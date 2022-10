Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla quinta giornata del girone Rosso

CALENDARIO

In programma la quinta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: anticipo sabato 29 ottobre tra Cividale e Fortitudo Bologna, domenica 30 altre cinque gare. Mantova-Chieti è rinviata al 16 novembre per indisponibilità della Grana Padano Arena.

Sabato 29 ottobre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Fortitudo Kigili Bologna

Domenica 30 ottobre, ore 18.00

Forlì: Unieuro-OraSì Ravenna

Lecce: HDL Nardò-Giorgio Tesi Group Pistoia

Rimini: RivieraBanca Basket-Apu Old Wild West Udine

Ferrara: Tassi Group-Tramec Cento

San Severo: Allianz Pazienza-Umana Chiusi

Rinviata a mercoledì 16 novembre, ore 20.00

Mantova: Staff-Caffè Mokambo Chieti

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Tramec Cento 8 4 0 Unieuro Forlì 8 4 0 Giorgio Tesi Group Pistoia 8 4 1 Apu Old Wild West Udine 6 3 1 Fortitudo Kigili Bologna 6 3 1 Staff Mantova 4 2 1 UEB Gesteco Cividale 4 2 2 Allianz Pazienza San Severo 2 1 3 Caffè Mokambo Chieti 2 1 3 RivieraBanca Basket Rimini 2 1 3 Tassi Group Ferrara 2 1 3 OraSì Ravenna 2 1 3 HDL Nardò 2 1 3 Umana Chiusi 0 0 4

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 29 ottobre, 20.00

Arbitri: Masi, Perocco, Tarascio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3UiGC0X

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Archiviata la prova di Pistoia, dove per 25 minuti abbiamo giocato forse la nostra migliore pallacanestro, adesso siamo di fronte a una partita altrettanto difficile contro un avversario che rappresenta la storia della pallacanestro italiana e anche la mia. La Fortitudo è il posto dove sono cresciuto e sono diventato allenatore. Aldilà di questo noi vogliamo reagire, disputando una grandissima partita. Sappiamo che dovremo essere concentrati in modo particolare senza accusare pause, perché squadre di questo livello, se hai distrazioni, ti puniscono”.

Leonardo Battistini (giocatore) – “Sabato giocheremo contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni e il fatto che arrivi a Cividale fa capire che il progetto della UEB consente alla cittadina ducale di confrontarsi su palcoscenici sempre più importanti. Noi vogliamo cercare di onorare questo appuntamento sfruttando la spinta dei tifosi, che come sempre scenderanno in campo al nostro fianco. Dovremo mettere sul parquet le cose che ci contraddistinguono: la grinta, l’umiltà e l’intensità per tutto l’arco della partita. Senza cali di concentrazione, perché la Fortitudo è stata costruita per fare un campionato di livello con giocatori talentuosi che hanno calcato parquet di rilievo”.

Sabato le biglietterie del PalaGesteco saranno operative dalle 17.00, mentre i cancelli verranno aperti alle 19.00.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta, dalle 19.55, su LNP Pass (a pagamento) con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Siamo consapevoli che affronteremo una squadra che ha mantenuto, con grande progettualità, il gruppo della promozione dello scorso anno. Hanno una anima italiana a cui hanno aggiunto giocatori funzionali come Pepper e Dell’Agnello, e hanno un sistema consolidato con un ottimo play come Rota, buoni terminali e lunghi dinamici con doppia dimensione e capacità di mettere in difficoltà chiunque. Hanno pure un ottimo sistema difensivo. Noi dovremo usare bene i tempi della partita, con forte attenzione sui 24 secondi difensivi, senza mai fare passi indietro anche nel finale delle azioni, perchè sanno fare punti anche negli ultimi secondi. Servirà centrare le loro debolezze ed enfatizzare i nostri punti di forza. Si dice sempre che vincere aiuta, tornare in palestra dopo una vittoria, anche se sofferta, va bene, anche se siamo consapevoli che abbiamo margini di miglioramento, specie in attacco, ma è un nostro punto fermo l’essere sempre presenti in ogni momento della partita”.

Matteo Fantinelli (giocatore, capitano) – “Sono molto felice, finalmente sto bene, mi alleno, sono parte integrante della squadra, al contrario dell’anno scorso. Il buon avvio di stagione aiuta, sono contento del nostro inizio e di essere ancora a Bologna. Un appoggio e un sostegno come quello che ho ricevuto poteva esserci solo a Bologna e alla Fortitudo; dopo la retrocessione e anni travagliati non solo in campo, vedere i tifosi ancora presenti e partecipi ci riempie di orgoglio e senso di responsabilità. Dobbiamo dimostrare di esser parte di qualcosa di importante e ripagarli; non prometto risultati ma di dare sempre tutto, quello sì. Abbiamo un compito importante, che non è riportare l’entusiasmo perché quello non è mai mancato, ma far capire che siamo consapevoli del valore di questa maglia”.

Note – Assente per infortunio Saliou Niang.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass, mentre la diretta radiofonica sarà su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva martedì 1° novembre alle ore 22:45 su TRC Bologna. La sfida viene seguita con aggiornamenti con punteggio, commenti finali e foto sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Fortitudo Pallacanestro Bologna 103.

UNIEURO FORLÌ – ORASÌ RAVENNA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 30 ottobre, 18.00

Arbitri: Caforio, Pecorella, Bertuccioli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3NaHBh3

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ravenna arriverà con entusiasmo, dopo una vittoria importante per la sua classifica, che la porta ad affrontare la sfida di domenica nelle migliori condizioni. Questo è, per noi, un motivo in più per approcciare la gara con la giusta testa: la partita contro Chieti ha dimostrato che ogni gara va affrontata al massimo della concentrazione, perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Noi vogliamo continuare il nostro buon momento, ma sappiamo di doverlo fare con una prestazione convincente che alimenti l’entusiasmo, sia all’interno della squadra, sia in tutto l’ambiente che ci circonda”.

Luca Pollone (giocatore) – “Ravenna arriva da una vittoria che, sicuramente, avrà dato loro morale, e noi sappiamo che dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità, come ogni domenica. Non dobbiamo assolutamente guardare la classifica e basarci su quanto abbiamo fatto fino ad ora, ma pensare che tutte le gare vanno giocate al 100% per 40 minuti, dando il massimo”.

McDonald's è #MatchSponsor della partita. Torna il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All'interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, l'intervista a Giulio Gazzotti, e quella al #Partner Andrea Zocca di Mc Donald's Forlì, che è anche #MatchSponsor della gara. E poi il punto sul campionato, lo spazio ai #Partner biancorossi, tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Parte ShootThePassion, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo durante l'intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Torna il banchetto del merchandising, disponibile per tutti i tifosi presenti all'Unieuro Arena: sarà possibile acquistare i nuovi articoli firmati Macron e le divise da gara della stagione. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Il nostro primo obiettivo è quello di dare continuità all’atteggiamento improntato alla lotta, al sacrifico e alla coesione, e farlo per più minuti possibili, sapendo che affronteremo una gara che ci porrà tanti momenti complicati. Vogliamo essere sempre di più la squadra della gente di Ravenna, ed ora siamo consapevoli di quanto possa essere apprezzato questo spirito. Entrando poi nello specifico della gara, Forlì oggi presenta una solidità tecnica, tattica e di gruppo di primissimo livello, sinonimo di un lavoro eccellente, ma questo rappresenta un extra stimolo per tutti noi, all’interno del contesto derby che di per sé già carica tutto ad altissimo livello. Il nostro obiettivo è fare la nostra migliore partita possibile, con l’umiltà e la consapevolezza che dovrà coincidere con una serata un pizzico meno solida degli avversari. Si parte però da 0-0 ed ogni partita fa storia a sé, questo è bene ricordarlo sempre a tutti, per evitare che gare di questo tipo siano etichettate prima di essere giocate”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

HDL NARDÒ – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 30 ottobre, 18.00

Arbitri: Cappello, Bonotto, Morassutti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3DwSk1d

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “A Ravenna ci eravamo messi nella condizione di prendere il treno della vittoria; inutile girarci attorno, non lo abbiamo sfruttato. Siamo in un momento certamente difficile e dobbiamo ritrovare tutta l’energia, soprattutto mentale, per rimetterci sulla retta via. Abbiamo un roster importante che sulla carta può andare oltre la semplice salvezza. Bisogna alzare i livelli della fame di vittoria che è quella che in questi momenti fa la differenza…”.

Andrea La Torre (giocatore) – “A Ravenna abbiamo certamente sbagliato l’approccio alla partita, dopo una settimana in cui ci dicevamo di iniziare forte, ma è accaduto il contrario. Siamo partiti scarichi soprattutto dal punto di vista difensivo. Ci siamo ritrovati un po’ nel finale ma non è bastato per portare a casa la vittoria. Pistoia è una squadra preparata che viene da quattro vittorie e una sconfitta, ma avremo le nostre chance di portarla a casa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI PISTOIA

Nicola Brienza (capo allenatore) – “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per essere riusciti a venire a capo di una partita difficile come quella con San Severo. Eravamo a corto di energie, ma siamo stati fantastici nel prenderci i due punti proprio sul finale. Logico dunque che domenica per noi sarà ancora più difficile, visto che abbiamo pochissimo tempo per ricaricare le pile e preparare la partita. Speriamo di poter contare su Copeland, in ogni caso l’importante sarà riposarsi bene ed essere pronti a sfoderare la nostra difesa, vera arma in più in questo avvio di stagione”.

Lorenzo Saccaggi (giocatore) – “Veniamo da una vittoria molto sofferta e adesso ci aspetta la terza gara in sette giorni, per di più preceduta da un lungo viaggio. Non sarà semplice ma, come dimostrato con San Severo, anche nelle difficoltà non bisogna mai sottovalutare il cuore di questa squadra, oltre alle capacità difensiva. Ci sono tante cose che vanno migliorate e che riguardano la fiducia, ma dal punto di vista dell’essere squadra siamo già avanti. Le avversarie stanno prendendo contromisure speciali per Varnado, dunque anche con Nardò dovremo essere bravi a trovare altre soluzioni. In questo senso, l’arrivo di Copeland ci darà una grossa mano”.

Note – Prima stagionale per lo statunitense Zach Copeland.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

RIVIERABANCA RIMINI – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 30 ottobre, 18.00

Arbitri: Terranova, Pellicani, Luca Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3svKhMZ

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Udine ha qualità tecnica e taglia fisica di primissimo livello in ogni posizione del campo. Prima di qualsiasi valutazione tecnica e tattica, per noi sarà necessario giocare con grande disponibilità ai contatti per contrastare le doti atletiche degli avversari. Confidiamo nella spinta del Flaminio per provare ad andare oltre i nostri limiti”.

Simon Anumba (giocatore) – “Udine è sicuramente tra le favorite del campionato, siamo molto consapevoli che concentrazione ed intensità saranno i fattori più importanti. Dobbiamo essere fisicamente duri dall’inizio, è quello su cui stiamo continuando a lavorare. Il fattore campo avrà il suo peso, vogliamo sfruttarlo per regalare al nostro pubblico una bella partita”.

Roster quasi al completo per coach Mattia Ferrari, che valuterà a ridosso della partita l'utilizzo di Stefano Masciadri, assente all'ultimo minuto nella scorsa giornata contro Ferrara per una botta subìta in allenamento ad un dito. La sfida RivieraBanca Basket Rimini-Apu OldWildWest Udine è sponsorizzata da Centro Studi "Blaise Pascal" e "Osteria dei Poeti".

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 30 ottobre alle ore 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistente allenatore) – “Domenica affronteremo una squadra che manca in Serie A2 da undici anni e che gioca in una piazza storica, con trascorsi importanti in A1 e A2, dove si respira grande entusiasmo. Nel roster di Rimini ci sono tre giocatori che hanno sostanzialmente carta bianca dal punto di vista offensivo, quali Jazz Johnson, Davide Meluzzi e Andrea Tassinari e un pivot americano esordiente, ma molto promettente, come Derek Ogbeide. Dal canto nostro, in questa settimana abbiamo recuperato alcuni elementi e abbiamo lavorato facendo tesoro delle indicazioni che ci ha fornito la sconfitta casalinga contro Cento”.

Marco Cusin (giocatore) – “Troveremo un avversario che domenica proverà in tutti i modi a vincere. Domenica scorsa ha ottenuto i primi due punti in casa, quindi c’è grande entusiasmo, dovremo fare molta attenzione. Non c’è solo Jazz Johnson, ma ci sono anche altri giocatori importanti nel team romagnolo. Noi vogliamo cancellare il passo falso con Cento, in settimana abbiamo sistemato alcune cose che non hanno funzionato nel corso di quella gara. La stagione è lunga, dobbiamo continuare a migliorare. Settimana dopo settimana ognuno di noi crescerà ulteriormente, per far sì che le sconfitte siano pochissime”.

Note – Per la sfida contro Rimini coach Matteo Boniciolli riavrà a disposizione Keshun Sherrill, Vittorio Nobile e Mattia Palumbo, costretti a saltare la precedente gara con la Tramec Cento a causa della positività al Covid-19.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

TASSI GROUP FERRARA – TRAMEC CENTO

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 30 ottobre, 18.00

Arbitri: Radaelli, Costa, Marzulli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3DBAXNG

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Conosciamo la forza della Tramec, ha un quintetto di altissimo livello, senza alcun punto debole; è una compagine costruita davvero molto bene, che ha già dato un segnale al campionato. Noi vogliamo guastare la loro festa, conoscevamo le difficoltà che avremmo potuto incontrare in questo avvio della stagione, vogliamo non far parte solamente della festa, ma vogliamo essere protagonisti: i miei giocatori daranno tutto, sentiamo questa sfida, abbiamo trasmesso ai nuovi che cosa significa il derby contro Cento; è una gara strana, vedremo se prevarrà la parte fisica o quella tecnico-tattica, di sicuro abbiamo un margine di errore molto piccolo. Dobbiamo essere precisi, bravi, a livello mentale bisogna che restiamo sempre uniti durante i 40 minuti. La chiave? Andranno controllati i rimbalzi, servirà un lavoro enorme, tutti quanti dovranno fare il massimo contro chi ha numeri pazzeschi a livello di rimbalzi e non solo”.

Gianmarco Bertetti (giocatore) – “Domenica ci aspetta una gara importante per la città, è molto sentita, parliamo di un derby che si vive molto, in questo momento affrontiamo la squadra più in forma del campionato e una delle più forti, sicuramente la più in forma del momento. Ci stiamo preparando con la serenità con cui abbiamo preparato il match casalingo contro Chieti, sapendo che giocheremo in casa nostra, dobbiamo fare un passo in più, anche a livello di cuore e di testa: c’è bisogno pure di quello. Sappiamo che Cento è una squadra forte, dal canto nostro bisogna che difendiamo forte, cercando di giocare più in contropiede e in transizione possibile, dobbiamo giocare il nostro basket, restando sereni e giocando tutti assieme, uniti, così dico che qualcosa di buono faremo sicuramente”.

Coach Spiro Leka potrà contare sul roster al completo. Dopo aver saltato a causa di un attacco influenzale il match di sabato scorso a Rimini, capitan Luca Campani ha ripreso a lavorare con i compagni da metà settimana. Qualche acciacco pure per Alessandro Amici che, comunque, sarà della super sfida contro Cento. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Federico Zampini e Yankiel Moreno, grandi ex di turno, adesso a Cento. Beneficenza: il Sesto Uomo, la parte più calda del tifo biancazzurro, ha organizzato per il derby di domenica una raccolta fondi e di dolciumi a favore dell'Associazione Giulia Onlus del presidente Michele Grassi. Il ricavato andrà al reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale di Cona; alla Giuseppe Bondi Arena, domenica pomeriggio, sarà possibile donare nelle apposite urne presenti all'ingresso dell'impianto.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara.

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Questa partita non verrà assolutamente sottovalutata, il derby è sempre un derby a prescindere dalla categoria e dalla classifica. Oltre a Cleaves e Amici, che sono i due giocatori di Ferrara che potrebbero creare più problemi a livello offensivo, non possiamo sottovalutare giocatori come Bertetti, Campani, Smith e Tassone e gli altri che escono dalla panchina. Al di là delle loro assenze, qualcosa dovranno cambiare, sono una squadra che ha subito tanti punti in queste prime quattro giornate di campionato, Leka è un allenatore esperto e non sarebbe la prima volta che si presenta ad un derby con un adattamento che poi alla fine fa la differenza”.

Federico Zampini (giocatore) – “Non sarà una partita come le altre a livello emotivo perché comunque sono stato quattro anni a Ferrara. Cercherò di non farmi condizionare da queste emozioni. Ci sarà sicuramente una bella cornice di pubblico sia da parte dai ferraresi che dai centesi. Spero possa essere una bella giornata di pallacanestro”.

Note – Gli ex della partita sono Federico Zampini e Yankiel Moreno. Zampini ha indossato la maglia di Ferrara nelle ultime quattro stagioni prima di approdare alla Tramec, Moreno invece nelle stagioni 2016/17 e 2017/18.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – UMANA CHIUSI

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 30 ottobre, 18.00

Arbitri: Dionisi, De Biase, Spessot

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3SHg1JJ

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – ““Domenica arriva Chiusi. Ci troviamo ad affrontare quella che, considerando svariati motivi, risulta essere la prima partita fondamentale all’interno del campionato. In primis perché è uno scontro diretto; poi non dimentichiamo il valore e la brama della squadra toscana che, dopo aver accumulato solo sconfitte durante le prime quattro giornate, arriverà a San Severo con il dente avvelenato e la voglia di rivalsa. Da parte nostra non abbiamo mezze misure: è una gara da vincere a tutti i costi, considerando le situazioni succedutesi nei match precedenti, caratterizzati dall’aver sempre sfiorato la vittoria senza mai portarla a casa. È qualcosa che non deve ripetersi. È vero che abbiamo affrontato squadre di grande caratura, ma è altrettanto palese che, in questo momento, abbiamo bisogno dei due punti. Per raggiungerli faremo tutto ciò che servirà, sperando di poter contare sul numeroso e caloroso pubblico che, come nell’ultima partita interna contro la Fortitudo Bologna, ha dimostrato tutta la sua vicinanza a ragazzi sempre pronti a lottare contro chiunque. Dobbiamo lasciarci alle spalle gli episodi trascorsi e canalizzare al meglio le energie”.

Goce Petrushevski (giocatore) – “La prima considerazione da fare è voltare pagina e recuperare al più presto le energie fisiche e mentali. Una trasferta lunga come quella di Pistoia, ed allo stesso tempo 40 minuti intensi giocati mercoledì, potrebbero incidere sulla gara di domenica contro la rivelazione della passata stagione. Dobbiamo, per questo motivo, essere bravi a smaltire le fatiche e farci trovare pronti al salto a due. Incontriamo un roster con una chiarissima identità di gioco e con una voglia di venire in casa nostra a giocarsi apertamente la partita. È chiaro che, nel nostro fortino, non dobbiamo concedere nulla agli avversari, dobbiamo mantenere l’equilibrio, la costanza e la tenacia fino alla fine. Se lo faremo ci porteremo i due punti, che sono la posta in palio più importante”.

Note – Grande ex di giornata è Giacomo Piersante, assistente allenatore sulla panchina della San Giobbe Chiusi. Per lui cinque lunghissimi anni a San Severo tra settore giovanile e prima squadra.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Una partita molto complicata, contro una squadra che ha fatto molto bene in Supercoppa e che, pur trovando difficoltà nei risultati, sta giocando una gran bella pallacanestro. Giocheremo di nuovo in trasferta e in un campo difficile, sarà dunque un’altra montagna da scalare. Siamo consapevoli della situazione, i ragazzi però sono vivi, si stanno allenando bene e hanno voglia di rivincita. Come sempre grande umiltà ma anche desiderio di riscatto”.

Luca Possamai (giocatore) – “Quella con San Severo sarà una partita molto importante e al tempo stesso molto difficile. Noi dobbiamo dare continuità alle prestazioni e ovviamente invertire la tendenza dei risultati. Per fare questo dovremo dare il massimo, contro una squadra forte che nonostante l’impegno infrasettimanale sulle spalle sarà dura da affrontare. Non dobbiamo mollare, ma continuare a dare tutto quello che abbiamo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST