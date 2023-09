Supercoppa LNP 2023 – Il programma della Final Four di Montecatini

Real Sebastiani Rieti, Gruppo Mascio Treviglio, Trapani Shark e Tezenis Verona si qualificano quindi per la Final Four di Montecatini Terme (23-24 settembre).



Il programma delle semifinali di sabato 23 settembre:

23/09/2023 16:15 Trapani Shark-Tezenis Verona

23/09/2023 20:45 Real Sebastiani Rieti-Gruppo Mascio Treviglio

—

Questo il programma delle semifinali della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West di Serie B Nazionale, in programma sabato 23 settembre a Montecatini Terme:

23/09/2023 14:00 Blacks Faenza-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

23/09/2023 18:30 NPC Rieti-Caffè Toscano Pielle Livorno

Qui tutte le informazioni sulla Supercoppa LNP 2023 Old Wild West (tabellone, calendari, formula):

https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2023-old-wild-west

Guido Cappella Area Comunicazione LNP