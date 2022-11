Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 6^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Sono in programma le gare della sesta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: le sette sfide si disputano tutte domenica 6 novembre.

Domenica 6 novembre, ore 17.00

Cesena: OraSì Ravenna-Tassi Group Ferrara

Domenica 6 novembre, ore 18.00

Chiusi: Umana-RivieraBanca Basket Rimini

Chieti: Caffè Mokambo-Allianz Pazienza San Severo

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Staff Mantova

Cento: Tramec-UEB Gesteco Cividale

Lecce: HDL Nardò-Unieuro Forlì

Udine: Apu Old Wild West-Fortitudo Kigili Bologna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 10 5 0 Giorgio Tesi Group Pistoia 10 5 1 Tramec Cento 8 4 1 Apu Old Wild West Udine 8 4 1 UEB Gesteco Cividale 6 3 2 Fortitudo Kigili Bologna 6 3 2 Staff Mantova 4 2 1 Allianz Pazienza San Severo 4 2 3 Tassi Group Ferrara 4 2 3 Caffè Mokambo Chieti 2 1 3 OraSì Ravenna 2 1 4 RivieraBanca Basket Rimini 2 1 4 HDL Nardò 2 1 4 Umana Chiusi 0 0 5

LE PARTITE

ORASÌ RAVENNA – TASSI GROUP FERRARA

Dove: Nuovo Teatro Carisport, Cesena (Fc)

Quando: domenica 6 novembre, 17.00

Arbitri: Dori, Ferretti, Ugolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3WlZkXf

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Ci apprestiamo a disputare un’altra gara per noi vitale, dopo quella di due settimane fa contro Nardò. Affrontiamo un avversario in grande crescita e fiducia, che ha sfoderato contro una delle top-four del campionato, Cento, una prova di altissimo spessore tecnico, tattico, di grinta e di un atletismo incredibile. Non mancherà però da parte nostra la voglia di pareggiare tutte queste voci, e non possiamo pensare ad altro che partire dalla difesa, che dovrà essere l’elemento chiave per noi in queste gare. Dopo Nardò chiedo un altro grandissimo sforzo al nostro pubblico, per far sì che il fattore campo possa farsi sentire sempre come nell’ultima gara casalinga, dove tutti insieme abbiamo raggiunto una splendida vittoria”.

Note – Roster al completo. Prima partita in casa sul parquet del Carisport per l’OraSì, che sarà di scena a Cesena per le restanti quattro gare casalinghe del 2022.

Diretta in streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “Ci aspetta una gara difficile, soprattutto perché saremo in casa di una squadra, l’OraSì, che ha assoluto bisogno dei due punti, come del resto ne abbiamo bisogno noi: in queste condizioni, tutte le squadre in casa vogliono fare valere il fattore campo e cambiano l’approccio in termini di aggressività, offensiva e difensiva. Ravenna è una compagine forse un po’ corta, con giocatori che ancora devono affermarsi in Serie A2, con un marchiato indirizzo legato alla fonte offensiva di quattro giocatori importanti, come Bernardo Musso, che si ricava canestri da solo, Danilo Petrovic, che ha caratteristiche molto marcate a livello di tiratore, non dimenticando gli Usa Kendall Anthony e Wendell Lewis; il primo mette ritmo nel giocare con la squadra, Lewis è più un giocatore interno, con ottime qualità da big man d’area. Proveranno difese tattiche, provando a giocare ad alto ritmo, dal canto nostro dovremo gestire il ritmo, non andando piano, ma comunque gestendolo”.

Andrew Smith (giocatore) – “Contro Cento, domenica scorsa, è stata una grande vittoria in casa nostra davanti a grandi tifosi da entrambe le parti. È sempre bello vincere quei tipi di gare. Penso che il successo abbia mostrato a noi e ai nostri tifosi che siamo sulla strada giusta, mentre continuiamo a migliorare e impariamo a giocare insieme. Il derby a Cesena contro l’OraSì Ravenna? Per il fatto che giocheremo in trasferta sarà più difficile rispetto a domenica scorsa. Se continuiamo a migliorare e stare insieme come una famiglia, beh, allora aumentiamo molto le nostre possibilità di successo”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sull’intero roster a disposizione. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà il direttore sportivo Mauro Montini e Danilo Petrovic, grandi ex di turno, adesso a Ravenna.

Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati).

UMANA CHIUSI – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Caforio, Perocco, Marzulli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3NvGQ2e

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Partita difficile, soprattutto per come arriviamo a livello mentale. In settimana abbiamo cercato di pensare molto a noi stessi per capire dove migliorare. La voglia è quella di sbloccarci quanto prima, pur sapendo che giocheremo contro una squadra che ha 2 punti solo per caso; perché è vero che Rimini è una neopromossa, ma è una neopromossa atipica, con un allenatore esperto della categoria e molto competente e con un roster che penso potrà fare molto bene. Un impegno difficile, ma dobbiamo pensare a noi, continuare a crescere e fare di tutto per muovere la classifica”.

Giulio Candotto (giocatore) – “Siamo tornati da San Severo con l’amarezza di una sconfitta ai tempi supplementari, ma non dobbiamo pensarci più. Giocheremo in casa, siamo pronti e carichi per la sfida con Rimini. In settimana abbiamo lavorato bene e vogliamo dare il tutto per tutto in campo per prendere i primi 2 punti”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RIMINI

Larry Middleton (assistente allenatore) – “Nella partita contro Chiusi dovremo essere concentrati al massimo e giocare con il più alto livello possibile di agonismo. Saremo in trasferta, ma dobbiamo comunque provare ad imporre il nostro gioco per tutti i 40 minuti con l’obiettivo di vincere. Vogliamo sempre fare un passo in avanti nel nostro percorso di sviluppo, partita dopo partita.”

Ursulo D’Almeida (giocatore) – “Ci aspetta una partita difficile, su un campo ostile dove i tifosi sono sempre calorosi. Sarà una partita combattuta, speriamo di portare a casa due punti importanti per la nostra crescita in questo campionato. Abbiamo già individuato i nostri punti deboli e su questo ci siamo allenati in settimana, continueremo a lavorare duramente sul campo”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 6 novembre alle ore 20.35.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Martellosio, Lucotti, Lupelli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3DXBREx

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Mi aspetto una gara molto equilibrata, siamo due squadre più o meno dello stesso livello, sebbene loro siano partiti molto bene in stagione. Stanno facendo molto bene, non mollano mai e giocano ogni possesso come se fosse l’ultimo. Dal canto nostro però, giochiamo in casa e dobbiamo e vogliamo assolutamente conquistare questi due punti. Sarà di sicuro una gara molto equilibrata”.

Martino Mastellari (giocatore) – “San Severo è una squadra che gioca ad alto ritmo. Come abbiamo già visto nel precampionato, corrono molto, tirano bene da oltre l’arco e hanno un ottimo gioco interno, ben capitalizzato da Daniel. Sono molto fisici e hanno tanto talento nelle mani, potendo segnare in tantissimi modi”.

Note – La Caffè Mokambo arriva a questo scontro dopo la settimana di sosta, in virtù del posticipo della gara di Mantova. Michele Serpilli, ex di giornata, affronterà il suo recente passato.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Il pensiero di questa nuova settimana è rivolto ad un’altra fondamentale partita, Chieti; un match da cerchiare in rosso, considerando le posizioni simili che occupiamo nella classifica. Abbiamo già dovuto affrontarli in Supercoppa, posseggono caratteristiche molto chiare e leggermente differenti dalle altre compagini incontrate finora. Il loro roster vanta diversi tiratori puri, soprattutto le guardie, e quindi si focalizza molto sul gioco di uscita dai blocchi; una situazione che i miei uomini stanno trovando poco in questo inizio di campionato e che richiederà grande attenzione. Bisogna poi considerare che la formazione di casa, rispetto a noi, ha riposato e dunque arriverà alla vigilia del match con più energia e, sicuramente, dopo averci analizzato attentamente. Il margine di errore sarà bassissimo, al netto di una posta in palio elevata sia per loro che per noi. Servirà eliminare le distrazioni, spingere sui nostri fattori positivi ed essere letali perché saranno 40 minuti intensissimi”.

Keller Ly-Lee (giocatore) – “Dovevamo vincere a tutti i costi contro l’Umana Chiusi e lo abbiamo fatto nonostante qualche difficoltà, considerato il valore tecnico dei toscani. Ora però che abbiamo ritrovato la via dei due punti, bisogna dar continuità in primis alla prestazione, ma ancor di più al rendimento finale. Chieti, come noi del resto, lotta per la salvezza ed in casa vorranno imporre la propria supremazia. In settimana abbiamo lavorato come al solito cercando di limare quelle che sono le nostre mancanze e studiato gli avversari. Bisogna porre molta attenzione e andare sul parquet convinti delle nostre potenzialità. Sono convito che se avremo l’impatto giusto e soprattutto la lucidità nei momenti che contano, riusciremo ad uscirne vincenti”.

Note – Nessun problema per il roster giallonero; per la vicina trasferta di Chieti si parte con l’organico completo.

La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live).

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – STAFF MANTOVA

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Foti, Pecorella, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3NworCA

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Innanzitutto ci troveremo di fronte una squadra che viene da tre settimane di inattività ed avrà avuto modo di lavorare e aggiungere carne al fuoco ai propri meccanismi offensivi e difensivi: già di per sé si presentava come una gara difficile, ovvio che in questa situazione lo sarà ancora di più. A livello individuale, il duo americano Miles-Ross rappresenta il punto di forza, insieme all’esperienza ed alla qualità di Cortese: sono la compagine che realizza di più e meglio da tre punti, quindi dovremo impegnarci per limitarli. Per quanto ci riguarda dobbiamo partire dalla nostra difesa, il marchio di fabbrica che ci contraddistingue, per trovare ritmo in attacco e canestri in contropiede”.

Zach Copeland (giocatore) – “Quando sono arrivato non ero al 100%, ma mi sono allenato duramente in questi giorni e devo dire che ora mi sento abbastanza bene. A Pistoia ho trovato un roster talentuoso, un gruppo unito ed un coach che è stato molto paziente nello spiegarmi tutto ciò che si aspetta da me, già a partire dalla sfida di domenica. Sono pronto a fare tutto quello che mi viene chiesto: le mie armi migliori sono l’intensità difensiva e il tiro da fuori, ma in generale voglio portare il mio contributo in ogni frangente”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT).

QUI MANTOVA

​Nicolas Zanco (assistente allenatore) – “Nelle due settimane di pausa abbiamo avuto la possibilità di recuperare le energie e migliorare i meccanismi offensivi e l’intensità fisica in difesa. Palermo? Ha ritrovato il campo nell’amichevole con Orzinuovi e con Pistoia potrà garantire 8-10 minuti di esperienza e playmaking per dare respiro a Calzavara. Pistoia è la miglior difesa del campionato, è una squadra molto fisica e che si conosce bene. Wheatle è uno dei giocatori chiave, mentre Varnado e Copeland danno grande intensità in attacco. Dovremo essere aggressivi in difesa per ridurre la loro circolazione di palla. In attacco servirà rispettare le spaziature e muovere costantemente la palla, provando a servire di più i nostri lunghi”.

Giga Janelidze (giocatore, ala grande) – “Purtroppo queste due settimane di stop ci hanno tolto un po’ di ritmo. Prima della pausa eravamo reduci da 2 vittorie nelle prime 3 partite ed eravamo molto in forma. In ogni caso, ci siamo allenati con grande intensità per prepararci a dovere in vista di Pistoia. Giocare al PalaCarrara non è mai facile, è un campo caldo. Pistoia ha una squadra di grande talento e profondità, ci aspetta una gara punto a punto. Dovremo rimanere concentrati per tutti i 40 minuti e provare a fare il colpo”.

Note – Tra le fila della Staff Mantova tornerà tra i convocati Matteo Palermo. Il play è reduce da un’infiammazione al tendine d’Achille che l’ha tenuto fermo per due mesi.

La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass.

TRAMEC CENTO – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Capurro, Spessot

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3fCqJU5

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “In questa partita ci saranno tante chiavi: Cividale gioca con grande fiducia e questo è merito sicuramente della chimica che ha il roster, ci sono tanti protagonisti della promozione dello scorso anno, i giocatori nuovi come Nikolic e Dell’Agnello si sono ben integrati in questo sistema. È una squadra che fa del movimento e della capacità dei loro lunghi di giocare nelle spaziature, sia esterne che nelle mezze posizioni, il loro punto di forza. All’inizio conterà molto il nostro atteggiamento emotivo, sul fatto di non accusare troppi ritardi all’interno del loro gioco”.

Daniele Toscano (giocatore) – “Cividale ha avuto un ottimo inizio di campionato, ci aspetta quindi un’altra partita tosta da affrontare. Noi dobbiamo reagire dal primo minuto, per portare a casa due punti importanti per il nostro cammino”.

Note – Questa partita rappresenterà il ritorno di Adrian Chiera a Cento, giocatore che ha indossato la divisa biancorossa nella stagione 2017/18, ottenendo la promozione in Serie A2.

La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Cento è una squadra costruita benissimo, con un mix di giocatori esperti e giovani, che ha cominciato col piede giusto il campionato. Dal punto di vista fisico si tratta di una formazione ben strutturata, che fa della difesa la sua forza. Troveremo una Tramec con il dente avvelenato dopo il derby contro Ferrara, quindi ci aspettiamo una partita difficilissima. Noi dovremo fare dei progressi e, ciò che conterà di più, giocarcela fino alla fine con grande umiltà, consapevoli della forza degli avversari”.

Eugenio Rota (giocatore) – “La vittoria contro la Fortitudo ci ha dato la consapevolezza di poter competere contro squadre più forti di noi e questo ci sta dando tantissimo entusiasmo. Ci aspettiamo una Benedetto molto fisica, con due americani di livello assoluto e un pacchetto di italiani di tutto rispetto a partire da Tomassini, che sta giocando una pallacanestro incredibile. Noi vorremmo cercare di competere anche in trasferta facendo tesoro degli errori commessi a Pistoia e rimanere aggrappati alla partita fino allo scadere”.

Note – Nulla da segnalare.

La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 17.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it.

HDL NARDÒ – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Chersicla, Centonza, Cassina

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3U0tA8z

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Nell’ultima gara Pistoia è stata solida e cinica, una squadra da emulare per noi in questo momento. In questo campionato molto duro bisogna contrapporre una squadra unita e coesa che mette in campo le abitudini tecnico-tattiche. Dobbiamo ritornare competitivi, performanti ed efficaci. Il valore di Forlì è sotto gli occhi di tutti, in questo momento hanno evidenziato forza e talento e una struttura solida di base. Ma guardo in casa nostra, per venire a capo di una partita così complessa dobbiamo lottare sin dal primo minuto, seriamente, con il sangue agli occhi”.

Jacopo Borra (giocatore) – “Forlì è una squadra davvero forte, con giocatori di assoluto livello, ma noi non siamo una squadra inferiore alle altre sulla carta. Ci deve essere una reazione d’orgoglio da parte nostra. Forlì è con talento e stazza in ogni ruolo, con armi infinite e di qualità differenti che si mischiano perfettamente. A mio avviso abbiamo delle armi anche noi, dobbiamo difendere meglio per cercare di portarla a casa”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci aspetta una trasferta insidiosa, da affrontare come sempre con grande concentrazione: giocheremo contro una squadra che ha tantissime motivazioni per fare una partita importante e per metterci in difficoltà. Nardò ha nel suo roster tanti giocatori di talento e che conoscono molto bene questo campionato, per cui non dovremo farci condizionare dalla classifica e dovremo pensare solo a scendere in campo per fare la miglior prestazione possibile”.

Fabio Valentini (giocatore) – “Arriviamo da cinque vittorie di fila, siamo contenti dell’inizio del campionato, ma siamo ancora in fase di costruzione come alchimia di squadra. Domenica affrontiamo una squadra piena di giocatori di talento ed esperti del nostro campionato: dovremo quindi essere bravi nell’ indirizzare la partita sui nostri binari”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, sesto numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, il #OneToOne con Lorenzo Penna, i racconti degli eventi biancorossi, le foto dei tifosi all’Unieuro Arena, lo spazio per i #Partner e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Moretti, Yang Yao, Longobucco

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3zIKPDc

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Quando affrontiamo squadre del calibro della Fortitudo, c’è sempre una motivazione in più ed è sempre un motivo di grande orgoglio e di grande rispetto per la loro storia. Ci attende una partita difficile, sicuramente i loro giocatori vorranno dimostrare di essere da Fortitudo e metteranno il cuore oltre ostacolo. Thornton e Aradori, in particolare, sono sicuramente due cannonieri di categoria superiore, così come Fantinelli e Panni sono due ottimi creatori, capaci anche di segnare in momenti importanti. Da parte nostra ci vorrà massima attenzione”.

Raphael Gaspardo (giocatore) – “La Fortitudo Bologna può contare su un grande realizzatore come Pietro Aradori, che ho già affrontato lo scorso anno da avversario in Serie A. Su di lui dovremo concentrare principalmente il focus della nostra difesa. Mi attendo una gara difficile, visto che i ragazzi di Dalmonte arriveranno ancora più affamati dopo il ko di sabato scorso a Cividale. In queste settimane abbiamo lavorato sulle difese in varie situazioni, perché è importante riuscire a togliere fiducia ai punti di riferimento delle altre squadre”.

Note – Non in perfette condizioni Marco Cusin, che nel corso della sfida di domenica scorsa a Rimini ha subito una botta al polpaccio. Sono tanti gli ex dell’incontro. Tra questi spicca Matteo Boniciolli, che ha allenato la Fortitudo Bologna nella stagione 2001/02 e all’inizio del 2002/03 e dal febbraio 2015 al marzo 2018 (con una promozione in A2 nel 2015 e sollevando la Supercoppa LNP nel 2016). Mentre Marco Cusin ha vestito la casacca biancoblu nella stagione 2020/21, condividendo alcuni mesi con un altro attuale bianconero, Mattia Palumbo. Verrà a Udine per la prima volta da ex, invece, Nazzareno Italiano che è stato bianconero dall’estate 2020 al 30 giugno 2022. Sono pochissimi i tagliandi a disposizione per l’incontro di domenica, acquistabili attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Ci sono i presupposti per poter far bene, ma non dobbiamo distrarci e guardare con attenzione a ciò che ci attende. La forza e lo spirito che ci accompagnano sono segnali tangibili. Non possono certo bastare, ma sono un’ottima base su cui poggiare. Avvertiamo la forza della passione della nostra gente, una passione che fa tanto rumore, quello che ci sostiene in ogni partita. Fatichiamo tanto a rimbalzo, per esempio. La soluzione allora non può essere ricercata in un singolo giocatore, ma nel gruppo. Tutti dobbiamo farci carico di questa criticità. La partita di Udine, contro una squadra che non ha mai fatto mistero delle sue legittime ambizioni, si inserisce all’interno del nostro processo di sviluppo, che deve anche passare da partite di questa durezza e intensità. Senza dimenticare che siamo ad inizio novembre e che la stagione si deciderà tra diversi mesi”.

Note – Assente per infortunio Saliou Niang.

La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass, mentre la diretta radiofonica sarà su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva martedì 8 novembre alle ore 22:45 su TRC Bologna.

