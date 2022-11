Serie A2 – Tutto sulla 9^giornata del girone Rosso

CALENDARIO

In campo per la nona giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: anticipo sabato 26 novembre tra Cividale e Ferrara, domenica 27 il resto del programma.

Sabato 26 novembre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Tassi Group Ferrara

Domenica 27 novembre, ore 17.00

Cesena: OraSì Ravenna-Apu Old Wild West Udine

Lecce: HDL Nardò-Allianz Pazienza San Severo

Mantova: Staff-Fortitudo Kigili Bologna

Domenica 27 novembre, ore 18.00

Forlì: Unieuro-Tramec Cento

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Umana Chiusi

Chieti: Caffè Mokambo-RivieraBanca Basket Rimini

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 1 Tramec Cento 12 6 2 Apu Old Wild West Udine 12 6 2 UEB Gesteco Cividale 10 5 3 Unieuro Forlì 10 5 3 Fortitudo Kigili Bologna 10 5 3 Allianz Pazienza San Severo 6 3 4 Staff Mantova 6 3 4 HDL Nardò 6 3 5 Tassi Group Ferrara 6 3 5 Caffè Mokambo Chieti 4 2 5 Umana Chiusi 4 2 5 RivieraBanca Basket Rimini 4 2 6 OraSì Ravenna 4 2 6

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – TASSI GROUP FERRARA

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 26 novembre, 20.00

Arbitri: Gagliardi, Longobucco, Roiaz

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3UahgSs

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Quando giochiamo in casa dobbiamo sempre alzare il livello di concentrazione perché gli avversari non hanno nulla da perdere. In questo caso non dobbiamo cadere nel tranello di pensare che troveremo la stessa Ferrara affrontata in Supercoppa. Anche questa è stata una settimana molto complicata per noi, come la precedente, e l’inserimento di un nuovo giocatore comporta sempre dei cambiamenti nella routine. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che Clarke possa darci un aiuto concreto da subito. Al contrario, dobbiamo aiutarlo a entrare nel nostro sistema e allo stesso tempo contare sulle nostre forze. Sarà fondamentale l’aiuto della ‘marea gialla’ perché sarà una partita davvero difficile”.

Aleksa Nikolic (giocatore) – “La partita contro Ferrara sarà durissima, come ogni week-end del resto, ma conosciamo bene i nostri avversari avendoli affrontati in Supercoppa. Noi siamo reduci da due vittorie di fila, ma non dobbiamo dare nulla per scontato. Anzi, dobbiamo fare attenzione perché Ferrara ha ottimi giocatori che compongono un roster di livello. L’arrivo di Clarke ha dato ancora più slancio alla squadra. Rotnei è un’ottima persona e come giocatore ha grandissime doti. Ci fa molto piacere averlo al nostro fianco e sappiamo che ci darà sicuramente una grossa mano. Ce la metteremo tutta per mantenere inviolato il PalaGesteco”.

Note – Nulla da segnalare. Sabato le biglietterie e i cancelli del PalaGesteco saranno aperti dalle 19. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la classica maglia gialla per colorare ancora di più il PalaGesteco, che altri gadget speciali marchiati Eagles. Le pause del match verranno allietate dalle ragazze della New Team Fitness di Remanzacco.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta, dalle 19.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it col commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “A San Severo la nostra prestazione non è mancata, adesso ci aspetta la trasferta a Cividale, contro una squadra in fiducia, pure a livello tattico, nelle scelte che fa: i friulani giocano in maniera molto aggressiva sulla palla e contenitiva su altre situazioni. Hanno giocatori che vogliono dimostrare di valere questa categoria, hanno una compattezza dovuta al fatto che hanno cambiato poco rispetto al campionato di Serie B vinto, squadra di giocatori che sanno vincere. Cividale ha i protagonisti che cambiano spesso di gara in gara. Dal canto nostro, dovremo cercare di scalfire questa loro fiducia, il modo migliore per farlo è giocare di squadra, passandoci il pallone quando loro saranno aggressivi sulla palla. Altro aspetto, andrà fatto uno step in avanti, dobbiamo crescere come maturità nella gestione dei possessi, allo stesso tempo ridurre le palle perse”.

