CALENDARIO

Si gioca la 26^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, tredicesima di ritorno. Cinque gare in programma domenica 28 marzo, Eurobasket Roma-Chieti è rinviata a sabato 3 aprile.

Domenica 28 marzo, ore 17.00

Rieti: Kienergia-GeVi Napoli

Forlì: Unieuro-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 28 marzo, ore 18.00

Ferrara: Top Secret-Giorgio Tesi Group Pistoia

Ravenna: OraSì-Tramec Cento

Veroli: Stella Azzurra Roma-Allianz Pazienza Cestistica San Severo

Rinviata a sabato 3 aprile, ore 17.00

Roma: Atlante Eurobasket-LUX Chieti Basket 1974

Riposa: Givova Scafati

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 36 18 4 Givova Scafati 36 18 5 GeVi Napoli 34 17 5 Atlante Eurobasket Roma 28 14 9 Tramec Cento 20 10 10 Top Secret Ferrara 18 9 9 OraSì Ravenna 18 9 12 Giorgio Tesi Group Pistoia 18 9 12 LUX Chieti Basket 1974 16 8 10 Kienergia Rieti 14 7 12 Benacquista Assicurazioni Latina 12 6 13 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 8 4 16 Stella Azzurra Roma 6 3 15

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

LE PARTITE

KIENERGIA RIETI – GEVI NAPOLI

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 28 marzo, 17.00

Arbitri: Tirozzi, Capurro, Nuara

Andata: 80-77 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3lOyfKt

QUI NPC RIETI

Dopo Scafati altro match di alta quota per la Kienergia che domenica affronterà Napoli. Allenata da coach Sacripanti la Gevi può vantare uno dei collettivi più profondi della categoria in cui Parks è il miglior realizzatore, ben supportato dai vari Lombardi, Marini e Sandri. Sotto canestro spicca la fisicità del duo Zerini-Iannuzzi. Completano il roster la grande solidità difensiva di Uglietti e il fosforo dei playmaker Mayo e Monaldi. La Kienergia invece si trova ad affrontare ancora una volta una sfida a ranghi ridotti.

Note – Assenti Stefanelli, De Laurentiis, Pepper, Tommasini, Amici. In dubbio Nonkovic e Sanguinetti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Dobbiamo continuare ad alzare la qualità del gioco nei quaranta minuti. Veniamo da settimane di lavoro molto duro e di partite importanti. Prima della Coppa Italia, questa con Rieti è una gara che ci deve servire per tenere alta l’intensità e provare a essere bravi a riuscire ad attaccare la loro zona”.

Lorenzo Uglietti (giocatore) – “Siamo davvero contenti per le due vittorie consecutive ottenute contro formazioni importanti come Scafati e Forlì. Ora non dobbiamo correre il rischio di abbassare la guardia. Restiamo concentrati per preparare al meglio la prossima gara contro Rieti, una squadra che ci ha battuto al PalaBarbuto. Vogliamo riscattare la sconfitta subita, per poi preparare al meglio la Final Eight di Coppa Italia alla quale teniamo molto”.

Note – Nessuna.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

UNIEURO FORLÌ – BENACQUISTA LATINA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 28 marzo, 17.00

Arbitri: Cappello, Maschietto, Mottola

Andata: 70-53

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3vTcwWl

QUI FORLÌ

Danilo Quaglia (assistente allenatore) – “Latina è una squadra completamente diversa rispetto alla gara di andata, visto che hanno aggiunto un giocatore come Trotter che ha portato tanto entusiasmo e leadership al gruppo. Arrivano da due vittorie nelle ultime tre partite, questo vuol dire che sono in salute e in fiducia: il nostro obiettivo è imporre la nostra fisicità, che è il nostro marchio di fabbrica, e dovremo entrare in campo disposti a sacrificarci per portare a casa la partita”.

