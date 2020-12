Serie A2 Old Wild West – La presentazione della sesta giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Sesta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso. Due anticipi in programma sabato 5 dicembre: Eurobasket Roma-Npc Rieti e Pistoia-Latina. Domenica 6 le altre quattro partite del turno.

Sabato 5 dicembre, ore 18.00

Roma: Atlante Eurobasket-Kienergia Rieti

Sabato 5 dicembre, ore 20.00

Montecatini Terme: Giorgio Tesi Group Pistoia-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 6 dicembre, ore 18.00

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-Givova Scafati

Forlì: Unieuro-LUX Chieti Basket 1974

Napoli: GeVi-Tramec Cento

Veroli: Stella Azzurra Roma-OraSì Ravenna

Riposa: Top Secret Ferrara

LE PARTITE

ATLANTE EUROBASKET ROMA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaAvenali, Roma

Quando: sabato 5 dicembre, 18.00

Arbitri: Cappello, Raimondo, Pecorella

QUI EUROBASKET ROMA

Umberto Zanchi (assistente allenatore) – “In questo campionato pieno di partite rinviate, posticipi e infrasettimanali, ci troviamo ad affrontare nuovamente la NPC Rieti dopo la sconfitta subita in Supercoppa. Le sensazioni sono positive, il gruppo sta lavorando molto bene e abbiamo tutti grande voglia di conquistare i primi due punti della stagione. Una delle chiavi del match sarà sicuramente il contenimento dei rimbalzi offensivi concessi; non vogliamo dare seconde chances ai lunghi reatini e tantomeno ai loro esterni, che hanno grande attitudine in questo fondamentale”.

Lorenzo Bucarelli (giocatore) – “I nostri avversari ad oggi sono imbattuti in campionato, dimostrando se ce ne fosse ancora bisogno di essere una compagine solidissima; tuttavia noi cercheremo con grande grinta il riscatto rispetto alla sconfitta del debutto e al primo confronto in Supercoppa. Sarà importante per noi imporre il nostro ritmo per l’intera gara, così come fatto negli scampoli migliori del nostro percorso sino ad ora, mettendoci così nelle condizioni di non subire la fisicità dei reatini”.

Note – Pronto all’esordio il neoacquisto Daniele Magro

QUI NPC RIETI

Francesco Tubiana (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra che ha perso di misura contro Napoli, squadra data tra le favorite del campionato. I romani a differenza nostra non hanno affrontato il turno infrasettimanale e questo per loro è un vantaggio. Affrontiamo una squadra forte che può disporre del quintetto base che ruota intorno all’attacco dei due americani e può contare sull’apporto dei giovani dalla panchina, capaci di dare intensità in difesa e ritmo offensivo”.

Dalton Pepper (giocatore) – “Trasferta difficile contro una Eurobasket capace di tener testa fino all’ultimo a Napoli nell’ultima sfida. Sicuramente il turno infrasettimanale non ci permette di arrivare al match con il massimo della preparazione e scontiamo anche la stanchezza fisica, ma questo non deve essere una giustificazione per non dare il massimo. Sarà infatti un mese ricco di incontri ravvicinati e dobbiamo abituarci a questo ritmo. Dovremo far attenzione alla coppia Olasewere e Gallinat ma siamo pronti per questa prima trasferta del campionato”.

Note – Niente da segnalare.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – BENACQUISTA LATINA

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: sabato 5 dicembre, 20.00

Arbitri: Gonella, Gagno, Giovannetti

QUI PISTOIA

Michele Carrea (allenatore) – “In questa partita siamo chiamati a dare dei segnali di crescita, pur considerando le difficoltà che ci hanno accompagnato e che continuano ad accompagnarci nel nostro percorso. La squadra sta affrontando questo momento con spirito di sacrificio e senso di responsabilità. C’è la consapevolezza da parte di tutti di dover dare qualcosa in più e di doverlo fare subito, nonché la voglia di conquistare i primi due punti per dare una gioia ai nostri tifosi e per iniziare a muovere la nostra classifica”.

