Serie A2 Old Wild West: le “Games of The Week” di dicembre su LNP PASS e MS Channel 814 Sky

Lega Nazionale Pallacanestro comunica la programmazione televisiva del mese di dicembre, relativa alla “Game Of The Week” del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Tutte le gare del campionato sono proposte in diretta streaming (e on-demand) sulla piattaforma LNP PASS.

Domenica 4 dicembre, ore 17.00

TRAMEC CENTO – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Milwuakee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Mercoledì 7 dicembre, ore 20.45

GESTECO CIVIDALE – OLD WILD WEST UDINE

PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

REALE MUTUA TORINO – ACQUA S.BERNARDO CANTU’

Pala Gianni Asti, Torino

Domenica 18 dicembre, ore 18.00

UNIEURO FORLI’ – KIGILI FORTITUDO BOLOGNA

Unieuro Arena, Forlì

Giovedì 22 dicembre, ore 20.45

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – 2B CONTROL TRAPANI

PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Telecronaca: Niccolò Trigari

Commento tecnico: Paolo Lepore

Diretta piattaforma LNP PASS (streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma Sky canale 814 MS Channel HD (satellite, pay) Diretta su piattaforma Tivusat canali free access (satellite, in chiaro) Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

