Supercoppa LNP 2022 Old Wild West Serie A2: nel weekend la prima giornata. Una selezione di gare in diretta sul canale LNP You Tube

Al via nel fine settimana la Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie A2 con le gare della 1^ giornata: di seguito il programma, in ordine di disputa delle gare (tra parentesi l’impianto di gioco).

Venerdì 9 settembre

Ore 20.00 Staff Mantova-Apu Old Wild West Udine (Tea Arena, Curtatone, Mn)

Ore 20.30 2B Control Trapani-Moncada Energy Agrigento (PalaConad, Trapani)

Sabato 10 settembre

Ore 17.00 Tramec Cento-RivieraBanca Basket Rimini (Milwaukee Dinelli Arena, Cento, Bo)

Ore 18.00 Benacquista Assicurazioni Latina-Caffè Mokambo Chieti (PalaBianchini, Latina)

Ore 20.30 Acqua S.Bernardo Cantù-Urania Milano (Pala Banco Desio, Desio, MB)

Ore 20.30 Reale Mutua Torino-Novipiù Monferrato Basket (Pala Gianni Asti, Torino)

Ore 20.30 Vanoli Cremona-Ferraroni Juvi Cremona (PalaRadi, Cremona)

Ore 20.30 OraSì Ravenna-Unieuro Forlì (PalaCosta, Ravenna)

Ore 20.30 HDL Nardò-Allianz Pazienza San Severo (Palasport “Andrea Pasca”, Nardò, Le)

Ore 20.30 Giorgio Tesi Group Pistoia-Kienergia Rieti (PalaCarrara, Pistoia)

Ore 20.30 Fortitudo Bologna-Umana Chiusi (PalaSavena, San Lazzaro di Savena, Bo)

Ore 20.30 Kleb Basket Ferrara-UEB Gesteco Cividale (Giuseppe Bondi Arena, Ferrara)

Domenica 11 settembre

Ore 18.00 Gruppo Mascio Treviglio-UCC Assigeco Piacenza (PalaFacchetti, Treviglio, Bg)

LA SUPERCOPPA IN STREAMING

Una selezione di gare della Supercoppa LNP sarà proposta, in diretta ed in chiaro, sul canale LNP di You Tube.

https://www.youtube.com/user/LNPChannel

INFO

Per tutte le informazioni sulla Supercoppa 2022 Old Wild West di Serie A2 (formula, gironi, programma gare, classifiche) è possibile consultare l’apposita sezione sul sito LNP: https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2022-old-wild-west/serie-a2

