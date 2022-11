Serie A2 Old Wild West: le “Games of the week” di gennaio su LNP PASS e MS Channel 814 Sky

Lega Nazionale Pallacanestro comunica la programmazione televisiva del mese di gennaio 2023, relativa alla “Game Of The Week” del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Tutte le gare del campionato sono proposte in diretta streaming (e on-demand) sulla piattaforma LNP PASS.

Mercoledì 4 gennaio, ore 20.45

ORASI’ RAVENNA – CAFFE’ MOKAMBO CHIETI

PalaDeAndrè, Ravenna

Domenica 8 gennaio, ore 17.00

ACQUA S.BERNARDO CANTU’ – VANOLI CREMONA

PalaFitLine, Desio

Domenica 15 gennaio, ore 17.00

TASSI GROUP FERRARA – RIVIERABANCA RIMINI

Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Domenica 22 gennaio, ore 17.00

REALE MUTUA TORINO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Pala Gianni Asti, Torino

Domenica 29 gennaio, ore 17.00

KIGILI FORTITUDO BOLOGNA – OLD WILD WEST UDINE

PalaDozza, Bologna

.Telecronaca: Niccolò Trigari

Commento tecnico: Paolo Lepore

Diretta piattaforma LNP PASS (streaming, in chiaro)

(streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma Sky canale 814 MS Channel (satellite, pay)

(satellite, pay) Diretta su piattaforma Tivusat canali free access (satellite, in chiaro)

canali free access (satellite, in chiaro) Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

(streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma TWITCH Italbasketofficial (streaming, in chiaro)

VUOI SEGUIRE TUTTE LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI SERIE A2 E SERIE B

COMPRESI PLAYOFF, PLAYOUT ED EVENTI?

ABBONATI AD LNP PASS!

https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass