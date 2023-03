Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 25^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la 25^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, dodicesima di ritorno. Tutte le gare sono in programma domenica 19 marzo.

Domenica 19 marzo, ore 17.00

Ravenna: OraSì-RivieraBanca Basket Rimini

Domenica 19 marzo, ore 18.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Allianz Pazienza San Severo

Cento: Tramec-Staff Mantova

Lecce: HDL Nardò-Caffè Mokambo Chieti

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Fortitudo Flats Service Bologna

Forlì: Unieuro-Apu Old Wild West Udine

Riposa: Umana Chiusi

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 38 19 3 Tramec Cento 32 16 5 Giorgio Tesi Group Pistoia 32 16 5 Apu Old Wild West Udine 26 13 9 UEB Gesteco Cividale 24 12 10 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11 11 RivieraBanca Basket Rimini 20 10 12 HDL Nardò 18 9 13 Umana Chiusi 18 9 14 Staff Mantova 16 8 15 Caffè Mokambo Chieti 14 7 15 OraSì Ravenna 14 7 15 Allianz Pazienza San Severo 12 6 16

RAVENNA-RIMINI IN DIRETTA SU ÈTV RETE7, EMITTENTE LEADER PER ASCOLTI IN EMILIA ROMAGNA

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con l'emittente ÈTv Rete7 per la trasmissione in diretta di gare del campionato di Serie A2 su piattaforma digitale terrestre, con qualità HD, nel territorio di copertura dell'emittente con sede a Bologna. La partnership prevede la programmazione di due gare al mese riguardanti squadre dell'Emilia Romagna, la regione più rappresentata tra le 26 partecipanti al campionato di Serie A2. ÈTv Rete7 è l'emittente leader per contatti ed ascolti nella regione, e con questa iniziativa torna ad essere vicina al mondo della pallacanestro con una progettualità nuova, interamente dedicata al campionato di Serie A2 e riguardante le realtà di Tramec Benedetto XIV Cento, Flats Service Fortitudo Bologna, OraSì Basket Ravenna, Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì e RivieraBanca Basket Rimini. Domenica 19 marzo in diretta il derby romagnolo del girone Rosso tra OraSì Ravenna e RivieraBanca Basket Rimini, dal Pala De Andrè di Ravenna, con inizio alle ore 17.00.

LE PARTITE

ORASÌ RAVENNA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Pala De Andrè, Ravenna

Quando: domenica 19 marzo, 17.00

Arbitri: Dori, Salustri, Bertuccioli

Andata: 72-82

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3TrAkwK

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Riprendiamo il nostro cammino in un derby, affrontando Rimini che ha dimostrato sul campo di essere una delle migliori sei di questo campionato, conquistando ben 24 punti. Come detto qualche settimana fa, queste ultime gare ci avrebbero visto affrontare sempre squadre fisicamente molto superiori a noi, quindi il primo step sarà quello di provare a vincere queste battaglie fisiche a tutto campo e sotto i tabelloni, e poi sicuramente provare a limitare il potenziale offensivo di una squadra che è seconda per produzione punti nel girone. Allo stesso tempo vogliamo consolidarci sempre più sui livelli che stiamo raggiungendo, sapendo che abbiamo ancora margine di crescita su tante piccole cose, su cui stiamo quotidianamente lavorando”.

Note – Ancora assente Vittorio Bartoli, che sta recuperando dall’infortunio alla mano destra patito nella gara di Udine.

Media – Diretta su ÈTv Rete7 (canale 10 del DTT) e streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Ravenna è in grande forma e nutre ancora speranze di salvezza diretta, sappiamo perciò che ci aspetta una trasferta ostica. Rispetto al girone d’andata hanno un assetto molto più perimetrale: hanno aggiunto Vrankic come centro atipico, andando a rendere ancora più folta la loro batteria di tiratori. Dovremo essere solidi nel difendere gli uno contro uno di esterni molto esplosivi come Anthony e Bonacini, per evitare di essere troppo esposti al penetra e scarica”.