DeShawn Sims (giocatore) – “Penso che quella contro Latina sarà una partita intensa, è la nostra prima in casa e anche se non ci saranno i tifosi sarà comunque un vantaggio. Dobbiamo giocarla a muso duro fin da subito, facendo quello che sappiamo fare. Veniamo da due sconfitte e dobbiamo assolutamente riscattarci prendendoci la vittoria: sarebbe molto importante per dare una scossa positiva a tutto l’ambiente e per dimostrare a tutti che possiamo competere in questa lega”.

Note – Ancora una settimana di allenamenti complicata per i biancorossi, che hanno dovuto fare i conti con un paio di assenze.

QUI LATINA

Gabriele Benetti (giocatore) – “Già da lunedì ci siamo allenati con impegno e determinazione in vista della complessa trasferta che ci attende a Montecatini. Pistoia ha un roster di alto livello, è composta da diversi giocatori che nel campionato di Serie A2 fanno la differenza, perché conoscono bene la categoria. Oltre ad aver avuto l’opportunità lo scorso anno di allenarmi con loro per qualche settimana, e colgo l’occasione per ringraziare la società di Pistoia per avermi consentito di farlo, ho avuto modo di incontrarli da avversari in molteplici occasioni, quindi so bene che tipo di formazione andiamo ad affrontare. Sabato conterà tanto il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana, ma sarà altrettanto importante limitare gli errori banali e le ingenuità, che non ci possiamo permettere, in particolar modo in trasferta. Non vi è dubbio che in questo momento specifico la classifica non è totalmente veritiera, Pistoia, giocando la scorsa settimana per la prima volta al completo, probabilmente non ha trovato subito la chimica, ma non dobbiamo certo basarci sui risultati, perché sappiamo bene che è una formazione molto valida. Dovremo essere pronti a fare tutti quanti uno sforzo in più ed essere bravi a non ripetere gli errori fatti in passato, compresi quelli nella partita vinta con San Severo. Siamo due squadre stimolate, loro hanno sicuramente voglia di riscattarsi, ma noi vorremmo cancellare al più presto la brutta figura fatta a Napoli, motivo per cui siamo chiamati a scendere in campo per disputare una prestazione solida”.

Note – Roster al completo.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – GIVOVA SCAFATI

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 6 dicembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Bramante, Marzulli

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Prima di entrare nel merito della prossima sfida, devo per un attimo commentare gli aspetti positivi avuti dai miei nella difficile trasferta di Rieti. Sapevamo le caratteristiche dei nostri avversari e la loro pericolosità ed infatti ci hanno puniti sfruttando i nostri errori. Devo dire, però, che malgrado le avversità, la squadra nel primo tempo ha creato tante azioni, difeso abbastanza bene, non ha mai mollato e se l’è giocata fino alla fine anche quando in campo, nell’ultimo quarto, mancava il nostro riferimento Jones. È chiaro, gli infortuni non ci aiutano in un momento rilevante della stagione come questo ed anche il calendario ci offre un super roster da affrontare in condizioni non ottimali, ma è importante che i ragazzi continuino a credere in quello che stanno facendo. La mentalità deve essere questa e mi fa piacere vedere che, giorno dopo giorno, stiamo crescendo. Il percorso è giusto anche se i risultati non sono come vorremmo che fossero. Dopo tale doverosa premessa, parliamo di Scafati. Conosciamo i nostri sfidanti già dalla Supercoppa e proprio quella partita aveva lasciato trasparire evidenti riflessioni. Stiamo parlando di due realtà con prospettive totalmente differenti che emergeranno domenica sul parquet. Ovviamente, le ambizioni non scrivono l’esito a priori della gara ed in quaranta minuti può succedere di tutto. I miei uomini devono restar tranquilli indipendentemente dall’avversario, sappiamo chi siamo e lo dimostreremo contro chiunque. Infine, qualche battuta dall’infermeria: Contento ha problemi alla schiena e prosegue giornalmente le terapie mentre Jones è ancora dolorante e c’è da capire come reagirà. È presto per le valutazioni definitive. Aspettiamo e speriamo”.

Michele Antelli (giocatore) – “Chi arriva domenica al ‘Falcone e Borsellino’ è un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Basta semplicemente dire che sono i detentori della Supercoppa e hanno dieci possibili titolari in una qualsiasi altra squadra di Serie A2. Un roster ampio e qualitativamente elevato che punta a giocare nella massima competizione. Quindi, già dai diversi obiettivi stagionali, sono loro che hanno maggiore pressione psicologica in quanto devono venire in casa nostra per fare (e vincere) la partita. Di fronte, Thomas e compagni troveranno una squadra sicuramente non al meglio da un punto di vista fisico, ma comunque ostica come dimostrato con Pistoia e a tratti anche con Rieti che cerca sempre di dare il 100%. L’esito del match è forse scontato, tuttavia non ci snatureremo, giocheremo la nostra pallacanestro senza timori e perché no, magari ribaltare ogni pronostico in virtù della nostra ‘sfrontatezza’. Siamo una squadra giovane, c’è ancora tanto da lavorare e le partite con avversari non propriamente alla nostra portata devono solo darci ulteriore carica in quanto rappresentano le grandi occasioni per dimostrare il nostro talento”.

Note – Infortunio alla schiena per Marco Contento, sta proseguendo le terapie. In dubbio Andre Jones, ancora dolorante. Saranno rivalutati a ridosso del match.

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Dopo la partita contro Chieti, insieme allo staff medico, fisioterapico ed atletico abbiamo curato minuziosamente la ripresa fisica, così da poter ritrovare le energie e gestire al meglio gli allenamenti settimanali, intensi e di breve durata, per avere la possibilità di poter meglio recuperare, dopo la partita di domenica, ed essere di nuovo pronti dopo appena 48 ore. Abbiamo fortunatamente già vissuto una esperienza simile in occasione della Supercoppa e quindi la settimana di preparazione a quella fase finale ci è da insegnamento per gestire in maniera simile anche quella che stiamo trascorrendo. Affronteremo per prima San Severo, squadra ben allenata da coach Lino Lardo, con la sua pragmaticità, coesione, cura della difesa ed attacco coinvolgente. I loro due stranieri fanno sicuramente la differenza: Jones è un importante realizzatore, mentre Ogide è un lungo atipico, dotato anche di un buon tiro dalla lunga distanza. Al loro fianco, ci sono giocatori importanti per questa categoria, come il centro Mortellaro e la guardia Contento. Hanno poi aggiunto grande atletismo con Ikangi, senza dimenticare Antelli e Di Donato, che conoscono bene questo campionato. Noi dovremo ripartire dalla seconda parte di gara contro Chieti, provando a mettere la stessa intensità nell’arco dei 40 minuti, indispensabile per vincere in trasferta. Serviranno gagliardia, sfacciataggine, intraprendenza, aggressività, controllo dei rimbalzi e contropiede per tutto l’arco della gara”.

Riccardo Rossato (giocatore) – “In sette giorni disputeremo tre partite, ma siamo pronti a giocarle tutte, per fare nostri i sei punti in palio. Cominceremo dalla trasferta a San Severo, che dovremo affrontare dimenticandoci completamente della sfida disputata in precedenza al PalaMangano nel mini-girone di Supercoppa, perché quella partita fu affrontata da loro dopo un lungo periodo di inattività per via dell’isolamento obbligato dai casi di Covid-19. Affronteremo un avversario tosto, con giocatori forti e ottimi per la categoria. Sono allenati da coach Lardo, che conosciamo bene, così come Contento, ma in organico ci sono numerosi atleti dalla grande energia e forza fisica. Dovremo disputare una gara solida e replicare quanto abbiamo già fatto contro Chieti nella seconda parte di gara, ma stavolta spalmarlo per 40 minuti, iniziando subito forte. Non guardiamo indietro e a quello che abbiamo fatto, ma siamo concentrati su queste prossime tre partite ravvicinate nel tempo, per provare a fare bottino pieno”.

Note – Ancora infortunato Culpepper, che sarà sostituito ancora una volta da Jackson nel secondo tassello straniero. Ben tre ex di turno: il coach Lino Lardo (sulla panchina gialloblù nella seconda parte della stagione 2018/2019 in Serie A2), la guardia Contento (in casacca gialloblù nelle ultime due stagioni) ed il centro Pavicevic (apparso per pochi mesi nella stagione 2018/2019, prima di un lungo infortunio).

UNIEURO FORLÌ – LUX CHIETI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 6 dicembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Maffei, Maschietto

QUI FORLÌ

Sandro Dell’Agnello (coach) – “Chieti è un avversario composto da diversi giocatori molto esperti, che conoscono la categoria e che quindi possono essere a momenti imprevedibili. Allo stesso tempo noi dobbiamo guardare in casa nostra perché, se è vero che fortunatamente dovremmo essere al completo, è anche vero che lavoriamo solo da una settimana tutti insieme, e dobbiamo oliare i nostri meccanismi di squadra con l’obiettivo di migliorare giorno per giorno”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Anche se ci siamo già affrontati nel girone di Supercoppa, è passato diverso tempo. Chieti è sicuramente una squadra che ha un primo quintetto di spessore e, più in generale, un roster composto da ragazzi che hanno sempre fatto bene nella loro carriera. Arriveranno in casa nostra con tanta leggerezza, quindi noi dovremo essere bravi ad approcciare la partita nel migliore dei modi”.

Note – A partire da venerdì pomeriggio, sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015, sarà disponibile il nuovo #matchprogram biancorosso. La presentazione della partita, le interviste ai giocatori e ai #Partner, tante foto e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf dal sito www.pallacanestroforli2015.it.

QUI CHIETI

Domenico Sorgentone (allenatore) – “Sappiamo che anche questa trasferta sarà sul campo di una squadra forte. Con i vari rinvii e cambi di calendario ci siamo ritrovati a dover affrontare questa coppia di squadre, una dopo l’altra, entrambe a casa loro. Forlì la conosciamo per averla affrontata anche in Supercoppa, ma sia noi che loro saremo, diversi, migliorati rispetto al precedente match. Hanno recuperato anche Giachetti che è un giocatore fondamentale, che ha fatto vedere grandi cose già contro Ferrara, spostando gli equilibri della gara. Dobbiamo essere meno morbidi, e difendere con la giusta continuità anche negli ultimi secondi dell’azione, cosa che con Scafati non si è vista totalmente. Sarà nostro compito essere più attenti, concentrati ed alzare una buona difesa, adatta al gioco di Forlì”.

Guglielmo Sodero (giocatore) – “Sará una partita difficile contro una squadra che abbiamo già incontrato in Supercoppa. Forlì ha delle individualità molto importanti e conosciamo il loro modo di giocare con grande intensità. Per noi è una prova molto importante contro una squadra che non fa mai un passo indietro. Dobbiamo ripartire dai primi due quarti di Scafati e cercare di dare continuità al nostro gioco per ottenere i primi due punti in classifica”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

GEVI NAPOLI – TRAMEC CENTO

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: domenica 6 dicembre, 18.00

Arbitri: Longobucco, Bartolini, Foti

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Il nostro primo obiettivo è quello di proseguire il nostro cammino. Per farlo dobbiamo provare ad aumentare la nostra solidità difensiva, e nel contempo cercare di avere controllo del ritmo. Nella gara contro Cento, che è al suo debutto ufficiale e vorrà certamente fare bene, dobbiamo far sì che i nostri giocatori siano bravi a sfruttare minuti e spazi in condizione di emergenza, vista la mancanza ancora di Mayo. Sono comunque fiducioso che sapremo offrire una buona prestazione”.

Andrea Zerini (giocatore) – “Dobbiamo prestare grande attenzione a Cento, che nonostante i suoi problemi, essendo al suo debutto ufficiale, avrà grande voglia di fare bella figura e giocherà al massimo delle sue potenzialità per complicarci la vita. Ciò nonostante con determinazione ed attenzione possiamo ripetere la buona prova offerta contro Latina”.

