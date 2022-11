Serie A2 Old Wild West – La presentazione delle gare del girone Rosso

CALENDARIO

Si giocano cinque gare della 7^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: anticipo sabato 12 novembre tra Cividale e Nardò, altre quattro gare domenica 13. Pistoia-San Severo si è già disputata lo scorso 26 ottobre per la convocazione del pistoiese Carl Wheatle in Nazionale britannica, con successo interno della Giorgio Tesi Group, mentre Chieti-Chiusi è rinviata al 30 novembre per gli impegni di Dylan Van Eyck (Umana) in Nazionale olandese nelle finestre di qualificazione mondiale.

Già disputata mercoledì 26 ottobre

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Allianz Pazienza San Severo 54-45

Sabato 12 novembre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-HDL Nardò

Domenica 13 novembre, ore 17.00

Cesena: OraSì Ravenna-Tramec Cento

Mantova: Staff-Apu Old Wild West Udine

Domenica 13 novembre, ore 18.00

Ferrara: Tassi Group-Unieuro Forlì

Bologna: Fortitudo Kigili-RivieraBanca Basket Rimini

Rinviata a mercoledì 30 novembre, ore 20.30

Chieti: Caffè Mokambo-Umana Chiusi

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 12 6 1 Tramec Cento 10 5 1 Unieuro Forlì 10 5 1 Apu Old Wild West Udine 10 5 1 UEB Gesteco Cividale 6 3 3 Fortitudo Kigili Bologna 6 3 3 Staff Mantova 4 2 2 Caffè Mokambo Chieti 4 2 3 OraSì Ravenna 4 2 4 Allianz Pazienza San Severo 4 2 4 HDL Nardò 4 2 4 Tassi Group Ferrara 4 2 4 Umana Chiusi 2 1 5 RivieraBanca Basket Rimini 2 1 5

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

“GAME OF THE WEEK”: MANTOVA-UDINE IN DIRETTA FREE SU LNP PASS, SU MS CHANNEL HD E SU TWITCH ITALBASKETOFFICIAL

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e, con un aumento della qualità della visione, sul canale MS Channel HD, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay, sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro), ed in streaming (in chiaro, su www.mschannel.tv). A seguito dell’accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, la “Game of The Week” di Serie A2 viene proposta in chiaro anche sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial (https://www.twitch.tv/italbasketofficial). Domenica 13 novembre in diretta la gara del girone Rosso tra Staff Mantova e Apu Old Wild West Udine, dalla Grana Padano Arena di Mantova, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – HDL NARDÒ

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 12 novembre, 20.00

Arbitri: Costa, Puccini, Marco Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hwpdDu

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Ci stiamo preparando per cercare di fare una grande partita. Nardò ha sfoderato una straordinaria prova contro Forlì e sta giocando molto bene. Noi dovremo essere molto attenti, imparando dagli errori fatti a Pistoia e Cento, perché vogliamo fare meglio. Quella di domani sarà, in definitiva, una sfida molto delicata in cui servirà, e sicuramente non mancherà, l’apporto della ‘marea gialla’ per portare a casa la partita”.

Alessandro Cassese (giocatore) – “Nardò è reduce dalla vittoria contro una squadra quotata come Forlì, ciò dimostra il valore dei pugliesi. È una formazione che presenta giocatori di talento, soprattutto in fase offensiva e che fa della fisicità un punto cardine. Noi, essendo più piccoli, dovremo cercare di sopperire con un aumento dell’aggressività. Da parte nostra c’è grande stimolo per continuare la marcia positiva in casa senza, però, sottovalutare l’avversario. Il supporto del nostro pubblico sarà necessario per mantenere inviolato il PalaGesteco”.

Note – Nulla da segnalare. Sabato le biglietterie e i cancelli del PalaGesteco apriranno alle 19.00. Presso le casse dell’impianto di via Perusini si potranno sottoscrivere gli abbonamenti stagionali e prendere i singoli tagliandi per la sfida con Nardò. All’Eagles Corner in Club House si potrà, inoltre, acquistare la maglia gialla per colorare ancora di più il PalaGesteco. Le pause del match verranno allietate dalle ragazze della New Team fitness di Remanzacco. Prima della partita, il presidente della UEB Cividale, nonché consigliere di LNP, Davide Micalich, premierà Giacomo Dell’Agnello col riconoscimento di MVP del mese di ottobre nel girone Rosso della Serie A2.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta, dalle 19.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it col commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Sicuramente una prova d’orgoglio contro Forlì, perché ne avevamo bisogno. I ragazzi sono stati molto bravi nei 40 minuti, anche nel mantenere la tensione della gara. Ora Cividale, una squadra che gioca forte e che ha tanti punti nelle mani. Una squadra atipica per questo campionato, che affronteremo purtroppo con qualche giocatore acciaccato. Decideremo i convocati effettivi in prossimità della partenza per il Friuli. Metteremo in campo orgoglio e grinta, per provare a portarla comunque a casa”.

