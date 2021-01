Serie A2 Old Wild West – Tutto sulle tre gare del mercoledì nel girone Rosso

CALENDARIO

Si giocano tre gare di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: Pistoia-Forlì è recupero dell’11^ giornata, Stella Azzurra Roma-Napoli anticipo della 14^ e Chieti-Cento recupero del 3° turno.

Mercoledì 20 gennaio, ore 18.00

Montecatini Terme: Giorgio Tesi Group Pistoia-Unieuro Forlì (recupero 11^ giornata)

Veroli: Stella Azzurra Roma-GeVi Napoli (anticipo 14^ giornata, prima di ritorno)

Mercoledì 20 gennaio, ore 20.30

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Tramec Cento (recupero 3^ giornata)

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 18 9 0 Top Secret Ferrara 16 8 3 GeVi Napoli 16 8 3 Givova Scafati 12 6 3 Atlante Eurobasket Roma 12 6 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 10 5 5 Kienergia Rieti 10 5 7 Tramec Cento 8 4 4 LUX Chieti Basket 1974 6 3 6 OraSì Ravenna 6 3 6 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 7 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 6 3 7 Stella Azzurra Roma 2 1 9

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: mercoledì 20 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Maschietto, Centonza

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2Kxvdfo

QUI PISTOIA

Fabio Bongi (vice-allenatore) – “Sicuramente sarà una partita a viso aperto. Forlì è forte del primato in classifica e della propria imbattibilità, noi siamo in una striscia positiva e attraversiamo un buon momento di fiducia. Purtroppo c’è poco tempo per preparare questa sfida, senza contare che dobbiamo recuperare le energie dopo 45 minuti di battaglia con Ferrara. Proveremo ad arrivarci nel miglior modo possibile, aggiustando alcuni dettagli e mettendo a frutto il nostro bagaglio di esperienza e di gioco”.

De’Shawn Sims (giocatore) – “In questo momento stiamo giocando con molta autostima, l’arrivo di Fletcher ci ha aiutato molto perché in questo campionato giocare senza un americano è davvero dura. Stiamo lavorando per inserirlo sempre di più nei nostri giochi, le cose non possono che migliorare. Adesso ci aspettano altre due gare ravvicinate, dunque occorre restare concentrati su quello che c’è da fare. Conosciamo benissimo il valore di Forlì, ma noi veniamo da quattro vittorie consecutive e vogliamo allungare la nostra striscia. Con impegno e cuore, come sempre”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI FORLÌ

Francesco Nanni (assistant coach) – “Pistoia è una squadra di grande talento e fisicità, e la classifica non rende loro merito dopo l’inizio di stagione complicato che hanno avuto tra Covid e infortuni. Per vincere dovremo tirare fuori una delle nostre migliori prestazioni. Una gara infrasettimanale è una sfida in più per lo staff e per la squadra, visto che non c’è la canonica settimana di tempo completa per prepararla, né per noi, né per loro. Questo però deve farci essere ancora più convinti della nostra identità di squadra, sia offensivamente che difensivamente”.

Samuel Dilas (giocatore) – “Sarà una partita difficile, personalmente considero Pistoia una delle prime cinque squadre del campionato per valori: sono bravi, hanno tante soluzioni offensive, e arrivano da quattro vittorie consecutive. Da parte nostra, dopo nove successi, vogliamo continuare su questa strada, senza paura ma sempre rispettando i nostri avversari”.

Note – Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste a Terrence Roderick e Franco Fiorentini di Otoplus, nostro #Partner. E poi tante foto e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf dal sito www.pallacanestroforli2015.it e consultare online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass a questo link: http://bit.ly/3oVQxu1.

Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015).

STELLA AZZURRA ROMA – GEVI NAPOLI

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: mercoledì 20 gennaio, 18.00

Arbitri: Mottola, Bonotto, Miniati

Andata: 54-73

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3sGfAn9

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Sarà una bella partita impossibile. Napoli è una squadra fuori categoria. La sconfitta contro Rieti li motiverà a dare il massimo sul campo del PalaCoccia. Nessuno vuole più perdere contro di noi”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Affrontiamo una partita insidiosa contro una squadra dalla grandissima fisicità e che sta migliorando gara dopo gara. Dobbiamo essere bravi a resettare la sfida persa contro Rieti e a scendere in campo nel miglior modo possibile. Sarà una gara dura da affrontare con grande attenzione, sperando di recuperare tutti gli infortunati per poter preparare al meglio la sfida infrasettimanale con la Stella Azzurra Roma”.

Daniele Sandri (giocatore) – “Non vediamo l’ora di tornare sul parquet per poter riscattare la sconfitta subita contro Rieti. Siamo molto dispiaciuti, ma dobbiamo riprendere immediatamente la nostra marcia in campionato. Affrontiamo una squadra come la Stella Azzurra Roma con nuovi innesti interessanti e composta da giocatori giovani, ma molto validi sia fisicamente che tecnicamente. Solo affrontare tutta la gara al massimo della concentrazione ci consentirà di portare a casa il risultato che ci aspettiamo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

LUX CHIETI BASKET 1974 – TRAMEC CENTO

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: mercoledì 20 gennaio, 20.30

Arbitri: Masi, Costa, Bartolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3bQGceX

QUI CHIETI

La società non ha rilasciato dichiarazioni

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 20:30, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Di fatto, prepariamo questa partita con mezzo allenamento: abbiamo utilizzato il tempo per recuperare le energie. Contro Ravenna abbiamo speso molte energie, sia fisiche che mentali. Abbiamo in questi due giorni lavorato sui concetti difensivi, Chieti è un avversario molto pericoloso, soprattutto sul loro campo. Vengono da tre sconfitte consecutive, ma sono tra i candidati per i playoff nella post-season: possono contare su un quintetto talentuoso, con giocatori abituati ad altri palcoscenici come Williams e Sorokas. Santiangeli ha fatto grandi numeri a livello offensivo, Meluzzi (complice l’assenza di Piazza) è esploso dal punto di vista realizzativo, possono contare su un lungo come Bozzetto, e in panchina ci sono Sodero e Ihedioha pronti a dare il loro apporto. Possono giocare in tanti modi diversi, e l’ultima partita contro l’Eurobasket ha dimostrato che possono andare oltre i 90 punti. Dobbiamo ripartire dalla difesa, sperando di metterli in difficoltà sfruttando i nostri vantaggi”.

Note – Roster al completo per la Tramec Cento: ex di turno è Matteo Fallucca (a Chieti nel 2016/17).

Media – Partita trasmessa su LNP PASS (abbonamento streaming e pay per view) e aggiornamenti sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Instagram, Twitter).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West