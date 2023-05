Stabilite le date dei recuperi della serie playoff tra Unieuro Forlì e Umana San Giobbe Chiusi

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso note le date dei recuperi delle partite dei quarti di finale playoff tra Unieuro Forlì e Umana San Giobbe Basket, rinviate per l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. In questi giorni di emergenza, la società della San Giobbe ha dato piena disponibilità per andare incontro alle esigenze della comunità e della squadra forlivese e, pertanto, in condizioni assolutamente straordinarie, la serie proseguirà con inversione di campo, in modo da facilitare le operazioni di messa in sicurezza della popolazione e del territorio a Forlì. Il quarto di finale proseguirà dunque all’Estra Forum di Chiusi lunedì 22 maggio per Gara 2 e rimarrà in terra etrusca anche per Gara 3 mercoledì 24 maggio alle ore 20.30. Eventuale Gara 4 in programma all’Unieuro Arena di Forlì sabato 27 maggio alle ore 20.30 con l’eventuale bella, che ripristinerebbe il fattore campo, di nuovo al palazzetto forlivese, lunedì 29 maggio alle ore 20.30.

I quarti dei playoff ripartiranno quindi, con Forlì avanti 1-0, il prossimo lunedì e rimarranno sicuramente per due gare all’Estra Forum. Per le due partite confermata la promozione che prevede l’ingresso gratuito per tutti i tifosi della San Giobbe che si presenteranno all’impianto con maglie bianche o rosse.

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.