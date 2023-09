SUPERCOPPA LNP – Un super Mussini non basta a Cento, Real Sebastiani Rieti vola alle Final Four

Rieti batte Cento 49-71 e si qualifica alle Final Four di Supercoppa di Montecatini (23 e 24 Settembre). Partita super del collettivo ma su tutti spuntano i 18 punti di Johnson e le prestazioni in doppia cifra di Italiano, Nobile e Spanghero.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Partenza forte di Cento che ne segna 6 in 2 minuti lasciando a zero la Sebastiani, 6-0. Hogue sblocca i suoi con due punti, 6-2. Preciso Raucci dai 5.8, 6-4. Due punti di Cento, bomba di Johnson, 8-7. Gioco da quattro di Mussini, Cento a +5. Palleggio, arresto e tiro da maestro di Spanghero, 12-9. Ancora Spanghero con un 3/3 ai liberi che impatta la gara sul 12-12. L’1/2 di Ancellotti ai liberi regala il primo vantaggio alla Real, 12-13. Termina così il primo quarto.

Bomba di Nobile per il +4 Sebastiani all’alba del secondo quarto, 12-16. Ancellotti liberato in punta non se lo fa ripetere due volte, bomba e +7 Rieti. Grande azione personale di Petrovic che ne mette due, 12-21. Archie sveglia i suoi con due punti, 14-21. 5 punti consecutivi di Cento, 19-21. Grande entrata in area di Nobile che poi ne appoggia due, 19-23. Ancellotti libera Petrovic che non sbaglia da sotto, 19-25. Italiano segna da tre, +9 RSR. Tecnico per eccesso di esultanza al #31, libero segnato e punteggio sul 20-28. Kuuba inchioda a canestro per il 22-28. Rieti prova a scappare e a 1 minuti dalla fine del primo tempo è a +13. Nobile spara da fuori, 23-39. Si va al riposo lungo sul +16 reatino.

SECONDO TEMPO

5 punti di Cento al rientro, 28-39. Benvenuti dalla media, Cento a 3 possessi di distanza, 30-39. Palleggio, arresto e tiro di Johnson, 30-41. Spanghero liberato in contropiede ne mette due, 30-43. 1/2 di Raucci dalla linea della carità, 30-44. Two & one di Johnson, 30-47. Quattro punti di Benvenuti, 34-47. Due punti di prepotenza di Italiano, 34-49. 2/2 di Nobile dai 5.8, 34-51. Mussini preciso ai liberi, 36-51. Giocata splendida di Mussini che libera e ne va a mettere due, 38-51. Sulla sirena sempre Mussini spara dal parcheggio della Baltur Arena e porta i suoi a -10.

Altra super giocata di Mussini da due, 43-51. Italiano risponde da fuori, 43-54. Fideaway del #31 e Rieti torna a +13. Jazz non sbaglia ai liberi, 43-58. Johnson dall’angolo, solo retina, 43-61. Jazz replica poco dopo, 43-64. Benvenuti con due punti porta la Sella Cento a -19. Palumbo penetra e appoggia, 47-64. Italiano con l’assist a Hogue che lottando ne segna due, 47-66. Bertocco si iscrive al match colpendo da fuori, 47-69. Rimbalzone di Hogue e altri due punti, 47-71. Rieti si prende le final four di Supercoppa!!

Il tabellino del match:

SELLA CENTO vs REAL SEBASTIANI RIETI 49-71 (parziali: 12-13; 11-26;18-12; 8-20).

SELLA CENTO: Mussini 27, Bruttini, Kuuba 3, Palumbo 3, Bucciol 2, Toscano 4, Magni, Archie 2, Moreno, Benvenuti 8.

Coach: Matteo Mecacci

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 3, Frattoni, Petrovic 4, Bertocco 3, Hogue 9, Ancellotti 4, Nobile 10, Johnson 18, Raucci 3, Italiano 10, Spanghero 10.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE:

