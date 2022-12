Serie A2 Old Wild West, tutto sull’11^ giornata nel girone Rosso

ALENDARIO

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West si gioca l’11^ giornata, turno infrasettimanale. Le 7 gare si giocano interamente nella serata di mercoledì 7 dicembre.

Mercoledì 7 dicembre, ore 20.30

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Caffè Mokambo Chieti

Ferrara: Tassi Group-Fortitudo Kigili Bologna

Forlì: Unieuro-Umana Chiusi

Cento: Tramec-Allianz Pazienza San Severo

Cesena: OraSì Ravenna-Staff Mantova

Lecce: HDL Nardò-RivieraBanca Basket Rimini

Mercoledì 7 dicembre, ore 20.45

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Apu Old Wild West Udine

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 16 8 2 Apu Old Wild West Udine 16 8 2 Unieuro Forlì 14 7 3 Tramec Cento 14 7 3 UEB Gesteco Cividale 12 6 4 Fortitudo Kigili Bologna 12 6 4 HDL Nardò 10 5 5 Allianz Pazienza San Severo 8 4 6 Umana Chiusi 8 4 6 Staff Mantova 8 4 6 Tassi Group Ferrara 8 4 6 RivieraBanca Basket Rimini 6 3 7 Caffè Mokambo Chieti 4 2 8 OraSì Ravenna 4 2 8

LE PARTITE

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Pellicani, Roiaz

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3B8bOJ1

QUI PISTOIA

Nicola Brienza (capo allenatore) – “Siamo usciti fisicamente a posto dalla partita di Cento, possiamo dire di essere pronti per la partita di domani (mercoledì, ndr). Fortunatamente abbiamo avuto subito la possibilità di mettere la testa ai prossimi avversari, dobbiamo cercare di ripartire con una vittoria davanti al nostro pubblico e allo stesso tempo di avere un po’ più di attenzione in certi momenti che possono fare la differenza. È un testacoda e per questo sarà una partita estremamente difficile, perché Chieti ha la leggerezza mentale di chi è sfavorito dal pronostico. Domenica a Udine sono stati avanti anche di 13 punti, anche a Bologna hanno guidato per lunghi tratti. Il risultato non li ha mai premiati, ma non per questo non sono una squadra pericolosa: dobbiamo difendere duro per evitare di accendere il loro motore, se la partita va su alti punteggi rischiamo. Hanno appena aggiunto Gabriele Spizzichini, un giocatore di qualità e di esperienza oltre che una rotazione in più per loro”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Dopo Udine, passiamo da una corazzata all’altra. Pistoia è una squadra che sta giocando un ottimo basket, frutto anche della sua grande difesa. Sono forti fisicamente, Varnado e Copeland sono stranieri importantissimi per la categoria ma anche il loro gruppo di italiani è davvero valido. Sono completi e mi aspetto una gara di grande sofferenza. Come fatto ad Udine, dovremo provare a rimanere attaccati in partita, gestendo le energie”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “Pistoia è una squadra che ha confermato un nucleo importante degli scorsi anni e ha inserito innesti di qualità. In questo momento è prima in classifica e vanta la miglior difesa del girone, quindi per noi sarà sicuramente una sfida impegnativa. Dobbiamo essere bravi a recuperare velocemente le energie e non dobbiamo pensare troppo alla classifica: in questo momento non possiamo permettercelo e dobbiamo giocare al massimo partita per partita”.

Note – Martino Mastellari è l’ex di giornata. Martino ha giocato in Toscana dal 2014 al 2016 e, con la canotta di Pistoia, ha esordito in Serie A.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

TASSI GROUP FERRARA – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Nuara, Puccini, Cassina

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3FuNovP

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Sappiamo di affrontare una delle prime cinque della classe, la Fortitudo ha qualità, che arriva da Aradori, Thornton, che ho avuto a Pesaro, dai molti lunghi e da Fantinelli, giocatore che fa la differenza, contro Ravenna ha fatto cose davvero straordinarie: difende, ruba palloni e non solo. Bologna è lunga e ha qualità; se cominciamo a ragionare così, beh, ci viene mal di testa: abbiamo le nostre armi, con meno ingenuità avremmo potuto avere qualcosa di più in classifica, sappiamo che qualche ingenuità ci è costata cara, abbiamo voltato pagina, analizzando la situazione e non mettendo la testa sotto la sabbia, consapevoli che possiamo fare meglio. A livello tattico mi aspetto una gara tosta, speriamo che arrivino in tanti a sostenerci, sul campo dobbiamo giocare a un ritmo consono a noi, fermando la loro transizione con Fantinelli e Thornton. Bisognerà avere il controllo del ritmo”.

