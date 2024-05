Stagione regolare, il pubblico della Serie A2 Old Wild West: +33% sul 2023

Sono stati 720.218 gli spettatori complessivi della stagione regolare

– Rispetto alla passata stagione l’aumento è pari al +33%

– Il primo pubblico è quello della Fortitudo (5.100), seguono Trieste (3.279), Trapani (3.056) e Forlì (3.042)

– Il dato degli spettatori equipara quello di fine stagione 2022-2023, già superato l’incasso

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’affluenza complessiva al termine della stagione regolare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023-2024. . Sulla base dei dati SIAE forniti dalle 24 Società partecipanti, riferiti esclusivamente agli spettatori paganti.

STAGIONE REGOLARE (andata/ritorno+seconda fase “orologio”) – Nelle 384 gare disputate nell’ambito della stagione regolare, sono affluiti nei palasport 720.218 spettatori, per una media-gara di 1.875. Lo scorso anno erano stati (in 413 gare) 582.914, con una media-gara di 1.411. Equivale a dire che la media del pubblico presente negli impianti è salita del +33%. Mentre è pari al 42% il numero delle squadre che hanno avuto affluenza superiore a quella media del campionato. Nota: al termine dei playoff 2023, il dato finale di pubblico dell’intera stagione è stato di 726.391. Equivale a dire che sarà ampiamente battuto già al termine di Gara1 dei quarti.

IL RECORD – Il dato record in stagione regolare si è registrato in occasione di Flats Service Fortitudo Bologna-Old Wild West Udine (6/1/2024, girone di ritorno), sia per i 5.545 spettatori, che per l’incasso pari a 95.396€.

FASE AD OROLOGIO – Nelle 120 gare disputate, sono affluiti nei palasport 228.362 spettatori, per una media-gara di 1.903. Andando quindi ad aumentare la media spettatori complessiva di un ulteriore +3%. Complessivamente, nella seconda fase i Club hanno incassato una cifra vicina ai 2 milioni di euro (1.952.511€). Il miglior dato di affluenza della seconda fase spetta a Verona, che nell’orologio ha visto il suo pubblico salire alla quota di 3.090, rispetto ai 2.552 della prima fase. Gli altri incrementi significativi si sono registrati a Trapani (da 2.911 a 3.373), Cividale (da 2.208 a 2.526), Forlì (da 2.955 a 3.234) e Rimini (da 2.851 a 2.958).

LE ECCELLENZE – I numeri confermano l’assenza di rivali per il dominio della Fortitudo Bologna, che vanta tutti i 4 primati oggetto della valutazione: spettatori complessivi (81.600), media spettatori per gara (5.100), incasso globale (1.330.378€) ed incasso-medio (83.149€). Nella Top 5 per media-spettatori al termine delle 32 giornate seguono Trieste (3.279), Trapani (3.056), Forlì (3.042), Cantù (2.963). A completare le migliori dieci seguono Udine (2.949), Rimini (2.885), Verona (2.720), Cividale (2.308) e Vigevano che al termine dell’orologio ha valicato quota 2000 (2.004).

PERCENTUALE DI RIEMPIMENTO – Il Club che riempie più posti del suo palasport è la Fortitudo Bologna, al 94% della capienza ufficiale del PalaDozza. Seguono Rimini (92%), Trapani (90%), Udine (87%) e Cividale (83%).

INCASSI – Dietro la Fortitudo Bologna, gli incassi medi modificano un po’ il ranking delle presenze. Al secondo posto resta Trieste (47.596€), terza è Rimini (33.571€), quindi Forlì (28.833€), Trapani (27.009€) e Udine (22.690€). Sfiorano i 20.000€ di incasso anche Cantù (19.590€), Verona (19.337) e Vigevano (19.211€). Gli incassi generati complessivamente della Serie A2 al termine della stagione regolare sono stati pari a 6.511.011€. Lo scorso anno, allo stesso punto della stagione, erano stati di 4.671.767€.

AFFLUENZE E RECORD ASSOLUTO – Dieci delle sedici gare interne disputate dalla Fortitudo Bologna rappresentano i primi 10 dati di affluenza della stagione, compresi tra i 5.104 ospitando Milano (orologio) ed i 5.545 contro Udine, record stagionale. Gli altri dati attorno a quota 5.000 appartengono a Pallacanestro Trieste-Old Wild West Udine (4.991) e Tezenis Verona-Flats Service Bologna (4.899).

La barriera dei 3000 spettatori è stata superata in ben 67 occasioni, merito di Fortitudo Bologna (16 volte), Trieste (11), Forlì (10), Trapani (9), Cantù (7), Rimini (5), Udine (4), Verona (3), Milano e Vigevano (1).

Il record assoluto per la Serie A2, sia di spettatori che di incasso, resta quello registrato il 6 gennaio 2017, per il derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo, giocato alla Unipol Arena davanti a 9.291 spettatori, per un incasso di 262.046€.

Bologna, 3 maggio 2024

