Serie A2 Old Wild West – La preview delle gare del 6 gennaio nel girone Rosso

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West sono quattro le gare in programma nella giornata di mercoledì 6 gennaio: Pistoia-Eurobasket Roma è anticipo della 2^ giornata, Ferrara-Latina, Napoli-Chieti e Stella Azzurra Roma-Npc Rieti anticipi dell’11^ giornata.

Mercoledì 6 gennaio, ore 17.00

Ferrara: Top Secret-Benacquista Assicurazioni Latina (Anticipo 11^ giornata)

Mercoledì 6 gennaio, ore 18.00

Montecatini Terme: Giorgio Tesi Group Pistoia-Atlante Eurobasket Roma (Anticipo 2^ giornata)

Napoli: GeVi-LUX Chieti Basket 1974 (Anticipo 11^ giornata)

Veroli: Stella Azzurra Roma-Kienergia Rieti (Anticipo 11^ giornata)

TOP SECRET FERRARA – BENACQUISTA LATINA

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: mercoledì 6 gennaio, 17.00

Arbitri: Bartolomeo, Giovannetti, Bartolini

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/35cwFeb

QUI FERRARA

Nando Maione (secondo assistente) – “Mi aspetto una gara difficilissima, anche perché affronteremo una squadra molto quadrata e profonda, capace di giocare assieme, non a caso il 77% dei loro possessi viene giocato in transizione. Latina coinvolge tutti i propri giocatori ed ha un quintetto di tutto rispetto, a cominciare dal veterano Passera, continuando con Mouaha, Lewis e Gilbeck, americani, gli ultimi due, che stanno facendo molto bene. Dalla panca, attenzione a Raucci e Baldasso. Gara nella quale andrà fatta molta attenzione, bisognerà che siamo attenti al loro gioco in velocità, come squadra, come abbiamo fatto sempre, daremo il 100%, partendo dalla difesa e dal buttarsi su tutti i palloni: c’è da parte di tutti la massima disponibilità al sacrificio”.

Patrick Baldassarre (giocatore) – “Contro la Benacquista Latina giocheremo in casa nostra, l’MF Palace dovrà continuare ad essere il nostro fortino, dico che siamo pronti a difenderlo a tutti i costi. Come sempre dovremo fare il nostro gioco, essere concentrati dal punto di vista difensivo, dopo di che in attacco lavorare sui loro punti deboli, per poi trovare i vantaggi. Come di consueto, mi piace concentrarmi solamente su di noi”.

Note – Out A.J. Pacher (polpaccio destro), che continua a lavorare assieme allo staff atletico e fisioterapico e Michele Ebeling (ginocchio sinistro), che ha iniziato la fase riabilitativa dopo l’operazione: per l’ala biancazzurra la stagione 2020/2021 è già finita. Oggi (martedì, ndr) ricorre il primo anniversario della prematura scomparsa del compianto vice presidente del Kleb Marco Cocchi, mancato a Mantova il 5 gennaio 2020: la società del patron Francesco D’Auria lo ha ricordato sulle proprie pagine social.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati), su MS Sport (canale 219 del digitale terrestre in Emilia Romagna, in chiaro), su MS Channel (canale 814 del pacchetto Sky, via satellite). Diretta radiofonica su Web Radio Giardino. Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e da gennaio 2021 in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Affrontiamo una delle quattro squadre di testa del campionato e tra le quattro è quella che, nonostante l’assenza di un giocatore americano, è riuscita a ottenere risultati rilevanti. Ferrara ha, infatti, colto vittorie di livello pur giocando con un solo straniero, e ha la grande capacità di recuperare partite importanti, come si è visto nella prestazione vincente con Napoli e nel successo ottenuto all’overtime con Ravenna dopo un’eclatante rimonta. Al di là delle capacità tecniche di una squadra ben assortita e ben allenata, Ferrara ha dimostrato una grande forza caratteriale. Per noi si tratta di una partita difficile, dovremo cercare di migliorare gli aspetti in cui fatichiamo di più, anche se con questo tipo di avversario non è certo semplice”.

Note – Partita a porte chiuse. Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta TV su MS Sport (canale 814 piattaforma Sky e canale 185 del digitale terrestre Lazio) e in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: mercoledì 6 gennaio, 18.00

Arbitri: Wassermann, Saraceni, Almerigogna

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hGJbaU

QUI PISTOIA

Luca Angella (assistente allenatore) – “Arriviamo a questa sfida con grande entusiasmo dopo la vittoria con Ravenna, ma anche con la consapevolezza che dovremo confermare sul campo i passi avanti che abbiamo fatto a livello difensivo e farne di nuovi a livello offensivo. Stiamo lavorando duro per inserire nei nostri meccanismi di gioco l’ultimo arrivato Fletcher, anche se con tanti impegni ravvicinati non è semplice. Troveremo un avversario fresco dopo il turno di riposo, mentre noi abbiamo avuto poco tempo per recuperare. L’Eurobasket è una squadra fisica, che corre in contropiede, prima per palle recuperate: per questo dovremo stare attenti e rimanere lucidi, limitando le palle perse e gestendo attentamente ogni situazione”.

Dario Zucca (giocatore) – “Questo è un momento molto importante per noi. Ci siamo guadagnati due punti fondamentali a Ravenna, giocando una partita di estrema consistenza nell’arco dei 40 minuti. Adesso dobbiamo continuare a mantenere questo atteggiamento per continuare la risalita in classifica. L’Eurobasket è una squadra che abbiamo già affrontato in Supercoppa, seppur a ranghi ridottissimi: non dobbiamo assolutamente partire mentalmente dal risultato di qualche mese fa, ma dovremo continuare a mostrare l’aggressività e l’atteggiamento messi in campo a Ravenna”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI EUROBASKET ROMA

Umberto Zanchi (assistente allenatore) – “Siamo desiderosi di riscattare il match di Supercoppa di inizio stagione. Da allora le due squadre sono cambiate, vista l’aggiunta dell’ex Magro da parte nostra e quella di Fletcher da parte loro; resta comunque un test importante per testare le nostre ambizioni in apertura di un mese impegnativo”.

Daniele Magro (giocatore) – “Affronto Pistoia, squadra dove ho trascorso bei momenti, personalmente molto motivato. La classifica del team toscano, molto attrezzato, è un po’ bugiarda; siamo consapevoli del valore dell’avversario e della necessità di mantenere alta la concentrazione, per ben iniziare il tour de force che ci attende a gennaio”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

GEVI NAPOLI – LUX CHIETI BASKET 1974

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: mercoledì 6 gennaio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Morassutti, Maschietto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3904ujP

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Con un calendario così fitto non c’è stato tempo di gioire per la bella vittoria di Scafati. Affrontiamo una squadra con qualità difensive ed una buona divisione di punti dei suoi giocatori. Dobbiamo essere bravi a tenere alti i nostri principi difensivi, giocando senza fretta di chiudere la gara. La partita con Chieti deve essere considerata ancora più importante del derby contro Scafati, fondamentale per proseguire il nostro cammino”.

Pierpaolo Marini (giocatore) – “ La vittoria di domenica è stata sicuramente molto importante. Siamo stati bravi a vincere su un campo difficile contro una squadra di altissimo livello. Ora però dobbiamo essere già concentrati sulle prossime sfide a partire da quella di mercoledì contro Chieti. Sappiamo che sarà una gara difficile, soprattutto perché si giocheranno tre partite in sette giorni. Già lunedì eravamo in palestra per preparare la sfida. Dobbiamo giocare con grande concentrazione”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI CHIETI

Domenico Sorgentone (allenatore) – “Sappiamo bene che tipo di squadra incontriamo, una squadra di altissimo livello tecnico fisico e atletico. Si permettono un’ampia rotazione con giocatori di esperienza in Serie A e alta sostanza tecnica. Dobbiamo essere pronti a vedere e capire cosa questa partita lascerà a noi, dobbiamo avere la concentrazione e l’intensità giusta per cogliere qualcosa di positivo. Sarà fondamentale difendere bene soprattutto i pick and roll e sarà fondamentale limitare il loro atletismo e aiutarci con il taglia fuori, per vincere sotto canestro i rimbalzi che potranno essere determinanti nel risultato del match”.

Guglielmo Sodero (giocatore) – “Affrontiamo un avversario molto molto forte, una top squadra del campionato costruita sicuramente per vincere. È un roster molto fisico e con individualità importanti. Andiamo a Napoli senza paura per giocare la nostra partita, sapendo di dover migliorare l’intensità in difesa. È una delle partite più difficili del campionato, ma vogliamo provare a fare bene, come tutte le volte che scendiamo in campo”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 18:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

STELLA AZZURRA ROMA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: mercoledì 6 gennaio, 18.00

Arbitri: Masi, Praticò, Di Toro

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3nkN8TM

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Conosciamo Rieti, abbiamo già avuto modo di affrontarla in Supercoppa. Domenica sera erano ad un passo dalla vittoria contro Cento. Verranno al PalaCoccia affamati, hanno anche aggiunto al loro scacchiere un giocatore di esperienza come Alessandro Amici. Sabato anche noi siamo andati vicini alla prima vittoria stagionale, a Latina, ma purtroppo non è bastato. Dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia ed aggressività che ci ha portati a rimontare al PalaBianchini”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

QUI NPC RIETI

Francesco Tubiana (vice allenatore) – “Affrontiamo a Veroli la squadra con il roster più giovane del campionato e ricca di ragazzi vogliosi di dimostrare il loro talento e di poter appartenere a questa categoria. Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dalla classifica, ma entrare in campo e imporre da subito il nostro gioco e indirizzare la partita nel verso giusto, senza scuse, soprattutto dopo il brutto stop subito in casa contro Cento. Abbiamo voglia di tornare a casa con due punti importantissimi e lo dimostreremo dalla palla a due”.

Francesco Stefanelli (giocatore) – “Siamo tutti molto arrabbiati e amareggiati per la sconfitta di domenica. È un momento difficile, vogliamo uscirne fuori il prima possibile. Quindi mercoledì sarà la partita giusta per ripartire. La Stella Azzurra, non avendo ancora vinto una partita, sarà sicuramente spronata a farlo per portare a casa i due punti. Noi dobbiamo cambiare passo e mettere tutto in campo per ottenere la vittoria”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