Andrea Donda (giocatore) – “È tutta una questione di continuare a lavorare duro ed essere sempre pronto ad aiutare la squadra. Sicuramente l’arma in più che abbiamo avuto con Forlì è stato non mollare quando la partita sembrava sfuggirci di mano, abbiamo continuato a difendere con pazienza e abbiamo ricucito lo strappo. A Cividale, indipendentemente dal minutaggio, il mio compito sarà aiutare la squadra quando sarò chiamato a farlo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ORASÌ RAVENNA – TRAMEC CENTO

Dove: Nuovo Teatro Carisport, Cesena (Fc)

Quando: domenica 13 novembre, 17.00

Arbitri: Wassermann, Giovannetti, De Biase

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3UDvjAo

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Ci avviciniamo alla gara contro Cento con grande concentrazione: va riconosciuto un grande percorso degli avversari, che si stanno confermando ai vertici della classifica grazie alla solidità che il sistema di coach Mecacci propone dopo un lungo periodo in A2, unita alla qualità dei giocatori nel roster, che portano sempre dei mattoncini importanti alla causa; il tutto senza poter contare ancora sul proprio centro titolare (Zilli, ndr), fermo dal precampionato. Fatta la doverosa presentazione e riconosciuti i meriti degli avversari, noi partiremo dal provare a consolidare le certezze che, domenica dopo domenica, stiamo mettendo dentro al nostro mondo: in particolare mi aspetto una crescita nella fase difensiva, dove ritengo abbiamo ancora molti margini. Una crescita che dovremo presentare già da domenica in una partita contro un avversario di altissimo livello. Sappiamo che i nostri ospiti avranno al seguito una bella rappresentanza di tifo, motivo per cui chiamo a raccolta sempre più il nostro popolo: la nostra competitività sicuramente potrà crescere anche con un apporto caldo, come quello che ci hanno garantito nelle ultime gare”.

Note – Roster al completo. Seconda gara casalinga dell’OraSì al Carisport di Cesena, dopo il debutto vincente contro Ferrara.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Ravenna è una squadra con un’identità ben precisa, costruiscono il loro sistema offensivo intorno a tre giocatori ben definiti e hanno altrettanti giocatori validi in grado di supportarli. Ci pareggiamo a livello di possessi, è seconda per percentuale nel tiro da tre punti, seconda nel nostro girone per percentuale di palle rubate, questo è segno di grande equilibrio. Dovremo mantenere alta la concentrazione per rispettare il piano partita”.

Derrick Marks (giocatore) – “Il tempo che ho trascorso a Ravenna è stato speciale, perciò, sono contento di giocare questa sfida. Credo che la chiave per vincere sia giocare il nostro gioco. Offensivamente non dovremo perdere palloni; in difesa dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza”.

Note – Gli ex di questa partita saranno Derrick Marks, che ha indossato la divisa ravennate nella stagione 2016/17 e da parte OraSì Danilo Petrovic, che è stato giocatore di Cento nella stagione 2020/21.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

STAFF MANTOVA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 13 novembre, 17.00

Arbitri: Masi, Pazzaglia, Tarascio

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3TmV0UL

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI MANTOVA

Giorgio Valli (allenatore) – “Abbiamo lavorato con grande difficoltà in settimana, anche a causa dell’assenza di Ross (in dubbio per la sfida di domenica) che sta pagando i postumi di una contusione all’anca subìta contro Pistoia. Udine ha un roster composto da 11 veterani e potrebbe tranquillamente giocare in Serie A. Da parte nostra servirà la gara perfetta. Le motivazioni non mancano: ogni giocatore vuole affrontare questo tipo di sfide. Dovremo essere bravi ad applicare il piano partita e limitare il più possibile i loro punti di forza, con la consapevolezza che dovremo affrontare una difesa molto fisica”.

