Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 18^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Diciottesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso, quinta di ritorno. Due gare si giocano mercoledì 10 febbraio, due posticipi in programma giovedì 11. Ferrara-Scafati e Stella Azzurra Roma-Cento sono state rinviata a data da destinarsi.

Mercoledì 10 febbraio, ore 18.00

Napoli: GeVi-Giorgio Tesi Group Pistoia

Mercoledì 10 febbraio, ore 18.30

Roma: Atlante Eurobasket-Benacquista Assicurazioni Latina

Giovedì 11 febbraio, ore 20.45

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-Kienergia Rieti

Ravenna: OraSì-LUX Chieti Basket 1974

Rinviate a data da destinarsi

Ferrara: Top Secret-Givova Scafati

Veroli: Stella Azzurra Roma-Tramec Cento

Riposa: Unieuro Forlì

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 26 13 1 GeVi Napoli 24 12 3 Givova Scafati 20 10 3 Top Secret Ferrara 18 9 6 Atlante Eurobasket Roma 16 8 6 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 7 Tramec Cento 12 6 7 Kienergia Rieti 12 6 8 LUX Chieti Basket 1974 10 5 9 OraSì Ravenna 8 4 8 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 10 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 6 3 9 Stella Azzurra Roma 4 2 12

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

SAN SEVERO-NPC RIETI IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della stagione di Serie A2 Old Wild West 2020-2021. L’accordo consente agli appassionati di seguire le dirette del campionato in chiaro, sulla piattaforma Digitale Terrestre MS Sport (visibile sulle seguenti frequenze regionali: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185), e sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel. Le voci che accompagnano la stagione televisiva della Serie A2 sono quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, coppia già consolidata nelle ultime stagioni e certamente tra le più preparate ed autorevoli del panorama. LNP Pass, che mantiene l’esclusiva delle dirette streaming, da quest’anno propone anche per i propri abbonati l’identico prodotto realizzato per la gara della settimana. Giovedì 11 febbraio in diretta su MS Sport e MS Channel la sfida del girone Rosso tra Allianz Pazienza Cestistica San Severo e Kienergia Rieti, dal Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo, con inizio alle ore 20.45.

LE PARTITE

GEVI NAPOLI – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: mercoledì 10 febbraio, 18.00

Arbitri: Caforio, Scrima, Salustri

Andata: non disputata, gara rinviata a mercoledì 24 febbraio (ore 18.00)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3cTme3V

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Affrontiamo una squadra di livello molto alto. Con l’inserimento di Fletcher hanno trovato un sistema di gioco molto particolare, sfruttando una grande fisicità e interscambiando i ruoli. Non sarà facile giocare contro Pistoia. La squadra toscana è l’unica, in questo campionato, ad aver battuto Forlì sfruttando sia la qualità dei suoi lunghi, che giocano sia dentro che fuori, sia la possibilità di poter cambiare giocatori sul perimetro. Dobbiamo essere pronti a trovare soluzioni difensive opportune ed a giocare con lucidità e fisicità contro tatticismi che potranno essere esasperati”.

Andrea Zerini (giocatore) – “Affrontiamo una partita difficile contro una formazione composta da giocatori di grande esperienza. Inoltre Pistoia ha avuto il vantaggio di riposare domenica recuperando energie importanti. Dopo un avvio difficile ora Pistoia sta dimostrando tutto il suo valore. Noi comunque siamo pronti ad affrontarla e con la determinazione giusta contiamo di proseguire nel buon momento che ci ha visto raccogliere quattro successi consecutivi”.

Note – Niente da segnalare. Eric Lombardi, ala della Gevi Napoli Basket, ha giocato a Pistoia per due stagioni, in Serie A, dal 2015 al 2017.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI PISTOIA

Michele Carrea (allenatore) – “Abbiamo avuto una finestra importante per lavorare in palestra, individualizzando molto gli allenamenti: agli elementi più esperti, che finora sono stati impiegati di più, abbiamo concesso un po’ più di recupero; con la parte più giovane del gruppo abbiamo fatto un lavoro più analitico sul nostro sistema. Napoli ha nella lunghezza del roster il più grande punto di forza, con due giocatori per ruolo che gli permettono di dosare i minutaggi e di avere tante possibilità per alzare e abbassare il quintetto a seconda delle situazioni. Hanno tante facce e tanta energia, grande efficienza in campo aperto e nei secondi possessi: sarà fondamentale per noi fermare la loro irruenza nei primi secondi dell’azione e non concedergli più opportunità del dovuto”.

Dario Zucca (giocatore) – “Finalmente abbiamo potuto lavorare in palestra con tranquillità e continuità dopo un gennaio di fuoco con otto partite in 28 giorni. In generale, fatti salvi gli ultimi due passi falsi dovuti a un po’ di stanchezza, dall’arrivo di Fletcher in avanti siamo andati bene, trovando equilibrio sia in attacco che in difesa. Napoli è un campo difficile per chiunque, ma andremo là con tutte le nostre forze per strappare i due punti. Abbiamo già dimostrato che le prime delle classe non ci fanno paura. Sarà importante riuscire ad avere un rendimento costante per tutto l’arco della gara, affidandoci ai meccanismi che abbiamo affinato in questi giorni”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Differita TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

ATLANTE EUROBASKET ROMA – BENACQUISTA LATINA

Dove: PalAvenali, Roma

Quando: mercoledì 10 febbraio, 18.30

Arbitri: Gagliardi, Raimondo, Bonotto

Andata: non disputata, gara rinviata a mercoledì 24 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3tGeMz2

QUI EUROBASKET ROMA

Andrea Crosariol (assistente allenatore) – “Nonostante la vicinanza con la scorsa partita, la nostra intenzione è quella di affrontare la gara con energia. Con una squadra come Latina, con un punto di riferimento importante sotto canestro come Gilbeck, vogliamo giocare con rapidi contropiedi così da non dover patire la sua stazza all’interno del pitturato quando si attacca a metà campo”.

Janko Cepic (giocatore) – “Vogliamo sfruttare la spinta del successo contro Cento per tentare di confermarci, soprattutto trattandosi di un match casalingo. Riuscire a mettere insieme una striscia di vittorie sarebbe importante, ma siamo consapevoli che non sarà facile: la Benacquista Latina verrà per lottare e non dovremo farci cogliere impreparati”.

Note – Assenti Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato) e Kenneth Viglianisi (lesione al gemello mediale del polpaccio destro).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

QUI LATINA

Marco Passera (giocatore) – “Per fortuna la partita con Roma arriva tre giorni dopo la sconfitta con Napoli che purtroppo ci ha lasciato l’amaro in bocca, anche se essere riusciti a competere sia dal punto di vista dell’energia, che della determinazione, con una squadra costruita per disputare un campionato ben diverso dal nostro, è stato un segnale determinante. Abbiamo giocato a viso aperto, peccato non essere riusciti a portar a casa il risultato, perché forse avremmo potuto farcela, e sarebbe stata una vittoria di grande valore, ma vista la caratura del loro roster rispetto al nostro, il risultato non sorprende. Abbiamo la possibilità di giocare di nuovo dopo tre giorni, quindi voltiamo pagina subito, concentriamoci su Roma che è una squadra che sta sicuramente facendo bene, però noi dobbiamo iniziare a recuperare i punti che abbiamo lasciato in giro nella prima parte di stagione. Mercoledì avremo l’occasione di giocare una partita importante, veniamo dalla trasferta di San Severo, dove abbiamo vinto e portato a casa i primi punti in trasferta della stagione, motivo per cui il morale è alto e vogliamo arrivare pronti a giocare tutte le prossime partite che per noi sono significative. Siamo consapevoli di partire da dietro, e che ci attende un bel filotto di partite, ma vogliamo veramente provare a rialzarci e guardare in alto”.

Note – Partita a porte chiuse. Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – KIENERGIA RIETI

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: giovedì 11 febbraio, 20.45

Arbitri: Boscolo Nale, Calella, Puccini

Andata: 64-70

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3jE0yKn

QUI SAN SEVERO

Giacomo Piersante (assistant coach) – “Analizziamo nel dettaglio i nostri avversari. Come prima cosa, vanno i complimenti a coach Alessandro Rossi per come ha impostato la sua squadra puntando su tecnica ed atletismo. Infatti, nei singoli, Rieti presenta un playmaker di esperienza, esterni di qualità come Stefanelli e Pepper – ultimamente ritornato nella sua forma migliore dopo un periodo non esaltante – e sotto le plance il talento dell’altro americano Taylor, giocatore di sostanza e punti. Oltre agli altri, ricordo con piacere Quirino De Laurentiis, un giocatore eccezionale che ho avuto modo di conoscere anni fa alle mie prime armi da allenatore a Chieti. Quirino adesso è una valida alternativa, ha un grandissimo potenziale e bisogna far attenzione anche alle sue giocate. I nostri avversari, quindi, hanno un buon roster ma dobbiamo guardare a noi. Se vogliamo dare una svolta, una volta per tutte, alla nostra stagione, questa è l’occasione giusta per farlo”.

Marco Contento (giocatore) – “Questa settimana, come tutte del resto, abbiamo continuato a lavorare con costanza, abnegazione e concentrazione, ma sappiamo che in allenamento non basta e quel di più che ci viene chiesto dobbiamo trasferirlo in campo. Fisicamente stiamo bene e siamo pronti per affrontare un’altra partita fondamentale contro un’avversaria di tutto rispetto come Rieti, consapevoli di dover ottenere la vittoria a tutti i costi. A differenza di quanto si pensa, lo spogliatoio è unito, non abbiamo nessun tipo di problemi e tra di noi c’è gran sintonia. Sicuramente, non lo nascondiamo, siamo dispiaciuti per le numerose sconfitte ed in particolare per quella maturata in casa contro Latina, una partita che al fotofinish poteva e doveva avere un esito ben diverso. Solitamente in queste situazioni non esiste una ‘ricetta magica’ per uscirne e l’unico modo, così come ripetiamo ogni giorno con i miei compagni, è il lavoro. Prima o poi il campo premierà i nostri sforzi. Nessuno – e non mi riferisco solo alla squadra, ma anche a tutto lo staff tecnico compresi i due assistenti, che in questi giorni hanno degnamente sostituito coach Lino Lardo impegnato in Nazionale femminile – si è risparmiato e mai lo farà. Il campionato fortunatamente è ancora lungo, abbiamo tempo per far bene e non mancheranno mai impegno e professionalità”.

Note – Squadra pronta per affrontare una delicatissima sfida ed a disposizione di coach Lino Lardo, ritornato da Istanbul dopo aver centrato la qualificazione all’Europeo con la Nazionale femminile.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta da MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) e in streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

QUI NPC RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Giovedì sfida importante per entrambe le squadre. San Severo nelle ultime due settimane ha ritrovato gli equilibri grazie anche al rientro, dopo l’infortunio, di Jones. San Severo sta costruendo i suoi successi in casa, come ha fatto con Ferrara e Pistoia, per questo non è una trasferta facile. Noi andiamo con grandi motivazioni dopo gli eventi turbolenti del weekend e cercando di dare continuità al nostro lavoro. Ovviamente il ritorno della coppia di stranieri al completo sarà un fattore importante per i nostri avversari”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv su MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) ed in streaming su LNP Pass.

ORASÌ RAVENNA – LUX CHIETI BASKET 1974

Dove: PalaCosta, Ravenna

Quando: giovedì 11 febbraio, 20.45

Arbitri: Dionisi, Di Toro, Miniati

Andata: non disputata, gara rinviata a giovedì 25 febbraio (ore 20.45)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3tAklix

QUI RAVENNA

Bruno Savignani (assistant coach) – “Quella con Chieti è una partita chiave per noi, ci separano solo due punti in classifica e per questo è ancor più importante fare bene. In questa settimana stiamo provando nuovi giochi, offensivi e difensivi, e dobbiamo farci trovare pronti per fermare i loro punti di riferimento in attacco. Dovremmo anche essere bravi a limitare il loro ritmo offensivo, che è decisamente cambiato come si è visto nella partita con Scafati”.

Alessandro Simioni (giocatore) – “Abbiamo iniziato a lavorare già lunedì in palestra per preparare al meglio questa partita, che sarà sicuramente tosta come tutte le altre gare del nostro campionato. Chieti ha dimostrato di essere una buonissima squadra, ha perso di misura contro Scafati e noi dovremo stare molto attenti, soprattutto al loro attacco”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà tramessa in diretta su ÈTV-Rete7 (canale 10 DTT in Romagna e a Bologna) e in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI CHIETI

Massimo Maffezzoli (coach) – “Incontriamo una squadra che, dopo un momento difficile, extra basket, ha trovato la giusta quadra inserendo un giocatore che sembra avergli dato un ulteriore equilibrio in campo. È una squadra molto ben allenata con una grande fase dal punto di vista difensivo. Hanno un parco italiani che si conosce e con un vissuto assieme importante. La classifica di quest’anno per loro é una classifica bugiarda, noi li incontriamo in un momento in cui hanno ritrovato il giusto equilibrio e lo dimostrano le ultime partite. La mia attenzione principale dovrà essere su quello che dobbiamo produrre noi. Dovremmo giocare sicuramente una partita più intensa di quella giocata con Scafati per portare a casa i due punti”.

Giancarlo Favali (giocatore) – “Sono contento di aver trovato spazio nella partita con Scafati. Sto lavorando tanto per farmi trovare pronto dal nuovo coach. Archiviata la sconfitta di domenica ora l’obbiettivo è trovare la vittoria con il nuovo allenatore; sappiamo che Ravenna è una squadra tosta che sta attraversando un buon momento, ma noi daremo il massimo lottando palla dopo palla”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 20:45; sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West