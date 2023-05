Serie A2 Old Wild West, seconda fase – La preview della 7^ giornata nel girone Salvezza

CALENDARIO

Si giocano tre gare della 7^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Salvezza, terza di ritorno: Monferrato-San Severo è l’anticipo di sabato 13 maggio, Npc Rieti-Ravenna e Juvi Cremona-Mantova sono in programma domenica 14. Stella Azzurra Roma-Chieti è posticipata a giovedì 18. Il gruppo mette di fronte le squadre classificate dal 10° al 13° posto dei due gironi Verde e Rosso della stagione regolare, che partono dai punti ottenuti negli scontri diretti. Al termine delle otto gare di seconda fase le prime due squadre si salveranno direttamente, quelle classificate dal 4° al 6° posto accederanno ai playout. Le ultime due retrocederanno in Serie B per la stagione 2023/24.

Sabato 13 maggio, ore 17.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Allianz Pazienza San Severo

Domenica 14 maggio, ore 18.00

Rieti: Kienergia-OraSì Ravenna

Cremona: Ferraroni Juvi-Staff Mantova

Posticipata a giovedì 18 maggio, ore 20.30

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-Caffè Mokambo Chieti

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte E-Gap Stella Azzurra Roma 14 7 5 Ferraroni Juvi Cremona 14 7 5 Caffè Mokambo Chieti 14 7 5 Staff Mantova 12 6 6 Allianz Pazienza San Severo 12 6 6 Kienergia Rieti 10 5 7 Novipiù Monferrato Basket 10 5 7 OraSì Ravenna 10 5 7

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. È ora attivabile “LNP Pass Postseason”, formula con la quale si potrà accedere alla visione di tutte le partite (Serie A2 e Serie B) che saranno proposte su LNP PASS fino al termine della stagione, al prezzo di 19,99 €. L’offerta è rivolta a quanti non sono ancora clienti del servizio LNP PASS: chi ha già l’abbonamento attivo ha tutte le gare della stagione incluse nel pacchetto Full Season 2022-2023. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV.

LE PARTITE

NOVIPIÙ MONFERRATO – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: sabato 13 maggio, 17.00

Arbitri: Lucotti, Maschio, Luca Attard

Andata: 91-80

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/42MaXsP

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (allenatore) – “La partita di domani (sabato, ndr) è la prima di due vere e proprie finalissime che dobbiamo affrontare con lo spirito battagliero di chi vuole difendere a tutti i costi questa categoria. Per il nostro Club, la nostra Città e il nostro territorio, ma anche e soprattutto per noi stessi e per il nostro orgoglio personale. Affrontiamo una squadra che viene da una bella vittoria, al contrario nostro che arriviamo dalla sconfitta più brutta di questo ultimo periodo. Vogliamo trasformare la frustrazione in rabbia agonistica, quella che cercheremo di mettere in campo domani, sabato, scendendo in campo e lottando su ogni pallone a partire dalla palla a due”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Non vorrei apparire ripetitivo ma, vista la situazione della nostra classifica, devo ribadire il concetto che al momento può succedere di tutto e sarebbe non solo inutile ma anche deleterio, per noi, spendere energie per focalizzarci sulle situazioni dei nostri avversari. Affrontiamo una squadra che la settimana scorsa ha perso contro Ravenna, e che dovrà a tutti i costi invertire la sua inerzia, pertanto conosciamo i pericoli che possono procurarci, visto anche il risultato dell’andata. Abbiamo un piano partita chiaro, da applicare con grande abnegazione. In settimana, conseguenza anche della buona prestazione arrivata contro Rieti, ci siamo allenati con un’intensità notevole, per poter arrivare pronti ad un ennesimo appuntamento vitale per i miei uomini. Non bisogna lasciare nulla al caso e andare a Casale con un atteggiamento lucido e maturo”.

Ed Daniel (giocatore) – “Avevamo bisogno di una vittoria preziosa, tale da poter affrontare le prossime due sfide con il sangue agli occhi, come fossero due battaglie da dentro o fuori. Contro la Kienergia abbiamo dimostrato di avere un grande senso di appartenenza alla maglia e ci siamo sacrificati l’un per l’altro; abbiamo lottato su ogni pallone, anche quello che sembrava più banale, come confermano i dati, specialmente dei rimbalzi. È ovvio che sabato sarà un’altra partita, ma non interessa tanto chi sono i nostri avversari, quanto che cosa possiamo dare e fare noi. Sono convinto che, se giochiamo come sappiamo, non ci saranno competitor che possano contrastarci. Facciamo il nostro e facciamolo bene”.

Note – Neri al completo per la lunga trasferta di Casale Monferrato.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

KIENERGIA RIETI – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 14 maggio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Cappello, Terranova

Andata: 75-68

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/41xMx58

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (allenatore) – “Dopo la sconfitta di San Severo avevamo bisogno di recuperare energie mentali, in vista di un’altra partita fondamentale per le sorti della nostra stagione. Ravenna è una squadra che ha trovato ulteriore solidità, dobbiamo puntare su una gara intensa dal punto di vista difensivo, ed utilizzare la nostra velocità e la spinta che ci darà il nostro pubblico”.

Maurizio Del Testa (giocatore, capitano) – “Non bisogna trovare motivazioni ulteriori per giocare una partita del genere. Sappiamo di avere un solo risultato a disposizione. Ravenna rispetto all’andata recupererà Vrankic, noi dobbiamo pensare solamente ad esprimere al massimo il nostro gioco, con la giusta intensità, perché vogliamo fortemente i due punti”.

Note – Non ci sono indisponibili.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass, differita lunedì alle ore 22.30 su RTR, canale 176 del digitale terrestre. La gara di domenica contro Ravenna viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Con la vittoria di domenica scorsa contro Monferrato abbiamo conquistato l’opportunità di poterci giocare a Rieti le nostre chances. Andiamo ad affrontare una squadra mentalmente solida, che in casa ha sempre una marcia in più e un enorme furore agonistico. Proveremo a tirar fuori la nostra migliore partita dell’anno, specialmente a livello di solidità mentale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

FERRARONI JUVI CREMONA – STAFF MANTOVA

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 14 maggio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Barbiero, Bartolini

Andata: 73-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3I4bY7F

QUI JUVI CREMONA

Gianluca De Gennaro (vice allenatore) – “Domenica ospitiamo Mantova, una delle squadre più esperte di questa fase salvezza; nel proprio roster ha giocatori che hanno militato in Serie A come Iannuzzi, Ross, Cortese, oltre ad avere Veronesi e Janelidze che sono veterani della categoria. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso intrapreso in questa fase, senza pensare a chi abbiamo di fronte, ma giocare con grande energia e durezza, sia in fase offensiva che difensiva. Visto che giochiamo in casa, il nostro pubblico dovrà essere il sesto uomo, aiutandoci per tutti i 40 minuti a lottare contro un’ottima squadra”.

Luca Vincini (giocatore) – “La partita con Mantova è molto importante per riscattarci della sconfitta all’andata; ci permetterebbe inoltre di aprire un gap importante con le squadre che sono dietro a noi in classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MANTOVA

​Nicolas Zanco (allenatore) – “C’è tanta delusione e amarezza per la sconfitta con la Stella Azzurra Roma. In settimana abbiamo fatto un nuovo esame di coscienza, la squadra è consapevole che si sta giocando la stagione. Siamo la seconda peggior difesa del girone e questo deve darci l’idea di cosa migliorare e come affrontare le prossime due partite. Serve uno scatto in più in termini di energia ed aggressività. Possiamo ancora sperare nella salvezza diretta, ma intanto bisogna mettersi al riparo dall’ipotesi della retrocessione diretta. Sappiamo che con la Juvi ci aspetta una battaglia. Cremona vorrà vincere e festeggiare la salvezza con un turno d’anticipo, mentre noi dobbiamo farci trovare pronti fin dal primo minuto per riscattare il ko della settimana scorsa”.

Andrea Calzavara (giocatore, playmaker) – “Veniamo da una settimana di allenamenti intensi, in cui abbiamo cercato di dare tutto per prepararci ad una gara fondamentale come quella di questa domenica. Spero che ci sarà una risposta sul campo contro la Juvi Cremona, sarà importante l’impatto personale di ogni giocatore. Mi aspetto una partita di cattiveria agonistica da parte nostra. Ci giochiamo una gara decisiva, ci faremo trovare pronti”.

Note – Come nella gara d’andata, Mantova ritroverà da avversario Alessandro Amici, che ha indossato la casacca degli Stings dal 2015 al 2017 conquistando due qualificazioni ai playoff e una finale di Coppa Italia LNP.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings. La partita sarà trasmessa in differita lunedì alle 21.00 su Valpadana TV (canale 90 del digitale terrestre) e in replica martedì alle 13.30. La radiocronaca della partita sarà trasmessa su Web Radio 5.9, sul sito www.radio5punto9.it e sull’app RADIO 5.9, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST