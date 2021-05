Serie A2

Fase Classificazione, Prima giornata di Ritorno, Gare del 9 maggio 2021

Girone Bianco

TERRENCE TERRELL RODERICK JR (atleta UNIEURO FORLI’). Squalifica per 2 gare per aver colpito il 2° arbitro con una spinta leggera sulla schiena

[art. 33,1/1c RG,art. 24,2b RG]

Girone Giallo

FRANCESCO D’AURIA (Presidente TOP SECRET FERRARA). Inibizione per giorni 7, fino al 16 maggio 2021, per comportamento intimidatorio nei confronti del 3° arbitro

[art. 33,1/1c RG]

Girone Blu

KIENERGIA RIETI. Il Giudice Sportivo Nazionale, vista la sospensione della gara a 37′ dalla fine del 3°quarto per la presenza di un solo giocatore utilizzabile per la società NPC Rieti Pall., letto l’art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare, dispone l’omologazione della gara con il migliore risultato (rispetto allo 0-2 previsto ai sensi dell’articolo citato) conseguito sul campo ovvero 54 a 77.

Per l’accertamento di eventuali e ulteriori comportamenti dispone l’invio degli atti relativi alla Procura Federale.

[art. 58 RE Gare]