Luca Campani (giocatore) – “Affronteremo una compagine che ha una Società molto importante e un’ottima squadra, un roster lungo e di ottimi giocatori, Aradori e altri hanno giocato in Serie A, squadra veramente forte, costruita per traguardi importanti. Ci aspetta una gara molto dura, dal canto nostro abbiamo voglia di riscatto per la sconfitta casalinga contro Nardò, abbiamo un’altra opportunità di un’altra gara interna; vogliamo fare bene, tutto il possibile per mettere in difficoltà la Fortitudo, cercando di portare a casa i due punti”.

Note – Coach Spiro Leka solamente all’immediata vigilia della palla a due saprà se potrà contare su Alessandro Amici, ai box a San Severo, a Cividale e contro Nardò a causa di una botta alla spalla destra patita durante il match casalingo contro Forlì. Le condizioni dell’ex Chieti sono in miglioramento. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà coach Luca Dalmonte, tecnico dell’allora Basket Club Ferrara nelle stagioni 2004/05 e nella seguente, e Alessandro Panni, passato in estate alla Fortitudo Bologna dopo cinque stagioni alla corte del Kleb Basket.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Sarà una partita complicata. Ferrara ha due lunghi anomali nelle rotazioni, poco interni e molto perimetrali, e per questo servirà una lettura differente del piano partita, e capacità di reagire nell’immediato. Poi attenzione sugli spazi degli uno contro uno degli esterni, e le collaborazioni a due quando verranno coinvolti anche i lunghi. In attacco dovremo leggere le loro scelte difensive e da lì creare vantaggi. Il fatto di giocare in trasferta? Dovremo nelle nostre teste creare una roccaforte in movimento, anche viaggiando. La situazione-infortuni è nella norma. È una settimana con tre partite, quindi vanno gestiti gli acciacchi come ad esempio quello di Aradori. Rientrerà Davis, ma tutti noi dovremo porre su di lui le aspettative corrette, fare cose semplici e facili per riprendere il ritmo dopo 5 settimane. Non è un elemento meccanico da reinserire in una macchina, ma una persona che ha perso la condizione ottimale. E tutti noi saremo pronti a dargli una mano”.

Note – Atteso al rientro Steven Davis, assente dalla gara dello scorso 6 novembre a Udine.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC giovedì 8 dicembre alle ore 23.00.

UNIEURO FORLÌ – UMANA CHIUSI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Masi, Gagno, Luca Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3F3iObf

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che è in grande fiducia e ha vinto 4 delle ultime 5 partite giocate: dobbiamo quindi portare grande rispetto perché, dopo un inizio con qualche difficoltà, ha ripreso un buon ritmo. Abbiamo già vissuto sulla nostra pelle che in questo campionato non si può dare nulla per scontato, e dovremo giocare la partita con la voglia e la determinazione di continuare questo trend positivo, concentrandoci solo ed esclusivamente sulla gara di domani (mercoledì, ndr)”.

Lorenzo Benvenuti (giocatore) – “Chiusi è nettamente in ripresa rispetto ad inizio campionato, e sarà una partita tosta per diversi motivi: loro sono una buona squadra, in più si gioca un turno infrasettimanale con diverse partite ravvicinate. Noi vogliamo continuare la nostra striscia di vittorie e ci teniamo a fare una bella partita davanti ai nostri tifosi”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, il punto sul campionato, lo spazio ai #Partner biancorossi, tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. La Pallacanestro 2.015 ospita i ragazzi di “Un po’ di tempo per me”, un laboratorio ludico-ricreativo promosso dalla Cooperativa Sociale “Paolo Babini” per ragazzi con disabilità medio-lieve dai 15 anni in su. All’ingresso dell’Unieuro Arena saranno presenti i volontari di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), per promuovere la campagna natalizia “Un panettone per la vita”. Ci sarà la possibilità di acquistare i panettoni e i pandori speciali di ADMO, ma anche di fare una donazione o di scoprire tutte le modalità per diventare donatori. Torna “Shoot The Passion”, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo durante l’intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Negli intervalli dei quarti si esibiranno le ragazze della scuola di danza ExploDance, le “Cheerleader Unieuro”. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Continua la prevendita dei biglietti, acquistabili anche online a questo link: https://pallacanestroforli.vivaticket.it. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 19:30. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara sarà trasmessa in replica venerdì 7 dicembre alle ore 15:00 su TR24, canale 78 DTV, in accordo con il nostro #MediaPartner, Teleromagna. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Forlì è una squadra profonda, fisica, molto preparata e ben allenata. Una formazione costruita per cercare di arrivare più in fondo possibile. Sappiamo che dovremo andare lì con grande umiltà cercando di capire chi siamo, prima di tutto. Ma non possiamo regalare niente a nessuno e, consapevoli della grandissima difficoltà, proveremo a fare la nostra partita”.

Riccardo Bolpin (giocatore) – “Una partita particolare per me. Torno a Forlì in un momento delicato e complicato della nostra stagione perché siamo in emergenza totale. Veniamo sì da due ottime partite che ci hanno dato tanto entusiasmo e tanta energia, ma vista la condizione fisica generale abbiamo la necessità di recuperare il più possibile. Servirà un’altra partita di sacrificio, nella quale gettare il cuore oltre l’ostacolo, in un ambiente che sarà sicuramente molto caldo e contro una delle migliori squadre del girone”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAMEC CENTO – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Pazzaglia, Miniati, Marco Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Y19A7T

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “La partita contro San Severo è molto insidiosa così come lo sono tutte le partite infrasettimanali in questo periodo, perché le squadre non sono ancora abituate ad avere questi ritmi con impegni così ravvicinati. Noi abbiamo speso tantissime risorse mentali e fisiche nella vittoria contro Pistoia e quindi ci presenteremo mercoledì senza poter preparare la partita come facciamo di solito e senza aver avuto il giusto tempo per recuperare. Dobbiamo cercare di dare continuità al successo dopo la vittoria con la capolista, stando molto preparati a fronteggiare San Severo che è una squadra insidiosa e che vorrà riscattare la sconfitta casalinga contro Forlì. Potrebbero inoltre recuperare il loro americano Wilson. Sarà una partita molto difficile e anche difficilmente prevedibile, una partita da prendere assolutamente con le molle”.

Matteo Berti (giocatore) – “San Severo è una squadra costruita con obiettivi forse diversi dai nostri ma che sta facendo un campionato buono. Ogni partita se la gioca punto a punto, anche con le squadre più forti. È una squadra imprevedibile, non va assolutamente sottovalutata. Noi arriviamo da una vittoria importante contro Pistoia, che ha chiuso la striscia delle due sconfitte consecutive, è una vittoria che ci ha dato molta carica”.

Note – Ancora fuori dalle rotazioni Giacomo Zilli per infortunio.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Affrontare in trasferta Cento, ennesimo avversario durissimo, sarà un altro grande impegno. È una squadra che occupa la parte alta della classifica grazie a vittorie pesantissime come quella a Udine e dell’ultimo turno contro Pistoia. Ha un team esperto e profondo, che gioca un sistema offensivo in cui le grandi individualità sono tutte coinvolte con continuità. Il nostro obiettivo primario sarà recuperare qualche energia e sicuramente allungare le rotazioni, anche in vista dell’ennesima partita che poi ci sarà domenica contro Cividale. Sarà fondamentale vincere i duelli individuali per non trovarsi a inseguire una squadra che ha tantissimo talento distribuito in tutti i ruoli”.

Antonino Sabatino (giocatore) – “Non si ha mai il piacere di commentare le sconfitte, eppure è doveroso trarne gli insegnamenti per crescere, soprattutto per una squadra giovane come la nostra. Nella sfida contro Forlì non ne usciamo di certo a testa alta, per demeriti nostri ma anche e soprattutto per la bravura degli avversari abilissimi nell’aumentare il livello d’intensità difensiva. Dopo una gara contro un roster difficilissimo, il calendario ce ne offre subito un altro e bisogna recarsi lì con la faccia cattiva. Non siamo una squadra che segna solo 50 punti, il volto della Cestistica è ben noto a tutti ed è questo ciò che deve emergere. Ci saranno delle difficoltà ma dobbiamo essere bravi a reagire e, quando ci sarà la possibilità, spostare l’inerzia dell’incontro a nostro favore. Andiamo a Cento concentrati e vogliosi di riscatto”.

Note – Serve pazienza per il recupero di CJ Wilson, per il resto organico al completo.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

ORASÌ RAVENNA – STAFF MANTOVA

Dove: Nuovo Teatro Carisport, Cesena (Fc)

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Maschio, Lupelli, Grappasonno

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3F5zhMa

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Affrontiamo un altro roster di livello sia fisico che tecnico importante, con dieci giocatori veri. Sono reduci da due prestazioni sfortunate e sicuramente troveremo una squadra anche ferita nell’orgoglio. Noi però in casa, al di là dell’avversario, dobbiamo cominciare a vincere le partite. Sappiamo che Mantova ha giocatori di talento assoluto capaci di segnare canestri importanti fuori dagli schemi, ma per subire un canestro dovremo costringere gli avversari a esplorare prima, seconda e terza opzione. Dobbiamo creare la nostra roccaforte difensiva e dobbiamo farlo a partire dalle partite in casa, fin dal primo minuto. Il nostro atteggiamento sarà quello da battaglia, perché sappiamo che queste cominciano ad essere partite sportivamente senza un domani. E se dovesse andare male non dobbiamo avere il rammarico di essere mancati in quello che serve, che ad oggi è prima di tutto abbassare il numero di punti subiti”.

Note – Roster al completo, con l’esordio stagionale al Carisport di Cesena per Tommaso Oxilia. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Basket Ravenna propone una Christmas Card: acquistando direttamente il giorno della partita il biglietto per la gara contro Mantova, verrà messo a disposizione un voucher con cui acquistare il biglietto scontato per la partita successiva del 18 dicembre contro San Severo, sempre in programma a Cesena: 12€ se si è pagato 17€ contro Mantova e 5€ se si è pagato 12€.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI MANTOVA

​Giorgio Valli (allenatore) – “Abbiamo perso due partite nel finale, in questo momento dobbiamo ritrovare positività. Stiamo affrontando un periodo non semplice anche a causa degli infortuni e di alcune situazioni nella squadra, come l’inserimento di Palermo che è stato fermo per due mesi. Ravenna è una squadra con un’identità e con obiettivi molto chiari. I romagnoli hanno due americani solidi, sono il quarto attacco del campionato e ricercano la salvezza. Oxilia e Petrovic li conosco dai tempi della Virtus Bologna e so che contributo possono dare. Da parte nostra serviranno intensità e solidità per tutti i 40 minuti”.

Giovanni Veronesi (giocatore, ala piccola) – “In queste situazioni difficili è necessario stare uniti e provare a risollevarci tutti insieme. Chiaro, non dobbiamo farlo a parole, ma anche in campo. Dobbiamo ritrovare concretezza e cogliere una vittoria in qualsiasi modo per sbloccarci. Come squadra non ci manca nulla, ma a livello mentale ci rilassiamo troppo in alcune fasi della partita. Consentiamo agli avversari di sovrastarci a livello fisico, dobbiamo essere più pronti per affrontare squadre così aggressive. Dobbiamo ripartire dalla difesa e prepararci ad una delle partite più complicate della stagione. Servirà prendere in mano il ritmo della gara e ritrovare quella fiducia che abbiamo perso nell’ultimo periodo”.

Note – Andrea Calzavara appare in forte dubbio per la partita con Ravenna. Il giocatore ha rimediato una distrazione alla distrazione della capsula della spalla nella sfida con San Severo e non ha ancora ripreso ad allenarsi. La contusione alla coscia di Riccardo Cortese è in via di guarigione, ma l’impiego del giocatore sarà valutato fino a pochi minuti dalla palla a due.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

HDL NARDÒ – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Moretti, Martellosio, Spessot

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VSJSR7

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Veniamo da una vittoria importante a Ferrara che ci porta su una striscia vincente con tre successi di fila. Domani (mercoledì, ndr) ci aspetta una partita complicata contro una squadra solida e interessante, che avrà fame di rivalsa dopo la sconfitta con Cividale. Ci arriviamo con qualche acciacco ma lotteremo come al solito per cercare di vincere”.

Mitchell Poletti (giocatore) – “Contro Ferrara siamo finalmente riusciti a vincere una partita dopo essere stati sotto nel finale e questo, assieme alle tre vittorie di fila, ci dà fiducia. Rimini ha degli esterni interessanti, sia Johnson che il nucleo di italiani sono giocatori di qualità che ci daranno filo da torcere. È stata una settimana difficile in virtù dei piccoli problemi che abbiamo avuto, ma ci faremo trovare pronti per domani (mercoledì, ndr)”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RIMINI

Larry Middleton (assistente allenatore) – “Contro Nardò dobbiamo affrontare la partita con la massima serietà. È una partita fuori casa, infrasettimanale, con una settimana corta, con poco tempo per la preparazione, per cui dovremo avere una concentrazione al massimo. Soprattutto dobbiamo mantenere la nostra stessa aggressività e volontà di essere intensi lungo tutti e 40 i minuti, per provare così a ottenere il risultato che ci aspettiamo. Il nostro obiettivo è quello di riscattare la nostra ultima partita con Cividale”.

Stefano Masciadri (giocatore) – “Nardò sarà per noi un altro banco di prova importante, a maggior ragione dopo la partita persa domenica scorsa tra le mura amiche del Flaminio contro Cividale. Loro sono una squadra di grande talento e con fisicità in tutti i ruoli. Dobbiamo andare sul parquet con idee chiare e la cattiveria giusta per una partita di assoluto livello su un campo difficile”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

UEB GESTECO CIVIDALE – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.45

Arbitri: Ursi, Caforio, Bertuccioli

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3iHqqsr

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Siamo reduci dalla bella vittoria a Rimini che ci ha dato molta energia perché, dopo la sconfitta interna contro Ferrara ed il calendario non certo favorevole in questo periodo, si poteva temere un momento di difficoltà. Questo successo ci dà, inoltre, un grande stimolo per affrontare le prossime partite che saranno altrettanto difficili. Come quella con Udine che è uno squadrone, potendosi permettere di lasciare fuori giocatori di altissimo livello gara dopo gara. Sarà, quindi, un match molto complicato che, però, vogliamo affrontare con particolare umiltà e determinazione. Sappiamo quanto sono forti gli udinesi, avendoli incontrati già in Supercoppa, ma allo stesso tempo vogliamo cercare di stupire disputando una partita al di sopra di quello che ci si possa aspettare. Il nostro pubblico sarà fondamentale: ci dà un’energia speciale che ci permette di superare difficoltà che sembrano insormontabili e ci aiuterà sicuramente ad andare oltre i nostri limiti”.

Rotnei Clarke (giocatore) – “Siamo carichi per la sfida di mercoledì. Ovviamente, Udine è una corazzata che veleggia nei piani alti della classifica, ma noi abbiamo grande fiducia nel nostro potenziale. Il nostro staff tecnico sta facendo un grande lavoro per permetterci di affrontare ogni partita nel migliore dei modi. Giocare il derby in casa nostra, davanti al nostro pubblico, sarà davvero eccitante”.

Note – Nulla da segnalare. Mercoledì le biglietterie del PalaGesteco resteranno chiuse perché i tagliandi sono stati già esauriti in prevendita nella giornata di venerdì scorso, mentre i cancelli saranno aperti dalle 19.30. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la classica maglia gialla per colorare ancora di più il PalaGesteco che altri gadget speciali marchiati Eagles. Le pause del match verranno allietate dalle ragazze della New Team Fitness di Remanzacco.

Media – La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta, dalle 20.40, su MS Channel (canale 814 di Sky e in chiaro su Tivusat) e su LNP Pass (in chiaro) con il commento di Niccolò Trigari e coach Paolo Lepore, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra che in casa produce una media di 76 punti, contro i 64 in trasferta. Ciò a testimonianza del fatto che tra le mura amiche del PalaGesteco i gialloblù si sentono più in fiducia. Dal punto di vista difensivo, è un team che ha mantenuto la stessa identità che le ha consentito di vincere lo scorso anno la Serie B, basata su aggressività e un ottimo utilizzo dei cambi difensivi. Per quanto riguarda noi, stiamo sviluppando la capacità di trovare in ogni gara un protagonista diverso, da affiancare alle nostre guardie americane. Domenica contro Chieti, per esempio, è stata la volta di Fabio Mian. Sicuramente ci ha fornito un segnale molto confortante”.

Note – Rimane indisponibile Vittorio Nobile, assente per problemi muscolari già contro Giorgio Tesi Group Pistoia, OraSì Ravenna e Caffè Mokambo Chieti.

Media – Diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat) e diretta streaming in chiaro su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