Note – Josh Mayo è ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori in questo inizio di campionato. Il play americano non sarà della partita. Brandon Sherrod, pivot della Tramec Cento, è l’ex di turno. Il lungo americano ha infatti disputato la stagione 2019-2020 con la maglia della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Finalmente debuttiamo: c’è grande voglia, considerando che abbiamo cominciato la preparazione più di 3 mesi fa. Le ultime settimane sono state molto difficili; per quanto riguarda il dover ovviamente rispettare le disposizioni di isolamento chiusi in casa, questo sicuramente non ci ha aiutato, né dal punto di fisico né da quello mentale. Questa settimana finalmente siamo in palestra: ma la squadra purtroppo non è al completo. Non sono le condizioni ideali per iniziare, ma al tempo stesso non ce ne importa nulla: la voglia di debuttare, anche in situazione di emergenza, ci mantiene concentrati sul nostro lavoro, per arrivare a fare una partita di altissimo livello contro una squadra di altissimo profilo come è Napoli, a casa loro”.

Giovanni Gasparin (giocatore) – “Domenica sarà una partita importante: torniamo a giocare in campionato dopo 9 mesi. L’ultima settimana in quarantena, e gli allenamenti di questi giorni a ranghi ridotti, rendono questa trasferta ancora più difficile contro una squadra molto forte, tra le più quotate, con un roster molto lungo. Sicuramente non partiamo sconfitti, cercheremo di fare la nostra partita e ‘sfogarci’ sportivamente parlando, dando sfogo un po’ alla frustrazione e alla rabbia di queste settimane: dovremo provare tutto quello fatto in questi mesi di lavoro”.

Note – Al momento si registrano tre positività al Covid-19 nella squadra e altrettante nello staff tecnico: i casi sono in isolamento e non prenderanno parte alla trasferta. Il resto della squadra non presenta ulteriori defezioni.

STELLA AZZURRA ROMA – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: domenica 6 dicembre, 18.00

Arbitri: Patti, Tarascio, Grazia

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Ravenna è da sempre un avversario ostico. Non giocano una partita ufficiale dalla SuperCoppa Centernario LNP, arriveranno al PalaCoccia affamati e con il sangue agli occhi. Dovremmo essere bravi noi ad ammortizzare i colpi avversari e mostrare in campo di che pasta siamo fatti”.

Leo Menalo (giocatore) – “Queste prime partite ci hanno decisamente unito come squadra e sono state un ottimo banco di prova per un gruppo di ragazzi così giovane come il nostro. Ci sentiamo molto più sicuri di noi stessi. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, approfittando del turno di riposo. Vogliamo dare il massimo domenica contro Ravenna”.

Note – Nessuna.

QUI RAVENNA

Massimo Cancellieri (head coach) – “La prova del fatto che questo sarà uno strano campionato viene dal nostro iter. Abbiamo cominciato molto presto per provare ad arrivare pronti, poi il Covid in casa ci ha ribaltato tutta la programmazione ma dobbiamo trasformare questo shock in un’opportunità e fortificarci nella difficoltà. Affrontiamo la prima partita come impegno emotivo più che come impegno agonistico perché a livello tecnico siamo in difficoltà, con molti giocatori fermi da giorni e altri indisponibili. Questo non ci deve impedire di andare a fare una partita gagliarda e solida, che è l’unico obiettivo che ci poniamo”.

Alberto Chiumenti (giocatore) – “Finalmente possiamo tornare a giocare una partita ufficiale, siamo un gruppo nuovo che ha lavorato tanto in questi mesi, veniamo da un periodo molto complicato che ci vogliamo lasciare alle spalle. Andiamo a Veroli con le idee ben chiare su quello che dobbiamo fare, non saremo al 100% fisicamente ma questo non deve essere un alibi. Vogliamo fare la nostra partita contro una squadra che gioca una pallacanestro molto fisica e molto atletica, dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco e a non lasciarli andare”.

Note – La giornata in calendario è la sesta ma per l’OraSì si tratta dell’esordio in campionato.

