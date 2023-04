Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 1^ giornata nel girone Giallo

CALENDARIO

È in programma la prima giornata della seconda fase di Serie A2 Old Wild West nel girone Giallo, con tre gare domenica 2 aprile: Cento-Treviglio, Forlì-Vanoli Cremona e Pistoia-Cantù. Il raggruppamento mette di fronte le prime tre classificate dei due gironi Verde e Rosso della stagione regolare, che partono dai punti ottenuti negli scontri diretti. Al termine delle sei gare di seconda fase verranno assegnate le prime sei posizioni della griglia playoff.

Domenica 2 aprile, ore 17.00

Cento: Tramec-Gruppo Mascio Treviglio

Domenica 2 aprile, ore 18.00

Forlì: Unieuro-Vanoli Basket Cremona

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Acqua S.Bernardo Cantù

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Gruppo Mascio Treviglio 6 3 1 Unieuro Forlì 6 3 1 Acqua S.Bernardo Cantù 4 2 2 Tramec Cento 4 2 2 Vanoli Basket Cremona 2 1 3 Giorgio Tesi Group Pistoia 2 1 3

LE PARTITE

TRAMEC CENTO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 2 aprile, 17.00

Arbitri: Ursi, Costa, Tarascio

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3G67rk8

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Treviglio è una squadra che partiva già di per sé da una base significativa di giocatori veramente importanti per la categoria. Ha aggiunto Luca Vitali che non ha bisogno di presentazioni, è una squadra pericolosa in tutte le componenti: ha specialisti difensivi, offensivi, tiratori, penetratori, esterni che possono andare spalle a canestro, lunghi che possono essere sia di avvicinamento che di duttilità tattica, può giocare senza lunghi, una squadra veramente totale a livello di organico. Lo testimonia il fatto che parte con 6 punti, sta vivendo un buono stato di forma, sarà una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo”.

Giacomo Zilli (giocatore) – “Domenica sarà una partita molto difficile ma al contempo molto stimolante, Treviglio è una delle squadre migliori di questo campionato, è molto in forma e sappiamo che sono un gruppo di grandissima qualità e fisicità. Mi aspetto una bella cornice di pubblico, per sostenerci e per cominciare al meglio questo girone della fase a orologio”.

Note – Durante l’intervallo del match si esibirà Cabruja, cantante e musicista.

Media – La gara è visibile in diretta tv su MS Channel e streaming in chiaro su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “C’è desiderio e adrenalina da parte nostra nell’iniziare questo girone che determinerà il piazzamento in griglia playoff. Andiamo a Cento con l’obiettivo di giocare una gara più continua e solida rispetto al quarto di finale di Coppa Italia perso a fine dicembre. Come la nostra, Cento è una squadra molto esperta, che sta giocando un’ottima pallacanestro grazie al lavoro fatto negli anni da coach Mecacci, con il contributo di uno zoccolo duro di giocatori confermati dalla passata stagione. Per noi sarà imprescindibile mostrare la stessa concretezza avuta nell’ultima trasferta in casa della Vanoli, con la priorità di limitare il talento offensivo delle loro stelle: Tomassini, miglior sesto uomo della A2, l’esterno Marks, che sta giocando una grande stagione, e l’altro americano Archie, che con la sua versatilità è pericoloso sia da tre punti che vicino a canestro”.

Brian Sacchetti (giocatore) – “Sappiamo che per vincere a Cento dobbiamo fare una gara migliore rispetto a quella di Coppa Italia, durante la quale ci hanno messo in difficoltà, soprattutto nella prima parte. Conosciamo il valore della squadra, che ha fatto molto bene in questa stagione. Hanno un bel mix di atletismo ed esperienza, con giocatori chiave che possono essere decisivi durante le varie fasi del match, come Tomassini e Marks, senza tralasciare Archie. Dobbiamo fare una partita solida ed avere un approccio migliore, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico, altrimenti rischiamo di essere inglobati, come accaduto nel match di dicembre. Stiamo lavorando per andare a fare la partita esaltando le nostre caratteristiche, partire da un’ottima prova difensiva e lanciarci in transizione. Abbiamo voglia di fare subito un risultato importante in questa seconda fase”.

Note – Benedetto XIV e Blu Basket 1971 si ritrovano a distanza di poco più di tre mesi dal confronto nei quarti di Coppa Italia: il 29 dicembre 2022, alla Milwaukee Dinelli Arena vinsero i padroni di casa 68-66. Tra i 15 precedenti (9-6 il computo per i biancorossi) c’è anche quello della fase a orologio dello scorso aprile al PalaFacchetti, con successo biancoblù (72-64).

Media – La gara viene trasmessa in diretta tv su MS Channel (pay bouquet satellitare Sky canale 814, in chiaro piattaforma satellitare TivùSat), in diretta streaming su LNP Pass (in chiaro). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

UNIEURO FORLÌ – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Caforio, Cappello, Pecorella

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3M5W7s1

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Iniziamo questa seconda fase e dobbiamo avere tutti la consapevolezza che il livello di difficoltà aumenterà, dovendo affrontare 3 delle 4 squadre che, in maniera abbastanza oggettiva, hanno costruito roster per puntare alla promozione. La Vanoli Cremona è una squadra che, a dimostrazione del suo valore, ha portato a casa entrambi i tornei disputati, e che nel proprio roster ha fisicità, atletismo, talento e profondità: proprio per questo ci sarà bisogno di una grande prova. Da parte nostra, abbiamo delle certezze che ci hanno permesso di disputare una stagione regolare notevole, ma sappiamo anche che questo non è sufficiente: da oggi, la qualità e l’intensità delle nostre prestazioni dovrà aumentare, e questo rappresenta la nuova sfida a cui andiamo incontro, per dimostrare di potere competere da qui in avanti”.

Lorenzo Benvenuti (giocatore) – “Torniamo a giocare partite con una posta in palio veramente importante. Cremona è una squadra che ha vinto tutte le coppe giocate in questa stagione, e vanta un roster di primo livello in quanto a talento e, soprattutto, fisicità. Da parte nostra, stiamo bene e siamo pronti a dimostrare di essere alla pari con le ‘Top 3’ del girone Verde”.

Note – CASTA Professional Cooking Equipment, #OfficialPartner biancorosso è Matchsponsor della sfida. È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, e l’intervista a Loretta Carbonetti di Casta Professional Cooking Equipment, che sarà Matchsponsor della gara. E poi il OneToOne con Andrea Bertini, i nostri approfondimenti, le nostre iniziative, tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Per il progetto #ScuoleAPalazzo, sponsored by Conad, saranno ospiti i ragazzi e gli accompagnatori delle scuole elementari Rodari, Peroni, Matteotti, Vallicelli e Raggi, i ragazzi delle scuole medie Zangheri e Fiorini ed i ragazzi della scuola superiore Saffi-Alberti. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:00. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società e online. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass: http://bit.ly/3JWmSfT. Differita in onda mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 21:00 su TRSport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Tutte le partite di questa fase ad orologio richiederanno uno sforzo importante sia dal punto di vista fisico che tecnico. Incontreremo infatti le tre migliori squadre del girone Rosso, per cui è superfluo parlare di valori in campo, sarà invece molto stimolante farlo prima dei play off; anche per capire quali potrebbero essere gli aspetti tattici su cui lavorare prima del grande ballo. Giocheremo inoltre in tre campi molto caldi ed anche questo ci abituerà al clima che troveremo in ogni partita lontano da casa, da maggio in poi”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Daniele Cinciarini e Giulio Gazzotti sono gli ex della partita avendo entrambi indossato la canotta biancoblù in Serie A. Cinciarini nelle stagioni 2010/11 e 2011/12, Gazzotti nella stagione 2014/15 e dal 2017 al 2019.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook ( https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Yang Yao, Perocco

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3TZCljU

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Troviamo una squadra che si è aggiudicata la palma di migliore in un girone durissimo come quello Verde e questo sta a testimoniare la qualità del suo roster e del lavoro svolto. I numeri dicono prima difesa e secondo attacco: questo basta per capire il loro bilanciamento tecnico e le difficoltà della partita. Cantù è squadra che ruota dieci giocatori ed infarcita di elementi che hanno un ricco palmares, oltre ad avere una lunga esperienza sia in A2 che in campionati superiori. La loro forza è la profondità, con possibilità di schierare quintetti con caratteristiche e identità diverse. Ci sarà da limitare il loro potenziale, con grande attenzione alla parte difensiva e ancora di più alla transizione. Dall’altra parte dovremo sfruttare le nostre armi in attacco, supportati mi auguro da una grande cornice di pubblico che potrà darci quella spinta in più”.

Gregorio Allinei (giocatore) – “Cantù, Treviglio e Vanoli Cremona sono squadre molto importanti contro cui misurarsi, ma noi siamo pronti. Iniziamo con Cantù in casa, perciò aspettiamo un pubblico numeroso al palazzetto, contro una squadra dai nomi importantissimi e un allenatore di prestigio come ‘Meo’ Sacchetti. Una partita tosta ma alla quale arriviamo carichi, da giocare come se fossero i playoff. Quelli poi saranno il coronamento della stagione, avremo dalla nostra parte una città intera che sa ciò di cui siamo capaci. Speriamo di arrivare più lontano possibile”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro. Al PalaCarrara si svolgerà la “Giornata Biancorossa”: gli abbonamenti non saranno validi per la gara in oggetto.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Queste partite ci diranno chi affronteremo all’inizio dei playoff. Loro sono una squadra aggressiva e che pressa molto. Non solo, hanno un fattore campo importante dalla loro. Pistoia è un bel banco di prova per i playoff. Inizieremo a testare queste partite contro squadre di livello. Dovremo saper leggere bene il match per trovare le giuste soluzioni. Sarà importante non solo l’attacco, ma anche la difesa. Queste partite sono sempre come delle finali, loro hanno un roster di altissimo livello con giocatori che quando arrivano in striscia fanno canestro. Ci aspettiamo di non subire troppo sotto canestro e che i nostri lunghi abbiano una presenza importante”.

Note – Tutti disponibili in casa Cantù.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

