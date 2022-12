Serie A2 Old Wild West – La preview della 10^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In campo per la decima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: dopo l’anticipo di venerdì 2 dicembre Ferrara-Nardò, le altre sei gare si giocano domenica 4.

Domenica 4 dicembre, ore 17.00

Cento: Tramec-Giorgio Tesi Group Pistoia

Domenica 4 dicembre, ore 18.00

Chiusi: Umana-Staff Mantova

Udine: Apu Old Wild West-Caffè Mokambo Chieti

San Severo: Allianz Pazienza-Unieuro Forlì

Rimini: RivieraBanca Basket-UEB Gesteco Cividale

Bologna: Fortitudo Kigili-OraSì Ravenna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 16 8 1 Apu Old Wild West Udine 14 7 2 Unieuro Forlì 12 6 3 Tramec Cento 12 6 3 UEB Gesteco Cividale 10 5 4 Fortitudo Kigili Bologna 10 5 4 Allianz Pazienza San Severo 8 4 5 HDL Nardò 8 4 5 Staff Mantova 8 4 5 Tassi Group Ferrara 8 4 5 Umana Chiusi 6 3 6 RivieraBanca Basket Rimini 6 3 6 Caffè Mokambo Chieti 4 2 7 OraSì Ravenna 4 2 7

LE PARTITE

TRAMEC CENTO – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 4 dicembre, 17.00

Arbitri: Nuara, Chersicla, Almerigogna

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3Uo568k

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Pistoia è una squadra che dispone di un grande atletismo ed è in grado di schierare una grande fisicità. Hanno giocatori come Wheatle, Varnado, Saccaggi e lo stesso Del Chiaro, come lungo, che sono molto bravi a correre il campo nonostante la stazza e questa è una caratteristica che gli permette di spaccare le partite in qualsiasi momento. In più hanno tiratori molto pericolosi: Copeland, Pollone, Varnado stesso e Della Rosa che sta facendo un bel campionato. Noi dovremo essere bravi a non farci imbrigliare dalla loro difesa che è, per dispersione, la migliore del campionato. Non penso ci sia un momento giusto o un momento sbagliato per affrontare una squadra in fiducia come Pistoia, noi sappiamo di dover fare una grande partita”.

Matteo Berti (giocatore) – “Domenica sarà una bella battaglia contro Pistoia, come l’anno scorso, e giocare di squadra sarà d’obbligo. Affronteremo la miglior difesa, che è anche una delle nostre armi migliori: ce la giocheremo, ne sono certo”.

Note – Ancora fuori dalle rotazioni Giacomo Zilli per infortunio.

Media – La gara è visibile in diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky, in chiaro su Tivusat ed in streaming) e in diretta streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook (https://www.facebook.com/BenedettoXIVCento) che sull’account Instagram (https://www.instagram.com/benedettoxiv/) della Benedetto XIV Cento.

QUI PISTOIA

Tommaso Della Rosa (assistente allenatore) – “Quella di Cento è una partita importantissima, sia per noi che per loro: si tratta di uno scontro al vertice che può darci risposte importanti sulla bontà del lavoro di questa prima parte di stagione. Dovremo stare attenti al loro ritmo offensivo e alla loro fluidità, cercando di sporcare gli ingranaggi. A livello di singoli, oltre ai due Usa, servirà un occhio di riguardo per Tomassini, che già lo scorso anno ci ha messo parecchio in difficoltà. Per quanto ci riguarda, la ricetta è sempre quella: massima aggressività in difesa e attacco veloce in transizione”.

Jordon Varnado (giocatore) – “Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare in questo percorso giorno dopo giorno, senza porci obiettivi a lungo termine. Cosa c’è da migliorare in vista di Cento? In alcuni frangenti in attacco ancora stentiamo un po’ e sono convinto che ancora non diamo il 100% di quelle che sono le nostre possibilità. Personalmente mi sento abbastanza in forma ma c’è ancora molto da lavorare: sto facendo troppi errori vicino a canestro ed è un aspetto che devo migliorare quanto prima. D’altro canto oramai è evidente come in questa squadra tutti i componenti del roster possono essere pericolosi e vestirsi da leader, non soltanto io”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming (in chiaro) su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial, diretta tv (via satellite, canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat, ed in streaming) su MS Channel. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

UMANA CHIUSI – STAFF MANTOVA

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 4 dicembre, 18.00

Arbitri: Tirozzi, De Biase, Calella

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3GYFHPx

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Domenica sfideremo Mantova, una squadra molto buona con giocatori importanti. Hanno perso in modo rocambolesco il recupero con San Severo e saranno arrabbiatissimi. Noi dovremo trovare quante più energie possibili per giocare contro un’avversaria molto valida”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “Periodo intenso con partite ravvicinate e molto importanti. Arriviamo dalla buona vittoria esterna a Chieti e l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada. Sappiamo che non sarà facile perché Mantova è una squadra forte che giocherà con tanti stimoli e voglia di fare. Dovremo farci trovare pronti fin dal primo secondo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MANTOVA

Giorgio Valli (allenatore) – “Onestamente, in tutta la mia carriera non mi è mai capitato di subire la rimonta vista mercoledì con San Severo. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo e analizzare con lucidità la nostra prestazione. Occorre trasformare lo shock della sconfitta in energia positiva per un’altra partita molto difficile. Chiusi è una realtà nuova in Serie A2 e sta lavorando con grande serenità, ma indipendentemente dal nostro avversario dobbiamo cercare di produrre il nostro basket. Chiusi è un gruppo con qualità, a maggior ragione dopo l’innesto di Utomi. Medford è un ottimo marcatore e ci sono giocatori italiani di grande affidabilità. I toscani giocano in modo simile a San Severo, utilizzano spesso la zona e per noi sarà importante bloccare con maggior attenzione i loro terminali offensivi”.

Martino Criconia (giocatore, guardia) – “C’è tanto rammarico per la sconfitta con San Severo, anche perché eravamo riusciti a recuperare la gara nel secondo tempo. Adesso abbiamo la fortuna di tornare in campo subito e provare a riscattarci immediatamente. Per me sarà emozionante tornare a Chiusi, qui sono cresciuto come giocatore e come uomo. Una gara così delicata sarà decisa dai dettagli. Chiusi è reduce da un buon momento della stagione, sarà una sfida molto tecnica fisica”.

Note – Martino Criconia ritroverà da avversario la San Giobbe Chiusi. L’attuale esterno mantovano ha totalizzato 70 presenze con la maglia dei toscani tra il 2020 e il 2022, conquistando una promozione in Serie A2 e raggiungendo le semifinali playoff nella scorsa stagione. La disponibilità di Andrea Calzavara sarà valutata il giorno stesso della partita. Il playmaker è uscito anzitempo dalla sfida con San Severo per una distrazione alla capsula della spalla sinistra.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

APU OLD WILD WEST UDINE – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 4 dicembre, 18.00

Arbitri: Capurro, Centonza, Di Martino

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3AWmqdF

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Chieti è una squadra a trazione offensiva, non a caso vanta il miglior attacco del girone Rosso con la miglior percentuale nei tiri da tre (39 per cento, ndr). Josip Vrankic, in particolare, è un giocatore che dà molto agonismo alla squadra, è molto pericoloso in campo aperto, va a rimbalzo, è preciso nel tiro da tre sia quando gioca da 4 che da 5. Dal canto nostro, dovremo essere bravi a colpirli nei loro punti deboli. E per farlo ci vorrà anche l’apporto del nostro pubblico, che in questo avvio di stagione sta garantendo sempre importanti presenza e supporto”.

Francesco Pellegrino (giocatore) – “Domenica affronteremo una squadra dal grande talento offensivo. Dovremo prestare particolare attenzione a Darryl Jackson, ma non solo. Anche il gruppo di italiani è particolarmente esperto, basti pensare a Martino Mastellari o Andrea Ancellotti. In generale dobbiamo difendere ancora meglio del solito. A mio avviso questa sarà la chiave della partita”.

Note – Rimane in forte dubbio la presenza di Vittorio Nobile, assente nelle ultime due gare con Giorgio Tesi Group Pistoia e OraSì Ravenna a causa di un risentimento muscolare. Gli ultimi tagliandi disponibili per la gara di domenica possono essere acquistati attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Udine è una squadra che non ha di certo bisogno di presentazioni. Sono costruiti per vincere, hanno il budget più importante della Serie A2 e 11 giocatori fortissimi. Sarà una gara difficilissima, al limite del proibitivo. Sarà la nostra quinta partita in diciotto giorni, con rotazioni corte. Dovremo recuperare le energie e andare a disputare una gara intelligente, reggere il loro forte impatto fisico e cercare di arginare le loro numerose certezze. Scenderemo in campo con tutte le nostre forze”.

Michele Serpilli (giocatore) – “Udine è sicuramente una delle squadre favorite di questo campionato. Hanno davvero degli ottimi giocatori in ogni ruolo, dagli americani agli italiani con esperienza in Serie A come Gaspardo e Mian. Noi dopo queste brutte sconfitte casalinghe con Rimini e Chiusi giocheremo senza troppi pensieri per la testa, lottando su ogni pallone e dimostrando che siamo più di quello visto finora, per noi stessi, per la Società e per i tifosi che ci seguono!”.

Note – Denis Alibegovic giocherà contro la squadra della sua città natale. Per i teatini non sono previste defezioni.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 4 dicembre, 18.00

Arbitri: Dori, Terranova, Roiaz

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3FiCXvl

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Con il grande entusiasmo dovuto alla vittoria a Mantova ci siamo messi subito a lavoro per Forlì, riconoscendo le tante differenze che ci saranno fra le due partite. La cosa più importante sarà rimanere concentrati e uniti come abbiamo fatto a Mantova, fattore che ci ha permesso di arrivare a fine partita a contatto”.

Augustin Fabi (giocatore) – “Prima di guardare all’Unieuro, guardiamo alla partita contro la Staff Mantova. Anche in quel caso abbiamo dominato tutti i quarti, tranne il terzo dove purtroppo abbiamo segnato solo 9 punti. Questo però, al di là dell’incredibile vittoria che ci solleva il morale, avendoci fatto sbloccare la casella dello zero sul lato delle trasferte, non deve accadere, perché le squadre che incontreremo non saranno così clementi; pertanto bisogna aumentare il livello, non solo di intensità ma anche di concentrazione dal primo all’ultimo minuto. A San Severo domenica arriva una squadra che, sebbene non viva un momento bellissimo, ha iniziato il campionato in maniera impeccabile incanalando cinque vittorie consecutive per poi, dopo alcune sconfitte, ritornare al successo contro Cento. Non sarà una passeggiata, tutt’altro. Dovremo prepararci ad un’altra battaglia da affrontare, come sempre, con il supporto fondamentale del nostro sesto uomo”.

Note – Rimangono ancora incerte le condizioni di CJ Wilson.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Già a partire dalle Final Four di Supercoppa LNP che si sono giocate a Forlì, San Severo ha dimostrato di avere un buon roster ed un grande spirito di squadra: aspetti che stanno dimostrando anche in questa prima parte di campionato, non ultima la vittoria in rimonta ottenuta mercoledì sera su un campo difficile come quello di Mantova. Giocheremo in casa loro, su un campo dove hanno vinto tre delle quattro gare giocate: da parte nostra sarà importante scendere in campo per pareggiare la loro energia ed il loro agonismo, per poi valutare, durante la partita, quali potranno essere dal punto di vista tattico gli aspetti determinanti per vincere la gara”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, decimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, il #OneToOne con Daniele Cinciarini, i racconti degli eventi biancorossi, le foto dei tifosi all’Unieuro Arena, lo spazio per i #Partner e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. In accordo con Teleromagna, #MediaPartner di Pallacanestro Forlì 2.015, la partita sarà trasmessa in differita mercoledì 7 dicembre alle ore 21:00 su TR24, canale 78 DTV. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

RIVIERABANCA RIMINI – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 4 dicembre, 18.00

Arbitri: Radaelli, D’Amato, Bonotto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3OU0cPn

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Incontriamo una delle sorprese di questo girone di andata. Cividale ha ottenuto vittorie importanti grazie ad una grande coesione difensiva e ad una condivisione veloce ed intelligente della palla. Non dovremo avere cali di concentrazione o di disponibilità allo sforzo fisico per poter reggere lungo i 40 minuti contro una squadra che vanta un’organizzazione collettiva molto solida”.

Aristide Landi (giocatore) – “Ho trovato un gruppo unito, c’è un buon clima dentro e fuori dal campo. I compagni mi stanno aiutando per inserirmi al meglio nei giochi del coach. Sto cercando di entrare in ritmo il più velocemente possibile. Di Cividale conosco bene i due americani, che sono giocatori di livello, ma noi giochiamo in casa e da qui alla fine del campionato dobbiamo fare in modo che ogni partita sia come una finale. Non ci dobbiamo accontentare delle due vittorie consecutive, dobbiamo sempre stare sul pezzo, lungo tutta la partita. Sono curioso di vedere il palasport di Rimini, tutti mi hanno parlato di un tifo davvero caloroso”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 4 dicembre alle ore 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “La partita di domenica sarà difficilissima perché giocheremo contro un avversario in grande forma. Infatti, dopo un avvio stentato, Rimini ha inanellato due vittorie consecutive. Inoltre l’aggiunta di Landi, un giocatore top per la categoria, ha aumentato di molto la pericolosità dei romagnoli. Per queste ragioni dovremo giocare benissimo, soprattutto recuperando la nostra identità difensiva che abbiamo un po’ perso nella partita precedente contro Ferrara”.

Giacomo Dell’Agnello (giocatore) – “Rimini è una squadra che come la nostra ha mantenuto gran parte del gruppo vincente dell’anno scorso e inserito due importanti stranieri che stanno producendo molto. Come noi, inoltre, i romagnoli hanno fatto un cambio in corsa con l’acquisto di Landi, un giocatore di categoria, e sfruttando questo slancio vorranno recuperare qualche punto lasciato per strada. La sconfitta contro Ferrara ci deve fare capire che i passi falsi li possiamo commettere anche noi stessi e su questo dobbiamo lavorare in modo che non si ripetano. Affronteremo la partita di domenica come tutte le altre. Con grande umiltà e voglia, sapendo che il PalaFlaminio è un fortino in cui il clima è molto caldo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 17.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 4 dicembre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Barbiero, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VoGT3e

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Note – Le ecografie effettuate nella giornata di mercoledì hanno mostrato, sia per Pietro Aradori, sia per Steven Davis, un significativo miglioramento clinico. Davis proseguirà per alcuni giorni un lavoro individuale, con carichi sempre crescenti, ma non sarà disponibile contro Ravenna. Aradori continua ad essere monitorato per poter valutare un suo, eventuale rientro in gruppo in questi giorni. La sua presenza contro l’OraSì resta in forte dubbio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC (canale 15 digitale terrestre in Emilia Romagna) martedì 6 dicembre alle ore 22:45. Replica mercoledì 7 dicembre, alle ore 16:00.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Giocare al PalaDozza è sempre un qualcosa di magico, motivo per cui in primis dovremo farci trovare pronti dalle primissime battute. Il livello dell’avversario è assoluto e, nonostante le assenze, anche a Mantova è stato molto competitivo vivendo solo una serata sfortunata a livello di percentuali. Dal nostro punto di vista abbiamo due obiettivi: la crescita difensiva e la continuità nel corso dei 40 minuti. Per vincere una gara del genere sappiamo che potrebbe non bastare anche una gara ai limiti della perfezione, che comunque cercheremo di produrre”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP