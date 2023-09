Tezenis Verona, buon scrimmage contro l’Assigeco Piacenza

Secondo scrimmage precampionato per la Tezenis Verona, impegnata sabato pomeriggio a Codogno contro l’Assigeco Piacenza che ha affrontato il match senza Sabatini e la coppia di americani.

Un test che ha visto i gialloblù di coach Ramagli mettere in campo quattro quarti ad alta intensità. La Tezenis si è imposta in tutti i quarti disputati (punteggio azzerato al termine di ogni frazione); è stata un’occasione per dividere, ancora una volta, equamente i minuti tra tutti i giocatori a disposizione. Assente, nell’occasione, Stefanelli per un disturbo gastrointestinale.

Nel primo tempo la Tezenis ha salutato positivamente l’ingresso di Gajic, Massone e Bartoli dalla panchina; buono l’impatto sul match di Murphy, così come quello di Penna subito in cattedra nello scandire i ritmi. Nel secondo tempo più spazio al secondo quintetto.

Verona ha mantenuto buone percentuali dall’arco, difendendo bene l’area e lasciando pochi tiri aperti agli avversari.

Mercoledì si torna in campo, al Pala AGSM AIM, alle 18:15 contro la Juvi Cremona.

Assigeco Piacenza – Tezenis Verona

15-21, 11-22, 10-17, 13-23 (azzerato alla fine di ogni quarto)

Tezenis: Mbacke 3, Morati, Gazzotti 5, Gajic 6, DeVoe 8, Esposito 16, Murphy 10, Massone 5, Penna 5, Udom 14, Bartoli 11. All. Ramagli

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket