Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 20^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Ventesima giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, settima di ritorno. Tre gare in programma domenica 21 febbraio: rinviate, per impegni nella finestra FIBA per Nazionali, Forlì-Npc Rieti e Chieti-Latina. Si è già disputata Stella Azzurra Roma-Ferrara.

Domenica 21 febbraio, ore 17.00

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Givova Scafati

Domenica 21 febbraio, ore 18.00

Roma: Atlante Eurobasket-OraSì Ravenna

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-Tramec Cento

Rinviata a mercoledì 3 marzo, ore 17.00

Forlì: Unieuro-Kienergia Rieti

Rinviata a mercoledì 10 marzo, ore 18.00

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Benacquista Assicurazioni Latina

Già disputata mercoledì 3 febbraio

Veroli: Stella Azzurra Roma-Top Secret Ferrara 86-70

Riposa: GeVi Napoli

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 26 13 2 GeVi Napoli 26 13 4 Givova Scafati 22 11 4 Atlante Eurobasket Roma 20 10 6 Top Secret Ferrara 18 9 6 Tramec Cento 14 7 7 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 8 LUX Chieti Basket 1974 14 7 9 Kienergia Rieti 12 6 10 OraSì Ravenna 10 5 9 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 8 4 10 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 11 Stella Azzurra Roma 4 2 12

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

PISTOIA-SCAFATI IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della stagione di Serie A2 Old Wild West 2020-2021. L’accordo consente agli appassionati di seguire le dirette del campionato in chiaro, sulla piattaforma Digitale Terrestre MS Sport (visibile sulle seguenti frequenze regionali: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185), e sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel. Le voci che accompagnano la stagione televisiva della Serie A2 sono quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, coppia già consolidata nelle ultime stagioni e certamente tra le più preparate ed autorevoli del panorama. LNP Pass, che mantiene l’esclusiva delle dirette streaming, da quest’anno propone anche per i propri abbonati l’identico prodotto realizzato per la gara della settimana. Domenica 21 febbraio in diretta su MS Sport e MS Channel la sfida del girone Rosso tra Giorgio Tesi Group Pistoia e Givova Scafati, dal PalaCarrara di Pistoia, con inizio alle ore 17.00.

LE PARTITE

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 21 febbraio, 17.00

Arbitri: Catani, D’Amato, Maffei

Andata: 67-78

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2NhwKaK

QUI PISTOIA

Fabio Bongi (vice allenatore) – “Scafati è un avversario di altissimo livello, che fa della fase offensiva il cavallo di battaglia del proprio sistema di gioco. Parliamo di un roster esperto, con profondi conoscitori della categoria, guidato da un ottimo Thomas. Il nostro primo obiettivo sarà dunque cercare di arginarli a livello difensivo, per poi provare a battere sui loro punti deboli quando avremo la palla tra le mani. Per noi la chiave di volta dovrà essere l’aggressività: vogliamo fare la voce grossa fin da subito per invertire la tendenza negativa delle ultime uscite”.

Angelo Del Chiaro (giocatore) – “Veniamo da tre sconfitte consecutive e abbiamo bisogno di rialzare la testa. Sappiamo che ci aspettano due partite ravvicinate molto difficili, prima con Scafati e tre giorni dopo con Napoli: vogliamo farci trovare pronti, consapevoli dell’importanza del ritorno al PalaCarrara. Saranno sfide importanti per il nostro cammino e stiamo lavorando duramente per prepararle: sappiamo di dover limitare le palle perse e cercare di trovare dei tiri migliori. Scafati è una delle migliori squadre del lotto, sarà sicuramente una bella gara”.

Note – Prima gara ufficiale della Giorgio Tesi Group Pistoia al PalaCarrara, dopo un anno di assenza per alcuni lavori che hanno interessato l’impianto cittadino.

Media – Diretta TV su MS Sport (canale 296 DT Toscana) e MS Channel (canale 814 piattaforma Sky). Diretta streaming su LNP PASS. Differita TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “La chiave dell’ultima sconfitta è tutta nella difesa, perché i punti che abbiamo subito sono troppi, frutto di amnesie che non possiamo permetterci. Ora dobbiamo recuperare l’attenzione e la continuità difensiva sui 40 minuti che ci è mancata contro Ravenna, per riuscire a spuntarla a Pistoia. Quando l’abbiamo affrontata all’andata disponeva di un americano in meno, Marks, che poi successivamente è stato tagliato ed al suo posto è stato ingaggiato Fletcher, una guardia prestante, fisica, con tanti punti nelle mani. Ci siamo accorti quanto è stato difficile giocare contro i toscani in casa e quindi dovremo prestare ora massima attenzione, anche perché, oltre all’ultimo arrivato, il roster si compone di atleti esperti come Saccaggi, Wheatle ed una coppia di lunghi talentuosa e duttile come Sims e Poletti. Noi, compresi bene gli errori di chimica difensiva commessi contro Ravenna, dovremo fare un passo avanti dal punto di vista dell’aggressività. Con la testa e le gambe dovremo sintonizzarci bene per costruire una gara che parte dalla difesa e che riverbera nel controllo dei rimbalzi, fondamentali contro una squadra molto fisica come Pistoia”.

Nemanja Dincic (giocatore, ala grande) – “Il nostro approccio alla partita contro Ravenna non è stato come lo avevamo programmato, abbiamo subito troppi punti sin dal primo quarto e siamo poi stati costretti ad inseguire a lungo. Quando abbiamo raggiunto l’avversario, siamo stati invece condannati dagli episodi e da un Cinciarini in serata di grazia. C’è grande rammarico, ma stiamo lavorando sodo per la prossima partita di campionato, nonostante le assenze di Cucci e Marino, che speriamo di poter avere quanto prima in gruppo, perché ci danno una mano importante. Nella prossima sfida di Pistoia, dovremo disputare una gara solida, contro una squadra forte, in grande ripresa, con due ottimi americani ed alcuni italiani di grande esperienza per la categoria. Dovremo essere preparati a disputare una gara di grande spessore per riuscire a fare risultato”.

Note – Nella fila scafatesi mancheranno ancora una volta gli indisponibili Marino e Cucci.

Media – Diretta tv su MS Sport (DTT) e MS Channel (canale 814 piattaforma Sky). La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 23 febbraio (ore 20:40) e di mercoledì 24 febbraio (ore 15:00).

ATLANTE EUROBASKET ROMA – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalAvenali, Roma

Quando: domenica 21 febbraio, 18.00

Arbitri: Pazzaglia, De Biase, Capurro

Andata: 75-69

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2OKzxtf

QUI EUROBASKET ROMA

Andrea Crosariol (assistente allenatore) – “Proveremo a portare avanti la striscia di risultati attuali, consci che il match con Ravenna arriva dopo il loro impegno infrasettimanale, risolto solo nelle ultime battute. Dovremo quindi puntare sulla differenza di energie per rispondere alla loro carica; cercare di imporre il nostro ritmo sarà obbligatorio per avere successo”.

Roberto Gallinat (giocatore) – “Non dobbiamo adagiarci sugli allori, ma continuare a rimanere concentrati e pensare partita per partita. All’andata il match si rivelò una vera e propria battaglia agonistica e non ci aspettiamo che questo sia da meno; abbiamo potuto lavorare una settimana intera, a differenza degli ultimi tempi, e speriamo che questo fattore possa rivelarsi decisivo per non interrompere la serie recente di belle prestazioni”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato)

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI RAVENNA

Bruno Savignani (assistant coach) – “Dopo l’importante vittoria contro Scafati ci aspetta un’altra partita ravvicinata e impegnativa. L’Eurobasket sta facendo molto bene in questo campionato e oltre a giocatori importanti come Gallinat, Olasewere, Bucarelli, può contare su un buonissimo collettivo. È una squadra molto fisica, consistente, e noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo, sia fisicamente che tecnicamente, giocando una partita solida e rimanendo concentrati per tutti i 40 minuti”.

Davide Denegri (giocatore) – “A Scafati è arrivata una bella vittoria, a cui tenevamo tanto, ma dobbiamo subito liberare la testa e pensare alla prossima partita, ancora in trasferta, contro Roma. Incontreremo una squadra forte, che sta disputando un ottimo campionato e a cui dobbiamo prestare molta attenzione. Come all’andata sarà una sfida dura e stiamo lavorando per farci trovare pronti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – TRAMEC CENTO

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 21 febbraio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Scrima, Yang Yao

Andata: 60-80

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2ZsQ9I9

QUI SAN SEVERO

Nicolas Panizza (assistant coach) – “Cento è una squadra di grande intensità, buon ritmo, che gioca una pallacanestro collettiva. Dovremmo essere molto bravi a contrastare le loro situazioni di pick&roll centrale, attenti particolarmente alle caratteristiche individuali di ogni giocatore perché c’è del potenziale in ognuno di loro. La squadra di Mecacci ‘apre’ benissimo il campo per permettere ai loro tiratori di colpire dalla linea dei tre punti e, per non attuare questo loro gioco, i nostri uomini dovranno metterci il fisico. Serviranno anche l’aggressività, l’abilità nel controllare il rimbalzo difensivo ed attaccare quello offensivo in modo da riuscire ad avere il ritmo della gara, per sfruttare i nostri punti di forza e portarci a casa due punti importantissimi per il nostro campionato”.

Iris Ikangi (giocatore) – “Sicuramente, da un punto di vista fisico, stiamo bene. Lo ha dimostrato la gara contro Rieti, sempre sul filo del rasoio ma fortunatamente vinta ed anche a Scafati, nonostante la sconfitta, siamo rimasti in partita. Domenica per noi è fondamentale non solo per la classifica, ma per una soddisfazione collettiva e per cercare di avvicinarci al nostro obiettivo, nonostante i mille problemi che ci sono stati, ci sono e ci saranno. Ci vogliono concentrazione, attenzione e spirito di sacrificio perché sarà una gara combattuta e dobbiamo vendere cara la pelle per portarla a casa. Da un punto di vista personale, invece, contro Cento è una gara speciale; lì ho iniziato la mia carriera da professionista e ho tanti bei ricordi. Domenica, però, saranno i miei avversari e spero possiamo batterli. Nonostante il momento, siamo sereni e pronti!”.

Note – Settimana importante, in ottica mercato, per la Cestistica. Edoardo Buffo ha rescisso mentre è stato ufficializzato l’arrivo dell’americano Rotnei Clarke, ex Mantova.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “L’umore è buono, veniamo da 3 vittorie in 4 partite: abbiamo una posizione in classifica di relativa tranquillità, ma adesso ci aspetta il rush finale, con le ultime 10 partite, e praticamente sono tutti scontri diretti. Quello di domenica per noi è uno scontro diretto: abbiamo vinto all’andata, sarebbe importante vincere anche al ritorno andando sul 2-0, ma purtroppo non sarà una partita facile, anche perché fisicamente è una settimana difficile: continuano le problematiche per Cotton, Jurkatamm e Gasparin. Vediamo se riusciremo a recuperarli tutti per il match, altrimenti saremo molto limitati nella rotazione degli esterni. San Severo penso che farà esordire Clarke, giocatore dal grande potenziale offensivo, uno dei migliori realizzatori del campionato nelle scorse stagioni: il potenziale offensivo della squadra si innalza e non di poco. Devono vincere per cercare di evitare il girone della fase ad orologio che può portare ai playout: loro come noi devono vincere per forza questi scontri diretti, contro Scafati hanno giocato fino in fondo, hanno vinto bene contro Rieti: mi aspetto una partita molto intensa e molto aggressiva, con l’enfasi e il brio che porta l’inserimento di un nuovo giocatore forte come Clarke”.

Ennio Leonzio (giocatore) – “Sono dell’idea che San Severo sia una buonissima squadra, merita più punti di quelli che ha ora in classifica. Non c’è il pubblico, ma giocare là è sempre difficile e poi hanno appena cambiato americano: Clarke lo conoscono tutti, è un giocatore che segna tanti punti. Noi stiamo bene, sarebbe bello ripetere quanto fatto a Pistoia, Latina e Rieti. Ma non sarà facile”.

Note – La Benedetto arriva a San Severo con diversi acciacchi. Le condizioni di Cotton, Gasparin e Jurkatamm saranno valutate nei prossimi giorni. Negli ultimi due scontri ufficiali contro San Severo (giugno 2018 in Final Four Serie B e la gara di andata nel campionato 20-21) la Benedetto XIV ha vinto in entrambe le occasioni.

Media – Partita trasmessa su LNP PASS (abbonamento e pay per view) e aggiornamenti social sui canali della Benedetto XIV (Facebook, Twitter, Instagram).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West