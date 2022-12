Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 13^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

13^ e ultima giornata d’andata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West: le gare si giocano in contemporanea domenica 18 dicembre alle 18.00. Già qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia Serie A2 Unieuro Forlì, Tramec Cento e Giorgio Tesi Group Pistoia: l’ultimo posto sarà appannaggio di una tra Apu Old Wild West Udine e UEB Gesteco Cividale.

Domenica 18 dicembre, ore 18.00

Pistoia: Giorgio Tesi Group-RivieraBanca Basket Rimini

Forlì: Unieuro-Fortitudo Kigili Bologna

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Umana Chiusi

Cento: Tramec-Caffè Mokambo Chieti

Cesena: OraSì Ravenna-Allianz Pazienza San Severo

Lecce: HDL Nardò-Apu Old Wild West Udine

Ferrara: Tassi Group-Staff Mantova

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 18 9 3 Tramec Cento 18 9 3 Giorgio Tesi Group Pistoia 18 9 3 Apu Old Wild West Udine 16 8 4 UEB Gesteco Cividale 14 7 5 Fortitudo Kigili Bologna 14 7 5 HDL Nardò 12 6 6 Tassi Group Ferrara 12 6 6 Allianz Pazienza San Severo 10 5 7 RivieraBanca Basket Rimini 10 5 7 Staff Mantova 10 5 7 Umana Chiusi 8 4 8 Caffè Mokambo Chieti 4 2 10 OraSì Ravenna 4 2 10

COPPA ITALIA A2, LA SITUAZIONE ALLA VIGILIA DELL’ULTIMA DI ANDATA

Alla vigilia della 13^ e ultima giornata del girone di andata di Serie A2 Old Wild West ecco la situazione ai fini della qualificazione per i quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 2023 Old Wild West: https://bit.ly/3BFUCe7. Sono ammesse ai quarti, che si giocheranno in gara unica in casa delle migliori due squadre di ogni raggruppamento, le prime quattro dei due gironi (Verde e Rosso) al termine dell’andata.

LE PARTITE

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, De Biase, Grappasonno

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming su e-tv.it)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Yq2QRc

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Affronteremo una squadra che è in grande periodo di fiducia avendo vinto quattro delle ultime cinque giocate, con un’unica sconfitta di due punti dopo essere stata in vantaggio in doppia cifra. Dunque massimo rispetto e attenzione nei confronti di Rimini e dei suoi punti di forza, in particolare il duo straniero: un tiratore come Jazz Johnson che ben conosciamo e un giocatore interno molto strutturato ma dinamico come Ogbeide sono pedine fondamentali. Dovremo abbassare le loro percentuali da tre punti, statistica nella quale primeggiano anche grazie a una bella batteria di tiratori con il giusto mix di esperienza e freschezza come Masciadri, Tassinari e Meluzzi. Sarà importante non farli entrare in fiducia e sfruttare i nostri vantaggi fisici e nel gioco a tutto campo: vogliamo assolutamente tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Bologna”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI RIMINI

Larry Middleton (assistente allenatore) – “La squadra sta bene, c’è un morale molto alto, siamo in un momento in cui abbiamo fatto un bel salto di qualità. Abbiamo ancora molto margine di crescita, giocando contro Pistoia possiamo fare il punto per capire il nostro livello. Affrontiamo un’avversaria solida, con ottimi giocatori, ma daremo battaglia e vediamo se riusciamo a fare un altro passo in avanti nel nostro percorso”.

Simon Anumba (giocatore) – “Veniamo da due vittorie di fila, due partite importanti, nelle ultime cinque giornate ne abbiamo vinte quattro, è una cosa molto positiva. Il clima è disteso, siamo felici del lavoro in palestra. Questo weekend arriva la trasferta di Pistoia, contro una corazzata, sono una squadra con una super difesa, in casa non hanno mai perso, ma noi andiamo consapevoli che se facciamo il nostro gioco possiamo fare una bella partita e possiamo provare a portare a casa i due punti”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta tv su ÈTv Rete7, in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica a partire dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di Rinascita Basket Rimini, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

UNIEURO FORLÌ – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Pazzaglia, Marco Attard

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3W2yLFI

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “La vittoria di Udine ha confermato il nostro buon momento, però dobbiamo avere il pragmatismo di capire che non ci darà nessun vantaggio nell’affrontare la prossima gara. Affrontiamo una squadra con dei valori ben definiti, senza i quali non si potrebbe battere Pistoia, e che nel roster ha diversi giocatori che hanno qualità per incidere nell’arco dei 40 minuti. Sarà una partita nella quale, dal punto di vista tattico, dovremo essere bravi a leggere le situazioni che ci troveremo di fronte, giocando con grande intensità e con la capacità di gestire in maniera intelligente l’emotività della partita”.

Note – Banca Reale è #MatchSponsor della partita e proporrà una serie di iniziative per i tifosi biancorossi presenti all’Unieuro Arena. Torna il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, il punto sul campionato, l’intervista a Maurizio Paone, direttore Business di Banca Reale, #Partner biancorosso e #MatchSponsor dell’incontro. E poi il OneToOne con Todor Radonjic, il racconto degli eventi biancorossi, le foto dei tifosi forlivesi, e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. All’ingresso dell’Unieuro Arena ci sarà una raccolta di giocattoli proposta dalla Pallacanestro 2.015: i tifosi biancorossi potranno portare giocattoli nuovi e/o in buono stato che verranno poi distribuiti alla Caritas Diocesana e all’Associazione Papa Giovanni XXIII. Torna “ShootThePassion”, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo durante l’intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Negli intervalli dei quarti si esibiranno le ragazze della scuola di danza ExploDance, le “Cheerleader Unieuro”. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Domenica la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:00. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati, mentre è chiusa la vendita online e non sarà possibile acquistare tagliandi di accesso per i tifosi ospiti il giorno della partita al palazzetto. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming in chiaro su LNP Pass, in tv su MS Channel (canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat) ed in streaming in chiaro sul canale Twitch Italbasketofficial. La gara sarà trasmessa in replica martedì 20 dicembre alle ore 15:00 su TR24, canale 78 DTV, in accordo con il nostro #MediaPartner, Teleromagna. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Non dobbiamo dare niente per scontato continuando a prendere energia dal nostro popolo. Noi siamo partiti con un equilibrio, l’infortunio di Davis ce l’ha fatto spostare e riformulare con il suo ritorno; le rotazioni sono cambiate ma stiamo dando una solidità a questa nuova direzione. Noi dobbiamo consolidare questi equilibri, mantenere questa mentalità partendo dai prossimi due match, entrambi fondamentali. Forlì ora è prima in classifica, Cento una delle formazioni più solide; ora guardiamo a questi impegni, poi solleveremo la testa e guarderemo la classifica per porci altri obiettivi”.

Note – Assente l’infortunato Niang. Settimana di allenamenti largamente incompleta, diversi giocatori acciaccati, ma si cercherà di portarli tutti a referto.

Media – Diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat), streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC (canale 15 digitale terrestre in Emilia Romagna) martedì 20 dicembre alle ore 22:45. Replica mercoledì 21, alle ore 16:00.

UEB GESTECO CIVIDALE – UMANA CHIUSI

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Nuara, Terranova, Marzulli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3BCNZJz

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Quella di domenica sarà una partita delicata, come tutte in questo campionato, visto che la maggior parte di esse finisce punto a punto o comunque si risolve al fotofinish. Quindi, dovremo essere pronti per disputare una prova di spessore contro una squadra forte. Il primo obiettivo per fare una grande gara domenica è quello di mantenere un alto rendimento difensivo, migliorando la tenuta dell’uno contro uno, e in attacco, aumentando le percentuali al tiro. Stiamo studiando le caratteristiche individuali di Chiusi che, seppure la propria classifica sia poco brillante, è stata in pratica sempre competitiva”.

Leonardo Battistini (giocatore) – “Chiusi sarà un avversario molto ostico a dispetto della classifica attuale. Sarà una partita molto importante per chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi e, perché no, provare a conquistare l’accesso in Coppa Italia che non è un obiettivo, ma fa gola, pur non dipendendo solo da noi. Sarà necessario correggere alcuni errori che sono stati determinanti ai fini del risultato a San Severo, però dobbiamo allo stesso tempo tenerci stretto ciò che di buono abbiamo fatto contro Rimini, Udine e a tratti anche in Puglia. Stiamo lavorando forte in settimana seguendo come sempre le indicazioni di coach Pillastrini”.

Note – Nulla da segnalare. Domenica le biglietterie e i cancelli del PalaGesteco saranno aperti dalle 17.00. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la classica maglia gialla per colorare ancora di più le tribune che gli altri gadget speciali marchiati Eagles, come il nuovo poster e i calendari 2023. Nel corso della presentazione prepartita, le due squadre verranno accompagnate sul parquet dai minicestisti di Longobardi Cividale e Poliposportiva Premariacco-Remanzacco. Le pause del match verranno allietate dalle ragazze della New Team Fitness di Remanzacco. A fine partita, in mezzo al campo nel solco di una tradizione che si rinnova, saranno battute all’asta le divise celebrative di colore rosso, utilizzate dalla UEB Gesteco nella prima assoluta in Serie A2 contro Chieti: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza all’associazione “Progettoautismo Fvg”.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 17.55, su LNP Pass con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Se parliamo di pallacanestro pura, quella di Cividale è la migliore del nostro girone per organizzazione e qualità. Difensivamente sono molto compatti, generano tantissimo dalle palle recuperate e hanno giocatori quasi in ‘missione’. Sarà uno scoglio difficilissimo da superare”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “Veniamo da una prestazione a dir poco opaca contro Ferrara. Non ci voleva per il momento e per la classifica. Siamo al giro di boa e i punti in palio sono importanti. Di fronte avremo la rivelazione del campionato che in casa sta facendo benissimo e ha perso una sola volta. Una partita delicata”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAMEC CENTO – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Radaelli, Lupelli, Coraggio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3YoQoRP

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Contro Chieti quello da non fare è sottovalutare la classifica, Chieti è una squadra che ha statistiche offensive simili alle nostre, anche se prendiamo qualche rimbalzo in più. La Caffè Mokambo è una squadra che ha assolutamente bisogno di fare punti e verrà qui con il coltello fra i denti. Noi siamo consapevoli delle condizioni in cui siamo, sappiamo che abbiamo bisogno di un’altra grande prova per portare a casa i due punti. Oltre a Jackson che è, a mio avviso, uno dei giocatori più forti del nostro campionato, come tiratore in uscita dai blocchi c’è sicuramente Vrankic, che credo sia uno dei primi due rimbalzisti offensivi del campionato, oltre che essere un ottimo realizzatore. Non possiamo sottovalutare neanche Mastellari e un giocatore esperto come Spizzichini, che sebbene sia appena arrivato è un veterano e sa portare il suo gioco alla causa. Ancellotti è una presenza in area che conosciamo bene”.

Scott Ulaneo (giocatore) – “Abbiamo messo tre vittorie sotto la cintura e adesso dobbiamo continuare così. Sarà una partita importante perché ci potrà dare questo senso di ritmo, torneremo a giocare in casa, quindi il pubblico sarà sicuramente fondamentale”.

Note – Federico Zampini fuori per infortunio. Sarà premiata l’azienda Tramec come Platinum Sponsor della Benedetto XIV.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Cento è una delle squadre in vetta alla classifica, è una compagine quadrata, fisica, con due americani di grande livello ed un gruppo di italiani molto abili. È una piazza con grande passione e grande pubblico. Non sarà una partita semplice ma in trasferta abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti: non dobbiamo semplicemente giocarcela ma dobbiamo vincere le partite”.

Josip Vrankic (giocatore) – “Domenica affronteremo un avversario di livello come Cento. Se sono nel gruppo di testa della classifica, c’è sicuramente un motivo: giocano un ottimo basket di squadra e sono ben allenati. Dovremo crescere di livello, specie in difesa, per tutti e 40 i minuti. Coach Rajola ed il nostro staff ci hanno preparati per una vera e propria battaglia, ci faremo trovare preparati per provare a portare a casa i due punti”.

Note –Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

ORASÌ RAVENNA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: Nuovo Teatro Carisport, Cesena (Fc)

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Capurro, Pellicani, Spessot

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3BG6Jb3

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “San Severo è una squadra ben allenata e con una grande mentalità, ha combattuto sempre non mollando mai ed ha vinto partite importanti nonostante alcune defezioni. Dal nostro punto di vista è una gara che affronteremo sapendo che è un’ultima spiaggia per noi, quindi dovremo essere coesi e concentrati su questo obiettivo, arrabbiati per la nostra classifica, ma non nervosi. Stiamo lavorando ancora più duramente per essere pronti a questa gara”.

Note – Roster al completo. In occasione della partita di domenica il Basket Ravenna scende in campo con Telethon: al Carisport di Cesena sarà allestito un Centro Raccolta e si potranno trovare i Cuori Telethon di cioccolata.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Terminiamo un ciclo fittissimo di partite con l’energia regalataci dall’ultima vittoria contro Cividale; finalmente abbiamo avuto qualche giorno per allenarci e gestito anche il recupero di qualche situazione fisica complicata. La partita di Ravenna sarà l’ennesima sfida difficile in un campionato dal grande equilibrio, contro una squadra che non sta vivendo un buon momento ma che in ogni partita dà segnali di voler lottare e, pertanto, sono sicuro che punterà alla sfida interna per riscattarsi. Dovremo analizzare tutto quello che è successo nelle ultime partite e, avendo un po’ più tempo a disposizione, potremmo inserire al meglio Nik Raivio nel nostro sistema sapendo che, come al solito, il margine di errore è sottilissimo e lo sarà ancor di più in un match contro un team che ha bisogno di punti a tutti i costi e ci metterà in difficoltà”.

Djordje Pazin (giocatore) – “Il match contro la Gesteco, un’altra partita dura fisicamente e mentalmente, ci aiuta e ci dà la fiducia per gli incontri importantissimi che ci aspettano. A Ravenna bisogna giocare con la testa giusta; vivono un periodo non ottimale e di certo proveranno a rialzarsi contro di noi, una rivale per la salvezza. Se metteremo in campo la massima energia, rispetteremo le nostre regole e avremo la giusta lucidità sono sicuro che non mancherà l’opportunità di vincere e portare i due punti a San Severo”.

Note – Le condizioni di Ed Daniel sono monitorate costantemente.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

HDL NARDÒ – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Masi, Calella

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3UUMJs4

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Sono fortunato ad allenare un gruppo di ragazzi forti, anche mentalmente. Lato Udine, l’aggiunta di Gentile dimostra quanto le ambizioni dei friulani restino quelle di conquistare il salto di categoria. Credo che dobbiamo andare in campo consapevoli del fatto che troveremo una big abbastanza arrabbiata, che verrà a Nardò a fare una partita importante. Dovremmo prima prendere in mano la partita, per poi provare a sfruttare l’opportunità che dovrà passare dalle nostre mani”.

Andrea La Torre (giocatore) – “Il nostro è un momento positivo, abbiamo avuto solo un calo contro Rimini. Alla fine abbiamo avuto una bella reazione contro Chieti, dove abbiamo giocato bene sotto pressione. Dobbiamo limare i dettagli, contro Udine sarà una partita molto dura contro un roster molto lungo. L’invito ai tifosi è d’obbligo, servirà anche la loro carica per portarla a casa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistente allenatore) – “La trasferta a Lecce rappresenta l’occasione migliore per ritrovare la nostra identità difensiva. Aver subito 92 punti in casa con Forlì è qualcosa di inaccettabile per noi stessi, per il lavoro che facciamo e per lo sforzo che produciamo durante la settimana. Affronteremo il miglior attacco del girone, con la più alta percentuale nei tiri da tre, un altro aspetto da considerare. Inoltre la sfida con Nardò coincide con l’ultimo turno del girone di andata, quindi andremo in Puglia anche per centrare i due punti che ci consentirebbero di accedere ai quarti di finale della Coppa Italia”.

Vittorio Nobile (giocatore) – “Stiamo attraversando un momento di difficoltà e confusione, ma posso assicurare che il gruppo sta lavorando bene e molto seriamente. Andiamo a Lecce con l’obiettivo di portare a casa la vittoria, pur consapevoli del valore del nostro avversario. Nardò è una squadra che punta molto sull’attacco. Dovremo essere bravi e solidi a fermare le loro punte e il loro flusso, perché hanno veramente grande talento”.

Note – Dopo un mese di assenza, Vittorio Nobile figurerà nuovamente nella lista dei convocati, mentre il neo-acquisto Alessandro Gentile deve scontare un turno di squalifica. Tra gli ex dell’incontro figura Andrea La Torre, che ha vestito la casacca dell’Apu Udine per alcuni mesi nel corso del campionato 2017/18.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

TASSI GROUP FERRARA – STAFF MANTOVA

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Cappello, Marzo

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hvrEqk

QUI FERRARA

Nando Maione (assistente allenatore) – “Ci aspetta una gara molto dura sotto il piano fisico, sfida davvero molto importante per noi che, giocando in casa, dovremo lottare in maniera ‘sporca’, essere aggressivi nell’uno contro uno; in attacco bisognerà che ci coinvolgiamo, essendo tutti protagonisti come abbiamo fatto vedere nelle ultime giornate. Mantova è una compagine molto esperta, che sta attraversando un momento difficile, basta vedere i nomi del roster per capire la qualità della squadra: ha giocatori capaci di fare importanti bottini. Dal canto nostro dovremo essere bravi ad indirizzare da subito il match verso la nostra direzione. Dovremo cercare di essere continui, soprattutto davanti al nostro pubblico, a Chiusi abbiamo fatto veramente molto bene, strada su cui dobbiamo proseguire; questo gruppo merita di essere sostenuto da tutti per quanto sta facendo da inizio stagione. La Staff? Dovremo essere bravi a stoppare le iniziative di Miles, conosciamo Cortese, che può accendersi da un momento all’altro. Dovremo essere bravi nell’uno contro uno”.

Maurizio Tassone (giocatore) – “Arriviamo a questa gara con il morale molto alto, grazie ai due successi contro Fortitudo Bologna e a Chiusi, primo perché ci hanno dato 4 punti in classifica in un momento importante del campionato, poi perché stanno confermando la qualità umana del nostro gruppo, che

fa della collettività il proprio punto di forza. Contenti per la solidità che stiamo dimostrando a livello caratteriale. Mantova? Squadra di grande talento, fra gli esterni soprattutto. La loro classifica è bugiarda, dovremo affrontare con la massima attenzione il match di domenica, consapevoli che siamo in crescita, che giochiamo in casa nostra, quindi sarà fondamentale dare un giusto imprinting a livello difensivo, provando ad incanalarlo in attacco nei binari giusti. Siamo ad un passo da tre successi consecutivi, cosa veramente importante in proiezione futura per noi”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sul roster al completo. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà coach Giorgio Valli, tecnico dell’allora Basket Club Ferrara dalla stagione 2006/07 a quella 2009/10. Nel 2007/08 ha conquistato la promozione in Serie A. Altro ex è Riccardo Cortese, a Ferrara dal 2016 al 2018. In occasione della gara contro la Staff la società del patron Marco Miozzi favorirà l’accesso dei tifosi biancazzurri praticando prezzi ridotti per quello che sarà il Christmas Day, ultima gara interna dei biancazzurri nel 2022.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI MANTOVA

Giorgio Valli (allenatore) – “Quello di quest’anno è un campionato molto equilibrato, la classifica non rispecchia del tutto i valori delle squadre, i quali cambiano di domenica in domenica. Ferrara viene da un mese e mezzo molto positivo, in cui sono arrivate diverse vittorie di prestigio, alcune anche decise da episodi nel finale. Il Kleb è una squadra rapida e atletica, sarà fondamentale fermare le loro transizioni, mentre noi dovremo avere un attacco equilibrato nelle diverse fasi della partita. Cleaves e Smith sono due giocatori in costante crescita, mentre Campani sta disputando la sua miglior stagione in carriera. Gare come questa sono molto complicate, dovremo giocare a viso aperto senza avere troppa ansia e pressione. Purtroppo Miles, Veronesi e Criconia hanno saltato diversi allenamenti e non saranno al 100% per domenica”.

Matteo Palermo (giocatore, playmaker) – “Veniamo da una partita poco positiva con Cento, anche se siamo rimasti in gara nel momento in cui i nostri avversari sono arrivati quasi sul +20. Ora chiuderemo l’anno con Ferrara e Forlì, l’obiettivo è di prendere almeno una vittoria. Parlando della sfida col Kleb, ci aspetta una partita delicata, i biancazzurri sono in un momento di grande fiducia. Ferrara sarà carica e vorrà vincere per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Noi siamo pronti”.

Note – Coach Giorgio Valli è un importante ex della sfida. Il tecnico mantovano ha allenato Ferrara dal 2006 al 2010 conquistando anche la promozione in Serie A nel 2007/08. Il capitano degli Stings Riccardo Cortese torna ad affrontare Ferrara, società nella quale ha militato dal 2016 al 2018 e con cui ha registrato le migliori statistiche in A2 della sua carriera (16.1 punti nel 2016/17 e 17.1 punti di media nel 2017/18). Proprio nella stagione 2017/18, le sue prestazioni gli sono valse il premio di MVP italiano del campionato di Serie A2.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

