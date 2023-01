Serie A2 Old Wild West – La preview della 17^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la 17^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, quarta di ritorno: anticipo sabato 14 gennaio Cividale-Pistoia, domenica 15 le altre sfide.

Sabato 14 gennaio, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Giorgio Tesi Group Pistoia

Domenica 15 gennaio, ore 17.00

Lecce: HDL Nardò-OraSì Ravenna

Ferrara: Tassi Group-RivieraBanca Basket Rimini

Domenica 15 gennaio, ore 18.00

Chiusi: Umana-Fortitudo Kigili Bologna

San Severo: Allianz Pazienza-Staff Mantova

Forlì: Unieuro-Caffè Mokambo Chieti

Cento: Tramec-Apu Old Wild West Udine

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 26 13 3 Unieuro Forlì 24 12 4 Tramec Cento 24 12 4 Apu Old Wild West Udine 22 11 5 UEB Gesteco Cividale 18 9 7 Fortitudo Kigili Bologna 18 9 7 HDL Nardò 16 8 8 Tassi Group Ferrara 16 8 8 RivieraBanca Basket Rimini 14 7 9 Staff Mantova 12 6 10 Allianz Pazienza San Severo 10 5 11 Umana Chiusi 10 5 11 OraSì Ravenna 8 4 12 Caffè Mokambo Chieti 6 3 13

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Con “Half Season Pass” è possibile seguire, live e on-demand su LNP Pass, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la Coppa Italia di A2 e B, la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B, per 6 mesi, al prezzo di €39.99. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV.

“GAME OF THE WEEK”: FERRARA-RIMINI IN DIRETTA SU MS CHANNEL E IN CHIARO SU LNP PASS

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e sul canale MS Channel, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay e sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro). Domenica 15 gennaio in diretta il derby emiliano-romagnolo del girone Rosso tra Tassi Group Ferrara e RivieraBanca Basket Rimini, dalla Giuseppe Bondi Arena di Ferrara, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 14 gennaio, 20.00

Arbitri: Boscolo Nale, Perocco, Tallon

Andata: 61-80

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3We9vfi

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Sarà una partita emozionante, sia perché Pistoia è prima in classifica sia perché i toscani hanno grande continuità e consistenza. Abbiamo mille motivi per fare una partita straordinaria, come sempre cercheremo di essere all’altezza della situazione e la ‘marea gialla’ avrà sicuramente un ruolo determinante. Vogliamo cercare di produrre la nostra migliore partita dell’anno”.

Alessandro Cassese (giocatore) – “Sabato incontreremo la capolista, che è reduce dalla vittoria nello scontro al vertice contro Forlì, che senza dubbio è una delle squadre più in forma e che difensivamente parlando è tra le più preparate della Serie A2. Dal canto nostro giocheremo in casa e vogliamo fare vedere di che pasta siamo fatti. Ci servirà una grande spinta emotiva dalla nostra gente e dovremo sicuramente mettere grande intensità sul parquet per riuscire a pareggiare quella di Pistoia”.

Note – Nulla da segnalare. Sabato le biglietterie del PalaGesteco apriranno alle 17.00 per la vendita dei singoli tagliandi, per la sottoscrizione degli abbonamenti di metà stagione e per dare la possibilità ai nuovi 100 abbonati di ritirare per tempo la loro tessera. I cancelli, invece, verranno aperti alle 19.00. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la classica maglia gialla per colorare ancora di più il PalaGesteco, che gli altri gadget speciali marchiati Eagles. Durante gli intervalli della partita si esibiranno le ragazze della New Team di Remanzacco. Infine, sempre in Club House, sarà possibile prenotare il proprio posto sui pullman per la trasferta di domenica 22 gennaio a Bologna contro la Fortitudo: maggiori informazioni al numero 351/7990752 (Carlo) tramite messaggio Whatsapp.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta dalle 19.55 su LNP Pass con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI PISTOIA

Marco Sambugaro (direttore sportivo) – “A seguito dell’infortunio di Angelo Del Chiaro c’è la necessità di avere un giocatore in più e questo non può accadere per i playoff, ma quanto prima. Il club mi ha dato autorizzazione ad intervenire sul mercato, pur sapendo che l’operazione dovrà essere sostenibile per le casse della Società: mi posso muovere, ma dentro dei paletti economici ristretti. Cerchiamo un lungo e non altre tipologie di giocatori”.

Nicola Brienza (capo allenatore) – “Non è stata una buona settimana, purtroppo, perché dopo le fatiche dei giorni precedenti e lo sforzo della gara con Forlì, quando martedì ci siamo ripresentati in palestra abbiamo pagato il conto. Purtroppo siamo dovuti andare in gestione, ma per far crescere questa squadra il primo fattore è quello di allenarsi e per farlo abbiamo bisogno di giocatori, perché senza di essi non si può avere qualità. In più c’è Cividale, la peggior squadra che potevamo affrontare: hanno dei lunghi estremamente dinamici che sono quasi delle ali piccole per velocità e struttura. I nostri accoppiamenti difensivi, pertanto, saranno più difficoltosi: giocheremo in un bel catino, nel quale non sono mai stato, ma che ho visto dalle immagini sempre pieno e quindi anche il fattore-campo si farà sentire”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro, in dubbio Gianluca Della Rosa.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

HDL NARDÒ – ORASÌ RAVENNA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 15 gennaio, 17.00

Arbitri: Chersicla, Salustri, Coraggio

Andata: 79-82

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ka3SBt

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Per vincere bisogna sudare fino all’ultimo secondo. La partita di domenica è fondamentale per noi per raggiungere anzitempo la quota salvezza, e poi avremo l’opportunità di capire che obiettivo darci fino a fine campionato. Bisogna essere pazienti ed attenti, perché con due sconfitte si finisce nel baratro. Domenica giocheremo contro una squadra che verrà a Lecce per giocare una gara quasi decisiva col coltello tra i denti”.

Andrea Donda (giocatore) – “Nell’ultima partita a Mantova la difesa non ha tenuto. Sarà una partita dura, perché Ravenna non vorrà perdere questi due punti, ma noi vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Andiamo a Nardò consci di affrontare il miglior attacco del campionato e una squadra dal diffuso talento offensivo, ma che ha anche dimostrato di lottare sempre con un’anima e una precisa identità. Dal nostro punto di vista il cammino fuori casa è al momento totalmente deficitario, perché abbiamo portato a casa solamente qualche buona prestazione, ma mai i due punti. Lavoriamo per diventare più solidi fuori casa e il nostro obiettivo è cambiare marcia prima di tutto a livello di prestazione, sapendo che tutte le partite contano e che dobbiamo cominciare a far punti anche in trasferta”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

TASSI GROUP FERRARA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 15 gennaio, 17.00

Arbitri: Vita, Lucotti, Pellicani

Andata: 65-80

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3XsO76G

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Sappiamo che ci aspetterà una gara difficile, consapevoli che Rimini è una delle squadre che fino ad ora ha raccolto meno di quanto si potesse aspettare: è una compagine attrezzata. Dal canto nostro, dovremo interpretare bene il match, in modo corretto, in difesa prima che in attacco. Bisogna che gestiamo il ritmo, non lasciando spazio ai punti di forza: Johnson, Ogbeide e Landi, ma non solo. Rimini è squadra davvero molto intensa, dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo. Adesso ogni gara inizia ad essere come se fosse una finale, specialmente in casa invitiamo tutti i nostri tifosi a venire a tifarci, creando quel clima di lotta e tensione che potrebbe aiutare i nostri ragazzi, che fino ad ora stanno facendo cose oltre le aspettative”.

Luca Campani (giocatore) – “Affronteremo una squadra che ha una classifica bugiarda, più forte dei punti che ha. Rispetto all’andata si è rafforzata; a Rimini, dove io mancavo, era stata una brutta gara da parte nostra. Sarà difficile, però noi dobbiamo vincere, in casa abbiamo battuto squadre pure più forti, bisogna che ci proviamo anche domenica, consci che sarà davvero molto dura. Avremo bisogno sicuramente dell’apporto del nostro pubblico. Rimini ha due stranieri, Jazz Johnson e Derek Ogbeide, fra i migliori della categoria, ha aggiunto il veterano Landi ed ha un gruppo di giocatori italiani che si conosce e sa che cosa deve fare. Rimini è una squadra molto tosta, noi giochiamo in casa, così dovremo riuscire a metterli in difficoltà”.

Note – Coach Spiro Leka solamente all’ultimo saprà se potrà contare su Alessandro Amici, toccato duramente alla caviglia sinistra al 16° della gara vinta contro Mantova lo scorso 18 dicembre. Gli altri giocatori hanno lavorato bene e saranno presenti.

Media – Diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat). Diretta streaming su LNP Pass (in chiaro). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Ferrara con merito ha sovvertito i pronostici di inizio stagione, giocando un girone d’andata di grandissima sostanza. Dovremo essere pronti a profondere il massimo sforzo fisico e mentale per 40 minuti, per affrontare una squadra che sta giocando con fiducia e durezza. Dispongono di tanti terminali offensivi: non basterà limitare la coppia americana Cleaves-Smith, ma sarà necessaria tanta attenzione collettiva per limitare Campani, Jerkovic e Amici che spesso raggiungono la doppia cifra”.

Alessandro Scarponi (giocatore) – “Abbiamo preso fiducia dopo la super vittoria di domenica contro Cento, ma siamo comunque consapevoli che ogni partita è diversa e giocare a Ferrara non sarà sicuramente semplice. Il fatto che all’andata abbiamo vinto non significa niente, anche loro hanno battuto squadre di alta classifica: sarà una sfida molto importate per la classifica, perché siamo due contender”.

Note – Tutti a disposizione di coach Mattia Ferrari.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma LNP Pass e su MS Channel (canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat). Differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre), domenica 15 gennaio alle ore 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

UMANA CHIUSI – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 15 gennaio, 18.00

Arbitri: Moretti, Capurro, Tarascio

Andata: 67-71

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3GZrcKX

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Siamo in un momento complicato e più che il senso di partita-evento sentiamo questo. Poi solo pensare a Chiusi-Fortitudo è un ossimoro. Detto questo non possiamo guardare in faccia a nessuno; dovremo giocare una partita tosta, intensa e aggressiva, per cercare in qualche modo di metterli in difficoltà”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “Le ultime due partite ci hanno dato la consapevolezza di potercela giocare con tutti, anche in campi difficili come quelli di Cento e Udine, ma purtroppo ci hanno portato zero punti. Torniamo a giocare nel nostro palazzetto, contro una squadra blasonata come la Fortitudo Bologna. La nostra intenzione è proseguire sulla scia delle ultime prestazioni e fare qualcosa in più”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Domenica giocheremo in Toscana con la certezza che serviranno la stessa presenza e la medesima forza mentale dell’ultimo match giocato contro San Severo. Chiusi ha cambiato parte del roster e quindi anche il loro modo di giocare, ma noi cercheremo di essere pronti. Aradori è stato costretto a fermarsi dopo la gara di Cento, è una risorsa importantissima per la Fortitudo. Dobbiamo far crescere sempre più il collettivo, di cui sono sicuramente soddisfatto. Far migliorare la chimica di chi abbiamo a disposizione è il ruolo dello staff tecnico. Io magari ci metto di più la faccia, ma non dimentichiamo che dietro a ciò che accade ci sono altri tecnici, c’è uno staff sanitario e una Società che ci ascolta. È attraverso il lavoro di squadra allargato che si può costruire una versione differente della Fortitudo”.

Note – Da valutare le condizioni di Pietro Aradori, aggregatosi al gruppo negli ultimi giorni.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 17 gennaio, alle ore 22:45.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – STAFF MANTOVA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 15 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Terranova, Praticò

Andata: 77-76

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Zut45A

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Senza grandi giri di parole, la prossima partita rappresenta una partita fondamentale. Veniamo da una brutta sconfitta a Bologna contro la Fortitudo e nessuno di noi accetta questa situazione. Questa settimana di allenamenti a porte chiuse sta portando il senso di urgenza a livelli altissimi, non c’è margine di errore e per questo l’impegno profuso è molto elevato. Abbiamo ben chiare le caratteristiche di Mantova e dovremo lavorare per limitare il loro potenziale offensivo; l’obiettivo è sicuramente partire dalla solidità difensiva e poi coinvolgerci in attacco con più continuità”.

Goce Petrushevski (giocatore) – “È il momento dei fatti. In questa settimana, infatti, ci siamo concentrati in palestra facendo squadra, per cercare di raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria. Conquistare due punti contro un roster ben attrezzato e che la settimana scorsa si è imposto contro Nardò è la nostra priorità per tentare di dare la svolta al campionato. Conosciamo i punti di forza della Staff, ma allo stesso tempo siamo consapevoli dei nostri mezzi così come, ne sono convinto, il nostro sesto uomo non ci farà mancare tutto il suo supporto. La nostra applicazione in campo ed il loro calore saranno i fattori determinanti per conquistare ciò che vogliamo”.

Note – Per scelta societaria e al fine di garantire la massima concentrazione in vista dei prossimi impegni stagionali, gli allenamenti settimanali sono stati svolti a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI MANTOVA

​Nicolas Zanco (coach) – “Avevamo bisogno di ritrovare fiducia nei nostri mezzi, la vittoria con Nardò ci ha dato serenità mentale. In settimana la squadra ha continuato ad aumentare l’energia e la fisicità durante gli allenamenti, siamo ancora concentrati. La sconfitta dell’andata con San Severo brucia ancora. I pugliesi sono una squadra di intensità e con tanti tiratori. Hanno una serie di giocatori pericolosi sul perimetro, mentre dentro l’area c’è un giocatore importante come Daniel, anche a rimbalzo. Servirà grande attenzione sui due lati del campo”.

Martino Criconia (giocatore, guardia) – “La vittoria con Nardò ci voleva, ci ha ridato quell’entusiasmo che mancava da tempo. Questo ci porta ad allenarci con più intensità, è stata una botta di adrenalina. C’è tantissima voglia di riscatto per la partita persa all’andata con San Severo, quei due punti ci sarebbero serviti. Ce li vogliamo riprendere giocando con intensità e attenzione. Mi aspetto un palazzetto molto caldo, San Severo farà di tutto per vincere, dovremo essere bravi a scardinare la loro difesa”.

Note – Il playmaker Matteo Palermo è stato sospeso dalle attività della prima squadra fino a nuove disposizioni.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

UNIEURO FORLÌ – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 15 gennaio, 18.00

Arbitri: Almerigogna, Centonza, Caruso

Andata: 70-59

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3X7QNXV

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Giocheremo la quarta partita in 12 giorni, quindi sarà importante recuperare il più possibile le energie nervose per presentarci al meglio, consapevoli che non sarà la classifica a determinare il livello di difficoltà di una gara che dovremo affrontare con grande attenzione. L’obiettivo è rimuovere il dispiacere dell’ultima sconfitta, prendendo quanto di buono fatto e cercando di non ripetere gli errori e le disattenzioni commesse: il nostro obiettivo è guardare avanti, con la voglia di migliorarci e crescere come squadra, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento”.

Note – È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, il punto sul campionato, il racconto degli eventi, le foto dei tifosi biancorossi, e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Torna “ShootThePassion”, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo durante l’intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:00. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società e online. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara sarà trasmessa in differita mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 21:00 su TRSport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “In questo momento questa gara è molto impegnativa, riuscire ad espugnare un campo del genere non è affatto facile. Forlì è una delle squadre più forti del campionato, completa in tutti i reparti e che ha avuto solo un piccolo passaggio a vuoto a metà del girone di andata. Sono in zone alte della classifica da inizio campionato, quindi sarà una gara molto ostica. Dobbiamo reagire e fare la miglior partita possibile”.

Darryl Joshua Jackson (giocatore) – “Forlì è una squadra molto forte, completa, con un ottimo quintetto ed una grande panchina. Sono ben allenati e in un ottimo stato di forma. Sarà una sfida difficile, dobbiamo giocare possesso per possesso, con auto consapevolezza e dovremo dare del nostro meglio”.

Note – Gli ex di giornata dell’incontro sono due: Darryl Josh Jackson ha vestito la canotta di Forlì nella stagione 2017/18, mentre Todor Radonjic ha giocato con Chieti parte del campionato 2018/19.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

TRAMEC CENTO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 15 gennaio, 18.00

Arbitri: Foti, Yang Yao, Pecorella

Andata: 72-69

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3H10q4M

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Spero che sia una bella partita, si tratta di due squadre che cercano di competere ai massimi livelli. Per provare a battere Udine dovremo essere bravi a collaborare tra di noi e ad aiutarci a vicenda, perché sono una squadra molto fisica e sicuramente si noteranno delle novità nel loro gioco”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI UDINE

Carlo Finetti (allenatore) – “Andremo in Emilia con l’obiettivo di allungare la striscia positiva, consapevoli che Cento rappresenti un campo molto difficile sia per le sue qualità, sia per la presenza del pubblico, sempre molto caldo e caloroso. Il ruolino di marcia della squadra di coach Matteo Mecacci parla da solo, nonostante la sconfitta di domenica scorsa a Rimini, è una squadra che ha dimostrato tutto il suo valore nella prima parte di stagione. Ma questo è un momento per noi nel quale ci stiamo concentrando sulle nostre priorità, cercheremo di fare un passo in avanti da questo punto di vista”.

Keshun Sherrill (giocatore) – “Ci attende una grande sfida. Dobbiamo andare a Cento con un grande approccio difensivo. Loro sono un buon team e giocano in casa, ma se noi seguiamo il piano partita, difendiamo in modo aggressivo nella nostra metà campo e trasferiamo queste buone cose nella metà campo offensiva, sarà una buona gara”.

Note – Per la trasferta a Cento coach Finetti avrà a disposizione l’intero roster. Tra gli ex dell’incontro segnaliamo Giacomo Zilli, che ha vestito la casacca dell’Apu Old Wild West Udine nella stagione 2019/20 e Federico Mussini, arrivato a Udine nel gennaio 2021 e ceduto al club emiliano nel corso

dell’ultima sessione di mercato.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST