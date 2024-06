Spettatori ed Auditel eleggono Gara3 Trieste-Cantù come la notte dei record

By

L’emozionante Gara3 tra Pallacanestro Trieste ed Acqua S.Bernardo Cantù, risoltasi con il successo ospite per 74-73 che ha allungato la serie della Finale Oro, è passata alla storia di questo campionato di Serie A2 Old Wild West come la notte dei record.

Il primo ad essere stabilito è stato quello degli spettatori, con i 6.314 presenti al PalaRubini di Trieste che ha elevato a quella quota il nuovo primato stagionale di presenze.

Superando i due “over 6000” che proprio la sua rivale, Cantù, aveva fatto registrare al PalaFitLine in Gara1 (6.087), poi migliorato in Gara2 (6.095).

Il secondo è relativo agli ascolti televisivi su RaiSport che hanno siglato il nuovo record stagionale.

La sfida di lunedì sera ha avuto un’audience media di 120.791 spettatori, superando il dato che era stato appena fissato a 108.591 e relativo a Gara3 tra Flats Service Fortitudo Bologna e Trapani Shark.

La prima sfida del PalaRubini ha fatto registrare parallelamente il miglior dato assoluto di share medio (0.67%) e di contatti netti portandolo verso quota 1 milione (946.032). Anche qui facendo meglio della Gara3 tra Fortitudo e Trapani di venerdì 7 giugno al PalaDozza (703.906).

Particolarmente interessante analizzare come la diretta di Gara3 da Trieste abbia avuto un pubblico televisivo praticamente immutato tra il primo tempo (121.032) ed il secondo (120.590). Che viceversa ha avuto indici in crescita sia di share (da 0.62% a 0.71%) che di contatti (da 396mila a 725mila).

Significativo del fatto che, in un’epoca caratterizzata dallo zapping, la sfida del PalaRubini ha tenuto i telespettatori davanti allo schermo.

Numeri divenuti eclatanti negli ultimi 5 minuti della partita, che si sono meritati un’audience media di 385.740 e visto lo share schizzare al 3,3%.

Nel complesso, la diretta di Gara3 da Trieste ha rappresentato il secondo programma più visto nella giornata di RaiSport, dopo gli inavvicinabili Europei di atletica.

Mercoledì nuovo appuntamento televisivo per la diretta di Gara 4 tra Pallacanestro Trieste ed Acqua S.Bernardo Cantù dalle 21.00 su RaiSport (canale 58 digitale terrestre, in chiaro) e su RaiPlay (streaming, in chiaro).

AREA COMUNICAZIONE LNP