Supercoppa LNP – Le ipotesi di parità per l’ultimo turno della fase di qualificazione

Domani, venerdì 15 settembre, sono in programma le gare della terza ed ultima giornata della fase a gironi della Supercoppa LNP Old Wild West 2023 di Serie A2.

Unica eccezione Flats Service Fortitudo Bologna-Sella Cento, posticipata a sabato 16.

Le squadre vincitrici degli otto gironi si qualificano ai quarti, in programma martedì 19.

Ecco la situazione alla vigilia dell’ultimo turno, girone per girone.

GIRONE A

Si gioca Novipiù Monferrato-Reale Mutua Torino (ore 20.30), con l’Acqua S.Bernardo Cantù che riposa. In classifica Torino e Cantù a 2, Monferrato a 0.

I brianzoli (record 1-1, quoziente canestri 1.087), si qualificano solo nel caso di vittoria di Monferrato con margine compreso tra 1 e 36 punti.

La Novipiù passa se vince con almeno 37 punti di margine.

Torino passa solo se vince; perdendo, peggiorerebbe il suo attuale quoziente canestri (1.164).

GIRONE B

Si gioca Gruppo Mascio Treviglio-Wegreenit Urania Milano (ore 20.30), riposa la Ferraroni Juvi Cremona. In classifica Milano e Cremona a 2, Treviglio a 0.

La Gruppo Mascio si qualifica vincendo con un margine uguale o superiore a 13 punti.

L’Urania accede ai quarti contenendo la sconfitta entro le 12 lunghezze, o vincendo.

Già eliminata la Juvi Cremona, che ha concluso il girone con quoziente canestri negativo (0.939).

GIRONE C

La sfida diretta tra Tezenis Verona e Agribertocchi Orzinuovi (ore 20.30) determinerà la qualificata ai quarti. Entrambe le squadre sono infatti a 2 punti, dopo aver sconfitto l’Elachem Vigevano, ferma a 0 e già eliminata.

GIRONE D

Il derby Unieuro Forlì-RivieraBanca Rimini (ore 20.30) chiude il raggruppamento; riposa l’Umana Chiusi. Classifica: Forlì e Chiusi 2, Rimini 0.

L’Unieuro si qualifica se vince, o contiene la sconfitta con Rimini entro i 5 punti; nel caso di sconfitta di 6, si andrebbe a vedere il quoziente canestri (punti fatti/punti subiti) con Chiusi (che ha concluso a 1.009).

L’Umana si qualifica con certezza nel caso di vittoria riminese a Forlì di 7 punti; una vittoria della RivieraBanca di 8 lunghezze costringerebbe a far ricorso al quoziente canestri nell’avulsa tra Rimini e Chiusi.

Promossa ai quarti Rimini se vince con 9 o più punti di margine.

GIRONE E

La sfida del PalaRubini tra Pallacanestro Trieste e Old Wild West Udine (ore 20.30) decide il girone; con le due squadre a 2 punti. Già eliminata la Gesteco Cividale a 0.

GIRONE F

Anche qui scontro diretto, in programma sabato 16 (PalaSavena, San Lazzaro di Savena, ore 20.30). La vincente tra Flats Service Fortitudo Bologna e Sella Cento, entrambe a 2 punti, accede ai quarti.

L’Assigeco Piacenza chiuderà il girone a 0 punti, riposando nell’ultimo turno.

GIRONE G

In campo nel derby siciliano Trapani Shark e Moncada Energy Agrigento (ore 20.30). Indisponibile il PalaIlio, disposta l’inversione di campo e così la sfida andrà in scena al PalaMoncada. Riposa il Nardò Basket.

Trapani e Nardò sono a 2 punti, Agrigento a 0. Nardò è già eliminata, avendo chiuso con un quoziente canestri negativo (0.909).

Agrigento si qualifica solo vincendo di almeno 14 punti, Trapani è ammessa ai quarti vincendo, o contenendo la sconfitta entro le 13 lunghezze.

GIRONE H

Si gioca Real Sebastiani Rieti-Benacquista Assicurazioni Latina (ore 21.00); riposa la Luiss Roma. In classifica Latina e Roma a 2, Rieti a 0.

La Luiss è già eliminata (quoziente canestri negativo, 0.970).

Rieti si qualifica esclusivamente vincendo con un margine uguale o superiore agli 8 punti.

Latina ai quarti vincendo; o perdendo entro le 7 lunghezze.

Qui tutte le informazioni sulla Supercoppa LNP 2023 Old Wild West (calendari, formula, classifiche):

