Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 22^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West si gioca la 22^ giornata, nona di ritorno. Le sei gare in programma si giocano tutte domenica 7 marzo.

Domenica 7 marzo, ore 17.00

Forlì: Unieuro-Atlante Eurobasket Roma

Domenica 7 marzo, ore 18.00

Ravenna: OraSì-Top Secret Ferrara

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Stella Azzurra Roma

Latina: Benacquista Assicurazioni-Kienergia Rieti

San Severo: Allianz Pazienza Cestistica-GeVi Napoli

Scafati: Givova-Tramec Cento

Riposa: Giorgio Tesi Group Pistoia

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 28 14 3 GeVi Napoli 28 14 5 Givova Scafati 26 13 4 Atlante Eurobasket Roma 24 12 6 Top Secret Ferrara 18 9 6 Tramec Cento 18 9 8 Giorgio Tesi Group Pistoia 18 9 10 LUX Chieti Basket 1974 16 8 10 Kienergia Rieti 14 7 11 OraSì Ravenna 12 6 11 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 11 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 8 4 12 Stella Azzurra Roma 4 2 14

LE PARTITE

UNIEURO FORLÌ – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 7 marzo, 17.00

Arbitri: Maschio, Almerigogna, Tallon

Andata: 80-69

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3rqsk0c

QUI FORLÌ

Francesco Nanni (assistente allenatore) – “Possiamo definire l’Eurobasket Roma come la sorpresa, in senso positivo, del campionato, visto che al momento è quarta in classifica e si è meritata questi risultati. Hanno un roster composto, tra gli altri, da giocatori pericolosi e in rampa di lancio come Bucarelli e Gallinat e al tempo stesso veterani italiani come Magro. Da parte nostra, dovremo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto vedere contro Rieti, cercando di limare ancora di più la nostra performance, per raggiungere il nostro massimo livello”.

Aristide Landi (giocatore) – “Ci presentiamo alla partita consapevoli dell’importanza che ha questa gara: loro arrivano da cinque vittorie consecutive e sono in fiducia, quindi noi dovremo metter in campo tutta la nostra energia, essere duri mentalmente per tutti i quaranta minuti e fare il massimo per portare a casa il risultato”.

Note – La Pallacanestro 2.015 ha lanciato il progetto “BEST FAN EVER – SOLO PER VERI SUPERTIFOSI”: i supporter biancorossi possono aderire alla campagna scegliendo tra tre pacchetti a disposizione (a numero limitato e differenti per costo e contenuti) che prevedono la sagoma personalizzata, la prelazione sull’acquisto di biglietti quando si tornerà all’Unieuro Arena e tanto altro. Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015, da sabato mattina, sarà disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste al nostro massofisioterapista Claudio Defina, e quella ad Andrea Giustini di EcoEridania, nostro #Partner. E poi tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di MediaSport: su Ms Sport (ch. 219 del DTV in Emilia Romagna), Ms Channel (ch 814 del pacchetto Sky). La gara sarà trasmessa in diretta anche su LNP Pass a questo link: http://bit.ly/2OqHgNa. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società.

QUI EUROBASKET ROMA

Andrea Crosariol (assistente allenatore) – “Quella forlivese è una squadra ben attrezzata e molto profonda, con giocatori che in tutti i ruoli ci metteranno molto alla prova vista la loro struttura fisica. Considerato anche il loro impegno infrasettimanale, punteremo ancora ad alzare i ritmi così da provare a far leva sull’energia, nostra caratteristica peculiare, dataci anche dall’entusiasmo dell’attuale filotto di vittorie”.

Kenneth Viglianisi (giocatore) – “La nostra striscia positiva attuale ci dà molta spinta per poter affrontare un impegno difficile, in casa dell’attuale capolista del girone. Ci presentiamo però concentrati all’appuntamento, decisi nel proseguire la nostra marcia (e quella personale di recupero dall’infortunio): dovremo andare in campo con rispetto delle qualità dell’avversario, ma senza timori reverenziali, in un banco di prova per le nostre ambizioni”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS, su digitale terrestre su MS Sport, su bouquet Sky su MS Channel. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

ORASÌ RAVENNA – TOP SECRET FERRARA

Dove: PalaCosta, Ravenna

Quando: domenica 7 marzo, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Gagno, Morassutti

Andata: 89-94 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3sXHVVn

QUI RAVENNA

In un comunicato stampa emesso venerdì 5 marzo il Basket Ravenna ha reso noto che, in base a quanto disposto dalla FIP in materia di spostamento delle gare per i club colpiti da Covid-19, alla comunicazione della stessa FIP in data 4 marzo nella quale emerge che non sussistono i requisiti per il rinvio di ufficio della gara con Kleb Basket Ferrara e ricordando che qualunque gara può essere spostata con il comune consenso dei due Club coinvolti, per motivazioni anche non inerenti al Covid-19, ma che tale consenso non è stato trovato dopo confronto tra i presidenti Vianello e D’Auria, il Basket Ravenna a tutela dell’equità sportiva del campionato (che è già stata sufficientemente messa a rischio dalla presenza della pandemia, ma che in qualche modo è stata tutelata da regolamenti condivisi e rispettati da tutte le Società) ha deciso di non concedere la propria disponibilità allo spostamento della gara 2863 del 7 marzo 2021.

QUI FERRARA

In data 5 marzo, il Kleb Basket Ferrara ha comunicato di non aver avuto, da parte della società di Ravenna, l’autorizzazione a spostare la partita in altra data. Trovando forza dal regolamento della Federazione, che conferma l’esistenza dei termini per effettuare la partita, ma senza tenere conto della dettagliata relazione dello staff medico societario del Kleb, in cui si sottolinea che ben 7 giocatori su 10 non hanno superato i test cardiorespiratori e addirittura uno di loro, l’altro ieri, è stato ricoverato in ospedale. Dando priorità alla salute dei tesserati, e mancando il gentleman agreement fra le due Società, cosa auspicata anche nell’ambito della comunicazione ricevuta dall’ufficio agonistico della Federazione, il presidente D’Auria ha comunicato che il Kleb Basket Ferrara non prenderà parte alla gara di domenica 7 marzo.

LUX CHIETI BASKET 1974 – STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 7 marzo, 18.00

Arbitri: Chersicla, Pellicani, Bramante

Andata: 81-68

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3riOilu

QUI CHIETI

Giuseppe Di Paolo (vice coach) – “Veniamo da una partita difficile e dobbiamo riscattarci a tutti i costi. La Stella Azzurra lotta per il proprio obiettivo ed hanno voglia di togliersi dalla loro posizione attuale. Sarà una partita difficile e solida, da affrontare con il giusto approccio. Arriviamo da una settimana di lavoro pieno e domenica affrontiamo una squadra molto giovane e imprevedibile. In campo sono molto atletici e con talento, tanto da proporre partita dopo partita qualcosa di nuovo. Per noi è una partita di maturità perché una vittoria significherebbe fare un passo molto importante per il nostro percorso”.

Guglielmo Sodero (giocatore) – “Da domenica iniziano una serie di partite per noi fondamentali in cui ogni squadra giocherà al massimo partita dopo partita. La Stella Azzurra é una squadra che venderà cara la pelle e dovremmo fare molta attenzione al loro atletismo. Dobbiamo essere bravi ad indirizzare subito la partita dalla nostra parte per portare a casa due punti determinanti per i nostri obiettivi”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 18:00 mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Fabio Micheletto (assistente allenatore) – “Giochiamo la terza partita in sette giorni contro una squadra che, dopo aver inanellato una serie di vittorie, arriva da una partita persa a Rieti. Chieti è un ottimo mix tra due stranieri di livello ed un gruppo di italiani all’altezza della categoria. Sulla falsariga del buon inizio contro Cento, il nostro obiettivo sarà quello di mantenere alta la concentrazione e l’intensità per tutti i quaranta minuti. Arriviamo da un periodo non semplice, faremo di tutto per vincere e smuovere la nostra classifica”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

BENACQUISTA LATINA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 7 marzo, 18.00

Arbitri: Masi, Bartolomeo, Martellosio

Andata: 77-82

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3uXcQ60

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Finalmente si torna a parlare di basket giocato, dopo circa venti giorni di sosta, anche se immaginavo di arrivare a questo punto in una situazione differente, invece stiamo vivendo un momento di estrema difficoltà. Dopo l’ultima partita giocata, oltre agli infortuni di Benetti e Raucci, quest’ultimo già recuperato, abbiamo avuto anche Passera alle prese con problemi muscolari, che non sono ancora totalmente risolti e ne rendono dubbia la partecipazione al match di domenica. Ovviamente questo insieme di accadimenti ci ha creato notevoli disagi di ordine numerico nel corso degli allenamenti. Fortunatamente abbiamo inserito da una decina di giorni Fall, ed a livello di energia e intensità il team ne ha sicuramente guadagnato. D’altro canto, però, per problemi legati al Covid non è andato a buon fine l’arrivo di Raffa e ne siamo dispiaciuti. Per la prossima gara con Rieti dovremo reinventare tutte le rotazioni, ma sono certo che i ragazzi daranno il massimo per cercare la vittoria, che in questo momento di difficoltà sarebbe molto importante”.

Note – Benetti non prenderà parte al match perché infortunato e Passera sarà valutato all’ultimo momento sulla base delle sue condizioni. Gara a porte chiuse.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della società.

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Sappiamo di affrontare una squadra che in casa ha dato filo da torcere a tutti. Il roster è composto da giocatori che conoscono bene questo campionato, tra cui Marco Passera, lo scorso anno da noi a Rieti, che detta ogni ritmo in campo. La settimana scorsa hanno preso da Capo d’Orlando Abdel Fall, lungo di grande energia e atletismo, ma sono molti i giocatori di rilievo da tener d’occhio. Per entrambe le squadre sarà un match importantissimo e noi lo affronteremo prendendo tutto il positivo fatto a Forlì”.

Riziero Ponziani (giocatore) – “Dopo la sconfitta a Forlì c’è rammarico per aver sfiorato di poco la vittoria contro un difficile avversario, ma dobbiamo concentrarci, perchè abbiamo poco tempo per recuperare e preparare il match contro Latina. Dobbiamo essere coscienti del positivo messo in campo mercoledì e ripartire da quello. Dobbiamo mantenere l’intensità che abbiamo avuto in queste ultime due ultime partite. Sarà un periodo impegnativo, viste le tante partite che ci aspettano in pochi giorni anche perchè tutte fondamentali ai fini della classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – GEVI NAPOLI

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 7 marzo, 18.00

Arbitri: Moretti, Terranova, D’Amato

Andata: 55-76

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3bgvxcO

QUI SAN SEVERO

Giacomo Piersante (assistant coach) – “Non è un caso se la Gevi comanda la classifica con Forlì e ciò significa che stiamo parlando di una squadra fisica, atletica e tecnica. L’analisi sul roster è molto semplice: partiamo dagli americani Mayo e Parks. Il primo ha un potenziale devastante, esperienza da vendere e può far male dovunque. Il secondo invece, con gli anni, è migliorato notevolmente non solo atleticamente ma anche tecnicamente. Intorno a loro è stata costruita una squadra con delle caratteristiche ben precise: il playmaker Monaldi, che sa giocare per la squadra ma si sa mettere in mostra da solo, avendo un numero svariato di punti nelle mani. Poi c’è Marini, un altro giocatore forte proveniente da Forlì, che quest’anno sta riconfermando la sua potenza offensiva. Per concludere, sotto canestro sfruttano la stazza di Iannuzzi e Zerini, altri due prospetti interessanti. Sembra paradossale, ma ultimamente gli uomini di Sacripanti non hanno particolarmente brillato – la sconfitta in casa contro Ravenna ne è un esempio lampante – e dunque arriveranno al ‘Falcone e Borsellino’ agguerriti per portarsi a casa il match”.

Marco Maganza (giocatore) – “Resettiamo tutto quello che è successo contro Pistoia e pensiamo a Napoli. Compattiamoci, cerchiamo di dare il nostro contributo aiutandoci a vicenda e faremo un passo in più come collettivo. Lavorare seriamente è l’unica strada che dobbiamo percorrere per preparare, come si deve, ogni match”.

Note – Pessime notizie dall’infermeria. Capitan Di Donato ha riportato una lesione distrattiva del medio gluteo che lo terrà fuori dal parquet per almeno una settimana.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Andiamo ad affrontare una squadra totalmente diversa rispetto alle due gare precedenti disputate contro San Severo. Questo per il loro grande cambiamento dato dell’inserimento di tre giocatori nuovi. Noi abbiamo usato la settimana per recuperare qualche infortunato, sperando di poter ritornare nel nostro solito assetto”.

Antonio Iannuzzi (giocatore) – “Non vediamo l’ora di tornare in campo dopo lo stop subìto in casa da Ravenna. Abbiamo la possibilità di riscattarci, ma per vincere domenica occorrerà disputare una partita perfetta. Giocare sul parquet di San Severo è sempre difficile, ma se torniamo sui nostri standard abituali possiamo ottenere la vittoria. Dopo due settimane di stop a causa della distorsione alla caviglia subita, ho finalmente ripreso ad allenarmi con regolarità, e sto ritrovando progressivamente la migliore condizione.

Note – Niente da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket, sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

GIVOVA SCAFATI – TRAMEC CENTO

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 7 marzo, 18.00

Arbitri: Cappello, Raimondo, Tarascio

Andata: 74-64

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/30cd5Mc

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Affrontiamo domenica un’ottima formazione, che con l’innesto di Jurkatamm ora dispone di dieci giocatori, due per ruolo. Energia e talento caratterizzano la Tramec Cento, che ha in Cotton e Sherrod i suoi punti di forza: il primo è un esterno molto fisico, cresciuto molto nel corso della stagione; il secondo è un lungo con importanti caratteristiche, che a Scafati conosciamo benissimo. Intorno a loro, ci sono diversi altri atleti che garantiscono punti ed esperienza, a partire dalla coppia di playmaker Moreno e Gasparin, per poi passare a due grandi tiratori come Fallucca e Jurkatamm e poi proseguire con l’altro lungo Petrovic, che all’andata ci mise in serie difficoltà. Servirà grande concentrazione per difendere con continuità sui 40 minuti, la stessa che ci è mancata con Ravenna, ma che invece abbiamo avuto con Pistoia e Forlì, da replicare contro Cento”.

Bernardo Musso (giocatore, ala piccola) – “Siamo in grande forma, abbiamo perso contro Ravenna per una serie di episodi sfortunati, ma stiamo avendo un rendimento positivo in campionato e vogliamo continuare in questa direzione. Non dobbiamo mollare, anzi dobbiamo provare di fare meglio, perché abbiamo sempre qualcosa da migliorare. Sherrod e Cotton sono sicuramente i più temibili uomini di Cento, il nostro prossimo avversario, perché hanno tanti punti nelle mani. Ma non possiamo sottovalutare gli altri, perché tutti i componenti dell’organico emiliano stanno facendo ottime cose e sottovalutarli potrebbe essere un grosso errore, che non ci possiamo permettere. Ci servirà tanta intensità difensiva, quella che abbiamo recentemente sciorinato nelle ultime prestazioni, con l’obiettivo di concedere solo 15 punti per ciascun quarto all’avversario: sappiamo che è difficile, ma ci proviamo sempre”.

Note – Nella fila scafatesi mancherà ancora una volta l’indisponibile Marino. Sono due gli ex della partita, militanti nelle fila emiliane: il centro Sherrod e l’ala piccola Ranuzzi, entrambi in casacca gialloblù nella stagione agonistica 2017/2018.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 9 marzo (ore 20:40) e di mercoledì 10 marzo (ore 15:00).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Non abbiamo molto tempo per preparare anche questa trasferta, impegnativa anche dal punto di vista della distanza. Continuiamo a convivere con gli acciacchi, anche se l’ultima partita ci ha dato occasione per fare riposare qualche minuto in più ad alcuni giocatori. Scafati è una delle squadre più forti di questo girone, vengono da una vittoria contro Forlì che è prima in classifica, quindi sicuramente saranno galvanizzati e vorranno proseguire la striscia positiva”.

Note – Due gli ex: Sherrod e Ranuzzi, a Scafati durante la stagione 2017/2018. La Benedetto XIV arriva a Scafati a distanza di quasi 21 anni dalla gara 3 di finale playoff di B, che vide prevalere i locali dopo un overtime, conquistando l’accesso alla categoria superiore.

Media – Partita trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (abbonamento e pay per view). Aggiornamenti sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Twitter, Instagram).