Stefano Masciadri (giocatore) – “Per noi la partita di Ravenna sarà un modo per riscattarci dalla prestazione sotto tono di Cividale. Loro sono una squadra che non molla mai e dall’innesco di Vrankic hanno un’altra dimensione rispetto all’andata. Per me è un ritorno a casa, non sarà una partita come le altre”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in chiaro su ÈTv Rete 7 e in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass. In differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

UEB GESTECO CIVIDALE – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Foti, Pazzaglia, Tallon

Andata: 53-55

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3Jpb3P9

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Dopo avere già raggiunto l’obiettivo salvezza, poi coronato con la qualificazione anticipata ai play-off, ci attende una partita con una valenza relativa per la classifica, ma vogliamo sfruttare questo periodo per prepararci al meglio in vista della fase ad orologio. Dobbiamo cercare di compiere quei miglioramenti che ci permetteranno di essere ancora più competitivi nelle prossime sfide. Siamo davvero motivati a disputare grandi match e vogliamo fare vedere che possiamo crescere di più, perché abbiamo ancora fame”.

Leonardo Battistini (giocatore) – “Contro San Severo sarà una partita impegnativa, perché quella pugliese è una squadra sempre pronta a lottare. Noi dovremo mettere in campo le cose che sappiamo fare meglio, seguendo le indicazioni di coach Pillastrini. In modo tale da dare continuità al lavoro che abbiamo fatto sino ad ora. Siamo carichi per fare una grande prova di fronte alla marea gialla”.

Note – Nulla da segnalare. Domenica le biglietterie del PalaGesteco saranno attive dalle 16.30, sia per la vendita dei biglietti singoli che per la prevendita dei mini abbonamenti della promozione “Yellow Time”, relativa alle tre gare interne della seguente fase ad orologio. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la nuova maglia gialla, per colorare ancora di più il PalaGesteco, che gli altri gadget speciali marchiati Eagles. Nel corso dell’intervallo, verranno presentati in mezzo al campo i giocatori e i componenti della squadra Under 19 d’Eccellenza, sponsorizzata Faber Gesteco, che ha staccato il pass per le Finali nazionali di Agropoli, dall’8 al 14 maggio prossimi.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta dalle 17.55 su LNP Pass con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Incontreremo una squadra che meritatamente ha conquistato l’obiettivo storico dei playoff, dimostrando l’ottima annata disputata fino a questo momento ed è per questo che bisogna farle i complimenti. Una squadra con un blocco di italiani interessantissimo e americani che si sono dimostrati leader assoluti; penso soprattutto a Dalton Pepper. Ovviamente, domenica vorranno festeggiare un traguardo importante e dalla loro avranno anche un pubblico calorosissimo, proprio come il nostro. Per quanto riguarda noi, in questa settimana ci siamo allenati con l’intensità giusta e vogliamo ritornare sul parquet per disputare queste due partite nel migliore dei modi, per poi concentrarci sulle fasi fondamentali della stagione. Adesso non servono tante parole, bisogna solo lavorare e cercare di raccogliere più punti possibili; ma, in una partita seria come questa, sono fiducioso nei confronti di tutti i miei ragazzi”.

Mihajlo Jerkovic (giocatore) – “Dopo questo lungo periodo di preparazione, durante il quale siamo riusciti a ricaricare le batterie per lo sprint finale ed il periodo più importante dell’anno, arriva la partita contro Cividale, sicuramente la sorpresa del campionato; un gruppo affiatato che ha dato filo da torcere a tutti, ma potremmo ripeterci e ripetere l’impresa dall’andata. Abbiamo dei vantaggi e ‘chili’ sotto canestro che dobbiamo sfruttare al meglio e cercare, nel corso del match, di far perdere le loro certezze in attacco”.

Note – Proprio il serbo Jerkovic, a Ferrara fino a poche settimane fa, è il nuovo arrivato in casa giallonera, pronto a debuttare al PalaGesteco.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

TRAMEC CENTO – STAFF MANTOVA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Nuara, Gagno, Lupelli

Andata: 81-66

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3FrZhCs

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Giocheremo questa partita mettendo tutti i nostri giocatori nel miglior comfort possibile, dopo l’impegno fisico e mentale della Coppa Italia. Sappiamo che rimangono tre partite alla fine della regular season, perciò affrontiamo un match alla volta, con determinazione”.

Note – Durante l’intervallo del match si esibirà Joèlle, cantante e musicista reduce dall’esperienza di X-Factor. Inoltre, in occasione della settimana della Felicità, una rappresentanza della Polisportiva Centese “Ramo Rosa” sarà presente al palazzetto.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (coach) – “In queste due settimane siamo riusciti a recuperare diversi giocatori acciaccati, su tutti Cortese e Janelidze. Poi abbiamo inserito sempre di più Sherrill, che si è calato nella nuova realtà con grande entusiasmo e disponibilità verso i compagni. A livello tecnico e tattico può darci tanta energia e prendere vantaggi nei pick&roll. È un giocatore a cui piacere servire assist ai compagni piazzati sul perimetro e ha già una buona intesa con Iannuzzi. Cento è una squadra davvero solida dal punto di vista delle letture offensive. Oltre a Tomassini, leader tecnico ed emotivo del gruppo, ci sono tanti giocatori pericolosi e di grande qualità tecnica. Per noi domenica inizia una nuova parte della stagione, a cui ci presenteremo con un roster diverso, dato l’ingresso di Sherrill e l’addio di Miles e Morgillo. Ci aspetta una partita importante, in cui dovremo vincere per giocarci tutte le nostre possibilità”.

Andrea Calzavara (giocatore, playmaker) – “Sherrill? Il mio compagno di reparto è un giocatore capace di coinvolgere tanto la squadra sia dentro che fuori dal campo. Sono molto felice del suo arrivo, c’è tanto da imparare da lui e sono convinto che esprimeremo un gioco diverso nelle prossime partite. Sappiamo che le possibilità di centrare la salvezza diretta non sono molte, ma abbiamo il dovere di vincere e continuare a crederci. È il momento di chiudere bene la stagione, tutti devono dare il massimo in questa fase finale, a prescindere che si giochi per l’accesso ai playoff o nel girone salvezza”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

HDL NARDÒ – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Masi, Costa, Maschietto

Andata: 98-88

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3yNnfEe

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Abbiamo usato questo weekend per cercare di sistemare qualche dettame, ma non siamo riusciti a far granchè a causa degli infortuni. Ci auguriamo di riavere tutti nel più breve tempo possibile. Chieti è una squadra che ha inserito Roderick rispetto all’andata, un giocatore fondamentale nel coinvolgimento di tutta la sua squadra. Dobbiamo trasferire il concetto del ‘FARE’, alla squadra e all’ambiente, per cercare di raggiungere il nostro principale target, che è quello della salvezza”.

Andrea La Torre (giocatore) – “Abbiamo recuperato qualche acciacco, ci siamo allenati sicuramente meglio. Sarà una guerra, perché sarà la partita più importante della stagione, per noi e per loro, vincerà chi sarà più carico. Un appello a tutti i tifosi: venite al palazzetto, perché per raggiungere l’obiettivo avremo bisogno di voi!”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Nardò è una squadra che ha cambiato pelle durante la stagione, specialmente con l’arrivo di un americano come Smith. Sono pericolosi, hanno dimostrato di poter vincere con chiunque. Ultimamente stanno attraversando un periodo in cui hanno qualche giocatore da recuperare. Smith, Stojanovic e Poletti sono i loro top player. Sarà un vero e proprio spareggio”.

Michele Serpilli (giocatore) – “Nardo è la partita più importante della nostra stagione: arrivati a questo punto ci giochiamo la salvezza senza passar dai playout, quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere. Dovremo stare attenti ai loro stranieri e a Poletti, che sono delle mine vaganti per tutte le difese del nostro girone. Difesa e aggressività ci faranno vincere questa partita”.

Note – Niente da dichiarare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official), sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Dionisi, Morassutti, Cassinadri

Andata: 67-75

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3LB00VP

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Troviamo una squadra in piena corsa per le prime sei posizioni, che arriverà molto motivata e spinta come sempre da una grande cornice di pubblico. Mi auguro che quindi anche da parte dei nostri tifosi ci sia quella spinta giusta. Per noi a livello di classifica non è una partita decisiva, ma siamo decisi ad affrontarla al 100%, dato che tre giorni dopo giocheremo un’altra importantissima partita. La Fortitudo ha un organico rinnovato e sicuramente i volti nuovi produrranno un’onda positiva, oltre ad aumentare la loro già rilevante pericolosità offensiva. Dovremo limitare il loro potenziale con grande attenzione alla parte difensiva e alla transizione, non concedere canestri facili e metterli in difficoltà con le nostre caratteristiche offensive”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro. In occasione della gara, il PalaCarrara sarà teatro dell’iniziativa “Stop war”, qui tutti i dettagli: https://www.pistoiabasket2000.com/home/stop-war-solidarieta-pistoia-basket-a-fianco-ucraina/.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Note – Il neoacquisto biancoblù Miha Vasl, nel corso di un allenamento, è stato costretto a fermarsi per la comparsa di una sciatalgia. Il giocatore sarà sottoposto ad alcuni giorni di apposite terapie e verrà rivalutato la prossima settimana. La sua presenza in campo domenica a Pistoia è, pertanto, da escludere.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UNIEURO FORLÌ – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Martellosio, Barbiero, Calella

Andata: 92-81

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/42l9vy7

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “È una partita molto importante per noi, non tanto per la classifica ma per il fatto che affronteremo una squadra che, al di là della classifica attuale e di qualche defezione con cui si presenterà a Forlì, resta una delle candidate per la promozione finale. Anche noi abbiamo qualche problema, perché Cinciarini non è a disposizione, ma sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo, mettendo in campo il giusto atteggiamento di una squadra che, come successo a Chiusi, ha dimostrato di volere affrontare ogni partita con la giusta mentalità e voglia di vincere. Mi auguro che l’Unieuro Arena sia piena perché, per ciò che sta dimostrando, questa squadra merita di giocare l’ultima partita interna di regular season davanti ai tanti e calorosi tifosi che sempre ci sostengono”.

Note – Italiana Assicurazioni, #PartnerMaglia biancorosso e Guardigli Mosaico Assicura, #TopPartner biancorosso, sono Matchsponsor della sfida e hanno pronte tante sorprese per tutti i tifosi presenti, grazie a Cristina e Antonio Guardigli. È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, l’intervista a Roberto Angelini di “Guardigli Mosaico Assicura”, Italiana Assicurazioni che sarà Matchsponsor della gara. E poi il “OneToOne” con Tobia Collina, gli approfondimenti, le iniziative, tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Per il progetto #ScuoleAPalazzo, sponsored by Conad, saranno ospiti i ragazzi e gli accompagnatori delle scuole elementari Mellini, Follereau, Dante, Bersani e, con loro, i ragazzi del Liceo Artistico e Musicale Canova. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:00. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società e online. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass: http://bit.ly/3yLIoyB. Differita in onda mercoledì 21 marzo 2023 alle ore 21:00 su TRSport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI UDINE

Carlo Finetti (capo allenatore) – “Si tratta della prima di 8 partite che ci porteranno ad entrare ai playoff, la fase più importante della stagione. Rispettiamo molto Forlì che è prima in classifica con merito. Noi dobbiamo portarci dietro quanto di buono fatto nell’ultima gara casalinga contro Cividale e riproporre lo stesso spirito, che sarà la parte più importante del nostro percorso se vogliamo avere strada nella post-season. Il mini-ritiro che abbiamo fatto la scorsa settimana a Gemona del Friuli ci ha aiutato a rimettere insieme i pezzi. Diversi giocatori hanno seguito lavoro differenziato e siamo ancora in emergenza vista l’assenza di Raphael Gaspardo e la condizione non ottimale del capitano Michele Antonutti. È sicuramente servito per cementare il gruppo e ha permesso a noi dello staff tecnico di confrontarci sul percorso da fare in questa volata finale”.

Gianmarco Bertetti (giocatore) – “Non mi aspettavo di esordire subito contro Cividale, ma la squadra era in emergenza e c’era bisogno di dare qualcosa ai compagni. L’atmosfera al Carnera era fantastica. Mi sono trovato benissimo già dal primo giorno: ho trovato un bellissimo spogliatoio. Domenica sarà una battaglia, perché loro sono primi in classifica e hanno dimostrato di essere in questo momento la squadra più pronta. Noi dobbiamo ripartire da quanto fatto nell’ultima gara e avere la stessa voglia di difendere e giocare insieme. Se facciamo questo, penso che faremo una buonissima partita”.

Note – Non sarà della partita Alessandro Gentile, squalificato dal giudice sportivo dopo la trasferta a Chieti. Assente anche Raphael Gaspardo, a causa di una fascite plantare che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane. Rimane in dubbio il capitano Michele Antonutti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

