Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 1^ giornata nel girone Blu

CALENDARIO

Si gioca la prima giornata della seconda fase di Serie A2 Old Wild West nel girone Blu: anticipo sabato 1° aprile tra Cividale e Urania Milano, domenica 2 le altre sfide del turno. Il raggruppamento mette di fronte le squadre classificate dal 4° al 6° posto dei due gironi Verde e Rosso della stagione regolare, che partono dai punti ottenuti negli scontri diretti. Al termine delle sei gare di seconda fase verranno assegnate le posizioni dalla 7^ alla 12^ della griglia playoff.

Sabato 1° aprile, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Urania Milano

Domenica 2 aprile, ore 18.00

Udine: Apu Old Wild West-UCC Assigeco Piacenza

Bologna: Fortitudo Flats Service-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Urania Milano 6 3 1 Reale Mutua Torino 6 3 1 UEB Gesteco Cividale 6 3 1 Apu Old Wild West Udine 4 2 2 Fortitudo Flats Service Bologna 2 1 3 UCC Assigeco Piacenza 0 0 4

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Con “Half Season Pass” è possibile seguire, live e on-demand su LNP Pass, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la Coppa Italia di A2 e B, la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B, per 6 mesi, al prezzo di €39.99. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – URANIA MILANO

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 1° aprile, 20.00

Arbitri: Tirozzi, Puccini, Longobucco

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/40Np6F1

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Incontreremo una squadra in grande forma, visto che tra l‘altro è reduce da una partita vinta in rimonta su un campo tra i più difficili dell’intero campionato, qual è Torino. L’Urania Milano è una formazione con grande talento tra i singoli, ma con una rotazione molto corta: questo fa sì che i giocatori siano in fiducia e lo si è notato soprattutto nell’ultima partita disputata. I lombardi arriveranno a Cividale con la voglia di strapparci i due punti, ma noi ci stiamo preparando a dovere e stiamo cercando di farci trovare al completo. Dovremo produrre una prestazione memorabile per vincere, di quelle che si ricordano nel tempo, dando il meglio di noi stessi. Facendo leva sul nostro entusiasmo e sulla nostra marea gialla”.

Aristide Mouaha (giocatore) – “Quella contro Milano sarà una partita molto difficile. Sarà la prima volta che la affrontiamo quest’anno, quindi non sappiamo cosa aspettarci e oltretutto è in un momento di grande forma. Dal canto nostro siamo concentrati per lavorare su noi stessi, per tornare ad essere la squadra che ha sempre fame e che non si accontenta mai. Evitare i passi falsi a inizio match e tenere la concentrazione per tutti i 40 minuti saranno i punti chiave in questa gara. Vogliamo tutti fare un salto di qualità per continuare il nostro percorso di crescita consci che la spinta della marea gialla, che si fa sempre più numerosa, sarà la nostra arma in più”.

Note – Nulla da segnalare. Sabato le biglietterie del PalaGesteco e i cancelli apriranno alle 19.00. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la nuova maglia gialla per colorare ancora di più il PalaGesteco, che gli altri gadget speciali marchiati Eagles. Prima del match verrà presentata la formazione Under 15 d’Eccellenza, sponsorizzata Faber Gruppo Scudo. Nelle pause della partita e all’intervallo lungo si esibiranno le ragazze della New Team Fitness di Remanzacco. Proprio nell’intervallo, al termine dell’esibizione della New Team, ci sarà l’estrazione dei due biglietti vincenti della lotteria “Eagles x ProgettoautismoFVG”, con in palio due uova di Pasqua, con una sorpresa griffata UEB al loro interno: i biglietti della lotteria sono in vendita in Club House sabato dalle 19.00, fino a esaurimento.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta dalle 19.55 su LNP Pass con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Arriviamo alla seconda fase con l’entusiasmo della bella vittoria con Torino, ma anche con la consapevolezza della difficoltà di questo girone, a partire da questa insidiosa trasferta a Cividale. I friulani sono una squadra che è riduttivo definire sorpresa, hanno dimostrato nel corso dell’anno di essere continui e solidi. Sanno farti male con la versatilità dei loro lunghi, la qualità dei due stranieri e si giovano di un Rota in uno straordinario momento di forma. Noi vogliamo continuare ad alzare l’asticella, per porci nuovi obbiettivi e mantenere questa classifica in vista della postseason”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Dionisi, Miniati, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3zkWWpf

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Domenica affronteremo una squadra che, al completo, vanta undici giocatori di talento, sei dei quali confermati dall’anno scorso. Anche Piacenza, come noi, ha avuto molti problemi di infortuni nel corso della stagione, ma il valore della squadra non si discute. McGusty e Skeens, in particolare, rappresentano due scommesse vinte dalla Società emiliana. Entrambi hanno avuto fin da subito un impatto importante su questo campionato. Credo però che il motore dell’Assigeco sia da sempre il nucleo degli italiani, tra tutti Cesana, Sabatini, Querci e Pascolo. Dal canto nostro, vogliamo fare bene e dare continuità alla striscia di sette vittorie interne consecutive. Vincere dà fiducia e fare delle prestazioni positive costituisce un buon viatico, in vista dei play off che inizieranno tra sei settimane”.

