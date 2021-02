Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 19^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Diciannovesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso, sesta di ritorno. Quattro gare si giocano domenica 14 febbraio, Latina-Pistoia è posticipata al 24 marzo, Ravenna-Stella Azzurra Roma rinviata a data da destinarsi.

Domenica 14 febbraio, ore 12.00

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Unieuro Forlì

Domenica 14 febbraio, ore 15.00

Cento: Tramec-GeVi Napoli

Domenica 14 febbraio, ore 17.15

Rieti: Kienergia-Atlante Eurobasket Roma

Domenica 14 febbraio, ore 18.00

Scafati: Givova-Allianz Pazienza Cestistica San Severo

Mercoledì 24 marzo, ore 18.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Giorgio Tesi Group Pistoia

Rinviata a data da destinarsi

Ravenna: OraSì-Stella Azzurra Roma

Riposa: Top Secret Ferrara

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 26 13 1 GeVi Napoli 26 13 3 Givova Scafati 20 10 3 Top Secret Ferrara 18 9 6 Atlante Eurobasket Roma 18 9 6 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 8 Tramec Cento 12 6 7 LUX Chieti Basket 1974 12 6 9 Kienergia Rieti 12 6 9 OraSì Ravenna 8 4 9 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 8 4 9 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 11 Stella Azzurra Roma 4 2 12

LE PARTITE

LUX CHIETI BASKET 1974 – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 14 febbraio, 12.00

Arbitri: Moretti, Scrima, Del Greco

Andata: 62-70

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3d4xiuX

QUI CHIETI

Massimo Maffezzoli (coach) – “Giochiamo contro una squadra molto forte e ben allenata che occupa meritatamente la posizione in campionato. Non è semplice arrivare a questo match con pochissimo recupero considerando anche che loro arrivano dalla pausa, il piacere di giocare a viso aperto con una squadra così forte però deve essere la molla per non pensare alla stanchezza e agli acciacchi. Noi cercheremo di portare in campo tutto quello che abbiamo e di vendere cara la pelle fino all’ultimo possesso. Stiamo dimostrando di avere carattere e non ci tireremo indietro con nessuno”.

Guglielmo Sodero (giocatore) – “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che è anche la capolista, abbiamo sicuramente voglia di fare bene soprattutto dopo la vittoria di Ravenna. Forli è una squadra fisica ma cercheremo in casa nostra di dare il massimo fino all’ultimo secondo”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 12:00 mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram gli aggiornamenti e le interviste a fine gara.

QUI FORLÌ

Francesco Nanni (assistant coach) – “Chieti arriva da una vittoria importante in trasferta. Hanno un roster composto da giocatori di talento ed un quintetto di veterani della categoria. Per noi sarà importante dare continuità a quanto abbiamo fatto nelle ultime settimane, ma sappiamo che non sarà una partita facile: cercheremo di partire sempre dalla difesa per imporre il ritmo della partita e non lasciargli prendere fiducia”.

Yancarlos Rodriguez (giocatore) – “Chieti sta dimostrando di potersela giocare veramente con tutte le squadre, anche con quelle di prima fascia. Per quanto riguarda noi, vogliamo continuare la nostra striscia, andremo là con la massima umiltà e con la voglia di fare il risultato. Cercheremo di imporre il nostro ritmo ma sappiamo che non sarà facile perché sicuramente venderanno cara la pelle”.

Note – Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste all’assistente allenatore Danilo Quaglia e quelle a Monica e Dino Zoli di “DZ DINO ZOLI GROUP”, nostro #Partner. E poi tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. In settimana è stato attivato il canale Whatsapp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass a questo link: http://bit.ly/3aefpby. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale Whatsapp della Società.

TRAMEC CENTO – GEVI NAPOLI

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 14 febbraio, 15.00

Arbitri: Chersicla, Wassermann, Lupelli

Andata: 59-79

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3jLW2d0+

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato, ben allenata da un allenatore di categoria superiore come Pino Sacripanti, hanno un organico profondissimo, talentuoso e molto fisico: praticamente hanno due giocatori per ruolo. Monaldi e Mayo sono due play che possono giocare anche insieme, con grande talento sia individuale che nel gioco di squadra; Marini è uno dei migliori del campionato, Uglietti uno dei difensori più solidi della A2, Jordan Parks può sfruttare sia la pericolosità dall’arco che la propria fisicità, Sandri e Lombardi sono dinamici e pericolosi nel tiro da fuori, e per finire i due lunghi veramente impegnativi come capacità ai rimbalzi e presenza sotto canestro, Iannuzzi e Zerini. Napoli è la prima difesa del campionato, noi la terza: sarà una partita tra due che difenderanno parecchio, ma loro possono contare su un atletismo ed un talento veramente importante. Noi dovremo essere bravi a competere a livello di energie, a non farci sopraffare nella lotta al rimbalzo, a giocare con pazienza, sapendo che loro sono molto aggressivi: loro alzeranno l’asticella di difficoltà, sarà una sfida intrigante e difficile, ma questo è il bello della pallacanestro: misurarsi con avversari più forti. Aver saltato la partita con la Stella Azzurra ci porterà un calendario più fitto a marzo: con queste condizioni legate al Covid-19 non poteva però essere altrimenti. Abbiamo dato un giorno di riposo in più ai nostri ragazzi, che erano abbastanza stanchi: c’è stata una settimana intera di lavoro, che di questi tempi era quasi un miraggio. Ora guardiamo a Napoli, e cercheremo di dire la nostra”.

Matteo Berti (giocatore) – “Una partita indubbiamente molto complicata, Napoli è una squadra costruita per vincere il campionato, con giocatori importanti ed esperti. Per poter competere occorre giocare la partita perfetta, sia in attacco che in difesa. Andremo in campo tranquilli, giocando come sappiamo: vogliamo giocarcela, anche contro Napoli”.

Note – Roster al completo per la Tramec Cento. Brandon Sherrod è l’ex del match, avendo disputato a Napoli la scorsa stagione.

Media – Partita trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (abbonamento e pay per view), MS Channel (canale 814 pacchetto Sky) e MS Sport (in Emilia-Romagna canale 219). Palla a due alle ore 15:00, aggiornamenti social sui canali della Benedetto XIV (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Siamo reduci da una settimana intensa, dobbiamo essere consapevoli che servirà uno sforzo maggiore per continuare la serie positiva. Non avremo Antonio Iannuzzi, quindi dovremo essere bravi a gestire minuti ed energie. Cento è una squadra molto più forte di quella affrontata a Napoli, con il ritorno di Sherrod e Cotton e l’innesto importante di Jurkatamm”.

Eric Lombardi (giocatore) – “Abbiamo avuto poco tempo per recuperare energie dopo la gara vinta con Pistoia. Cento è una squadra di valore e sta disputando un buon campionato, già nella partita di andata ci ha creato molte difficoltà. Noi vogliamo allungare la nostra striscia positiva, giunta a cinque vittorie, cercando di confermare la buona posizione di classifica. Abbiamo l’obbligo di disputare una gara perfetta.

Note – Out per infortunio Antonio Iannuzzi, fuori per una distorsione alla caviglia destra nel corso del primo quarto della gara con Pistoia. Brandon Sherrod, a Napoli nella scorsa stagione, ora in maglia Tramec Cento, è l’ex della gara.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su Ms Channel, canale 814 di Sky, e su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket, sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

KIENERGIA RIETI – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 14 febbraio, 17.15

Arbitri: E. Bartoli, Di Toro, Marzulli

Andata: 61-73

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3aW3XAs

QUI NPC RIETI

Francesco Tubiana (assistente allenatore) – “Domenica incontriamo una delle squadre rivelazioni di questo girone, che meritatamente si sta guadagnando il quinto posto in classifica. Veniamo da un’opaca prestazione in trasferta a San Severo e abbiamo voglia di riscattarci con una prova di energia, provando a lottare colpo su colpo con l’Eurobasket. Dovremo pareggiare il loro grande agonismo e provare a limitare il più possibile il grande ritmo del loro gioco. Speriamo di recuperare tutti al meglio in questi due giorni, per farci trovare più pronti possibile domenica”.

Riziero Ponziani (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita molto importante per la stagione, dobbiamo recuperare dopo la sconfitta con San Severo. È una di quelle partite che si ‘devono’ vincere, a maggior ragione perche giochiamo in casa. Abbiamo poco tempo per lavorarci su, quindi dobbiamo subito resettare e cercare di lavorare al meglio. Purtroppo siamo deficitari di una rotazione, causa di forza maggiore, ma comunque faremo di tutto per portare a casa i due punti contro un avversario imprevedibile come l’Eurobasket”.

Note – Sarà assente Alessandro Amici.

Media – Diretta tv su MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) ed in streaming su LNP Pass.

QUI EUROBASKET ROMA

Umberto Zanchi (assistente allenatore) – “L’impegno con Rieti ci metterà alla prova dal punto di vista atletico. Contro una squadra dalla grande fisicità, dovremo cercare di andare oltre le fatiche dei tanti impegni ravvicinati; l’idea è quella di trovare energie dall’entusiasmo con cui affrontiamo l’impegno dopo i due successi da cui veniamo, così da poter alzare il ritmo giocando in maniera più congeniale alle nostre caratteristiche”.

Jamal Olasewere (giocatore) – “Personalmente credo che, vista la situazione di classifica e le implicazioni che possono scaturire dal confronto, si tratti di una della partite più importanti dell’anno per quanto ci riguarda. Rieti vorrà riscattarsi della sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro San Severo, cercando di rimettersi in carreggiata ottenendo un successo contro di noi. Dovremo essere pronti per una dura battaglia agonistica, e per ottenere i due punti dovremo alzare il livello delle nostre prestazioni rispetto all’ultima gara giocata, così da prolungare la nostra striscia positiva”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato), in dubbio Kenneth Viglianisi (lesione al gemello mediale del polpaccio destro).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS, su digitale terrestre su MS Sport, su bouquet Sky su MS Channel. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

GIVOVA SCAFATI – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 14 febbraio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Gagno, Grazia

Andata: 89-59

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/378Lwr4

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Questa è la stagione della flessibilità e dell’adattabilità, piena di imprevisti a cui rimediare con grande spirito di adattamento. Domenica affrontiamo San Severo, una squadra che conosciamo bene, contro cui abbiamo già giocato due volte. All’andata li abbiamo trovati in precarie condizioni fisiche, ora sono in gran forma ed al completo, compresi Contento e Jones, due grandi realizzatori che nella sfida a campi invertiti non erano disponibili. A loro si aggiunge poi un lungo molto duttile come Ogide. Dovremo limitare al massimo questi tre giocatori e partire sempre da un forte approccio difensivo, limitando le palle perse e sviluppando al meglio l’esecuzione dei giochi in attacco. Le assenze? Da un problema dobbiamo far nascere una opportunità, quindi compattarci e iniettarci gli anticorpi necessari per uscire dalle difficoltà che fanno parte del gioco, trovando all’interno del gruppo le risorse necessarie per rendere sempre al massimo: circostanza questa che ci risulterà utile soprattutto quando disputeremo i play-off”.

Charles Thomas (giocatore, ala grande) – “È una stagione strana, ci stiamo abituando a questa anormalità fatta di gare senza pubblico, continui rinvii di partite ed organici dimezzati dai contagi. Ciononostante, dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi, senza farci coinvolgere da questo clima difficile e complesso. Non guardo particolarmente al mio personale rendimento, ciò che mi interessa è che la squadra giochi bene e vinca. Io cerco di dare sempre il miglior contributo possibile in una stagione lunga, tribolata e faticosa come questa, nel corso della quale mi alleno duramente, ma cerco anche di riposarmi il più possibile, per avere sempre un buon livello di forma fisica. L’assenza di Marino e Cucci non ci favorisce in questo momento. La difficoltà più grande della prossima partita contro San Severo sarà proprio questa. L’assenza di Cucci in particolare, giocando nel mio ruolo, mi costringerà a stare più a lungo in campo, a riposare di meno e quindi ad affaticarmi, ma per fortuna abbiamo giovani interessanti che stanno facendo buone cose e sostituendo al meglio gli assenti: mi riferisco soprattutto a Palumbo e Dincic, che stanno dando un buon apporto alla squadra. Dobbiamo restare concentrati, disputare una partita solida e puntare alla vittoria, senza pensare al resto”.

Note – Nelle fila scafatesi mancheranno ancora una volta gli indisponibili Marino e Cucci. Sono tre gli ex della partita, militanti nelle fila pugliesi: il coach Lino Lardo (sulla panchina gialloblù nella seconda parte della stagione 2018/2019 in Serie A2), la guardia Contento (in casacca gialloblù nelle ultime due stagioni) ed il centro Pavicevic (apparso per pochi mesi nella stagione 2018/2019, prima di un lungo infortunio).

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 16 febbraio (ore 20:40) e di mercoledì 17 febbraio (ore 15:00).

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Nemmeno il tempo di esultare per la bella vittoria contro la Kiernergia che è già tempo di vigilia di un’altra sfida di campionato. Per queste ragioni, con il prezioso aiuto dei miei assistenti, abbiamo iniziato ad analizzare i nostri avversari. Ad oggi il pronostico non è dalla nostra parte, ma i miei ragazzi hanno il dovere di pensare ad un solo risultato da portare a casa. Dunque, ci proveremo, cercando di proporre qualcosa di tattico anche se abbiamo giocato giovedì, c’è poco tempo per gli esperimenti e bisogna ritrovare la lucidità e concentrazione, visto lo sforzo profuso da tutti contro Rieti. L’ho ripetuto tante volte anche quando il momento non era il migliore: credo nei miei giocatori perché se sono al completo, in silenzio a lavorare, i miglioramenti si vedono. Contro la corazzata Scafati non è, sicuramente, la partita più facile del mondo vista la loro completezza sotto tutti i punti di vista: esperienza, fisicità, talento, roster ampio. Hanno tutti gli elementi per il salto di categoria, ma l’Allianz andrà lì con coraggio, a testa alta, sapendo che, semmai dovessimo portarla a casa, sarebbero punti doppi”.

Michele Antelli (giocatore) – “La vittoria di giovedì sera era fondamentale per noi. Quando vivi un momento complesso i due punti sono vitali anche solo per ricaricarci. Siamo questi: una squadra di lottatori infaticabili guidati dal nostro capitano Di Donato che, con una spalla dolorante, ha stretto i denti e ha retto molto bene l’impatto con Taylor, prendendo un numero consistente di rimbalzi. Effettivamente 64 punti in una partita sono pochini, ma allo stesso tempo concediamo anche poco ai nostri avversari come testimoniano i 61 punti di Rieti. È una vittoria che ci dà fiducia e nuove consapevolezze; di certo non è un nuovo inizio di campionato, ma sicuramente potrebbe essere un girone di ritorno più interessante dal punto di vista dei risultati e del rendimento, per cercare di dare il maggior numero di soddisfazione ai nostri tifosi”.

Note – L’Allianz Pazienza parte per Scafati con un ritrovato entusiasmo ed il roster al completo.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West