di SuperCoppa, che si componeva di tre squadre e, pertanto, è da parecchio tempo che non disputa una gara dall’agonismo vero. Ha un quintetto di veterani, con la coppia Piazza–Williams che ad Agrigento cinque anni fa ha perso la finale per la massima serie contro Torino, poi c’è un ex come Santiangeli dotato di grandi capacità realizzative, un’ala forte che conosce bene la Serie A2 italiana come Sorokas, il quale, in coppia con Bozzetto, completa una coppia di lunghi esperta ed un quintetto di grande affidabilità. Il nostro obiettivo è quello di cercare continuità offensiva sui 40 minuti, perché, controllando i rimbalzi difensivi e con una difesa costante per tutto l’arco della contesa, possiamo trovare energia e fiducia in campo aperto nei primi secondi dell’azione, grazie ai recuperi ed ai rimbalzi: potrebbe essere questa la chiave di lettura del match”.

Valerio Cucci (giocatore) – “Stiamo attraversando un buon momento di forma, c’è grande entusiasmo nello spogliatoio e questo si manifesta anche negli allenamenti di questa settimana. Non è facile tenere alta sia la concentrazione che la competizione così come invece stiamo facendo, dopo diverse vittorie di fila. La Supercoppa ed i sei successi consecutivi ci hanno messo nella condizione di partire con il piede giusto e vogliamo proseguire in questa stessa direzione, anche in questo esordio casalingo contro Chieti domenica sera. È da tanto che i nostri prossimi avversari non disputano una gara ufficiale, però non dimentichiamoci il valore di una formazione di buon livello, che può fare bene in questo campionato ed è dotata della giusta esperienza di alcuni uomini del proprio roster, come Santiangeli, miglior italiano della passata stagione, Piazza, Williams e Sorokas, che in Serie A2 hanno tanti anni di militanza. Non sarà facile, ma vogliamo vincere questo incontro per battezzare con un successo l’esordio casalingo, anche in assenza del nostro pubblico. Difesa aggressiva e concentrazione sui 40 minuti potranno essere le nostre armi vincenti, ma serve anche ordine e continuità in attacco, voglia di passarci la palla, controllo dei rimbalzi e contributo da parte di tutti: solo in questo modo potremmo proseguire in maniera convincente il nostro cammino stagionale”.

Note – Due gli ex della contesa: coach Domenico Sorgentone, l’autore della promozione in serie A2 Silver durante la stagione 2013/2014, nella quale la società dell’Agro è ripartita dalla Divisione Nazionale B, scambiando il titolo sportivo con Trapani; l’ala piccola Santiangeli, che ha indossato per ben due stagioni (2016/2017 e 2017/2018 in Serie A2) la casacca gialloblù.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato LNP Pass a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e mercoledì (ore 15:00).

QUI CHIETI

Domenico Sorgentone (allenatore) – “Per noi è la prima vera uscita. Sappiamo di andare a casa di una delle squadre più forti dell’intero campionato di A2. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha fisicità e talento ma non dobbiamo tirarci indietro perché le partite si giocano tutte. Dobbiamo andare a Scafati con l’idea di fare il nostro meglio e prenderci tutto quello che la partita ci regalerà”.

Alessandro Piazza (giocatore) – “Affrontiamo una squadra sicuramente tra le candidate alla vittoria finale, che è in un ottimo momento di forma dopo la vittoria della Supercoppa. È la loro prima partita in casa e quindi saranno super carichi e con la voglia di fare una buona prestazione. Andiamo a Scafati per fare la nostra partita, cercando di mettere in pratica le cose fatte in questa lunghissima pre season. Abbiamo tanta voglia di giocare finalmente la nostra prima partita ufficiale”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 18:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 29 novembre, 18.00

Arbitri: Caforio, Bartolomeo, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3q5tL3L

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Come grandissime favorite per il salto di categoria si parla solo di Napoli e Scafati, ed è giusto che sia così. Però, a mio modesto parere, nel nostro girone, ci sono tanti altri roster attrezzati come Ravenna, Forlì, Ferrara ed anche Pistoia. I toscani, senza due giocatori importanti, domenica sono stati in vantaggio per quasi tutta la partita a Rieti con valutazioni importanti di Sims, Della Rosa e Poletti. È una squadra completa in tutti i ruoli con due americani top player e altri giocatori di assoluta esperienza. Coach Michele Carrea allena una delle più grandi (e belle) realtà di questo girone Rosso. Perciò, è vero che, dopo Latina, il calendario non ci ‘aiuta’ e ci propone una big, ma prima o poi bisogna affrontarle tutte. Come? Avendo fiducia nei nostri mezzi, imponendo il nostro atletismo, la solidità difensiva e maggiore chimica in attacco. Dobbiamo ‘azzannare’ la partita. I nostri avversari non devono ‘vedere’ il canestro. La GTG è una squadra forte, ma dovrà vedersela con noi. Si gioca in casa nostra, non si può sbagliare”.

Marco Contento (giocatore) – “La Cestistica non è – e non deve essere – la squadra vista a Latina. Di quell’esordio, che abbiamo abbondantemente analizzato, è stata positiva soltanto la reazione avuta nella terza frazione quando, con il carattere che ci contraddistingue, siamo andati persino avanti. Quello, però, è il passato ed il presente si chiama Pistoia. Abbiamo il dovere di allenarci sempre con la massima efficacia e preparare dettagliatamente un match importantissimo per il nostro umore e per la classifica. Ognuno deve fare qualcosa in più, io in primis, e c’è bisogno di reagire subito. Il campionato è appena iniziato e non può essere una sconfitta, sebbene giocata male, a demoralizzare un ambiente sereno e compatto. In questi momenti, al contrario, serve maggiore unione, concentrazione per tutto il corso di 40 minuti senza mai perdere di vista l’obiettivo salvezza. Se lo facessimo sempre sono sicuro che riusciremmo a toglierci le nostre soddisfazioni a partire già da domenica in casa contro i toscani. Purtroppo vedremo un ‘Falcone e Borsellino’ desolatamente vuoto, ma è così per tutti e c’è da adattarsi a questa nuova ed anomala situazione. Quindi, forza e coraggio! Basta parlare, passiamo ai fatti. Contro Pistoia contano solo i due punti. Conquistiamoli!”.

Note – Per la prima volta – può sembrare paradossale – ma è così, l’Allianz si è allenata per l’intera settimana con l’organico al completo. Un valore aggiunto come ribadito anche coach Lardo nella conferenza stampa di mercoledì scorso: “Questa squadra ha solo bisogno di allenarsi insieme e costantemente”.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live. Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

QUI PISTOIA

Michele Carrea (allenatore) – “Per noi sarà una partita molto complessa, sia perché giochiamo ancora in trasferta sia perché all’interno della squadra c’è una disparità di condizione molto marcata. Sarà importante arrivare nei minuti finali della gara con giocatori lucidi e capaci di fare scelte giuste. C’è grande voglia di conquistare i primi due punti e di iniziare un percorso positivo nel quale vorremmo rimanere a lungo. Lavorare con tutto il gruppo in palestra è una bella sensazione e dà motivazioni in più ai ragazzi stessi: tutti sono desiderosi di fare una buona prestazione, con la consapevolezza che manca ancora omogeneità a livello fisico”.

Lorenzo Saccaggi (giocatore) – “Affrontiamo la prima gara stagionale al completo e personalmente non vedo l’ora di scendere in campo. Ci aspetta una trasferta non facile perché anche i nostri avversari hanno perso all’esordio e quindi vorranno rifarsi. Noi però saremo pronti a riscattare la sconfitta di Rieti e venderemo cara la pelle per farlo. Questo gruppo ha valori importanti, sia perché si è alzato il livello di ‘pistoiesità’, sia perché a fianco di noi over ci sono tanti giovani di valore: sono sicuro che per Pistoia sarà una stagione vincente”.

Note – Finalmente il roster biancorosso è interamente a disposizione: si tratta della prima volta dall’inizio della stagione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita su TVL (canale 11 DTT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter)..