Andrea Calzavara (giocatore, playmaker) – “Con Pistoia siamo stati troppo superficiali in alcuni tratti, forse non eravamo preparati mentalmente per affrontare una partita di questo tipo. Dobbiamo lavorare tanto in difesa e crescere come squadra. Udine è una delle favorite alla vittoria finale, ha tanti giocatori esperti che vengono dalla Serie A e per questo mi aspetto una gara durissima dal punto di vista fisico e tattico. Tuttavia, dobbiamo reagire alla brutta sconfitta contro Pistoia, dobbiamo fare meglio. Sarà una gara da approcciare nel migliore dei modi, dovremo limitare al minimo gli errori”.

Note – Prima della partita sfileranno i bambini del settore giovanile dello Junior Basket Curtatone, società partner degli Stings. Il Game Sponsor della sfida sarà “La Surgelati”, azienda di Suzzara (Mn) attiva dal 1982, tra i più importanti grossisti di alimentari surgelati della provincia di Mantova e non solo. Durante la partita saranno presenti le cheerleaders della Move Academy, che saranno al fianco degli Stings per tutta la stagione. Si potranno conoscere maggiori informazioni sui corsi della Move Academy direttamente dal desk informativo posizionato a bordocampo.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta in streaming, in chiaro, su LNP Pass, su MS Channel (visibile su piattaforma Sky canale 814, su piattaforma Tivùsat e in streaming su www.mschannel.tv) e in chiaro sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial. Radiocronaca in diretta sulla web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistente allenatore) – “Dopo i miglioramenti nelle ultime due gare, adesso dobbiamo compiere un passo in avanti dal punto di vista mentale. In settimana abbiamo lavorato su un aspetto in particolare: la capacità, qualora fossimo in grado di prendere un vantaggio importante nel punteggio, di migliorare la qualità delle scelte in attacco per incrementarlo e chiudere la partita, senza perdere ovviamente l’aggressività difensiva che è la base di ogni nostra vittoria. Conosciamo bene il valore dei nostri prossimi avversari che abbiamo già affrontato in Supercoppa. Si tratta di una squadra dalla fisicità importante, con due terminali offensivi facilmente individuabili, ovvero Anthony Miles e Laquinton Ross”.

Ethan Esposito (giocatore) – “Domenica affronteremo una squadra molto intensa, con giocatori che hanno una voglia di vincere importante. Anche se si tratta di un team molto rinnovato rispetto alla passata stagione, hanno un’aggressività notevole. Dal canto nostro, con le vittorie contro Rimini e Fortitudo Bologna abbiamo ripreso il nostro cammino. Inoltre, domenica scorsa, vincere in un PalaCarnera sold-out è stato veramente bellissimo”.

Note – Per la sfida con la Staff Mantova coach Matteo Boniciolli avrà a disposizione l’intero roster. Tra gli ex dell’incontro, segnaliamo l’attuale direttore tecnico dell’Area Sportiva e senior assistant coach dell’Apu Old Wild West Udine Alberto Martelossi, che ha allenato il team lombardo dal 2015 al 2017 e l’assistant coach Gabriele Grazzini (a Mantova nella stagione 2013/14). Nel team di Valli figura, invece, Riccardo Cortese che ha vestito la casacca bianconera da luglio 2018 a dicembre 2019.

Media – Diretta streaming in chiaro su LNP Pass e diretta tv su MS Channel HD (via satellite canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat, e via streaming). Diretta in chiaro sul canale Twitch Italbasketofficial. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

TASSI GROUP FERRARA – UNIEURO FORLÌ

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 13 novembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Tallon, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hrbxK6

QUI FERRARA

Nando Maione (assistente allenatore) – “Affronteremo una squadra costruita per fare un campionato importante, di vertice. Forlì ha in ogni ruolo gli uomini giusti per poter ambire a un campionato di prima fascia, Adrian è un americano di altissimo livello, Raivio è un top player della Lega; l’Unieuro è talentuosa a livello di soluzioni uno contro uno, fisicamente è molto dura, con la fisicità potrà metterci in difficoltà in diverse situazioni. Dal canto nostro dovremo essere bravi ad essere duri, pareggiando fin da subito la loro fisicità, in più dovremo cercare di non lasciare tiri facili ai loro tiratori, uno su tutti Cinciarini, che può cambiare da un momento all’altro le sorti della gara. Siamo molto decisi dopo la gara contro Ravenna nell’approcciare subito bene l’inizio gara, per poi essere costanti e duri durante tutto l’arco del match”.

Luca Campani (giocatore) – “Affronteremo una compagine molto forte, che fa parte del gruppo delle prime della classifica, così per noi sarà sicuramente una gara davvero tosta, Forlì è una squadra più esperta di noi, con dei giocatori che da diversi anni giocano in Serie A2, come Raivio, Cinciarini, Gazzotti e Benvenuti: giocatori esperti. L’Unieuro è un’ottima squadra e noi arriviamo alla gara di domenica da un momento in cui abbiamo vinto una grande gara contro Cento, facendo molto bene, dopo di che abbiamo fatto molto male, a Cesena, contro Ravenna. Dal canto nostro, dovremo sfruttare il fattore campo, per cercare di mettere Forlì in difficoltà, facendo il possibile per portare a casa i due punti”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sul roster al completo. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Giulio Gazzotti, grande ex di turno, a Ferrara nella seconda parte del 2012/13 in DNA, adesso a Forlì.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che due settimane fa ha battuto Cento dimostrando, soprattutto in casa, di avere le armi per mettere in difficoltà chiunque. Ci arriviamo di nuovo con assenze importanti, ma questo non deve inficiare sul nostro percorso di crescita. Non ha senso perdere energie per qualcosa che sfugge al nostro controllo, piuttosto sono convinto che affrontare queste difficoltà, in questa fase iniziale del campionato, fortificherà il gruppo nel prosieguo della stagione”.

Lorenzo Benvenuti (giocatore) – “Ci aspetta una partita dura, i derby non sono mai partite normali e la classifica non deve abbagliarci, perché Ferrara è una squadra energica e noi non dovremo esserlo di meno. Conoscendo l’ambiente, sono convinto che ci seguiranno molti tifosi che ci daranno sicuramente una spinta in più per portare a casa i due punti”.

Note – Fabio Valentini e Nathan Adrian sono in forte dubbio per la gara di domenica, entrambi per problemi muscolari. Torna il #Matchprogram biancorosso, settimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, il #OneToOne con Lorenzo Benvenuti, i racconti degli eventi biancorossi, le foto dei tifosi all’Unieuro Arena, lo spazio per i #Partner e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su

www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. In accordo con Teleromagna, #MediaPartner dell’Unieuro, la partita sarà trasmessa in differita mercoledì 16 novembre alle ore 21:00 su TR24, canale 78 del DTV. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 13 novembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Capurro, Di Martino

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3zZd7cI

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Torna a giocare al PalaDozza la Fortitudo Kigili, a distanza di tre settimane dal successo interno su Chiusi del 22 ottobre (71-67). A seguire sono arrivate due sconfitte in terra friulana, nelle due trasferte di Cividale e Udine. Finora i biancoblù sono imbattuti in casa (2 vittorie su 2 gare), mentre il record esterno è di 1-3. Il derby con Rimini torna a oltre 21 anni di distanza dall’ultimo confronto, nel maggio 2001 in Serie A1.

Note – Nell’ultima trasferta di Udine si è infortunato Steven Davis, che ha subìto uno stiramento all’adduttore lungo della coscia destra. Il giocatore ha avviato il percorso di riabilitazione, con terapie per circa 7-10 giorni, in seguito ai quali verrà effettuato un nuovo controllo ecografico. Assente anche Saliou Niang, fuori per una frattura da stress del terzo metatarso del piede sinistro.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti con punteggio, commenti finali e foto sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Fortitudo Pallacanestro Bologna 103.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Per provare a vincere a Bologna, sarà innanzitutto necessario giocare con precisione anche di fronte ad un pubblico molto caloroso. In secondo luogo, limitare la produzione offensiva dei loro esterni sarà la chiave tattica. Ci siamo allenati con grande intensità, per provare a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi e smuovere la classifica”.

Alessandro Scarponi (giocatore) – “Per noi è una partita tanto difficile quanto entusiasmante. Giocare in un palazzo storico come quello di Bologna è motivo di grande carica. Dovremmo fare una partita perfetta sia sul piano tattico che tecnico, giocare senza paura e pressione. Siamo arrabbiati per com’è finita a Chiusi, per questo non vediamo l’ora di scendere in campo e dare il meglio di noi stessi”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale al 6 maggio 2001 quando, in Serie A1, la Fortitudo ebbe la meglio al PalaDozza per 88-75 nell’ultima giornata di stagione regolare; Rimini si era imposta all’andata in Romagna per 81-67. In Serie A2, invece, le due squadre non si affrontano dalla stagione 1991/92.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 13 novembre alle ore 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST