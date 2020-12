Serie A2 Old Wild West – Tutto su Ferrara-Napoli

CALENDARIO

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West si anticipa la sfida della seconda giornata tra Top Secret Ferrara e GeVi Napoli.

Mercoledì 16 dicembre, ore 18.00

Ferrara: Top Secret-GeVi Napoli

TOP SECRET FERRARA – GEVI NAPOLI

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: mercoledì 16 dicembre, 18.00

Arbitri: Catani, Boscolo Nale, Bonotto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gP2mPb

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Contro Napoli sarà una bella sfida affascinante, completamente differente da quella contro la Stella Azzurra, affronteremo una delle compagini più blasonate della Serie A2. La GeVi ha almeno sei-sette punti di riferimento, bisognerà vedere se ci sarà Mayo, che non ha giocato le ultime gare. Napoli ha sette giocatori che hanno già giocato nella massima serie, ha esperienza, qualità e talento, gara per noi tutta da giocare. La chiave? Lo spirito giusto non dovrà mai mancare, solamente così saremo forti. Anche contro Napoli bisognerà che siamo bravi a dare il pallone ai lunghi sotto canestro, nostro marchio di fabbrica. Importante sarà avere una percentuale decente al tiro da fuori”.

Hrvoje Peric (giocatore) – “Contro Napoli sarà una gara tosta, anche perché affronteremo una squadra completa, con giocatori esperti del massimo campionato. Sarà dura, ma ci proveremo. La chiave? Ci vorrà secondo me una buona difesa, allo stesso tempo dovremo essere bravi a rimbalzo, dopo di che possiamo pure parlare di altre cose, ma questi due aspetti dovranno essere fondamentali. Lo ripeto: Napoli è coperta in ogni posizione, dal canto nostro non dovremo focalizzarci solamente su un giocatore, dovremo essere attenti e bravi, specialmente in difesa”.

Note – Out Michele Ebeling, che a Roma, martedì scorso, ha rimediato un bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Diretta radiofonica su Web Radio Giardino.

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Affrontiamo una squadra solida con due stranieri di altissimo livello ed un mix tra esperienza e gioventù. Arriviamo alla partita in situazione d’emergenza ma sappiamo che tutti possono dare un apporto maggiore giocando minuti importanti. Dobbiamo continuare la nostra crescita sia dal punto di vista del gioco che della gestione della gara. Sarà una vera battaglia e misurarci contro un avversario difficile sarà sicuramente stimolante”.

Diego Monaldi (giocatore) – “Abbiamo iniziato bene il campionato ottenendo quattro vittorie consecutive, ma siamo consapevoli che la strada da percorrere sarà lunghissima e non possiamo che ragionare partita dopo partita. Ora affrontiamo due trasferte davvero impegnative contro Ferrara e Ravenna. Dobbiamo giocare al massimo per fare risultato. Ci aspetta un banco di prova importante contro squadre ben attrezzate.

Note – Resta in dubbio Josh Mayo, ancora alle prese con un problema muscolare. Il suo impiego sarà valutato alla vigilia della gara.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass.

