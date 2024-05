SF G2 – Fortitudo Bologna – Rieti, la sala stampa: le parole di Caja e Rossi

Le parole dei coach al termine della gara

Caja – Altra partita dove i ragazzi sono stati eccellenti in difesa, con sprazzi al top della perfezione. Tutti molto bravi, Freeman eccellente: non solo la sua migliore di quest’anno, ma una delle migliori dei miei pivot in assoluto. Ha fatto quel lavoro difensivo anche perché Bolpin e Fantinelli hanno fatto pressione sulla palla, gli altri sono stati attenti sulle rotazioni, e siamo stati bravi contro un avversario coriaceo. Molto contenti di aver tenuto il fattore campo, male che vada ci giocheremo gara 5 qua. Ora attenti perché venerdì sarà difficile, Rieti è un campo storico e dovremo essere pronti ad un’altra battaglia. Noi ci stiamo allenando da agosto per essere al 100%, non siamo quelli che studiano solo il giorno prima dell’esame, lo stiamo facendo da tutto l’anno. I ragazzi hanno pressione in allenamento, li ho sempre elogiati per l’impegno, poi certe cose tecniche possono essere migliorate ma per quello che ci mettono vanno solo complimentati, ed è bello che la gente lo apprezzi. Portare gli avversari ad infrazioni sulle rimesse è il risultato di queste cose.

Rossi – Oggi non c’è stata partita. A Rieti servirà una nostra versione diversa, mentre loro sono stati bravi a ripartire con la stessa intensità e spirito di domenica. Devo capire cosa possa essere successo in termini di approccio alla partita, servirà una gara 3 totalmente diversa: al netto della assenza di Hogue, noi non siamo questi.

(Da bolognabasket.org)