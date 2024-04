Torino – Verona, la sala stampa: le parole di Ramagli

“Avevamo bisogno di una partita seria per finire la regular season e per fare un piccolo passo avanti in termini di lucidità e consistenza e, secondo me, l’abbiamo fatta. Il controllo dei rimbalzi è un aspetto fondamentale e direi che la vittoria è meritata. Abbiamo fatto ciò che ci serviva, non abbiamo giocato la partita tanto per giocarla ma l’abbiamo giocata con il senso di migliorarci in alcuni aspetti del gioco e direi che l’abbiamo fatto, questa è la cosa più importante. Abbiamo trovato le giocate giuste nel momento giusto per rispaccare la partita e riprenderne il controllo, sono stati molto bravi i ragazzi. Anche se queste sono partite che forse non hanno un senso così significativo per la classifica, abbiamo giocato con serietà e per provare a crescere. Per una squadra che sta cercando la sua dimensione credo sia il viatico più importante per prepararsi nel modo migliore ad affrontare i playoff.”

UFF.STAMPA TEZENIS VERONA