Serie A2 Old Wild West – La preview della 4^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la quarta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: tre anticipi in programma sabato 22 ottobre (Udine-Cento, Rimini-Ferrara e Fortitudo Bologna-Chiusi). Domenica 23 altre tre sfide, Mantova-San Severo è rinviata al 30 novembre.

Sabato 22 ottobre, ore 20.00

Udine: Apu Old Wild West-Tramec Cento

Sabato 22 ottobre, ore 20.30

Rimini: RivieraBanca Basket-Tassi Group Ferrara

Bologna: Fortitudo Kigili-Umana Chiusi

Domenica 23 ottobre, ore 17.00

Pistoia: Giorgio Tesi Group-UEB Gesteco Cividale

Domenica 23 ottobre, ore 18.00

Chieti: Caffè Mokambo-Unieuro Forlì

Ravenna: OraSì-HDL Nardò

Rinviata a mercoledì 30 novembre, ore 17.00

Mantova: Staff-Allianz Pazienza San Severo

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Apu Old Wild West Udine 6 3 0 Tramec Cento 6 3 0 Unieuro Forlì 6 3 0 Giorgio Tesi Group Pistoia 4 2 1 Fortitudo Kigili Bologna 4 2 1 UEB Gesteco Cividale 4 2 1 Staff Mantova 4 2 1 Caffè Mokambo Chieti 2 1 2 Allianz Pazienza San Severo 2 1 2 HDL Nardò 2 1 2 Tassi Group Ferrara 2 1 2 RivieraBanca Basket Rimini 0 0 3 Umana Chiusi 0 0 3 OraSì Ravenna 0 0 3

LE PARTITE

APU OLD WILD WEST UDINE – TRAMEC CENTO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: sabato 22 ottobre, 20.00

Arbitri: Vita, Lupelli, Ugolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3eJwLlA

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Affrontiamo Cento con la fiducia che deriva dai miglioramenti e dai risultati positivi delle scorse settimane e con l’apporto del pubblico che ci auguriamo sia sempre più numeroso sugli spalti del PalaCarnera. Ci troveremo davanti un avversario temibile, che ha già fermato la Fortitudo Bologna. La difesa è stata la costante del loro avvio di stagione, la protezione dell’area è una delle loro caratteristiche principali, così come anche lo sporcare le percentuali da due degli avversari. In chiave offensiva, oltre a sfruttare le doti di Dominique Archie, stanno sopperendo alla mancanza di un terminale importante come Giacomo Zilli, attraverso minuti di qualità di Giovanni Tomassini e di Derrick Marks, autentico califfo di questa categoria. È una squadra molto forte nel complesso”.

Mattia Palumbo (giocatore) – “Cento è una squadra con un’identità ben definita, dal punto di vista sia difensivo che offensivo. Riescono a portare grande pressione in difesa, mettendo in difficoltà gli avversari, mentre in attacco giocano con un ritmo molto alto, utilizzando gli esterni in situazioni dinamiche per creare vantaggi per gli altri giocatori e da lì, quindi, sviluppare il loro gioco. Ci attende una partita tosta, dovremo farci trovare pronti, confidando anche nell’apporto e nel calore del nostro numeroso pubblico”.

Note – Isaiah Briscoe, assente in via precauzionale contro Allianz Pazienza San Severo e Umana Chiusi, torna a disposizione di coach Matteo Boniciolli. A seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, nella settimana ben 4 atleti bianconeri sono risultati via via positivi al Covid-19. I soggetti stanno seguendo in isolamento le procedure previste. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, è stato sottoposto a ulteriori test che hanno dato esito negativo. Tra gli ex dell’incontro figura Giacomo Zilli, che ha vestito la casacca friulana nella stagione 2019/20. È ancora possibile acquistare i tagliandi per l’incontro di sabato attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “La battaglia a rimbalzo sarà sicuramente una delle chiavi di questa partita, ma ci saranno tanti aspetti da considerare. Udine in difesa ha a disposizione molto volume, parlando di corpi, per fermare la palla, un altro aspetto importante sarà la gestione dei possessi e la qualità dei tiri. Sarà una bella occasione per capire se possiamo competere o tenere il passo delle grandi, che hanno obiettivi diversi dai nostri in campionato”.

Giacomo Zilli (giocatore) – “Si tratta di una sfida tra due squadre in salute e a punteggio pieno. Udine ha obiettivi più alti dei nostri, noi siamo contenti di venire al Carnera con questa striscia positiva. Vogliamo fare una bella partita. Tornare qui fa un certo effetto. È un palasport caldo, sarà emozionante”.

