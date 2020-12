Serie A2 Old Wild West – Tutto su NPC Rieti-San Severo

Anticipo della 5^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West tra Kienergia Rieti e Allianz Pazienza Cestistica San Severo. I reatini, vittoriosi all’esordio contro Pistoia, sono rimasti a riposo domenica, a seguito del rinvio della sfida di Ferrara al 23 dicembre; i pugliesi, sconfitti a Latina al debutto, hanno superato Pistoia in casa nello scorso turno.

Mercoledì 2 dicembre, ore 20.00

Rieti: Kienergia-Allianz Pazienza Cestistica San Severo

CLASSIFICA DOPO DUE GIORNATE

Squadre Punti Vittorie Sconfitte GeVi Napoli 4 2 0 Givova Scafati 4 2 0 Unieuro Forlì 2 1 0 Kienergia Rieti 2 1 0 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 1 Allianz Pazienza Cestistica San Severo 2 1 1 Tramec Cento 0 0 0 OraSì Ravenna 0 0 0 LUX Chieti Basket 1974 0 0 1 Atlante Eurobasket Roma 0 0 1 Top Secret Ferrara 0 0 1 Stella Azzurra Roma 0 0 1 Giorgio Tesi Group Pistoia 0 0 2

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

KIENERGIA RIETI – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: mercoledì 2 dicembre, 20.00

Arbitri: Terranova, Costa, Salustri

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3mvB3vp

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Descriviamo San Severo: in cabina di regia Contento e Antelli, mix di energia e tiro da tre punti. Una coppia Usa di tutto rispetto: Jones guardia tiratrice con grande capacità di fare canestro e Ogide lungo dotato di doppia dimensione, in area e dalla lunga distanza. Ikangi, la scorsa stagione a Brindisi, giocatore fisico e grande atleta. Mortellaro esperto di questo campionato, passato qualche stagione fa in quel di Rieti. Pavicevic e Di Donato a completare il pacchetto lunghi”.

Riziero Ponziani (giocatore) –“È stata una settimana lunga ma ci stiamo preparando al meglio e con grande entusiasmo, veniamo da una vittoria e vogliamo continuare su quest’onda positiva, stiamo preparando la partita al meglio contro San Severo, che, presenta ottime individualità come Ogide e Jones, non abbasseremo la guardia e saremo pronti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sul profilo Facebook, Twitter ed Instagram @NpcRieti. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS.

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Affrontiamo una squadra solida, esperta e completa in tutti i ruoli. Giocano un basket essenziale, redditizio con diversi giocatori interessanti tra cui anche Tommasini e Pepper che conoscono molto bene la filosofia dell’allenatore. Se questo non dovesse bastare, oltre al fatto che sono avvantaggiati in quanto giocano in casa (purtroppo senza pubblico, ma dobbiamo adeguarci), bisogna considerare che domenica scorsa la NPC ha riposato mentre noi abbiamo disputato una partita molto dispendiosa. Importante per i miei ragazzi sarà, dunque, recuperare la brillantezza sia dal punto di vista fisico e mentale per poter affrontare nel modo giusto i nostri avversari. Ovviamente, ci baseremo sulle nostre certezze, partendo dalla difesa che tanto ha fatto bene contro Pistoia e che deve ripetersi in un Palazzetto storicamente difficile. Infatti, una delle chiavi della partita sarà: massima concentrazione nella fase di non possesso. Dopo l’analisi del match, vengono, ovviamente, le considerazioni ed i ricordi personali. Tornare a Rieti è sempre una grandissima emozione. Ho vissuto tre anni molto importanti della mia carriera ottenendo buonissimi risultati della promozione alla Coppa Italia fino ad arrivare – e come dimenticarli – ai due straordinari campionati in Serie A. Perciò, è un po’ come tornare a casa e sono felice di farlo per rivedere e salutare calorosamente tanti amici, nonostante una Società diversa rispetto alle mie passate stagioni. L’affetto per la città, il rispetto con la gente e la passione dei tifosi: per questo e tanto altro il legame con Rieti è sempre vivo”.

Iris Ikangi (giocatore) – “La trasferta di Rieti arriva in un ottimo momento per noi. Dopo la brutta prestazione contro Latina, dovevamo rispondere sul campo alle critiche e lo abbiamo fatto battendo uno dei roster più competitivi del girone: Pistoia. Proprio nel match contro i toscani, oltre ad avere maggiore precisone sia sotto il ferro che soprattutto da fuori l’arco, è stata la difesa la nostra arma migliore. Non tutte le squadre riescono a concedere soltanto 60 punti a Sims e compagni, ma noi ci siamo riusciti. L’atteggiamento ha fatto la differenza: concentrazione, compattezza, giuste geometrie e posizioni, spirito di gruppo e poi ripartenze veloci ed efficaci. Coach Lardo ci aveva dato dei compiti ben precisi e tutti, ma davvero tutti, abbiamo risposto presente. Quindi da un punto di vista mentale andiamo in terra laziale consapevoli dei nostri mezzi, delle qualità che nel corso dell’anno dobbiamo far emergere sempre di più, lavorando comunque su alcune defezioni che commettiamo per cali di concentrazione e frenesia nel voler concludere a tutti i costi l’azione. Rieti è un avversario sicuramente alla nostra portata. Questa settimana ha riposato ed avuto modo di guardare la nostra partita contro Pistoia, prendendo appunti. Gli uomini di coach Rossi potrebbero essere più energici rispetto a noi, ma andremo lì per metterli in difficoltà e, perché no, uscirne con i due punti in tasca”.

Note – Come si può leggere anche dalle parole di coach Lardo, Rieti–San Severo non è soltanto una normale gara infrasettimanale: il coach ligure ha allenato in terra laziale per tre stagioni, dal 2006 al 2009, ottenendo una promozione in Serie A, una Coppa Italia di Legadue e due salvezze in Serie A. Per quanto riguarda le condizioni di Marco Contento, il giocatore proverà fino all’ultimo ad essere a disposizione.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West