Torino, dalla semifinale con Treviglio tutti i senior a referto

La Reale Mutua Basket Torino comunica che, in relazione ai risultati fin qui conseguiti, intende sostenere fino alla fine il massimo sforzo verso il risultato finale.

A partire dalle semifinali contro la Gruppo Mascio Treviglio, coach Ciani avrà la libertà di schierare tutto il roster disponibile avendo la possibilità di iscrivere a referto e portare in panchina tutti i giocatori a sua disposizione a prescindere dalla loro seniority e dai vincoli D.O.A (Disposizioni Organizzative Annuali) per la stagione 2022/2023.

Le norme prevedono tale possibilità attraverso il versamento di un contributo specifico, che Reale Mutua Basket Torino ritiene strategico come investimento per la squadra, per la società, ma soprattutto per tutti i tifosi.

Edoardo Viadana

Responsabile Comunicazione