Terrence Roderick (giocatore) – “Ci mancano due gare al termine della regular season, e domenica affrontiamo una squadra che è sicuramente migliore di quanto dica la classifica. Arrivano da un buon periodo, e quindi sappiamo che dovremo affrontare la partita al meglio e concentrati fin da subito: dovremo eseguire ciò per il quale ci prepariamo in settimana, partendo dalla nostra tenuta difensiva per portare a casa la vittoria”.

Note – Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si può trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, l’intervista a Gianni Casadei di “Robinson Pet Shop”, nostro #Partner e quella a Massimo Nazzaro, nostro fotografo ufficiale. E poi il “muro social” con le foto dei tifosi, il programma della Coppa Italia, la “Foto del giorno”, e tanto altro. Si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Gli spalti dell’Unieuro Arena saranno “occupati” dalle sagome dei sostenitori biancorossi che hanno aderito al progetto “BEST FAN EVER”! Tornano i #SestoUomo, che rappresenteranno i nostri #Partner e, come di consueto, saranno due: uno di loro verrà intervistato nel prepartita, mentre il secondo affiancherà i nostri cronisti in telecronaca.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su TeleRomagna (canale 14 DTV in Romagna e a Bologna): il prepartita comincerà alle ore 16:45. La gara sarà trasmessa in diretta anche su LNP Pass a questo link: https://bit.ly/3m0IEmo. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società (al numero +39 380 784 2284).

QUI LATINA

Marco Passera (giocatore) – “Sono contento di essere tornato in campo dopo tante settimane di fermo e anche se, ovviamente, non sono al massimo della forma, ho tanta voglia di dare il mio contributo alla squadra che nelle ultime partite ha speso tante energie. Sono convinto che nel turno di mercoledì con l’Eurobasket, soprattutto i ragazzi che hanno giocato di più sia nell’intensa sfida con Ravenna, squadra in grande forma, che in quella con Ferrara, hanno risentito del grande sforzo profuso. Peccato per il risultato, perché credo che se fossimo riusciti a scendere sul parquet con la stessa energia e brillantezza che hanno caratterizzato le gare precedenti, avremmo anche potuto conquistare i due punti in palio, nonostante la solidità e il gioco duro dell’avversario. Ora, comunque, dobbiamo guardare avanti a queste ultime 5 sfide della prima fase e disputarle come fossero tutte delle finali. Con il nuovo assetto della squadra ci stiamo esprimendo meglio e l’intento è quello di giocare sempre al meglio delle nostre possibilità. Domenica ci attende una sfida sicuramente proibitiva, quasi impossibile, con la capolista. Forlì è in prima posizione dalla prima giornata e non c’è dubbio che meriti ampiamente di occupare la vetta della classifica, ma noi dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi e sul nostro percorso di crescita con il preciso obiettivo di arrivare pronti alla seconda fase”.

Note – Benetti e Bisconti non prenderanno parte al match perché infortunati. Gara a porte chiuse.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

TOP SECRET FERRARA – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: domenica 28 marzo, 18.00

Arbitri: Masi, Saraceni, Lupelli

Andata: 87-90 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3fdFKZT

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “Pistoia ha avuto un avvio della stagione tentennante, per problemi di Covid e non solo. Compagine dal valore maggiore rispetto all’attuale posizione della classifica. Formazione dal grande equilibrio offensivo, distribuisce responsabilità su Saccaggi, Fletcher e gli altri esterni. Pistoia ha pure pericolosità interna, con Sims e Poletti. Ha maggiore bilanciamento sul quintetto, mentre dalla panca non ha sempre risposte da tutti i giovani nelle stesse gare. Attenzione alla loro difesa, particolare rispetto a diverse formazioni del girone, possono cambiare spesso su tutte le situazioni di gioco, alternando difese contenitive ad altre aggressive con i cambi. Per noi sarà importante per vincere riacquistare la lucidità offensiva, giocando a basket come abbiamo fatto a Scafati. Siamo cresciuti, ma sarà importante recuperare le energie, allo stesso tempo, se limiamo le ultime due-tre distrazioni difensive che ci hanno portato a perdere a Scafati, acquistando sempre più fluidità in attacco, sarà una gara alla nostra portata”.

Patrick Baldassarre (giocatore) – “Contro Pistoia per noi sarà una delle gare maggiormente importanti della stagione, anche a Scafati abbiamo fatto un’ottima gara, giocando a testa alta, piano piano stiamo ritrovando la forma fisica e la fluidità del nostro gioco. Domenica giocheremo in casa nostra e vogliamo invertire il trend di queste sconfitte: sono sicuro che la squadra ha grande motivazione, anche perché vogliamo continuare a divertirci ancora per un po’ di tempo. Domenica saremo concentrati al massimo, anche e soprattutto perché vogliamo i due punti”.

Note – Dopo tre trasferte consecutive la Top Secret ritornerà sulle tavole amiche dell’MF Palace. Debutto in biancazzurro per il neo acquisto Beniamino Basso, centro arrivato dalla Vuelle Pesaro giovedì mattina. Classe 2001, 205 centimetri per 101 chilogrammi, Basso indosserà la canotta numero 4. Coach Spiro Leka potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

QUI PISTOIA

Carl Wheatle (giocatore) – “In questo periodo della stagione siamo tutti un po’ affaticati ma è nostro compito essere pronti per ogni occasione e così sarà anche domenica. Ferrara viene da un periodo difficile con diverse positività al Covid-19: ogni giocatore risponde al virus in modo differente, perciò non possiamo sapere come si presenteranno sul parquet. Di sicuro dobbiamo essere pronti a giocare la nostra gara e limitare i loro punti di forza. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare il massimo per entrare nella fase a orologio dalla miglior posizione possibile. La seconda fase sarà complicata, con tante squadre di livello, pertanto dovremo essere bravi ad alzare il livello di prestazioni fin da subito”.

Note – In settimana è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 nello staff della prima squadra. Il soggetto, posto in isolamento, è sotto controllo e sta bene. Il resto del Team Squadra è risultato negativo ai tamponi molecolari. Non sarà della partita il centro Angelo Del Chiaro, in fase di recupero dopo aver accusato una piccola frattura composta al perone della caviglia.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Differita TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

ORASÌ RAVENNA – TRAMEC CENTO

Dove: PalaCosta, Ravenna

Quando: domenica 28 marzo, 18.00

Arbitri: Marziali, Chersicla, D’Amato

Andata: 58-60

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3rm5gP6

QUI RAVENNA

Bruno Savignani (assistant coach) – “Cento è una squadra che dimostra molta unità, gioca bene insieme e può fare affidamento sul contributo di tutti, riuscendo a produrre buone prestazioni anche quando non può contare sui giocatori americani. Per questo occorre prestare molta attenzione a tutti i loro interpreti e ad essere solidi in ogni parte del campo. È una partita molto importante per quel che riguarda la chiusura del girone, mancano solo tre gare e noi vogliamo terminare la prima fase nel miglior modo possibile. La squadra è consapevole di questo e vorrà giocare una partita di grande sostanza sotto tutti gli aspetti”.

Alberto Chiumenti (giocatore, capitano) – “Cento sta facendo bene, ha un organico costruito attentamente, con due americani di livello e un gruppo solido di italiani. È una squadra che sta bene insieme, che si passa la palla velocemente e può correre in contropiede, per cui bisognerà essere pronti sia tatticamente che fisicamente. Noi veniamo da un buon periodo e ci teniamo a ribaltare il risultato dell’andata, rispetto ad allora ci conosciamo meglio e siamo cresciuti. Sono orgoglioso di questa squadra, di questi ragazzi e dell’unità che abbiamo dimostrato per superare insieme i momenti difficili”.

Note – Come in occasione di ogni gara casalinga è disponibile sul sito del Basket Ravenna al link http://www.basketravenna.it/magazine2020/ il nuovo numero del magazine digitale di presentazione della partita, con alcuni focus su quello che ruota attorno alla settimana dei giallorossi.

Media – La gara sarà tramessa in diretta su ÈTV-Rete7 (canale 10 DTT in Romagna e a Bologna) e in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “La squadra sta cercando di consolidare il nuovo progetto tecnico che riguarda l’inserimento di Peric, con la modifica di alcune situazioni offensive e difensive, convivendo con diversi acciacchi. Andiamo avanti e ci prepariamo per una sfida molto complicata in casa di Ravenna, che ha completamente modificato il proprio assetto e il proprio rendimento. Nelle ultime 10 partite hanno un record di 5-5, con 4 vittorie nelle ultime 5: sarà una partita molto affascinante e difficile, ma noi vogliamo confermare il nostro trend di quest’anno, che ci ha visto cogliere già 4 vittorie esterne”.

Hrvoje Peric (giocatore) – “Ho buone impressioni, mi trovo bene in questo gruppo. La squadra mi ha dato subito buone impressioni. Mecacci è un coach preciso che dà indicazioni chiare: in campo tutti sanno quello che devono fare. C’è molta precisione. La partita di domenica contro Ferrara è stata tosta, è cambiata quando è cresciuta l’intensità in difesa che ci abbiamo messo, dovrebbe essere la regola sempre. La difesa aggressiva deve essere il punto di forza di questa squadra. Questo è un gruppo giovane, con le idee chiare. La squadra è fisicamente preparata, sta bene, anch’io sto bene e lavorando con questo gruppo di giovani posso anche migliorare la mia condizione. Non conosco ancora bene tutte le squadre di questo girone, ma quella con Ravenna sarà una sfida molto impegnativa e altrettanto importante per noi”.

Note – Un ex per parte: tra i biancorossi Mikk Jurkatamm, a Ravenna le due scorse stagioni. Tra i padroni di casa invece l’ex è il capitano Alberto Chiumenti, a Cento nel 2018-19.

Media – Partita trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (abbonamento e pay per view). Aggiornamenti social sui canali della Benedetto XIV (Facebook, Instagram, Twitter).

STELLA AZZURRA ROMA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: domenica 28 marzo, 18.00

Arbitri: Radaelli, Raimondo, Martellosio

Andata: 55-70

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3soRFrA

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Fabio Micheletto (assistente allenatore) – “San Severo è una squadra diversa rispetto alla gara di andata, ha inserito nel proprio roster giocatori di assoluto livello per questo campionato. Uno su tutti, Clarke, americano esperto con un passato in Serie A. Come contro Latina vogliamo concentrarci su noi stessi, cercando di avere grande mentalità difensiva e, nell’arco dei quaranta minuti, essere bravi a trovare soluzioni alle difficoltà che si presenteranno durante la gara. Sappiamo quanto conti vincere questa partita in chiave salvezza e faremo di tutto per portare a casa i due punti”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

QUI SAN SEVERO

Giacomo Piersante (assistente allenatore) – “Parlare di tecnica e tattica mi sembra superfluo. Questo è il match decisivo che può segnare le sorti del nostro destino. Adesso spetta a noi. Poche parole e tanto lavoro per mantenere alta la concentrazione. È sul parquet che dobbiamo dare una risposta”.

Andy Ogide (giocatore) – “Non riusciamo a trovare la vittoria e questo non ci aiuta a sbloccarci. Ogni giorno ci alleniamo in palestra, ma evidentemente non basta e il campo lo dimostra. Domenica giocheremo una partita vitale per il nostro futuro, forse il match più importante fino a questo momento della stagione. Venderemo cara la pelle, ne sono convinto. Per riuscire ad ottenere i due punti, dovremo fare una prestazione eccellente. Stringiamo i denti, diamo l’anima in campo e ne usciremo con il sorriso. Si vince solo così”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP