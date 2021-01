Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 16^ giornata nel girone Rosso

Sedicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso, terza di ritorno, che vede tutte le gare in programma domenica 31 gennaio.

Domenica 31 gennaio, ore 17.00

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-Benacquista Assicurazioni Latina

Napoli: GeVi-Atlante Eurobasket Roma

Domenica 31 gennaio, ore 18.00

Cento: Tramec-LUX Chieti Basket 1974

Ferrara: Top Secret-Unieuro Forlì

Montecatini Terme: Giorgio Tesi Group Pistoia-Kienergia Rieti

Scafati: Givova-Stella Azzurra Roma

Riposa: OraSì Ravenna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 22 11 1 GeVi Napoli 20 10 3 Top Secret Ferrara 18 9 4 Givova Scafati 16 8 3 Atlante Eurobasket Roma 14 7 5 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 6 Tramec Cento 10 5 6 LUX Chieti Basket 1974 10 5 7 Kienergia Rieti 10 5 8 OraSì Ravenna 8 4 7 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 6 3 8 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 9 Stella Azzurra Roma 2 1 11

LE PARTITE

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – BENACQUISTA LATINA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 31 gennaio, 17.00

Arbitri: Gonella, Perocco, Almerigogna

Andata: 49-64

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3j2NHBi

QUI SAN SEVERO

Nicolas Panizza (assistant coach) – “È inutile nasconderci: siamo assolutamente consapevoli dell’importanza del prossimo match e l’imperativo è soltanto vincere. Non possiamo appellarci alle scuse, a quanto si doveva fare ma non abbiamo fatto, agli infortuni ed altro. Contro Chieti è arrivata un’altra opaca prestazione e non è più possibile continuare in questo modo. All’andata il risultato di Latina è stato chiaro e se vogliamo indirizzare la partita sui binari giusti servirà da subito aggredire i nostri avversari e avere il controllo del match già dai primi possessi. Non dobbiamo sbagliare. Bisogna portare due punti in cascina”.

Emidio Di Donato (giocatore) – “Essendo il capitano, a nome di tutta la squadra, voglio chiedere scusa in primis alla Società guidata dal presidente Amerigo Ciavarella, che ci ha sempre sostenuto soprattutto nei momenti più duri e non ci ha fatto mancare mai nulla sotto tutti i punti di vista. Mi sento in colpa, come rappresentante principale del roster, per non essere riuscito ad esprimere il mio – ed il nostro – meglio contro Chieti e per non ripagare gli sforzi profusi dall’organico societario. A loro, davvero dal profondo del mio cuore e senza ricorrere alla retorica, le mie scuse più sincere. Ci scusiamo anche con la città di San Severo. In questo momento, i nostri tifosi vedono una squadra che non riesce a dare il meglio di sé, in evidente difficoltà tramutata poi in ansia e frenesia nel corso delle gare. Non è l’immagine che vogliamo rappresentare, non è questo il modo di onorare la maglia giallonera. Al di là delle parole, il modo per sopperire alle nostre mancanze ed uscirne tutti più uniti è solo uno: il lavoro. Già da giovedì mattina ci siamo chiusi in palestra per lavorare sodo. Dobbiamo preparare Latina nel migliore dei modi e domenica per noi sarà il crocevia che può farci risalire da questa pessima situazione. Ai tifosi prometto, d’ora in poi, sudore e sacrificio. San Severo merita la Serie A2 e spetta a noi impegnarci al massimo per continuare la permanenza nel secondo campionato nazionale”.

Note – La Società, dopo il match contro Chieti, ha chiesto alla squadra un’immediata reazione. L’occasione c’è e bisogna coglierla al volo a partire già da questa domenica.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Le prime difficoltà che affronteremo nella prossima partita saranno di carattere mentale e psicologico. Reagire dopo una sconfitta, a pochi giorni da uno scontro diretto importantissimo per la classifica, sarà un’impresa difficile, ma dobbiamo riuscirci. Sapendo bene le difficoltà relative all’avversario che affronteremo, e che abbiamo già incontrato in Supercoppa su quello stesso campo, subendo una pesante sconfitta, non ci resta che resettare immediatamente e affrontarlo, pronti a dare il massimo in questa importante gara”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

GEVI NAPOLI – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: domenica 31 gennaio, 17.00

Arbitri: Moretti, Calella, Praticò

Andata: 83-72

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3oA4UTT

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Dopo la bella vittoria con Ferrara torniamo in campo affrontando un avversario difficile come l’Atlante Roma. La formazione di coach Pilot ha una fisicità importante oltre a giocatori di grande talento. Nel corso della stagione hanno inserito giocatori importanti, già nella partita giocata in casa loro fecero bene mettendoci in difficoltà. Dobbiamo essere bravi e pronti a recuperare energie fisiche e mentali, continuando il lavoro prodotto con la Top Secret Ferrara”.

Lorenzo Uglietti (giocatore) – “Siamo davvero contenti della partita disputata contro Ferrara. È arrivata una vittoria importante, seconda consecutiva, che ci rilancia in classifica e, sicuramente, ci ha dato una bella iniezione di fiducia. Vogliamo proseguire su questa strada ma, allo stesso tempo, sappiamo di affrontare una squadra temibile ed in ottima forma come l’Atlante Eurobasket Roma. Per vincere la partita dovremo disputare una grande gara. Siamo pronti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in differita sull'emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI EUROBASKET ROMA

Umberto Zanchi (assistente allenatore) – “Napoli sta dimostrando una giornata dopo l’altra la forza del suo organico. È un avversario più che ostico, che affronteremo sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria ottenuta contro Pistoia. Sarà sicuramente importante cercare di limitare il numero delle palle perse per contenere i loro contropiedi ed il loro gioco in transizione”.

Eugenio Fanti (giocatore) – “Sappiamo bene che la formazione di Napoli è molto solida, ma vogliamo sfidarla senza timori reverenziali. Proveremo a riproporre l’atteggiamento mostrato con Pistoia, così da provare a dire la nostra in un test importante per misurare il nostro livello attuale”.

Note – In dubbio Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato), assente Kenneth Viglianisi (lesione al gemello mediale del polpaccio destro).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell'Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

TRAMEC CENTO – LUX CHIETI BASKET 1974

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Ferretti, Centonza, Bonotto

Andata: 86-88 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3cgZFpu

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Contro Latina siamo stati bravi a reagire, dopo un inizio difficile. Sono stato contento della reazione, il risultato ci ha riportato il sorriso. Questa contro Chieti, il ritorno dopo l’andata recuperata appena 10 giorni fa, è una partita delicatissima: dovremo essere molto attenti, anche se sicuramente abbiamo fatto tesoro del risultato dell’andata”.

Note – Roster della Tramec Cento al completo, ex del match sono Matteo Fallucca e Yankiel Moreno. Per la Tramec Cento si tratta della settima partita di campionato in tre settimane.

Media – Partita trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (abbonamento e pay per view) e in differita alle 21:00 su Made In Bo (canale 210 del DTT Emilia-Romagna). Aggiornamenti social sui canali della Benedetto XIV (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI CHIETI

La Società non ha rilasciato dichiarazioni

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 18:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

TOP SECRET FERRARA – UNIEURO FORLÌ

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Caforio, Gagno, Puccini

Andata: 68-79

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3cksem0

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Bisogna che recuperiamo le energie, contro l’Unieuro Forlì ne serviranno tante, a maggior ragione giocando ogni tre giorni: mi aspetto una gara difficilissima, lo sappiamo, però voglio vedere la nostra reazione dopo il brutto secondo tempo a Napoli: al PalaBarbuto nessuno ha mollato, però abbiamo commesso troppi errori, i nostri tre migliori giocatori, Vencato, Hasbrouck e Pacher, hanno tirato con percentuali bassissime. Forlì? Non è solamente Roderick, è una bella squadra, dotata di solidità difensiva e di uno dei migliori attacchi, come del resto della distribuzione delle responsabilità in più giocatori. Per questo dico che domenica ci aspetta una gara delicata, tosta, da interpretare, però vogliamo reagire dopo il -28 di Napoli”.

Tommaso Fantoni (giocatore) – “Contro l’Unieuro Forlì mi aspetto una gara molto dura e difficile, anche perché avremo di fronte la squadra maggiormente accreditata alla promozione, avendo visto pure Napoli direi che i romagnoli sono i candidati numero 1 al salto di categoria: Forlì ha un ottimo organico, una squadra lunga, con giocatori di grande esperienza. Bisognerà cercare di fermare ogni loro giocatore, cercando di mettere un briciolo nell’ingranaggio. C’è grande voglia di ritornare a vincere, ora recuperiamo le energie, nervose soprattutto, abbiamo speso molto da quel punto di vista, abbiamo bisogno di ricaricarci mentalmente per giocare la gara più tosta dell’anno, test che fanno bene per capire in un futuro prossimo dove potremmo arrivare”.

Note – Andranno verificate le condizioni della spalla destra di Nicolò Dellosto, assente a Napoli mercoledì scorso dopo la botta patita contro l’Atlante Roma domenica scorsa. Il suo eventuale impiego sarà deciso all’immediata vigilia della gara. Ex del match: il mondo biancazzurro riabbraccerà Terrence Roderick ed Erik Rush.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Diretta radiofonica su Web Radio Giardino. Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda "Basket In", con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

QUI FORLÌ

Sandro Dell’Agnello (allenatore) – “Per noi sarà la quinta partita in due settimane, un ritmo molto intenso ed insolito per il campionato di Serie A2. Ma non è un aspetto che ci preoccupa, visto che abbiamo le energie mentali e fisiche per arrivare pronti ad una sfida importante come questa, uno scontro diretto per la parte alta della classifica. Come sempre, faremo il massimo per ottenere il successo”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Ferrara è una squadra forte, con un roster profondo formato da giocatori esperti che in campo esprimono un gioco molto buono: sarà quindi una partita molto impegnativa. Noi ci presenteremo con uno stato d’animo veramente buono, visto che abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione. Ora però, delineandosi la classifica, le partite cominciano a contare anche oltre i due punti in palio, ma ci arriviamo con grande fiducia e con la voglia di continuare a vincere”.

Note – Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste al preparatore fisico Luca Borra e a Matteo Casadei di "Casadei & Pellizzaro", nostro #Partner. E poi tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass a questo link: http://bit.ly/3cmFM0o. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015).

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Barbiero, Martellosio

Andata: 67-71

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3otQxAh

QUI PISTOIA

Fabio Bongi (vice allenatore) – “Rieti è una squadra che per caratteristiche ci ha messo in grande difficoltà nelle due partite stagionali in cui l’abbiamo affrontata. Questa sfida arriva in coda a una serie di cinque partite in 15 giorni: abbiamo speso tante energie e pertanto ci sarà bisogno del contributo tutti gli effettivi. Sarà importante essere costanti e non avere falle prestazionali all’interno dei 40 minuti. A livello tattico il loro gioco vicino a canestro ci ha fatto male, non tanto nell’uno contro uno ma a rimbalzo e nella chiusura dei triangoli: servirà trovare il giusto equilibrio per limitarlo, non lasciando al tempo stesso troppo spazio agli esterni”.

Gianluca Della Rosa (giocatore) – “Veniamo dalla sconfitta contro l’Eurobasket e vogliamo rifarci subito. Sarà una partita dura contro una squadra forte, che ha avuto alti e bassi, ma capace di vincere contro club di prima fascia. All’andata, senza un americano e senza Saccaggi, abbiamo perso, motivo in più per conquistare una vittoria che per il nostro cammino sarebbe fondamentale. In ogni caso, per me, sarà come sempre un onore affrontare Rieti”.

Note – A un anno dalla tragica scomparsa di Kobe e Gianna Bryant, non poteva esserci occasione più significativa della sfida tra Pistoia e Rieti – due città che l’hanno visto crescere – per celebrare l’indimenticato Black Mamba. Il pre-gara della sfida sarà colorato dalle mascherine gialloviola dedicate all’iconico numero 24 dei Los Angeles Lakers, mentre nel riscaldamento i roster delle due squadre indosseranno una t-shirt celebrativa realizzata appositamente per l’evento.

Media – Diretta TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI NPC RIETI

Francesco Tubiana (assistente allenatore) – “Sappiamo che non ci aspetterà la stessa Pistoia vista in Supercoppa e all’inizio del campionato. Non vogliamo farci influenzare assolutamente da quei risultati. Con l’arrivo di Fletcher, Pistoia è rinata e si può permettere di schierare ora uno dei quintetti più fisici della Lega. Sarà una partita tatticamente complicata e molto fisica all’interno dell’area, ma stiamo lavorando tutti i giorni per farci trovare pronti per la sfida a Montecatini”.

Quirino De Laurentiis (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra molto forte e fisica. Dopo il cambio dell’ americano Pistoia ha cambiato pagina, infatti le statistiche lo dimostrano. Prima del cambio dell’americano erano una vittoria e sei sconfitte, dopo il cambio hanno fatto 6 vittorie su sette partite. Una squadra molto fisica in quasi tutti gli spot, partendo dal playmaker Saccaggi, per poi seguire con Fletcher, Sims, Poletti e Wheatle. Un quintetto molto atipico e molto grande fisicamente. Anche noi, comunque, siamo in grado di mettere in campo quintetti molto fisici. Quindi sarà una bella partita, dove dovremmo essere concentrati per cercare di riportare due punti a casa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

GIVOVA SCAFATI – STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Patti, Pecorella, Doronin

Andata: 94-79

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3t2GDJn

QUI SCAFATI

Umberto Di Martino (assistente allenatore) – “A Ravenna abbiamo disputato un’ottima gara, soprattutto in difesa. Ci eravamo promessi di innalzare l’intensità difensiva e siamo stati molto bravi a farlo per l’intero arco della partita, mostrando intensità e solidità al cospetto di un’ottima squadra e su un campo difficile. Di conseguenza abbiamo trovato maggiore fiducia in attacco, abbiamo cercato sempre la migliore soluzione possibile, mostrando ottime collaborazioni, che ci hanno permesso di ottenere quel break importante, mantenuto poi per l’intero arco della partita. Con gli ultimi innesti di Palumbo e Dincic siamo riusciti ad allungare la panchina e aumentare il numero delle rotazioni, aspetto fondamentale in queste settimane in cui scenderemo in campo praticamente ogni tre giorni, gestendo minuti ed energie tra tutti i disponibili. Ora dobbiamo dare continuità al lavoro fatto vedere a Ravenna e quindi tenere una intensità difensiva molto alta anche contro la Stella Azzurra, che ha aggiunto recentemente due giocatori importanti come Rullo e Marcius: il primo è un talento offensivo, il secondo ha esperienza e centimetri, che vanno ad aggiungersi ad una squadra già dotata di una fisicità importante. Lo statunitense Thompson è invece l’atleta più prolifico dell’intero girone Rosso, capace non solo di attaccare bene il ferro in uno contro uno, ma anche di creare vantaggi anche per i compagni. Il pacchetto di giovani è infine di alto livello e si compone di atleti come Nikolic, Giordano, Cipolla, Menalo: insomma, una squadra molto fisica ed atletica, contro la quale bisognerà tenere bene l’uno contro uno e controllare i rimbalzi”.

Valerio Cucci (giocatore, ala grande) – “La vittoria contro Ravenna ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi, ci ha visti premiati per la dedizione e la disciplina con cui abbiamo lavorato. L’approccio è stato fondamentale e deve rappresentare una base per il futuro: un vero e proprio motivo di orgoglio. Ho tanti ricordi che mi legano alla Stella Azzurra, nostro prossimo avversario, sia per i periodi trascorsi nelle giovanili che in prima squadra, che mi hanno regalato momenti davvero indimenticabili ed unici. Quella che affronteremo domenica è una squadra inusuale per questa lega, perché è imbottita di giovani e lo stile di gioco è fatto di atletismo e tanta corsa. Non potremo permetterci cali di ritmo e di tensione, anche perché la gara di andata ci ha già mostrato una squadra che non ha mai mollato, neppure sul -20. Sarà una partita dura, per niente facile, anche per i recenti innesti fatti in organico dai nostri prossimi avversari, ma se sapremo affrontarli con lo stesso impeto di alcuni giorni fa a Ravenna, avremo molte chance di portare a termine positivamente l’incontro. Peccato solo non avere ancora il pubblico sugli spalti, la cui mancanza si sente davvero moltissimo”.

Note – Organico al completo. In dubbio solo Marino, alle prese con i postumi di un infortunio patito a Ravenna nell’ultimo match di campionato. Valerio Cucci e Mattia Palumbo sono due ex della sfida, avendo entrambi disputato le giovanili nelle fila della Società laziale.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato "LNP Pass" a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 2 febbraio (ore 20:40) e di mercoledì 3 febbraio (ore 15:00).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Abbiamo più volte sfidato Scafati, sono una squadra molto solida e ben allenata. Sono contento dei nostri progressi mostrati contro Forlì. Sappiamo di essere ancora totalmente adeguati a questo campionato. Aldilà del risultato, mi aspetto una prestazione di squadra e carattere”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West