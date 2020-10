Supercoppa A2 – Rinviata la sfida tra Eurobasket e Rieti

Npc Rieti comunica che, in accordo con la società Atlante Eurobasket Roma, è stato deciso di rinviare a data da destinarsi il match di Supercoppa originariamente programmato per la giornata di domani. Questo per consentire a Npc di valutate con maggiore attenzione lo stato clinico di alcuni suoi tesserati e poter disputare dunque la normale attività in condizioni di massima sicurezza. Ringraziamo la società Eurobasket e gli organi competenti per la disponibilità dimostrata.



