Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 13^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Tredicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso. Tutte le gare si giocano domenica 17 gennaio.

Domenica 17 gennaio, ore 17.00

Cento: Tramec-OraSì Ravenna

Latina: Benacquista Assicurazioni-Unieuro Forlì

Domenica 17 gennaio, ore 18.00

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-Stella Azzurra Roma

Napoli: GeVi-Kienergia Rieti

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Atlante Eurobasket Roma

Montecatini Terme: Giorgio Tesi Group Pistoia-Top Secret Ferrara

Riposa: Givova Scafati

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 16 8 0 Top Secret Ferrara 16 8 2 GeVi Napoli 16 8 2 Givova Scafati 12 6 3 Atlante Eurobasket Roma 10 5 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 8 4 5 Kienergia Rieti 8 4 7 Tramec Cento 6 3 4 OraSì Ravenna 6 3 5 LUX Chieti Basket 1974 6 3 5 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 6 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 4 2 7 Stella Azzurra Roma 2 1 8

CENTO-RAVENNA IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Domenica 17 gennaio in diretta su MS Sport e MS Channel il derby emiliano-romagnolo del girone Rosso tra Tramec Cento e OraSì Ravenna, dalla Milwaukee Dinelli Arena di Cento, con inizio alle ore 17.00.

LE PARTITE

TRAMEC CENTO – ORASÌ RAVENNA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 17 gennaio, 17.00

Arbitri: Radaelli, Raimondo, Grazia

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3nNPuL2

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Questa con Ravenna sarà una sfida molto difficile. Veniamo da due partite disputate in pochi giorni. Mercoledì nel turno di recupero, abbiamo sbagliato molto, in particolare l’atteggiamento. Ci siamo spenti quasi subito, ci è mancata la concentrazione. Bisogna subire meno punti in casa, per quanto ora si senta meno la differenza tra casa e trasferta. Dobbiamo trovare la chiave per non presentarci più in campo in questa maniera, e non essere più confusionari e disattenti. Non dobbiamo però lasciarci condizionare da quello che è successo: la concentrazione che ci è mancata mercoledì ora deve esserci questa domenica”.

Ennio Leonzio (giocatore) – “Abbiamo iniziato con la testa giusta la settimana dopo la sconfitta di Ferrara: purtroppo contro l’Eurobasket abbiamo avuto uno scivolone, che non deve succedere ma può capitare con un calendario intenso. Non dobbiamo abbatterci di morale: stiamo preparando bene la partita di domenica, e stiamo lavorando per fare recuperare al meglio Sherrod e rimetterlo all’interno dei nostri giochi. Sento la fiducia dei compagni e dell’allenatore: devo dare continuità alle mie prestazioni, la nostra squadra ne ha bisogno. Ravenna è una squadra molto forte: ci sono giocatori esperti come Chiumenti e Cinciarini, James e Givens sono due americani molto forti. Noi ce la metteremo tutta per vincere, non possiamo lasciare punti importanti agli avversari. Dobbiamo cercare sempre di fare risultato, soprattutto in queste gare casalinghe”.

Note – Ex della partita è Alberto Chiumenti, a Cento nella stagione 2018/2019. Tramec Cento al completo, pur con diversi acciacchi da monitorare.

Media – Partita trasmessa da MS Channel (canale 814 Sky) e MS Sport (canale 219 DTT Emilia-Romagna), oltre che da LNP PASS (abbonamento e pay per view). Aggiornamenti sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Instagram, Twitter).

QUI RAVENNA

Samme Givens (giocatore) – “Dobbiamo continuare a lavorare con la giusta attitudine giorno dopo giorno, focalizzandoci su noi stessi, stimolati a fare del nostro meglio ed essere propositivi. È importante tenere alta la concentrazione ma giocare senza troppe pressioni, siamo qui perché amiamo questo sport e vogliamo viverlo con il piacere di giocare insieme, seguire il piano di gioco degli allenatori ed essere efficaci nell’applicarlo. Affrontiamo una squadra che sarà sicuramente arrabbiata dopo due sconfitte consecutive, mi aspetto una Cento molto combattiva, che farà di tutto per rifarsi. Noi dobbiamo farci trovare pronti, essere aggressivi come ci chiede il coach, determinati e giocare la nostra pallacanestro”.

Note – Prima stagionale in tv per il Basket Ravenna sui canali di Mediasport Group, da quest’anno partner di LNP. Nella trasferta di Cento la squadra sarà accompagnata da due partner, ‘OraSì’ (main sponsor) e ‘Winni’s’, i cui marchi compariranno in rotazione sui led a bordo campo della Milwaukee Dinelli Arena e in due spot pubblicitari trasmessi nel corso della diretta.

Media – La gara sarà tramessa in diretta su MS Sport (canale 219 DTT in Emilia Romagna), MS Channel (canale 814 pacchetto Sky) e su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

BENACQUISTA LATINA – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 17 gennaio, 17.00

Arbitri: Dionisi, Tarascio, De Biase

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3svarOm

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Affrontiamo una squadra molto solida, mai sconfitta in questa stagione e che sta dimostrando, settimana dopo settimana, di meritare il posto che occupa in classifica, non ultima la prestazione di domenica con Napoli. È vero che noi veniamo da due sconfitte, con Ferrara e Ravenna, ma è anche vero che in questo momento dobbiamo guardare alla classifica come a due gruppi separati: 7/8 squadre che rappresentano la prima fascia e 4/5 che si collocano nella parte più bassa. Per noi è importante guardare a quelli che io definisco gli scontri diretti con le altre 3/4 squadre che si trovano nella nostra fascia. Non vi è dubbio che proveremo a fare del nostro meglio con Forlì, ma è chiaro che dovremo arrivare a dare il massimo per tutti i 40 minuti, se vogliamo avere almeno un’opportunità di vincere”.

Note – Gara a porte chiuse, roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI FORLÌ

Danilo Quaglia (assistant coach) – “Sicuramente non sarà una partita facile, visto che loro in casa hanno vinto 3 partite su 4 e sono una buona squadra formata da giocatori esperti e tiratori che possono fare male a qualsiasi difesa. Da parte nostra, dopo otto vittorie di fila, non è cambiato nulla: la modalità degli allenamenti non varia rispetto ad inizio stagione e ragioniamo sempre una partita alla volta, aspetto che fino ad ora ha portato i suoi frutti”.

Luca Campori (giocatore) – “Dovremo fare grande attenzione perché Latina ha un roster composto da buoni giocatori e noi sappiamo di dovere approcciare questa trasferta senza supponenza. Sicuramente c’è tanta fiducia e i risultati ci stanno dando ragione, ma la consapevolezza che abbiamo non deve diventare arroganza”.

Note – Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste all’assistente allenatore Francesco Nanni e al nostro #Partner Andrea Baraghini (Olimpia Costruzioni), e poi tante foto e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf dal sito www.pallacanestroforli2015.it e consultare online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass a questo link: http://bit.ly/2LQgDQc

Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015).

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – STELLA AZZURRA ROMA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 17 gennaio, 18.00

Arbitri: Ursi, Saraceni, Marota

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/39DvLbQ

QUI SAN SEVERO

Nicolas Panizza (assistant coach) – “È superfluo dire che Cestistica-Stella Azzurra è una gara molto importante per entrambe le squadre. Conosciamo i nostri avversari; una squadra molto giovane con ragazzi ambiziosi, pieni di energia e grande intensità. Il loro quintetto, a livello fisico, è forse il più grande del girone. Sarà un match combattuto ed un bello spettacolo di agonismo. Noi invece arriviamo da una striscia negativa di risultati e dobbiamo cambiare il ‘volto’ di questa squadra e magari della stagione. La società ci ha permesso di aggiungere al nostro roster Bottioni, un play dalle caratteristiche tattiche ben chiare che aumenta le nostre rotazioni, conosce benissimo il calore dei tifosi sanseveresi e sicuramente il suo contributo sarà importantissimo. Anche con lui vogliamo dimostrare al nostro pubblico, seppur da lontano, che stiamo lavorando per svoltare in tutti i sensi. Domenica è la partita giusta!”.

Edoardo Buffo (giocatore) – “I valori chiave per affrontare la sfida di domenica devono essere: sacrificio gli uni per gli altri e dare singolarmente il 101%. Solo avendo in mente i nostri ideali riusciremo a portare a casa la partita. La Stella Azzurra è un avversario alla nostra portata e, al ritorno al ‘Falcone e Borsellino’, vogliamo e dobbiamo riscattarci dai risultati negativi delle ultime settimane. Lavoriamo per migliorare il modo in cui stiamo in campo, concentrandoci sui tempi, in modo da riuscire a giocare meglio ed essere più efficaci. Purtroppo, come sapete, da settimane manca il nostro leader Andre Jones e risentiamo della sua mancanza, in quanto è un fenomeno nel risolvere le partite da solo e nel creare opportunità per tutti noi. Il basket, però, è uno sport di squadra e le vere squadre si compattano nei momenti più brutti e reagiscono alle numerose difficoltà. Sono convinto, perché credo nel lavoro quotidiano e in chi ci allena, che ci rialzeremo grazie al contributo di tutti”.

Note – La società del Presidente Amerigo Ciavarella giovedì ha ufficializzato l’acquisto di Riccardo Bottioni, ex Real Sebastiani Rieti, pronto a scendere sul parquet sin da subito. Nel frattempo migliorano le condizioni fisiche di Andre Jones, ma non si intende forzare la sua presenza.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Sarà una partita difficile, loro vogliono riscattarsi e daranno cara la pelle a casa loro. Vogliamo batterci fino alla fine e non concedere nulla a San Severo”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

GEVI NAPOLI – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: domenica 17 gennaio, 18.00

Arbitri: Ferretti, Pazzaglia, Marzulli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3qlX55l

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Stiamo recuperando qualche acciaccato. Ci attende una partita molto fisica contro una delle squadre più grandi fisicamente della lega. Rieti viene da una grande vittoria contro Scafati, noi invece da una sconfitta a Forlì. Dobbiamo quindi essere bravi per riprenderci subito, nella speranza di riuscire a recuperare pienamente gli infortunati”.

Andrea Zerini (giocatore) – “Rieti arriva da una vittoria importante, battendo Scafati nonostante alcune defezioni. Affrontiamo una squadra tosta, che non molla mai come ha dimostrato anche nell’ultima partita giocata. Sarà una sfida molto difficile. Noi, finalmente, abbiamo avuto una settimana tipo per prepararci alla gara, da prendere con la massima attenzione. Non vogliamo assolutamente perdere punti, dobbiamo fare in modo che al PalaBarbuto nessuna squadra venga a vincere”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket, sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Napoli è squadra composta da un roster lungo e di altissimo livello. Coppia Usa di grande talento con Mayo e Parks, ed un gruppo di italiani provenienti dal massimo campionato (Serie A). Stiamo lavorando per farci trovare pronti anche dal punto di vista mentale e fare la nostra partita. Dobbiamo giocare meglio delle ultime gare e fare dei passi avanti sul piano del gioco e dell’energia soprattutto nella metà campo difensiva”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

LUX CHIETI BASKET 1974 – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 17 gennaio, 18.00

Arbitri: Gonella, Gagno, Pecorella

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/35KPzJn

QUI CHIETI

Domenico Sorgentone (allenatore) – “L’Eurobasket Roma é una squadra molto tosta, i numeri dicono che ha la miglior difesa del girone. La squadra è molto aggressiva e molto forte in difesa, ben allenata. Hanno un roster estremamente profondo, con il loro decimo giocatore che vanta 10 minuti in campo. È una squadra capace di giocare una pallacanestro rapida, di transizione di contropiede. Sarà una partita tosta che richiederà un’intensità notevole e combattimento a rimbalzo. Ci sarà da sudare ma in casa dobbiamo vincere per muovere la classifica, che adesso è fondamentale”.

