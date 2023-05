Serie A2 Old Wild West, seconda fase – Le ipotesi di parità all’ultima giornata

By

Lega Nazionale Pallacanestro rende note le ipotesi di parità alla 6^ e ultima giornata per i gironi Giallo, Blu e Bianco della seconda fase di Serie A2 Old Wild West 2022/23.

Le classifiche finali dei tre gironi determineranno gli accoppiamenti per i due Tabelloni Playoff (Oro e Argento).

Accedono ai playoff le sei squadre partecipanti al girone Giallo (classificate da 1 a 6 al termine della seconda fase), le sei del girone Blu (classificate da 7 a 12) e le prime quattro classificate del girone Bianco (classificate da 13 a 16).

A2 GIALLO PARITA’ A PUNTI 14 FORLI’ – TREVIGLIO 1 FORLI’ 2-0 2 TREVIGLIO 0-2 12 TREVIGLIO – CANTU’ 2 CANTU’ 1-1 (+5) 3 TREVIGLIO 1-1 (-5) 10 CANTU’ – VANOLI CREMONA 3 VANOLI CREMONA 1-1 (+1) 4 CANTU’ 1-1 (-1) 8 VANOLI CREMONA – PISTOIA 4 o 5 VANOLI CREMONA 1-1 (0) quoz. canestri generale parte da 0.995 4 o 5 PISTOIA 1-1 (0) quoz. canestri generale parte da 0.967 NOTA – Il quoziente canestri finale sarà determinato dai risultati dell’ultima giornata 6 PISTOIA – CENTO 5 CENTO 2-0 6 PISTOIA 0-2

A2 BLU PARITA’ A PUNTI 12 UDINE – CIVIDALE – URANIA MILANO 8 UDINE 2-2 (+19) 9 CIVIDALE 2-2 (+17) 10 URANIA MILANO 2-2 (-36) 12 UDINE – CIVIDALE 8 UDINE 1-1 (+6) 9 CIVIDALE 1-1 (-6) 12 UDINE – URANIA MILANO 8 UDINE 1-1 (+13) 9 URANIA MILANO 1-1 (-13) 12 CIVIDALE – URANIA MILANO 8 CIVIDALE 1-1 (+23) 9 URANIA MILANO 1-1 (-23) 10 UDINE – CIVIDALE – URANIA MILANO 8 UDINE 2-2 (+19) 9 CIVIDALE 2-2 (+17) 10 URANIA MILANO 2-2 (-36) 10 UDINE – CIVIDALE 9 UDINE 1-1 (+6) 10 CIVIDALE 1-1 (-6) 10 UDINE – URANIA MILANO 9 UDINE 1-1 (+13) 10 URANIA MILANO 1-1 (-13) 10 CIVIDALE – URANIA MILANO 9 CIVIDALE 1-1 (+23) 10 URANIA MILANO 1-1 (-23) 6 UCC PIACENZA – FORTITUDO BOLOGNA 11 UCC PIACENZA 2-0 12 FORTITUDO BOLOGNA 0-2 4 UCC PIACENZA – FORTITUDO BOLOGNA 11 UCC PIACENZA 2-0 12 FORTITUDO BOLOGNA 0-2