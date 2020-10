Supercoppa LNP – Le Final Four di A2 e B saranno a Cento

Lega Nazionale Pallacanestro e la società sportiva Benedetto XIV hanno il piacere di annunciare la città di Cento (FE) quale sede di gioco della Final Eight di Supercoppa LNP Centenario 2020 Old Wild West. In programma dal 13 al 15 novembre, con in campo le 8 squadre ammesse dalla fase di qualificazione dei tornei di Serie A2 e Serie B.

“La Supercoppa LNP è un evento che inserisce la nostra città in un circuito nazionale che porterà molte ricadute positive su questo territorio – dichiara Fabrizio Toselli, sindaco di Cento – Quando la pandemia sarà superata, Cento potrà contare, anche, su un indotto importante legato all’ospitalità di questo evento. E sono orgoglioso per tutto questo. L’emergenza legata al Covid-19 attenua solo in parte l’impatto di questo grande appuntamento sportivo; e ritengo che sia un riconoscimento da parte della Lega del lavoro che abbiamo sostenuto per trasformare e rendere più moderno e sicuramente più bello il nostro palasport. Ne è conferma il fatto di poter ospitare una manifestazione di portata nazionale come questa. Ringrazio anche la Regione Emilia-Romagna per avermi supportato in questa ‘sfida’ sportiva e creduto in questa operazione”.

“Siamo molto contenti di questa assegnazione, che dal 13 al 15 novembre porterà a Cento, nel rinnovato PalaBenedetto, una competizione prestigiosa di livello nazionale – dice Gianni Fava, presidente della Benedetto XIV – E’ una soddisfazione per tutto il nostro staff, già al lavoro per preparare al meglio il nostro impianto per il weekend della competizione, premiato da questa scelta da parte di LNP, che conferma la qualità del lavoro svolto fino ad ora. Non nego che la possibilità di poter partecipare, come Tramec Cento in qualità di squadra ospitante, insieme alle altre sette finaliste di A2, ci offre una preziosa possibilità di confronto con squadre molto competitive del campionato”. “Questo evento, di grande rilevanza, si potrà realizzare grazie al determinante contributo dell’Amministrazione Comunale di Cento e della Regione Emilia-Romagna – conclude Fava – che considerano questa manifestazione sportiva un’importante occasione di promozione dell’immagine della nostra Città e della nostra Regione. Al sindaco Toselli ed al presidente Bonaccini va il nostro più sentito ringraziamento”.

“La valutazione effettuata dal Direttivo LNP ha preso in considerazione non solo la bontà della candidatura, quanto il fatto che a Cento si sia subito attivata una sinergia molto positiva tra la Benedetto XIV e le Istituzioni, grazie alla disponibilità partecipata dall’Amministrazione Comunale – sono le parole del presidente LNP, Pietro Basciano – Sappiamo tutti quanto il sostegno del governo locale sia fondamentale. Nonostante la complessità del momento bisogna guardare avanti, mandando segnali positivi verso l’esterno. E quando le amministrazioni si confrontano in sinergia con le Leghe sportive, problemi e criticità si possono superare. Per questo ringrazio il sindaco Toselli ed il presidente del Club, Fava, per aver reso la proposta di Cento capace di garantire la migliore ospitalità per l’evento”.

Uff stampa LNP