Supercoppa LNP 2022 Old Wild West Serie A2 – I risultati dei quarti di finale. Il programma della Final Four di Forlì

QUARTI DI FINALE

2B Control Trapani-Acqua S.Bernardo Cantù 72-74

Tramec Cento-Vanoli Basket Cremona 62-74

Allianz Pazienza San Severo-Kienergia Rieti 83-72

Apu Old Wild West Udine-Stella Azzurra Roma 80-65

Il programma della Final Four della Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie A2 (Forlì, Unieuro Arena, 23-24 settembre).

SEMIFINALI – VENERDI’ 23 SETTEMBRE

Ore 18:45 – Allianz Pazienza San Severo–Apu Old Wild West Udine

Ore 21:00 – Acqua S.Bernardo Cantù-Vanoli Basket Cremona

FINALE – SABATO 24 SETTEMBRE Ore 20:45 – Finale Supercoppa LNP 2022 Serie A2