Francesco Ihedioha (giocatore) – “Domenica sarà una partita difficile, dato che loro sono in un momento di forma super. Sono una squadra molto aggressiva e sfruttano molto il contropiede. Hanno due americani molto esperti che conoscono la categoria. Noi dovremmo imporre il nostro ritmo e non farli giocare, sarà fondamentale alzare una buona difesa. Dobbiamo vincere per cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 18:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

QUI EUROBASKET ROMA

Umberto Zanchi (assistente allenatore) – “Quella a Chieti sarà una trasferta insidiosa: gli avversari sicuramente saranno più riposati di noi ed hanno avuto tempo per preparare il match con calma. Tuttavia questo non ci impedirà di provare a confermare quanto fatto di buono nelle ultime due prestazioni”.

Janko Cepic (giocatore) – “Nella gara di mercoledì è stato positivo essere rimasti concentrati per 40 minuti, senza mollare, così da poter giocare al nostro ritmo. Sebbene si tratti della quarta partita in dieci giorni, cercheremo di fare lo stesso traendo forza dal nostro entusiasmo”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato), in dubbio Kenneth Viglianisi.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – TOP SECRET FERRARA

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: domenica 17 gennaio, 18.00

Arbitri: Moretti, D’Amato, Yang Yao

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3oMKxU1

QUI PISTOIA

Michele Carrea (allenatore) – “Sarà una partita molto difficile contro un’avversaria che, al di là delle cinque vittorie consecutive, ha dimostrato capacità di gioco importanti nei momenti chiave delle gare, anche contro avversari di primo livello. Hanno un roster profondo che ha già trovato una buona chimica, con due stranieri di primo piano, una regia illuminata in grado di alzare il livello e un lungo come Fantoni che non ha bisogno di presentazioni. Per quanto ci riguarda siamo chiamati a mostrare ulteriori progressi nella qualità del nostro gioco, cercando di dimostrare di essere arrivati a poter produrre una performance competitiva contro una squadra di prima fascia”.

Tre’Shaun Fletcher (giocatore) – “Ci aspetta una partita molto dura. Sappiamo che Ferrara è in un ottimo momento di forma, avendo vinto quasi tutte le partite disputate. Dovremo fare attenzione soprattutto nell’ultimo quarto, dove i nostri prossimi avversari riescono sempre a dare il meglio. Il nostro obiettivo è giocare in modo intelligente, senza metterci in difficoltà da soli, trattando bene la palla. Per vincere sarà importante non concedere tiri aperti da tre e lottare duramente a rimbalzo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “È il momento peggiore per affrontare Pistoia, l’arrivo di Fletcher ha portato qualità e dinamismo, è un giocatore che attacca in diversi modi, valore aggiunto per i toscani, che ora sono belli quadrati. Da segnalare il fatto che hanno vinto a Ravenna contro un avversario al completo. Ci aspetta un’altra battaglia dura, da preparare bene, bisogna che interpretiamo bene il match, altro bel test di maturità per noi. Dopo un’altra settimana di lavoro, vedremo se Pacher potrà darci qualcosa di più, andremo a Montecatini a vendere cara la pelle, come abbiamo fatto sempre. Affronteremo una squadra in ripresa, troveremo una squadra in salute, dal canto nostro azzeriamo tutto, non deve farci effetto il numero dei nostri successi, dobbiamo resettare e sappiamo che dobbiamo conquistare altri due punti nei prossimi 40 minuti. Per noi quella di domenica sarà una verifica importante, partendo dalla difesa, come del resto da meno forzature”.

Kenny Hasbrouck (giocatore) – “La gara di domenica pomeriggio contro Pistoia sarà molto dura per noi. Affronteremo una compagine che sta attraversando un grande momento, fatto di tre successi consecutivi, e ha appena aggiunto un grande giocatore come l’ex Fortitudo Bologna Fletcher. Dal canto nostro dovremo essere concentrati e giocare con un forte senso di urgenza fin dal primo secondo della gara”.

Note – Michele Ebeling (ginocchio sinistro infortunato) ha chiuso anzitempo la propria stagione. Il resto del gruppo biancazzurro sarà presente regolarmente. A.J. Pacher, con una settimana di lavoro in più, potrebbe pure avere un minutaggio superiore rispetto alla gara contro la Tramec Cento di domenica scorsa.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West