SF G4 Pistoia Cantù, la sala stampa: le parole di Brienza e Sacchetti

Meo Sacchetti: «C’è un po’ di amarezza per come si era messa la partita, complimenti comunque ai miei per essere riusciti a riprenderla nel finale. C’è mancata un po’ di lucidità alla fine e abbiamo commesso un paio di errori per stanchezza. L’atteggiamento è stato migliore di quello che abbiamo visto in Gara 3. Archiviamo questo ko e andiamo a giocarci l’accesso alla finale in Gara 5. Noi abbiamo sbagliato due tiri da sotto da soli che avrebbero chiuso il match, come loro in Gara 1 quando sbagliarono due liberi e persero allo scadere. Loro hanno fatto un ottimo primo quarto, noi abbiamo recuperato, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo essere più lucidi nei minuti finali e non giocare a sprazzi».

Nicola Brienza: «I nostri giocatori ci lasciano sempre a bocca aperta, non si arrendono mai e l’hanno dimostrato ancora una volta. Un plauso a Saccaggi che ha dimostrato di essere un vero duro. Una partita di grande voglia ed energia. I ragazzi sono stati bravissimi a leggere le situazioni tattiche, pur sbagliando qualcosa. Mi fa piacere che i nostri tifosi abbiano potuto vedere due partite giocate veramente bene. Abbiamo alzato notevolmente il nostro livello, ribaltando lo 0-2 iniziale. Ora pensiamo a recuperare energie e ci giocheremo Gara 5, dove i particolari faranno la differenza».