Gianmarco Bertetti (giocatore) – “Sabato sera ci aspetta una gara sicuramente difficile, come del resto è stata quella di domenica scorsa a San Severo, dove siamo stati bravi ad approcciare ed a mantenere praticamente per tutta la gara il vantaggio, abbiamo avuto forse un po’ paura di vincere; ci mancava Amici, uno dei nostri giocatori maggiormente esperti, nel finale non è andata bene. Cividale gioca davvero molto bene a pallacanestro, devo dire che è in enorme fiducia, dal canto nostro dovremo essere bravi, a maggior ragione dopo che loro hanno aggiunto un giocatore, Clarke, che ha vinto il campionato con Scafati l’anno passato. Sarà una gara molto tosta. La chiave per provare a vincere? Dovremo giocare molto bene assieme, loro hanno vinto a Forlì, gara brutta, dal punteggio basso; altra cosa, dovremo tenere in difesa, contro le loro situazioni sui pick&roll che sono molto efficaci, dovremo riuscire a contenere queste cose”.

Note – Coach Spiro Leka solamente all’immediata vigilia della palla a due saprà se potrà contare su Alessandro Amici, ai box a San Severo domenica scorsa a causa di una botta alla spalla destra patita durante il match casalingo contro Forlì. Le condizioni dell’ex Chieti sono in miglioramento. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Stefano Pillastrini e Federico Vecchi, a Ferrara negli anni passati, attualmente coach e vice allenatore a Cividale.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

ORASÌ RAVENNA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Nuovo Teatro Carisport, Cesena (Fc)

Quando: domenica 27 novembre, 17.00

Arbitri: Salustri, Bartolini, Cassina

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3tZuKp6

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Affrontiamo una partita con coefficiente di difficoltà massimo: Udine da tre anni lavora al salto di categoria, affidata ad una guida tecnica di livello superiore, e con un roster anch’esso con una fisicità di livello superiore e di grande qualità. Non inganni la loro ultima sconfitta: il nostro approccio deve essere umile ed improntato al sacrificio difensivo. Abbiamo grande voglia di riprendere quanto di buono avevamo prodotto da Nardò a Cento, e dimostrare in primis a noi stessi che i 25 minuti finali di Chiusi siano stati un incidente sulla giusta strada che avevamo imboccato e mantenuto per quattro settimane”.

Note – Roster al completo. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022, in programma venerdì 25 novembre, il Basket Ravenna si schiera al fianco delle donne e dell’associazione Linea Rosa, proponendo l’ingresso a 5€ per tutte le donne. L’associazione Linea Rosa sarà inoltre presente al Carisport, dove sarà possibile acquistare gadget speciali (con prezzi variabili da 1€ a 10€) per sostenere la lotta contro la violenza di genere.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistente allenatore) – “Una batosta, com’è stata quella di domenica contro Pistoia, rappresenta un crocevia importante per la nostra intera stagione. Dobbiamo fare in modo che la sconfitta sia servita da lezione per capire quello che sicuramente non dovremo ripetere e quello che dobbiamo migliorare, di squadra, per raggiungere gli obiettivi del club. Ravenna, nonostante la classifica, è un avversario da non sottovalutare. Non dimentichiamo che ha forzato all’overtime la Tramec Cento, che è una big a tutti gli effetti del girone Rosso. Sicuramente domenica, contro di noi, vorrà provare a sbloccare la sua classifica davanti al proprio pubblico”.

Michele Antonutti (giocatore) – “In questo momento non dobbiamo guardare la classifica. Noi vogliamo tornare subito alla vittoria dopo il ko di domenica. Sappiamo che Ravenna è in fondo alla classifica, ma vanta anche individualità importanti come Bernardo Musso e Kendall Anthony. A Cesena ci vorrà una partita molto solida, molto intensa. Dovremo mettere in pratica il nostro lavoro e recuperare le posizioni in classifica, rimanendo concentrati solo su noi stessi”.

Note – In forte dubbio la presenza di Vittorio Nobile, alle prese con lieve risentimento muscolare e già assente contro la Giorgio Tesi Group Pistoia.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

HDL NARDÒ – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 27 novembre, 17.00

Arbitri: Foti, Perocco, Grappasonno

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3XprVeF

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “A Cento una partita autoritaria. A differenza di altre partite siamo riusciti a fare le cose giuste ed efficaci per portarla a casa, contro un avversario di assoluto valore. Da qui in avanti sarà complicato perché siamo usciti da quella partita con un’infermeria molto piena. Con San Severo sarà una partita dura, anzitutto perché è pur sempre un derby, contro una squadra compatta. Ritengo che noi potremo ancora alzare il livello del nostro gioco”.

Lorenzo Baldasso (giocatore) – “Una vittoria importante quella di Cento, soprattutto per come siamo arrivati a questa sfida. Bravi a resettare mentalmente e rimetterci in gioco. Passi avanti nel giocare insieme e sopperire nelle difficoltà, vista l’infermeria piena. Grande spirito di sacrificio del collettivo. Ora non dobbiamo rilassarci e far tesoro del nostro percorso fino ad adesso”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv su MS Channel (via satellite, canale 814 Sky e in chiaro su Tivusat, ed in streaming). Diretta streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial.

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Per noi questo è un momento fondamentale della stagione, perciò è giunta l’ora di sbloccare il nostro ruolino di marcia in trasferta. Il derby è certamente l’occasione più propizia in quanto ci porta delle motivazioni importanti contro una squadra che, nonostante l’avvio un po’ complicato, è comunque riuscita a vincere due partite tutt’altro che scontate, contro Forlì e l’ultima in casa di Cento. I nostri prossimi avversari hanno grandissimo talento e tanti giocatori esperti di questa categoria; abbiamo già avuto modo di affrontarli in Supercoppa, ma era una squadra ancora in costruzione e senza la presenza di Borra. Oggi il roster granata è dotato sicuramente di un’identità completamente diversa, ha ridimensionato le gerarchie con un quintetto che adesso è ben definito e una panchina produttiva e variegata che contribuisce a fornire grinta; sarà, quindi, un match complesso, dobbiamo innanzitutto recuperare le energie e qualche acciacco fisico a seguito dei dispendiosi 45 minuti contro Ferrara. Per domenica, certamente, avremo le idee chiare per giocare un match ad alta intensità”.

CJ Wilson (giocatore) – “Vogliamo continuare a migliorarci in ogni partita. Il nostro motto deve essere quello di prendere lo slancio e l’entusiasmo dalla scorsa vittoria e trasformarli in motivazioni per andare avanti, passo dopo passo. Dopo aver giocato contro l’Hdl in Supercoppa, posso confermare che Nardò è una buona squadra, il che fa della prossima partita un match difficile. Durante questa settimana ci siamo preparati ed allenati al meglio per recuperare quei 2 punti, fuori dalle nostre mura casalinghe, tanto necessari”.

Note – CJ Wilson non sarà disponibile per il derby di domenica contro l’HDL Nardò. Durante la gara contro Ferrara, l’americano ha subìto un infortunio al già recidivo polso destro, che lo costringe a dare forfait. Le condizioni di Wilson sono monitorate costantemente dallo staff medico che valuterà nei prossimi giorni il suo rientro in campo.

Media – Diretta tv su MS Channel (via satellite, canale 814 Sky e in chiaro su Tivusat, ed in streaming). La partita sarà trasmessa in streaming in chiaro dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Diretta streaming in chiaro sul canale Twitch Italbasketofficial. Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

STAFF MANTOVA – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 27 novembre, 17.00

Arbitri: Caforio, Pellicani, Ugolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3EXf7oE

QUI MANTOVA

Giorgio Valli (allenatore) – “Con Rimini abbiamo costruito tanto, ma abbiamo raccolto poco in fase offensiva. Inoltre, qualche ingenuità a fine primo tempo ha consentito ai romagnoli di scavare un solco importante. La Fortitudo Bologna può contare su un roster fisico e di talento, capace di proteggere tanto l’area. Da parte nostra occorrerà migliorare la circolazione di palla cercando con più precisione i nostri lunghi e provare ad aumentare le percentuali nel tiro da 3 punti. È chiaro che dovremo migliorare anche l’attenzione difensiva, riducendo al minimo le ingenuità contro una squadra che non perdona. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite siamo arrabbiati e desiderosi di riscattarci davanti al nostro pubblico. Dal punto di vista fisico stiamo bene, Palermo sta recuperando la condizione dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo per due mesi, mentre Janelidze e Calzavara stanno smaltendo gli acciacchi fisici rimediati durante la partita con Rimini”.

Anthony Miles (giocatore, play/guardia) – “In questa fase del campionato dobbiamo continuare a lavorare, continuare a credere in noi stessi e nel nostro gruppo. Abbiamo perso tre delle ultime quattro partite. L’umore non è il massimo, ma stiamo facendo di tutto per migliorare la nostra situazione. La Fortitudo ha giocatori esperti e un coach che conosce bene il campionato. Dovremo approcciare la partita nel migliore dei modi ed essere il più continui possibile per i 40 minuti. Dovremo giocare in modo intelligente rispettando il piano partita, per avere maggiori possibilità di vincere”.

Note – Ospite speciale di Mantova-Fortitudo Bologna sarà la società del Basket 2000 San Giorgio che sarà presente con tutto il settore giovanile e la prima squadra di Serie A2 femminile. Per omaggiare la presenza delle ragazze di coach Stefano Purrone (ex assistant coach degli Stings) e per lanciare un forte messaggio sociale in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (che si tiene poche ore prima della palla a due, il 25 novembre), giocatori e staff tecnici di Mantova e Fortitudo scenderanno in campo con un segno rosso sotto l’occhio. Il Game Sponsor della sfida sarà “Truzzi S.p.a.”, realtà di Poggio Rusco (Mn) consolidata nel settore della prefabbricazione di edifici industriali e commerciali. Durante l’intervallo, lo sponsor MantoGrano consegnerà un pacco di farina mantovana da 1 kg ai componenti del settore giovanile e alle giocatrici del San Giorgio. Gli Stings affronteranno Valerio Cucci, che ha vestito la maglia biancorossa per 40 partite disputate tra la stagione 2017/18 e la 2018/19 e Matteo Fantinelli che ha giocato per la Primavera Mirandola (la precedente denominazione degli Stings) in 29 partite nella stagione 2012/13.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Radiocronaca in diretta sulla Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Note – Fortitudo Pallacanestro comunica che al giocatore Pietro Aradori è stata riscontrata una peritendinite achillea, con presenza di alcune microcalcificazioni. L’intensificarsi, negli ultimi giorni, della sintomatologia comporta la necessità di un periodo di terapie e lavoro individuale, con rivalutazione prevista la prossima settimana. Steven Davis prosegue il percorso riabilitativo. Il quadro clinico è in costante miglioramento. Previsto un nuovo controllo ecografico nella giornata di mercoledì prossimo. Per quel che riguarda Saliou Niang, la frattura da stress risulta in via di completa guarigione. In seguito ad un controllo effettuato dal dott. Rodolfo Rocchi, è stato stabilito un percorso progressivo ritorno all’attività agonistica che prevederà, nelle prossime tre settimane, un lavoro individuale di carichi progressivi consistente in deambulazione, propriocezione e corsa. Successivamente, sarà effettuata una nuova valutazione ecografica. Tutti e tre i giocatori non saranno disponibili per la gara di Mantova.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UNIEURO FORLÌ – TRAMEC CENTO

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 27 novembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Yang Yao, Tarascio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Vm4wsN

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Sarà una partita dal coefficiente di difficoltà molto alto, anche alla luce del campionato che Cento sta disputando: possono contare sulla continuità ormai pluriennale della guida tecnica e su un gruppo consolidato, in cui spiccano le qualità di giocatori come Marks, Archie e Tomassini. Per quanto ci riguarda, anche questa settimana purtroppo abbiamo avuto problemi che hanno condizionato il lavoro, ma i ragazzi si sono allenati sempre con la giusta attenzione e intensità e con la voglia di presentarci al meglio domenica”.

Daniele Cinciarini (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che ha cambiato poco rispetto allo scorso anno, con lo stesso coach, e che ha creato un sistema di gioco ben rodato: al gruppo di italiani hanno aggiunto una coppia di americani decisamente valida, e sono di fatto una squadra molto ostica. Noi sappiamo che abbiamo le qualità per tornare alla vittoria e riscattarci, ed il gruppo è molto motivato: giochiamo in casa e sarà fondamentale l’approccio del nostro pubblico per caricarci e sostenerci”.

Note – Il 25 novembre è la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza verso le donne”, e la Pallacanestro 2.015 ospita le selezioni femminili della pallacanestro cittadina, del Softball Forlì e della Libertas Volley Forlì: le ragazze scenderanno in campo durante la presentazione delle squadre. Torna il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, l’intervista a Fabio Valentini e quella ad Emanuel Giunchi di Edilpiù, #Partner biancorosso. E poi il punto sul campionato, lo spazio ai #Partner, tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Torna “ShootThePassion”, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo durante l’intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Torna il banchetto del merchandising, disponibile per tutti i tifosi presenti all’Unieuro Arena: sarà possibile acquistare i nuovi articoli firmati Macron e le divise da gara della stagione. Negli intervalli dei quarti si esibiranno le ragazze della scuola di danza ExploDance, le “Cheerleader Unieuro”. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Continua la prevendita dei biglietti, acquistabili anche online a questo link: https://pallacanestroforli.vivaticket.it. Domenica la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:00. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara sarà trasmessa in replica mercoledì 30 novembre alle ore 21:00 su TR24, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Sarà una partita dalle tante incognite, mi aspetto anche qualcosa di diverso nella tattica da parte di Forlì. Noi dovremmo cercare di mettere in campo una difesa significativa soprattutto dal punto di vista dell’orgoglio, cosa che ci è mancata nell’ultima partita. È una partita in cui ci sono dei riferimenti principali al di là di Cinciarini, anche Raivio e Adrian sono eccellenti giocatori, non sottovaluterei la coppia dei playmaker Penna e Valentini che hanno caratteristiche diverse. Una partita in cui dobbiamo tenere i ritmi bassi, non possiamo pensare di vincerla agli 80 punti”.

Note – Ancora fuori dalle rotazioni Giacomo Zilli per infortunio.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – UMANA CHIUSI

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 27 novembre, 18.00

Arbitri: Moretti, Bertuccioli, Spessot

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gy9FiD

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Chiusi è squadra che ha cambiato da poco assetto, sostituendo un giocatore fino a qui poco concreto con uno che conosciamo bene come Daniel Utomi. È per questo che dovremo prestare massima attenzione, per di più adesso che sono in un periodo positivo, essendo reduci da due vittorie consecutive. Ovvio che il tandem americano rappresenti il punto di forza: Medford è giocatore fuori categoria, su Utomi sappiamo già tutto. Ma ci sono anche altri ottimi tiratori da tre. Noi dovremo essere bravi ad abbassare le loro percentuali da oltre l’arco e rendergli difficile ogni possesso, giocando al tempo stesso con aggressività in attacco”.

Carl Wheatle (giocatore) – “Sapevamo di poter vincere a Udine, ma non pensavamo di riuscirci in queste dimensioni e dunque c’è grande entusiasmo. Merito di un’ottima gara difensiva che dovremmo replicare anche domenica con Chiusi, perché solo così possiamo essere una squadra difficile da battere. Oltre a questo sarà fondamentale muovere bene la palla, giocare in contropiede e sfruttare tutte le nostre armi in transizione, aprendo il campo e coinvolgendo tutti. Siamo tranquilli di potercela giocare con chiunque, ma altrettanto consapevoli che ogni gara è una battaglia a sé”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Direi di gran lunga la miglior squadra del campionato fino a questo momento per qualità e intensità. Dobbiamo andare lì con umiltà, consapevoli che sarà una partita molto difficile e che dovremo essere molto vicini alla perfezione. Queste però sono gare in cui non guardare in faccia a nessuno, abbiamo bisogno di punti e quindi combatteremo per ottenerli”.

Daniel Utomi (giocatore) – “Sarà strano giocare contro Pistoia, ma sono felice di tornare al PalaCarrara. Alla San Giobbe ho trovato un gruppo solido, che lavora giorno per giorno per migliorare. Sono impaziente di affrontare la mia ex squadra, mi aspetto una partita tosta ma siamo pronti; dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo e giocare un basket perfetto”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 27 novembre, 18.00

Arbitri: Cappello, Marco Attard, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3GOShAK

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Siamo proiettati verso questo doppio turno e naturalmente siamo concentrati su Rimini. Sarà una partita molto importante, loro vengono dalla vittoria con Mantova e aggiungeranno un giocatore importante come Landi. Johnson è molto forte, sono fisici, hanno confermato il nucleo dell’anno scorso e quindi sono già molto affiatati, specie con la conferma dell’allenatore. Sarà una partita tosta che dovremo giocare al meglio”.

Darryl Joshua Jackson (giocatore) – “Rimini arriva col morale alto, dopo la vittoria contro Mantova. Hanno un ottimo roster, specie nel reparto esterni e verranno a Chieti per giocare duro e vincere. Si saranno sicuramente preparati al meglio, ma noi abbiamo una grandissima fame e vogliamo tornare alla vittoria, specie davanti al nostro pubblico”.

Note – L’ex capitano teatino Davide Meluzzi, protagonista tra le fila biancorosse dalla stagione 2018/19 al 2021/22, torna a Chieti da avversario.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI RIMINI

Larry Middleton (assistente allenatore) – “La squadra sta bene ed è concentrata, siamo pronti per la sfida contro Chieti. In settimana ci siamo allenati per completare la nostra organizzazione, gli avversari sono forti e dovremo stare molto attenti nell’approccio iniziale. Dobbiamo imporre il nostro gioco per avere una buona tenuta sui 40 minuti, possiamo dire la nostra in questa partita”.

Davide Meluzzi (giocatore) – “È una partita cruciale per entrambe le squadre. Sicuramente giocare contro Chieti per me è un’emozione speciale, visto che lì ho trascorso le ultime quattro stagioni e sono ancora in ottimi rapporti sia con la dirigenza sia con chi è rimasto dello staff tecnico. Dovremo affrontare la partita allo stesso modo di Mantova, sono due punti che pesano per sbloccarci in trasferta”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari, al cui roster si è aggiunto in settimana l’ala/centro Aristide Landi.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 27 novembre alle ore 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

