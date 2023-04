Serie A2 Old Wild West – La preview della 1^ giornata nel girone Bianco

CALENDARIO

In programma la prima giornata della seconda fase di Serie A2 Old Wild West nel girone Bianco: anticipo sabato 1° aprile tra Nardò e Trapani, domenica 2 le altre due gare del turno. Il gruppo mette di fronte le squadre classificate dal 7° al 9° posto dei due gironi Verde e Rosso della stagione regolare, che partono dai punti ottenuti negli scontri diretti. Al termine delle sei gare di seconda fase le prime quattro squadre classificate accederanno ai playoff, nelle posizioni dalla 13^ alla 16^; le ultime due rimarranno ferme e parteciperanno alla Serie A2 2023/24.

Sabato 1° aprile, ore 20.45

Lecce: HDL Nardò-2B Control Trapani

Domenica 2 aprile, ore 18.00

Chiusi: Umana-Moncada Energy Agrigento

Domenica 2 aprile, ore 19.00

Rimini: RivieraBanca Basket-Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte 2B Control Trapani 6 3 1 RivieraBanca Basket Rimini 6 3 1 Moncada Energy Agrigento 4 2 2 HDL Nardò 4 2 2 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 3 Umana Chiusi 2 1 3

LE PARTITE

HDL NARDÒ – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: sabato 1° aprile, 20.45

Arbitri: Gagliardi, D’Amato, Praticò

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Partendo da Trapani, anzitutto c’è da dire che è una squadra ben allenata. Anche loro hanno vissuto un’annata complicata come la nostra dal punto di vista degli infortuni, ma hanno trovato una quadra in corsa. Giocano un basket intenso e verranno qui per cercare di dire la loro e portare a casa una vittoria. Noi cercheremo di controbattere e vedremo chi sino alla fine avrà la meglio”.

Note – Niente da segnalare.

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Dobbiamo continuare a lavorare con lo spirito delle ultime settimane, col piacere di passarci la palla, consapevoli che se difendiamo forte, in attacco tutti possono trovare opportunità. Nardò è una squadra che durante la stagione, come noi, ha raggiunto l’obbiettivo salvezza attraversando enormi difficoltà di infortuni e assenze. Nardò costruisce la maggior parte della sua pericolosità offensiva sull’asse Smith-Poletti, ma può anche aggrapparsi ad un supporting cast di livello”.

Marco Mollura (giocatore, capitano) – “Sono felicissimo per il prestigioso traguardo raggiunto dalla squadra e, da capitano, voglio ringraziare tutti per l’impegno e l’abnegazione dimostrata per tutta la stagione. Adesso però inizierà un’altra fase, dopo quasi due mesi di stop potrò finalmente riprendere il mio posto in campo e non vedo l’ora di giocare. Nardò è una squadra molto ben attrezzata, con giocatori che questa categoria la conoscono perfettamente. Noi però ci stiamo divertendo e vogliamo toglierci ancora altre soddisfazioni”.

Note – 1ª giornata del girone Bianco. Assente Marco Rupil per un problema al ginocchio.

Note – 1ª giornata del girone Bianco. Assente Marco Rupil per un problema al ginocchio.

UMANA CHIUSI – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Masi, Marco Attard, Mottola

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Dovremo cercare di pareggiare l’agonismo di Agrigento e stare molto attenti alla gestione del ritmo, perché stare dietro a loro potrebbe essere complicato. Sarà importante attaccare bene, avere poche palle perse e riuscire a costruire tiri in equilibrio, mentre dovremo essere bravi a forzare il meno possibile per non aprire il loro contropiede. Nel caso la partita prendesse quella piega sarebbe veramente dura; Agrigento è una squadra di grandissimo livello generale, in attacco anche di più”.

Lester Medford (giocatore) – “Avevamo voglia di giocare dopo la sosta, per riprendere il ritmo perduto. Contro Cividale abbiamo fatto una buona partita, che deve servirci per la prossima fase. Affronteremo squadre che non abbiamo mai incontrato quest’anno quindi, almeno all’inizio, ci saranno alcune incognite. Ma abbiamo un obiettivo chiaro in mente e sappiamo che cosa serve per raggiungerlo. Vogliamo proseguire per la strada tracciata, contro Agrigento sarà il primo test”.

Note – Niente da segnalare.

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Inizia la fase ad orologio e prosegue la nostra corsa, a Chiusi ci aspetta una squadra fisica e ottimamente allenata da coach Bassi”.

Note – Dopo una regular season molto combattuta arriva la “complessa” fase a orologio, che mette la Fortitudo nella posizione di giocarsela per ottenere un posto nei playoff, un risultato importante per una neopromossa. Serviva una vittoria contro Monferrato per ottenere il pass diretto e finire nel Girone Blu, ma la sconfitta ed i pari punti con Piacenza hanno premiato gli emiliani per differenza canestri. Nel girone Bianco la squadra di coach Cagnardi ritrova dopo due anni Chiusi, affrontata in finale playoff di Serie B nel 2021, Rimini e Nardò. Nello stesso girone ci saranno anche Trapani e Latina, ma non verranno affrontate in quanto presenti nello stesso girone della regular season. Nella classifica di questo mini girone è proprio Trapani in testa alla classifica con 6 punti, a pari merito con Rimini, seguite da Nardò ed Agrigento con 4, Latina e Chiusi 2. Le prime 4 squadre accederanno ai tabelloni playoff Oro e Argento, tutto è ancora aperto. La prima partita è proprio la trasferta di Chiusi, domenica 2 aprile alle ore 18.00. La prima partita al PalaMoncada sarà contro Nardò sabato 8 aprile alle 19.00.

RIVIERABANCA RIMINI – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 2 aprile, 19.00

Arbitri: Moretti, Giovannetti, Ugolini

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Con la gara con Latina inizia una serie di partite dall’altissimo peso specifico e che decideranno l’esito della nostra stagione. Vogliamo presentarci con determinazione e lucidità, per limitare le sbavature che abbiamo avuto nella partita con Pistoia. Latina da anni ha un sistema che prevede tantissima attività lontano dalla palla, sarà quindi necessaria grande attenzione al posizionamento difensivo, per evitare di concedere canestri facili”.

Aristide Landi (giocatore) – “Contro Latina sarà una partita particolare, perché loro hanno modo di giocare con tanti tagli e difese particolari. Ci si deve aspettare davvero di tutto. Dovremo rimanere concentrati lungo i 40 minuti, senza farci prendere dall’ansia. Dovremo muovere tanto la palla e non focalizzarci sul primo vantaggio. Per quanto riguarda la fase a orologio, dovremo affrontare tutte le partite come se fossero una finale, già la partita con Latina è importante, perché sarebbe un bello stacco da loro”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Inizia questa importante seconda fase e purtroppo peggiora la nostra situazione dal punto di vista degli infortuni. Alle assenze certe di Alipiev e Fall, si è aggiunta quella di Cacace, colpito da un’infiammazione con febbre, che non gli permetterà di essere della partita. Affronteremo la trasferta al termine di una settimana di allenamenti a ranghi ulteriormente ridotti, visto lo stop di Durante, che ha ripreso ad allenarsi solo venerdì, a causa di una contrattura, riportata nell’ultima gara con la Stella Azzurra, e i problemi di Parrillo, legati a un’infiammazione degli occhi. Raccoglieremo tutte le nostre energie per affrontare al meglio la complicatissima trasferta di Rimini, squadra con grande forza fisica e un timbro tecnico rilevante dato da coach Ferrari. Cosa che ha permesso ai romagnoli di centrare l’obiettivo della salvezza, al primo anno del ritorno in A2”.

Salvatore Parrillo (giocatore) – “Iniziamo la seconda fase su un campo difficile, affrontando una squadra che ha fatto una seconda parte di campionato importante. Noi partiamo da una situazione di bassa classifica per quello che riguarda questa nuova fase, e per arrivare ai playoff abbiamo bisogno di vincere delle partite in trasferta. Proveremo a farlo già da questa, sappiamo che sarà difficile, loro sono una squadra molto fisica, però ci stiamo allenando per provare a partire subito con una vittoria. Credo che questo sia il periodo più bello della stagione, perché adesso non abbiamo la pressione delle squadre inseguitrici, come è stato fino a poco tempo fa, ora possiamo giocare con stimoli positivi, divertendoci. Con questo spirito proveremo a raggiungere quello che era il nostro obiettivo fin dall’inizio, ossia giocare i playoff, che sono il periodo ancora più bello; siamo arrivati fino qui, è ancora tutto da scrivere, possiamo farlo e vogliamo farlo”.

Note – Assenti Ivan Alipiev, ‘Aka’ Fall e Alberto Cacace.

Media – Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

