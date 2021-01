Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 14^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Quattordicesima giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Cinque gare in programma domenica 24 gennaio, nell’anticipo di mercoledì 20 vittoria esterna per Napoli sul campo della Stella Azzurra Roma.

Già disputata mercoledì 20 gennaio

Veroli: Stella Azzurra Roma-GeVi Napoli 74-94

Domenica 24 gennaio, ore 17.00

Ferrara: Top Secret-Atlante Eurobasket Roma

Domenica 24 gennaio, ore 18.00

Montecatini Terme: Giorgio Tesi Group Pistoia-LUX Chieti Basket 1974

Scafati: Givova-Benacquista Assicurazioni Latina

Cento: Tramec-Unieuro Forlì

Rieti: Kienergia-OraSì Ravenna

Riposa: Allianz Pazienza Cestistica San Severo

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 18 9 1 GeVi Napoli 18 9 3 Top Secret Ferrara 16 8 3 Givova Scafati 12 6 3 Atlante Eurobasket Roma 12 6 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 12 6 5 Kienergia Rieti 10 5 7 Tramec Cento 8 4 5 LUX Chieti Basket 1974 8 4 6 OraSì Ravenna 6 3 6 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 7 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 6 3 7 Stella Azzurra Roma 2 1 10

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

FERRARA-EUROBASKET ROMA IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della stagione di Serie A2 Old Wild West 2020-2021. L’accordo consente agli appassionati di seguire le dirette del campionato in chiaro, sulla piattaforma Digitale Terrestre MS Sport (visibile sulle seguenti frequenze regionali: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185), e sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel. Le voci che accompagneranno la stagione televisiva della Serie A2 saranno quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, coppia già consolidata nelle ultime stagioni e certamente tra le più preparate ed autorevoli del panorama. LNP Pass, che mantiene l’esclusiva delle dirette streaming, da quest’anno proporrà anche per i propri abbonati l’identico prodotto realizzato per la gara della settimana. Domenica 24 gennaio in diretta su MS Sport e MS Channel la sfida del girone Rosso tra Top Secret Ferrara e Atlante Eurobasket Roma, dall’MF Palace di Ferrara, con inizio alle ore 17.00.

LE PARTITE

TOP SECRET FERRARA – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: domenica 24 gennaio, 17.00

Arbitri: Radaelli, Patti, Spessot

Andata: 68-67

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3iNvmIp

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “L’Atlante è formazione tosta, a livello difensivo è solida e ruota a nove giocatori. Nei piccoli e nei lunghi alterna fisicità e intensità, i risultati parlano chiaro, affronteremo una compagine in crescita costante, Gallinat ed Olasewere non sono gli unici giocatori indispensabili, anche perché hanno italiani che sanno farsi trovare pronti, andando pure in doppia cifra. Roma ha un gruppo che gioca con buona intensità e buona organizzazione. Altra gara tosta, dal canto nostro vogliamo riprendere il nostro cammino, affronteremo chiunque a viso aperto, ben consapevoli che niente sarà facile. Gara insidiosa, difficile da preparare bene, faremo di tutto per portarla a casa, non vogliamo commettere errori”.

Tommaso Fantoni (giocatore) – “Affronteremo un’avversaria pericolosa, che ha tutto il nostro rispetto, in campo e fuori. L’Atlante Roma è cresciuta molto dall’inizio del campionato, ha trovato gli equilibri, come del resto un amalgama differente, Gallinat è cresciuto molto, ed ha aggiunto Magro che, nella gara d’andata, di fatto era da poco in squadra, mentre ora è più dentro gli schemi. Sarà una gara difficile, ostica e molto fisica, dal canto nostro dovremo fare noi la gara, anche perché saremo in casa nostra e vogliamo prenderci i due punti persi a Montecatini contro Pistoia”.

Note – Ad eccezione di Michele Ebeling (ginocchio sinistro infortunatosi nella gara d’andata), gli altri giocatori biancazzurri saranno presenti regolarmente.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati), su MS Sport (canale 219 del digitale terrestre, in chiaro), su MS Channel (canale 814 del pacchetto Sky, via satellite). Diretta radiofonica su Web Radio Giardino. Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

QUI EUROBASKET ROMA

Damiano Pilot (allenatore) – “Questa di Ferrara sarà un’altra trasferta dura, contro una delle squadre più quotate. Visto l’impegno sul campo avversario saremo noi a doverci adattare alle caratteristiche avversarie, ma punto ancora una volta sul mio gruppo e sull’entusiasmo del buon momento attuale”.

Alexander Cicchetti (giocatore) – “Non sarà facile andare a giocare contro una formazione del livello di Ferrara, ma abbiamo il desiderio di riscattare il risultato dell’andata. Farà da extra motivazione per provare a prolungare il nostro momento positivo, che ci sta dando tanta fiducia in noi stessi e la consapevolezza di potercela giocare contro qualsiasi avversario”.

Note – Assenti Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato) e Kenneth Viglianisi (lesione al gemello mediale del polpaccio destro).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS, su digitale terrestre su MS Sport, su bouquet Sky su MS Channel. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – LUX CHIETI BASKET 1974

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Terranova, Longobucco, Bramante

Andata: 72-83

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2YhoiKF

QUI PISTOIA

Michele Carrea (allenatore) – “Con Forlì abbiamo disputato la nostra miglior partita stagionale, dimostrando grande solidità. Questo non toglie che la strada sia ancora lunga, per questo già dalla partita contro Chieti dobbiamo provare ad evitare quei momenti di black-out in cui siamo incappati nelle ultime uscite. Siamo alla terza partita in otto giorni: mercoledì avrei voluto dare un po’ di fiato ad alcuni giocatori ma è stato possibile solo in parte, sarà perciò importante trovare qualità e quantità dalla panchina. Dovremo essere bravi a gestire le energie: con Forlì avevamo le motivazioni di dover affrontare la prima della classe, domenica vanno trovate nello sfidare un avversario che ci ha già battuti all’andata”.

Tre’Shaun Fletcher (giocatore) – “Siamo alla terza partita ravvicinata ma non credo che avremo problemi a livello fisico, è tutta una questione mentale. Dobbiamo rimanere concentrati sul campo, un possesso alla volta, evitando distrazioni e passaggi a vuoto. Con Forlì abbiamo lottato fino in fondo per portare a casa i due punti, dimostrando di essere cresciuti molto nelle ultime settimane. Personalmente ci ho messo un po’ a entrare nei giochi di squadra, ma adesso le cose stanno andando sempre meglio. Con Chieti ci aspetta un’altra battaglia, vogliamo conquistare la sesta vittoria consecutiva”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI CHIETI

La società non ha rilasciato dichiarazioni.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 18:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

GIVOVA SCAFATI – BENACQUISTA LATINA

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Foti, Pellicani, Puccini

Andata: 72-65

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2MfBL2u

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Il turno di riposo è stato importante per recuperare energie fisiche e nervose: abbiamo atleti, come Cucci e Rossato, reduci da infortuni, che hanno molto beneficiato della sosta per recuperare appieno. Abbiamo terminato il girone di andata, anche se ci restano da recuperare tre partite interne fondamentali per raggiungere le Final Eight di Coppa Italia, che restano un nostro obiettivo stagionale. Abbiamo avuto fin qui un ottimo ruolino esterno, fatto di quattro vinte e due perse: siamo quindi sulla strada giusta e siamo attesi da un girone di ritorno che vogliamo approcciare nel modo migliore possibile, a partire dalla sfida contro Latina, squadra ostica, anche se reduce da qualche difficoltà. Più che all’avversario, dobbiamo però guardare e pensare solo a noi stessi, per ricercare quella continuità difensiva sui 40 minuti che ci è mancata contro Rieti e Napoli. Il nostro focus deve essere: aggressività, tenuta dell’uno contro uno e continuità per 40 minuti. Latina dispone di uomini di esperienza, come Baldasso (che in passato ci ha messo in difficoltà) e Passera, oltre all’energica coppia di ali composta da Raucci e Benetti, senza dimenticare l’americano Lewis, talentuoso e prolifico”.

Tommaso Marino (giocatore, playmaker e capitano) – “Sto fisicamente bene. Dopo la partita di Napoli in cui mi sono bloccato con la schiena, ora sto decisamente meglio e sono pronto per dare il mio pieno e totale contributo. Siamo reduci da una pausa di cui necessitavamo tantissimo: dobbiamo ringraziare coach e dirigenza per averci permesso qualche giorno di relax, nonostante la battuta d’arresto di Rieti, perché avevamo veramente un gran bisogno di ricaricare le batterie. Andiamo a caccia ora della prima vittoria del 2021, consapevoli che questa è una stagione difficile e strana, anche per l’assenza del pubblico, e che il percorso non è e non sarà affatto facile: qualcuno ha storto il naso dopo la sconfitta a Rieti che però è andata a vincere anche in trasferta a Napoli, dimostrando tutto il proprio valore. Vincerà questo campionato la squadra che avrà saputo mettere un mattone più delle avversarie in questa fase e che arriverà nelle condizioni migliori possibili a fine aprile. Proveremo in tutti i modi a vincere domenica contro Latina, squadra che gioca bene a pallacanestro in maniera corale ed ha giocatori di qualità come Passera e Baldasso, altri molto fisici come Mouaha, quindi è una squadra da non sottovalutare, contro la quale stiamo preparando al meglio la partita per far nostri i primi due punti del nuovo anno solare”.

Note – Organico al completo, compreso l’ultimo arrivato Palumbo. Tre gli ex scafatesi che militano nelle fila pontine: gli atleti Bisconti (centro di 208 cm) e Passera (playmaker di 180 cm, con 5,2 assist di media a partita), entrambi veterani della categoria, con il primo che è passato per Scafati in Serie A2 Silver nella stagione 2014/2015, mentre il secondo è stato sulle sponde del fiume Sarno due stagioni or sono (2018/2019); l’allenatore Franco Gramenzi, che sulla panchina del PalaMangano si è infatti accomodato in ben tre occasioni: stagione 1997/1998 in Serie B2, conquistando la promozione in Serie B d’Eccellenza; stagione 2004/2005 in Legadue, chiudendo alla semifinale play-off con all’attivo una finale di Coppa Italia di categoria; stagione 2008/2009 in Legadue, terminata in semifinale play-off. Anche tra le fila salernitane ci sono due ex della partita: l’ala piccola Musso, infatti, ha militato in maglia neroazzurra la passata stagione agonistica, mentre l’ala grande Cucci ha giocato per i laziali il 2018/2019.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 26 gennaio (ore 21:00) e in replica mercoledì 27 gennaio (ore 15:00).

QUI LATINA

Marco Passera (giocatore) – “Andiamo a Scafati per sfidare una delle squadre più attrezzate del campionato per la vittoria finale, per cui si presenta sicuramente un match difficile. Per contro, però, dopo tre sconfitte consecutive abbiamo voglia di ripartire e ritrovare l’entusiasmo che nelle ultime due gare abbiamo forse un po’ smarrito, quindi non guardiamo in faccia nessuno, ma siamo concentrati sul nostro lavoro e andiamo lì per giocare la nostra partita. Sappiamo che loro hanno obiettivi diversi dai nostri, però guardiamo a noi, cerchiamo di migliorare e non c’è dubbio che daremo il 100% per provare a farcela. In occasione della sfida di andata abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con Scafati, motivo per cui dobbiamo affrontare questo incontro con fiducia ed energia per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe rappresentare quella scossa positiva in grado di farci giocare una seconda parte di stagione migliore. In alcuni casi ci siamo lasciati sopraffare dalla tensione o dal timore, in altri l’inesperienza ha giocato un ruolo fondamentale, ma non molliamo e continuiamo a lavorare insieme allo staff e a coach Gramenzi, che sa esattamente ciò che serve. Siamo in buone mani”.

Note – Partita a porte chiuse. Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

TRAMEC CENTO – UNIEURO FORLÌ

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: E. Bartoli, Rudellat, Martellosio

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 10 marzo (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2MiF7ll

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Abbiamo perso l’ultima partita per una nostra disattenzione: non dovevamo concedere l’ultima tripla a Chieti. Siamo stati molto ingenui, e non possiamo permetterci queste ingenuità in A2. Non dobbiamo disperarci, ma dobbiamo lavorare per far sì che situazioni così non si ripetano, soprattutto ora che incontriamo Forlì che è la prima in classifica del nostro girone. Ancora una volta, servirà parecchia concentrazione e gestione delle nostre energie per cercare la cosiddetta ‘partita perfetta’”.

Alex Ranuzzi (giocatore) – “Domenica incontriamo Forlì in casa: sarà una partita difficile, giochiamo contro la capolista. Dobbiamo reagire dopo la sconfitta di Chieti, come abbiamo fatto dopo la sconfitta contro l’Eurobasket andando a vincere contro Ravenna. Ci vorrà una partita solida: dovremo essere molto compatti, unire tattica e voglia di riscatto ed avere una energia costante per 40 minuti, in modo da avere un flusso di gioco costante, sia a livello difensivo che offensivo, per tutto il match”.

Note – Roster al completo per la Tramec Cento. Diversi gli ex tra le fila biancorosse: Fallucca, Petrovic e il capitano Ranuzzi hanno giocato a Forlì in periodi diversi. Cento non vince contro Forlì da gara 3 della finale playoff 2016 in Serie B, che vide poi prevalere i romagnoli nella serie ed accedere alla Final Four.

Media – Partita trasmessa su LNP PASS (diretta streaming, abbonamento e pay per view) e in differita alle 21:00 su Made In BO TV (canale 210 del DTT Emilia-Romagna). Aggiornamenti sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI FORLÌ

Renato Pasquali (General Manager) – “Ritengo che il percorso che abbiamo fatto fino ad oggi sia oltre le aspettative di inizio stagione, e la gara contro Cento è una trasferta delicata che dovremo affrontare con grande rispetto e dimenticandoci di essere la squadra prima in classifica. Sarà una partita che ci servirà anche per capire come reagirà la squadra dopo la prima sconfitta, che è seguita a nove vittorie consecutive”.

Danilo Quaglia (assistant coach) – “Cento è una squadra con un’identità molto chiara: amano giocare tanti ‘pick & roll’, fanno circolare tanto la palla e coinvolgono molto i loro esterni. Da parte nostra, quindi, dovremo applicare le nostre scelte difensive e sfruttando al meglio la nostra fisicità ed energia. In attacco, invece, dovremo essere bravi a seguire ciò sul quale ci prepariamo in settimana, e cercare di sfruttare al massimo i nostri punti di forza”.

Note – Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste a Samuel Dilas e a Gian Luca Baldini di EGE Produzioni, nostro #Partner. E poi tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass a questo link: http://bit.ly/2MbC5PV. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015).

KIENERGIA RIETI – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Cappello, Yang Yao, Marziali

Andata: 73-83

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3bYDB2N

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Contro Ravenna domenica sarà una partita difficile. È una squadra molto fisica su entrambi i lati del campo e fa della difesa un vero punto di forza. Il roster è composto da un mix di esperienza e talento con Cinciarini, Venuto e Chiumenti ed una coppia Usa, Givens e James, di tutto rispetto. Noi cercheremo di arrivare più pronti possibili sia mentalmente che fisicamente ad una sfida così importante”.

Dalton Pepper (giocatore) – “Dopo due vittorie importanti per la nostra squadra, adesso dobbiamo dare il meglio in campo contro una squadra come Ravenna che è molto forte. È una squadra molto fisica e faranno tutto il possibile per vincere. Ma noi siamo pronti per affrontare una partita che sarà molto intensa. Dobbiamo giocare un possesso alla volta e limitare gli errori”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RAVENNA

Marco Venuto (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che viene da due vittorie importanti. È una formazione molto fisica, con giocatori di stazza e atletici in tutti i ruoli, bravi nell’uno contro uno, una squadra che basa il suo gioco dentro l’area. Dobbiamo essere consapevoli che le chiavi per noi saranno la solidità e la concentrazione in difesa, da cui dobbiamo partire per poi sviluppare la pallacanestro che vogliamo fare”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West