Isaiah Briscoe (giocatore) – “Sto bene e sono molto carico per questa fase del campionato, che per me costituisce una novità. Come squadra stiamo lavorando molto bene, il nostro obiettivo è cercare di conquistare il maggior numero di vittorie”.

Note – Per la sfida con la Ucc Assigeco Piacenza coach Carlo Finetti non avrà ancora a disposizione Raphael Gaspardo, assente da inizio marzo a causa di una fascite plantare, mentre rientrerà Marco Cusin, costretto a saltare la sfida con la HDL Nardò a causa di problemi familiari. Tra gli ex dell’incontro figurano il direttore tecnico dell’Area Sportiva Alberto Martelossi, che ha vissuto una piccola parentesi emiliana nel 2020, il senior assistant coach Giancarlo Sacco (in rossoblu nel 2011) e l’assistant coach Gabriele Grazzini, vice di Stefano Salieri nella stagione 2021/22. Si segnala che è ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita attraverso il circuito VivaTicket, online e nelle rivendite autorizzate.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Udine è una squadra dalle potenzialità indiscutibili: è fisica, coperta in tutti i ruoli e che ultimamente ha fatto un innesto importante anche in panchina. Noi dovremo cercare di fare la nostra partita, secondo le nostre caratteristiche, ed essere felici di giocare questo tipo di partite, dove la cosa più importante è quella di fare bene senza alcun tipo di angoscia, perché possono essere un ottimo trampolino di lancio per i playoff”.

Federico Miaschi (giocatore) – “La partita di domenica, come del resto tutte le altre di questa seconda fase, sarà per noi importantissima per recuperare diversi giocatori infortunati e crescere ancora di livello in vista dei playoff. Andiamo a giocare su un campo molto difficile, contro una delle squadre più fisiche e talentuose dell’intero campionato. Dovremo farci trovare pronti a chiudere l’area dando il tutto per tutto, per tornare a casa con i due punti”.

Note – Indisponibile Gherardo Sabatini. La partita di domenica sarà una piacevole occasione per i bianco-rosso-blu di riabbracciare Gabriele Grazzini, attuale assistente allenatore a Udine e viceallenatore Assigeco nella passata stagione.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Foti, Rudellat, Roiaz

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3G3T6Vn

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Nazzareno Italiano (giocatore) – “Sono molto contento per il raggiungimento dei playoff. Sapevamo che quella con Forlì era una partita tosta, che abbiamo incanalato sui binari giusti fin da subito contro una grande avversaria. Ora, siamo in un raggruppamento tutt’altro che semplice, fatto di compagini molto attrezzate. Noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con squadre di alto livello, la soluzione la troviamo dentro di noi. Il nostro valore lo conosciamo, non sempre lo abbiamo espresso, dobbiamo mantenere il trend positivo. Non mi piace guardare lontano, dobbiamo pensare una partita alla volta. La mia stagione sta andando bene, non ho nulla da recriminare; purtroppo ci sono alti e bassi, ma sono fiducioso di poter continuare a dare il mio contributo alla Effe. Contro Torino dovremo far leva anche sul fattore PalaDozza. I nostri tifosi sono il vero sesto uomo e adesso viene il bello. Vogliamo e possiamo essere competitivi”.

Note – Da valutare le condizioni di diversi giocatori, Matteo Fantinelli e Alessandro Panni su tutti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 4 aprile, alle ore 22:45. Replica mercoledì 5 aprile, alle ore 16:00.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Cominciano i confronti con le squadre dell’altro lato del campionato. Avevamo già avuto un assaggio durante i quarti di Coppa Italia contro Forlì, ma ora avremo modo di testare in maniera più continuativa le eventuali differenze di stili di gioco, di valore tra i due gironi della regular season; pertanto, sono partite che ci daranno spunti interessanti. Iniziamo subito con una trasferta in uno dei campi storici e con maggior impatto del campionato, anche per questo sarà un esordio importante”.

Luca Vencato (giocatore) – “Quella di domenica sarà una partita importante: giochiamo contro una grande squadra, in un palazzetto che sarà sicuramente molto caldo. Noi ci stiamo preparando al meglio e siamo carichi, perché vogliamo iniziare al meglio la seconda fase”.

Note – Assente Federico Poser, che in seguito alla comparsa di un malessere generalizzato è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, che hanno evidenziato un’infezione virale acuta che necessita di un’interruzione completa dell’attività agonistica, per un periodo di tempo che verrà valutato e monitorato con ulteriori esami che saranno eseguiti nelle prossime settimane. Mancherà anche Simone Doneda, che in seguito all’infortunio occorso durante la partita contro Cantù del 19 marzo è stato sottoposto ad ulteriori esami, che hanno evidenziato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, già sottoposto a intervento chirurgico.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST