SF G2 Cantù-Pistoia, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Brienza

Meo Sacchetti: «Abbiamo fatto cinque minuti ottimi in difesa nel secondo quarto che hanno creato il gap che ci ha permesso di vincere. Ci siamo un po’ rilassati una volta in vantaggio e abbiamo perso un po’ di margine. Ci teniamo questa vittoria e adesso siamo pronti per Pistoia. Servirà un atteggiamento importante, dobbiamo gestire bene i momenti in cui tirare il fiato».

Nicola Brienza: «Complimenti a Cantù che sul campo ha meritato. Fino al 15’ era in equilibrio poi abbiamo avuto un momento no in cui Cantù è riuscita a sfruttare. Una volta creato il gap è stato difficile reagire. Bisogna dare un po’ di giusto valore allo sport, non commento l’episodio finale perché non l’ho visto. Gli Eagles a livello di tifo sono stati fantastici, ma è mancata un po’ di educazione per alcuni. Tornando alla partita i falli di Magro ci hanno penalizzato e alla lunga la fisicità di Cantù ha fatto la differenza, soprattutto riuscendo a prendere molti rimbalzi offensivi. Adesso spero che il fattore campo ci possa dare l’energia per giocarci le nostre carte al meglio».

UFF.STAMPA PALL CANTU