Note – L’ex della partita è il friulano Giacomo Zilli, pivot della Tramec Cento, che nella stagione 2019/20 ha indossato la canotta bianconera. Il giocatore numero 0 della Tramec non potrà però disputare il match, essendo ancora out per infortunio.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sul profilo Instagram della Benedetto XIV Cento.

RIVIERABANCA RIMINI – TASSI GROUP FERRARA

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: sabato 22 ottobre, 20.30

Arbitri: Wassermann, Nuara, Marzo

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CMNRqI

QUI RIMINI

Larry Middleton (assistente allenatore) – “Credo che questa sia una grandissima occasione per ottenere i primi due punti in classifica. Durante la settimana abbiamo lavorato veramente bene sui dettagli, quelli che sono mancati sin qui per ottenere la vittoria. Siamo più che pronti a fare un salto di qualità, dobbiamo solo scendere in campo e mostrare al pubblico di Rimini che ci siamo”.

Andrea Tassinari (giocatore) – “La partita di sabato potrebbe essere uno scontro salvezza per noi: torniamo a giocare al Flaminio dopo aver dimostrato a Cento il carattere e gli attributi giusti, cose che dovremo portare in campo questo sabato per poter portare a casa i primi 2 punti della stagione. Ferrara d’altro canto arriva dopo una vittoria importante, s’è sbloccata ed ora vorrà espugnare Rimini a tutti i costi”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari. Il derby RivieraBanca Basket Rimini-Tassi Group Ferrara è sponsorizzato da Ristorante “Lo Zodiaco”, Purograno e Ristorante e Musica “Frontemare”.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 23 ottobre alle ore 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Ci aspetta una gara difficilissima, Rimini è costruita per restare ai piani alti. Ci stiamo preparando bene, cercheremo di non fare correre Rimini, che fa della transizione offensiva il punto di forza, con Johnson soprattutto; dal canto nostro dobbiamo essere bravi a difendere bene i primi 10 secondi dell’azione, controllando i rimbalzi. Dobbiamo essere disciplinati, non disunendoci se dovessimo iniziare con un break negativo, sappiamo che ci aspetta una gara difficilissima, però vogliamo non essere i sacrificati della causa; bisogna che consideriamo quella di Rimini la gara della vita, ogni gara in trasferta potrà cambiarci la stagione. Dobbiamo essere bravi ad interpretarla bene, vincere in questo tipo di campo dà la consapevolezza che puoi bruciare i tempi della tua maturità. Bisogna che giochiamo con quel cinismo che ancora ci manca”.

Gianmarco Bertetti (giocatore) – “Il successo contro Chieti ci ha sbloccati un po’, a livello mentale soprattutto, iniezione di fiducia che ci fa bene. Andremo ad affrontare una squadra che, onestamente, non pensavamo d’incontrare con zero successi e tre sconfitte, compagine molto forte che partirà fortissimo, dal canto nostro dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente a non prendere un gap troppo ampio, restando in gara. Poi, se ce la giocheremo punto a punto, per loro uscirà l’iniziale 0-3, così riusciremo a fare una buona gara. Rimini è una big, attenzione a Meluzzi, Tassinari, come del resto ai due stranieri: formazione davvero molto ostica”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sull’intero roster a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – UMANA CHIUSI

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: sabato 22 ottobre, 20.30

Arbitri: Radaelli, Lucotti, Cassina

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3TgGa2S

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Servirà giocare con il desiderio di replicare e confermare il risultato di domenica scorsa a San Severo, aggiungendo che la vittoria in trasferta ci dà un vantaggio che in casa va mantenuto. Affrontiamo una squadra che già conosciamo, abbiamo già visto in Supercoppa e che ha un leader offensivo come Medford, un gruppo di italiani con Martini e Bolpin tra gli esterni che possono fare varie cose per il bene della squadra e un cambio come Raffaelli, molto interessante; completano il roster un lungo eclettico come Donzelli e altri due lunghi più classici. Nostro obiettivo sarà comprimere le criticità che verranno poste e aver chiaro cosa fare per contenere Medford, senza dare troppo spazio agli altri: capire quali quintetti alterneranno, e reagire nell’immediato. Si muovono molto, sono aggressivi, sanno ben difendere e noi dovremo mostrare la nostra versione migliore fin dalla palla a due, per poi avere l’elasticità per eventuali piani-B in corso di partita. A San Severo abbiamo vinto una gara complicata, per difficoltà ed entusiasmo dell’avversario, e questo deve darci energia senza se e senza ma. E, a proposito, voglio ricordare che il post partita di San Severo non deve equivocare quello che è il nostro obiettivo principale, ovvero giocare con la massima competitività possibile e tenere presente la voglia della Società di riassestarsi nella sua credibilità e nel suo essere”.

Note – Assente per infortunio Saliou Niang, in dubbio le presenze a referto di Nazzareno Italiano e Ygor Biordi.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass, mentre la diretta radiofonica sarà su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva martedì 25 ottobre alle ore 22:45 su TRC Bologna. La sfida viene seguita con aggiornamenti con punteggio, commenti finali e foto sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Fortitudo Pallacanestro Bologna 103.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Altra partita contro una delle migliori, per di più in trasferta. Giocheremo però in un posto magico della nostra pallacanestro e non vediamo l’ora della palla a due. La Fortitudo è senza dubbio un avversario di livello, con grandissimi giocatori e un grande allenatore che è in questa categoria per caso. Noi stiamo lavorando bene, ci stiamo allenando con intensità, consapevoli della nostra crescita. Questo deve essere il primo obiettivo, continuare a crescere e competere nonostante le difficoltà”.

Lorenzo Raffaelli (giocatore) – “Giocheremo in uno dei palcoscenici più importanti, se non il più importante, del panorama cestistico nazionale. Ci aspetta una battaglia di quaranta minuti per la quale siamo pronti e carichi. In settimana abbiamo dato tutto, lavorando bene in palestra. Andiamo ad affrontare la Fortitudo a faccia aperta”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 23 ottobre, 17.00

Arbitri: Salustri, Pazzaglia, Picchi

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CJeFYH

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Cividale è una neopromossa che sta già dimostrando di essere attrezzata di fronte all’importante salto di categoria. A livello di organico è stata confermata in larga parte l’ossatura dello scorso anno, inserendo due giocatori di talento come Dalton Pepper e Giacomo Dell’Agnello. In un aspetto ci assomigliano molto: puntano sulla continuità di idee tecniche. La chiave del match sarà una buona difesa nell’uno contro uno: così facendo potremo riuscire a rompere il loro ritmo in attacco, perché sono molto bravi a giocare di squadra e dovremo fare una grande pressione. Inoltre sarà fondamentale il controllo dei rimbalzi per esprimere il gioco a tutto campo e sfruttare i vantaggi che abbiamo in chili e centimetri con loro”.

Daniele Magro (giocatore) – “Sarà una partita tosta, perché in questo avvio di campionato Cividale ha già dimostrato di essere una squadra tosta, ben allenata da una garanzia della panchina come coach Pillastrini, capace di giocarsela sempre alla pari. In più hanno quell’entusiasmo della neopromossa che ti fa rendere anche maggiormente rispetto alle reali possibilità, dunque servirà la massima attenzione da parte nostra. Dovremo imporre il nostro gioco e il nostro ritmo, mentre in difesa occorre applicarsi per non farli giocare come vorrebbero. Siamo pronti a dare tutto, guai a sottovalutare l’avversario”.

Note – Problemi burocratici per il nuovo arrivato Zach Copeland: la guardia Usa classe ’97, 193 centimetri, probabilmente non potrà prendere parte alla sfida.

Media – Diretta tv su MS Channel HD (via satellite, canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat, ed in streaming). Diretta streaming in chiaro su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia. Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Pistoia è una squadra molto forte che ha dimostrato in questo inizio di campionato di essere travolgente e ha giocato molto bene anche in una trasferta difficilissima come quella di Forlì. I toscani fanno della velocità e dell’aggressività le loro caratteristiche peculiari. È ovvio che per essere competitivi e provare a vincere al PalaCarrara sarà necessaria una partita straordinaria da parte nostra. Stiamo lavorando per cercare di alzare il nostro livello ed essere adeguati a un’avversaria che sarà sicuramente una delle protagoniste nella lotta per la promozione”.

Adrian Chiera (giocatore, capitano) – “Abbiamo buone sensazioni dopo le due vittorie casalinghe su Chieti e Ravenna, ma anche la prima trasferta di Mantova, seppur persa di poco, ci ha lasciato aspetti positivi. Siamo consapevoli che incontreremo una squadra molto forte, con una grande storia alle spalle, che non molti anni fa era al piano superiore e che dispone di giocatori molto forti ed esperti. Saranno i dettagli e la nostra intensità a fare la differenza contro un’avversaria che corre molto in contropiede e si passa la palla molto velocemente. Sappiamo che non sarà facile. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare preparati per fare una bella partita”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta (in chiaro), dalle 16.55, su LNP Pass e su MS Channel HD (via satellite canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat, in streaming) mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 23 ottobre, 18.00

Arbitri: Dori, Ferretti, Cassinadri

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gmxU2H

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Per quel che riguarda Forlì, è sicuramente una delle candidate alla promozione, allenata da Antimo (Martino, ndt) al quale ho fatto da assistente l’anno scorso alla Fortitudo Bologna. Sono davvero molto forti e competitivi, completi in ogni reparto, con tanti punti nelle mani e con uno straniero che viene dalla Serie A. Sarà una gara difficile e stiamo cercando di prepararla al meglio, pensando innanzitutto ai nostri miglioramenti. Loro hanno parecchie armi, proveremo a disinnescargliene qualcuna”.

Thomas Reale (giocatore) – “Forlì è una squadra fisica, che muove palla in attacco e gioca con grande intensità. Hanno molti giocatori pericolosi, con punti nelle mani. Il loro punto di forza principale per me è Cinciarini, non solo per le sue grandi doti realizzative ma anche per la sua grandissima esperienza”.

Note – La Mokambo arriva a questo scontro dopo una settimana di intensi allenamenti. Sono ben due gli ex di giornata: da una parte Darryl Jackson, che ha vestito la canotta di Forlì nella stagione 2017/18, dall’altra Todor Radonjic, visto a Chieti nel finale della stagione 2018/19 in Serie B.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sugli account ufficiali della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Giocheremo contro una squadra che in, queste tre partite, ha dimostrato di essere molto combattiva, rispecchiando così le caratteristiche del loro allenatore, che conosco bene e che rivedrò domenica con grande piacere. Dobbiamo avere molto rispetto di Chieti, ma da parte nostra vogliamo dare continuità al buon inizio di campionato, e per fare questo dovremo mantenere la concentrazione e giocare con la giusta energia: questo campionato ci insegna che, in tutte le trasferte, è sempre importante tenere la soglia di attenzione molto alta”.

Todor Radonjic (giocatore) – “Una delle chiavi sarà iniziare la partita con tanta intensità e portare la gara dove vogliamo noi: affrontiamo una squadra fisica, con buoni tiratori e lunghi pericolosi, quindi dovremo essere bravi a non fargli giocare la partita che vorrebbero. Da parte nostra, veniamo da tre vittorie consecutive e, ovviamente, vogliamo continuare così ed allungare la striscia positiva con la quale abbiamo iniziato il campionato”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, quarto numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, i racconti degli eventi biancorossi, e poi altre foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

ORASÌ RAVENNA – HDL NARDÒ

Dove: Pala De Andrè, Ravenna

Quando: domenica 23 ottobre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Marzulli, Gagno

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VDsNLI

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Nardò ha un roster ultra-competitivo: talento, taglia fisica, grande grinta; tutti motivi che uniti al nostro momento ci presentano una sfida dove, per essere competitivi, dovremo andare oltre i nostri limiti in tutti i settori. Quella di domenica sarà la partita più importante dell’anno, e la più importante da quando alleno Ravenna, una di quelle quasi senza un domani. Questo dovrà essere motivo di extra-motivazione per tutti, anche per il nostro ambiente, quindi il mio appello va a tutti i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di svoltare la stagione e torniamo a giocare in casa dopo due trasferte consecutive che non sono mai facili, a maggior ragione per una squadra che ha ancora molte cose su cui lavorare. Si tratta quindi di un’occasione che può diventare fondamentale grazie all’apporto del nostro pubblico, a cui chiedo di far valere questo nostro fattore campo. A fine partita tireremo le somme tutti quanti insieme, ma durante la gara c’è bisogno di creare il clima giusto, per noi e per i nostri avversari”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “A margine della gara di domenica scorsa con Mantova dobbiamo dire che il rammarico di aver lasciato i 2 punti è tanto e bisogna trasformarlo in energia positiva per il nostro prosieguo. Ora siamo concentrati verso Ravenna, recuperando tutti dai vari acciacchi. Siamo estremamente fiduciosi di poter fare una partita consistente a Ravenna per conquistare i 2 punti e proseguire verso i nostri obiettivi. Ravenna è una squadra che cercherà con tutti i mezzi di portare a casa la vittoria, ma dobbiamo essere concentrati sulle nostre cose, dobbiamo essere concentrati”.

Marco Ceron (giocatore) – “È sempre difficile tornare in palestra dopo una sconfitta. C’è un po’ di rammarico e non ci nascondiamo, ci siamo confrontati tutti assieme per decidere quale step ci manca per mettere fin da subito la partita sui nostri binari”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

