Serie A2 su RaiSport: la programmazione completa fino al 26 gennaio 2024

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il partner televisivo RaiSport, rende nota la programmazione delle dirette del campionato di Serie A2 Old WIld West fino al termine del mese di gennaio 2024.

Domenica 17 dicembre, ore 17.30

LUISS ROMA – ACQUA S.BERNARDO CANTU’

Palazzetto dello Sport, Roma

Venerdì 29 dicembre, ore 20.45

FERRARONI JUVI CREMONA – REAL SEBASTIANI RIETI

PalaRadi, Cremona

Venerdì 12 gennaio, ore 21.00

OLD WILD WEST UDINE – PALLACANESTRO TRIESTE

PalaCarnera, Udine

Venerdì 19 gennaio, ore 20.45

REALE MUTUA TORINO – TRAPANI SHARK

PalaGianniAsti, Torino

Venerdì 26 gennaio, ore 20.45

NOVIPIU’ MONFERRATO – ACQUA S.BERNARDO CANTU’

PalaEnergica “Ferraris”, Casale Monferrato

– Diretta esclusiva digitale terrestre in chiaro RAISPORT HD (canale 58)

– Diretta esclusiva streaming in chiaro RAI PLAY (https://www.raiplay.it/dirette/raisport)

Gara in diretta ed in chiaro anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

Disponibile on-demand sul portale Rai Play (sezione https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2) per tutta la stagione, nella gallery che ospita le dirette RaiSport

– On-demand: piattaforma streaming LNP PASS dalle ore 12.00 del giorno successivo alla gara (per abbonati)

